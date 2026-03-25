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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोईरान झुकेगा नहीं… अप्रैल 2026 में बदल सकती है जंग की दिशा, इजराइल-अमेरिका को झटका?

ईरान झुकेगा नहीं… अप्रैल 2026 में बदल सकती है जंग की दिशा, इजराइल-अमेरिका को झटका?

US Israel Iran War: अप्रैल 2026 में इजराइल-ईरान युद्ध खतरनाक मोड़ ले सकता है. ज्योतिषीय से सामने आया है कि ईरान झुकने वाला नहीं है और 18-26 अप्रैल के बीच बड़ा ट्रिगर हो सकता है. जानें कब थमेगा युद्ध.

By : Hirdesh Kumar Singh | Updated at : 25 Mar 2026 02:56 PM (IST)
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Israel Iran War: अप्रैल 2026 को सामान्य समय समझना इस पूरे संघर्ष को गलत पढ़ना होगा. ग्रहों की चाल इस महीने को एक 'ट्रिगर विंडो' में बदल रही है, जहां छोटे फैसले भी बड़े परिणाम दे सकते हैं.

मेदिनी ज्योतिष के आधार पर इजराइल (1948 स्वतंत्रता चार्ट), ईरान (1979 इस्लामिक रिपब्लिक चार्ट) और Donald Trump की कुंडली पर वर्तमान गोचर का मिलाजुला प्रभाव एक अस्थिर लेकिन निर्णायक माहौल बना रहा है.

विशेष रूप से 18 से 26 अप्रैल के बीच मंगल और राहु का प्रभाव 'एग्रेसन जोन' तैयार करता है. यह वही स्थिति है जहां इतिहास में अचानक युद्ध विस्तार, गलत आकलन और अप्रत्याशित घटनाएं देखी गई हैं.

इस समय कोई सीमित सैन्य कार्रवाई भी तेजी से बड़े टकराव में बदल सकती है. शनि मीन राशि में बैठकर इस पूरे परिदृश्य को और जटिल बना रहा है, क्योंकि वह परिणाम को धीमा करता है लेकिन दबाव को बढ़ाता है. इसका अर्थ है कि घटनाएं तेजी से होंगी, लेकिन समाधान तुरंत नहीं मिलेगा.

यही कारण है कि अप्रैल 2026 को इस युद्ध का सबसे संवेदनशील और खतरनाक चरण माना जा रहा है. यह वह समय है जब वैश्विक शक्तियां भी तेजी से प्रतिक्रिया देने को मजबूर होंगी और एक क्षेत्रीय संघर्ष अचानक वैश्विक संकट का रूप ले सकता है. यही वह महीना है जहां 'एक गलत निर्णय' केवल एक देश को नहीं, बल्कि पूरी दुनिया को प्रभावित कर सकता है.

ईरान क्यों नहीं झुकेगा? ग्रह दे रहे हैं साफ संकेत

ईरान के संदर्भ में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या वह इस दबाव में झुक जाएगा? ज्योतिषीय संकेत इसका स्पष्ट उत्तर देते हैं, नहीं. ईरान की राष्ट्रीय कुंडली इस समय शनि-प्रधान प्रभाव में मानी जाती है, जो धैर्य, सहनशक्ति और लंबी रणनीति का संकेत देती है.

शनि जब सक्रिय होता है, तो वह त्वरित प्रतिक्रिया नहीं देता, बल्कि समय के साथ दबाव बनाता है. यही कारण है कि ईरान की रणनीति हमेशा सीधी लड़ाई की बजाय अप्रत्यक्ष युद्ध, प्रॉक्सी नेटवर्क और मनोवैज्ञानिक दबाव पर आधारित रही है.

वर्तमान गोचर इस मॉडल को और मजबूत कर रहा है. मंगल की आक्रामकता जहां इजराइल की तरफ दिखती है, वहीं शनि का संतुलन ईरान को टिके रहने की क्षमता देता है. इसका मतलब है कि ईरान जल्दी हार स्वीकार करने वाला नहीं है, बल्कि वह संघर्ष को लंबा खींचेगा ताकि विरोधी पक्ष थक जाए.

यही वह जगह है जहां इस युद्ध का पूरा समीकरण बदलता है. अगर एक पक्ष तेजी से परिणाम चाहता है और दूसरा पक्ष समय के साथ खेल रहा है, तो परिणाम सीधा नहीं बल्कि उलझा हुआ होगा. यही कारण है कि 'ईरान झुकेगा नहीं' केवल एक राजनीतिक बयान नहीं, बल्कि ज्योतिषीय संकेत भी है. यह संघर्ष अब शक्ति का नहीं, बल्कि धैर्य और रणनीतिक समय का खेल बन चुका है.

इजराइल-अमेरिका को झटका? ग्रहों का चौंकाने वाला संकेत

इजराइल की सबसे बड़ी ताकत उसकी तेज और निर्णायक सैन्य रणनीति रही है, लेकिन यही ताकत इस बार चुनौती बन सकती है. जब मंगल और राहु एक साथ सक्रिय होते हैं, तो यह संयोजन 'अंगारक योग' बनाता है, जो जल्दबाजी, आक्रामकता और गलत निर्णयों की संभावना को बढ़ाता है.

इतिहास में कई बार यह देखा गया है कि इस तरह के ग्रह योग में अत्यधिक आत्मविश्वास रणनीतिक गलती में बदल जाता है. वर्तमान समय में यही संकेत उभर रहा है. इजराइल की तेज कार्रवाई इस बार अप्रत्याशित प्रतिरोध से टकरा सकती है. अमेरिका की भूमिका इस पूरे समीकरण में निर्णायक है, और यहां Donald Trump की कुंडली एक महत्वपूर्ण फैक्टर बनती है.

Trump की कुंडली में मौजूद मंगल और राहु का प्रभाव उन्हें जोखिम लेने वाला और आक्रामक निर्णयकर्ता बनाता है, लेकिन शनि का वर्तमान दबाव इस आक्रामकता को अस्थिरता में भी बदल सकता है. इसका परिणाम यह हो सकता है कि रणनीति में अचानक बदलाव, गलत आकलन या अप्रत्याशित प्रतिक्रिया देखने को मिले.

1973 के अरब-इजराइल युद्ध और उसके बाद आए तेल संकट में भी इसी तरह के ग्रह योग सक्रिय थे, जहां सैन्य टकराव के साथ-साथ वैश्विक आर्थिक झटका भी सामने आया था. बृहत संहिता में भी मंगल-शनि संबंध को युद्ध और आर्थिक संकट का कारण बताया गया है. यही पैटर्न 2026 में फिर से उभरता हुआ दिखाई दे रहा है. इसका सीधा संकेत है कि इस बार केवल युद्ध नहीं, बल्कि उसके साथ आर्थिक और वैश्विक संतुलन पर भी बड़ा असर पड़ सकता है. बीते दिनों वैश्विक बाजार पर पड़ा असर किसी से छिपा नहीं है.

कब थमेगा युद्ध? शांति की पहली खिड़की यहीं बनेगी

सबसे महत्वपूर्ण सवाल यही है कि यह संघर्ष कब शांत होगा? ग्रहों की चाल यह संकेत नहीं देती कि यह युद्ध अचानक समाप्त हो जाएगा, लेकिन यह जरूर बताती है कि कब इसकी तीव्रता कम हो सकती है. मई 2026 के मध्य से ग्रहों की स्थिति बदलने लगती है.

मंगल की आक्रामकता कम होती है, राहु का प्रभाव धीरे-धीरे नियंत्रित होता है और शनि स्थिरता की ओर बढ़ता है. यही वह समय है जब बातचीत और कूटनीतिक प्रयास सक्रिय हो सकते हैं. 14 जून 2026 तक आते-आते यह संघर्ष 'Active War Phase' से 'Controlled Conflict' में बदल सकता है. इसका अर्थ है कि बड़े हमले कम होंगे, लेकिन तनाव पूरी तरह समाप्त नहीं होगा.

यह स्थिति एक 'Cold Conflict' में बदल सकती है, जहां खुला युद्ध कम होता है लेकिन रणनीतिक टकराव जारी रहता है. इस पूरे परिदृश्य का असर केवल युद्ध क्षेत्र तक सीमित नहीं रहेगा. तेल की कीमतों में उछाल, वैश्विक बाजार में अस्थिरता और राजनीतिक ध्रुवीकरण इसके साथ जुड़े प्रभाव हो सकते हैं.

विशेष रूप से अगर Hormuz स्ट्रेट प्रभावित होता है, तो इसका असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा, जिसमें भारत भी शामिल है. पेट्रोल-डीजल की कीमतों से लेकर शेयर बाजार तक इसका प्रभाव दिखाई दे सकता है.

अंत में इस पूरे ज्योतिषीय विश्लेषण का सार यही हैकि यह युद्ध जीत का नहीं, बल्कि सहनशक्ति का है. जो पक्ष समय के साथ टिकेगा, वही अंततः बढ़त बनाएगा. और शांति? वह अचानक नहीं आएगी. वह धीरे-धीरे आएगी, पहले तनाव कम होगा, फिर संवाद शुरू होगा, और अंत में एक अस्थायी संतुलन बनेगा.

यह भी पढ़ें- काबुल हमला: क्या यह 'तीसरे विश्व युद्ध' की आहट है? 16 मार्च की रात के बाद अगले 45 दिन पूरी दुनिया के लिए क्यों हैं 'रेड अलर्ट'!

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

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About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह ,  वरिष्ठ ज्योतिषाचार्य | मीडिया रणनीतिकार | डिजिटल कंटेंट विशेषज्ञ

हृदेश कुमार सिंह 25 वर्षों से वैदिक ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय एक बहुआयामी विशेषज्ञ हैं. वर्तमान में वे ABP Live में Astro और Religion सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं, जहां वे ग्रहों की चाल को केवल पारंपरिक भविष्यवाणी तक सीमित नहीं रखते, बल्कि उन्हें आज की जिंदगी, समाज, मीडिया, बाजार और वैश्विक घटनाओं को समझने का एक महत्वपूर्ण संकेत मानते हैं.

हृदेश कुमार सिंह एक सम्मानित और अनुभवी ज्योतिषाचार्य हैं, जिनका काम पारंपरिक विद्या और आज के समय की समझ को जोड़ने के लिए जाना जाता है. उन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC), New Delhi से पत्रकारिता की शिक्षा प्राप्त की है और Astrosage व Astrotalk जैसे प्रतिष्ठित प्लेटफॉर्म्स के साथ भी ज्योतिष सलाहकार के रूप में कार्य किया है. वे मीडिया रणनीति, कंटेंट लीडरशिप, धार्मिक ब्रांडिंग और डिजिटल पब्लिशिंग के गहरे जानकार हैं.

प्रमुख भविष्यवाणियां

हृदेश कुमार सिंह की कई भविष्यवाणियां समय के साथ चर्चा में रहीं और उल्लेखनीय रूप से सटीक सिद्ध हुईं. इनमें IPL 2025 के विजेता की पूर्व घोषणा, Yo Yo Honey Singh की वापसी और संगीत सफलता, भारत में AI नीति बदलाव के संकेत, Donald Trump की पुनः राष्ट्रपति पद पर वापसी और उसके बाद के निर्णय, Pushpa 2: The Rule की बॉक्स ऑफिस सफलता और Allu Arjun के करियर ग्राफ, Dhurandhar की संभावित बॉक्स ऑफिस सफलता, ईरान-इजराइल तनाव, शेयर बाजार क्रैश 2025, दिल्ली की मुख्यमंत्री को लेकर भविष्यवाणी, पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत की जवाबी कार्रवाई का पूर्वानुमान और क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू व लोकप्रियता का संकेत शामिल हैं. ये सभी विश्लेषण वैदिक गणना, गोचर, दशा-अंतरदशा और मेदिनी ज्योतिष पर आधारित रहे हैं.

विशेषज्ञता के क्षेत्र

हृदेश कुमार सिंह (Astro Guy) वैदिक ज्योतिष, संहिता शास्त्र, होरा शास्त्र, अंक ज्योतिष और वास्तु के अनुभवी शोधकर्ता व विश्लेषक हैं. वे ग्रहों की स्थिति, दशा-गोचर और मनोवैज्ञानिक संकेतों के आधार पर करियर, विवाह, शिक्षा, प्रेम संबंध, बिजनेस और स्वास्थ्य से जुड़े विषयों पर गहराई से मार्गदर्शन देते हैं.

ज्योतिष के पारंपरिक ज्ञान को आज के समय से जोड़ते हुए वे शेयर मार्केट ट्रेंड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), कॉर्पोरेट रणनीति, ब्रांड पोजिशनिंग और वैश्विक घटनाओं को समझने का प्रयास करते हैं. डिजिटल युग में धर्म और ज्योतिष को प्रामाणिक तरीके से प्रस्तुत करने के लिए वे SEO-अनुकूल राशिफल, पंचांग आधारित भविष्यवाणी और गूगल रैंकिंग के अनुसार कंटेंट तैयार करने में विशेषज्ञ माने जाते हैं.

डिजिटल युग में ज्योतिष को नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए हृदेश कुमार सिंह उन अग्रणी ज्योतिषाचार्यों में शामिल हैं जिन्होंने 'Gen-Z Horoscope' जैसे कॉन्सेप्ट को विकसित कर उसे मुख्यधारा में स्थापित किया. उन्होंने राशिफल को केवल पारंपरिक भविष्यवाणी तक सीमित न रखते हुए उसे आज की युवा सोच, करियर कन्फ्यूजन, रिलेशनशिप डायनामिक्स और रियल-लाइफ डिसीजन मेकिंग से जोड़ा.

यही कारण है कि उनका कंटेंट केवल जानकारी नहीं देता, बल्कि यूजर्स को यह महसूस कराता है कि ज्योतिष उनकी लाइफ से सीधे जुड़ा हुआ है,चाहे वह करियर का चुनाव हो, रिश्तों की समझ हो या सही समय पर सही कदम उठाने का फैसला.

उद्देश्य

हृदेश कुमार सिंह के अनुसार, ज्योतिष का मूल उद्देश्य व्यक्ति को सही समय की समझ देकर बेहतर और संतुलित निर्णय लेने में मदद करना है, न कि भय या भाग्यवाद फैलाना. वे ज्योतिष को एक ऐसे बौद्धिक और आध्यात्मिक मार्गदर्शन के रूप में देखते हैं, जो जीवन की अनिश्चितताओं को समझने, अवसरों को पहचानने और चुनौतियों के बीच संतुलन बनाए रखने की दिशा देता है. यह केवल भविष्य बताने तक सीमित नहीं, बल्कि निर्णय लेने की क्षमता को मजबूत करता है.

उनका दृष्टिकोण विभिन्न आध्यात्मिक परंपराओं की मूल भावना से जुड़ा है, श्रीमद्भगवद्गीता का कर्म सिद्धांत, सूफी संत रूमी की आत्म-खोज, बाइबल और कुरान का विश्वास व धैर्य, तथा भगवान बुद्ध का संतुलन और जागरूकता का मार्ग. ज्योतिष इन मूल्यों को जीवन में Practical रूप से लागू करने की समझ देता है.

उनके अनुसार, चाहे करियर, रिश्ते, व्यापार या जीवन का कोई भी संघर्ष हो, ज्योतिष व्यक्ति को स्थिति समझने और सही दिशा में आगे बढ़ने में मदद करता है. इसका सही उपयोग व्यक्ति को निर्भर नहीं, बल्कि आत्मविश्वासी और निर्णय लेने में सक्षम बनाता है.

अन्य रुचियां

फिल्मों की गहराई को समझना, संगीत की भावनात्मक ताकत, साहित्य, राजनीति और बाजार की समझ, पर्यावरण, कृषि, ग्राम्य विकास साथ ही यात्राओं से मिले अनुभव, ये सभी उनके विचारों और लेखन को एक अलग दृष्टि देते हैं. यही वजह है कि उनका काम केवल जानकारी देने तक सीमित नहीं रहता, बल्कि लोगों को सोचने और समझने के लिए प्रेरित करता है.

 
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Published at : 25 Mar 2026 02:56 PM (IST)
Tags :
Astrology ISRAEL ISRAEL IRAN WAR Prediction 2026 IRAN

Frequently Asked Questions

अप्रैल 2026 को यह संघर्ष इतना संवेदनशील क्यों माना जा रहा है?

अप्रैल 2026 को 'ट्रिगर विंडो' माना जा रहा है, जहां ग्रहों की चाल छोटे फैसलों को बड़े परिणामों में बदल सकती है. विशेष रूप से 18 से 26 अप्रैल के बीच मंगल और राहु का प्रभाव 'एग्रेसन जोन' बनाता है.

ईरान इस दबाव में क्यों नहीं झुकेगा?

ईरान की राष्ट्रीय कुंडली शनि-प्रधान प्रभाव में है, जो धैर्य और लंबी रणनीति का संकेत देती है. ईरान की रणनीति अप्रत्यक्ष युद्ध और मनोवैज्ञानिक दबाव पर आधारित है, जो उसे टिके रहने की क्षमता देता है.

इजराइल-अमेरिका को क्या झटका लग सकता है?

मंगल और राहु का संयोजन 'अंगारक योग' बनाता है, जिससे जल्दबाजी और गलत निर्णयों की संभावना बढ़ती है. यह इजराइल की तेज कार्रवाई को अप्रत्याशित प्रतिरोध से टकरा सकता है.

यह संघर्ष कब शांत हो सकता है?

मई 2026 के मध्य से ग्रहों की स्थिति बदलने लगती है, जिससे मंगल की आक्रामकता कम होगी. 14 जून 2026 तक यह 'Active War Phase' से 'Controlled Conflict' में बदल सकता है.

इस संघर्ष का वैश्विक अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा?

अगर Hormuz स्ट्रेट प्रभावित होता है, तो इसका असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा. पेट्रोल-डीजल की कीमतों में उछाल और शेयर बाजार में अस्थिरता देखी जा सकती है.

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