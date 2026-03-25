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Israel Iran War: अप्रैल 2026 को सामान्य समय समझना इस पूरे संघर्ष को गलत पढ़ना होगा. ग्रहों की चाल इस महीने को एक 'ट्रिगर विंडो' में बदल रही है, जहां छोटे फैसले भी बड़े परिणाम दे सकते हैं.

मेदिनी ज्योतिष के आधार पर इजराइल (1948 स्वतंत्रता चार्ट), ईरान (1979 इस्लामिक रिपब्लिक चार्ट) और Donald Trump की कुंडली पर वर्तमान गोचर का मिलाजुला प्रभाव एक अस्थिर लेकिन निर्णायक माहौल बना रहा है.

विशेष रूप से 18 से 26 अप्रैल के बीच मंगल और राहु का प्रभाव 'एग्रेसन जोन' तैयार करता है. यह वही स्थिति है जहां इतिहास में अचानक युद्ध विस्तार, गलत आकलन और अप्रत्याशित घटनाएं देखी गई हैं.

इस समय कोई सीमित सैन्य कार्रवाई भी तेजी से बड़े टकराव में बदल सकती है. शनि मीन राशि में बैठकर इस पूरे परिदृश्य को और जटिल बना रहा है, क्योंकि वह परिणाम को धीमा करता है लेकिन दबाव को बढ़ाता है. इसका अर्थ है कि घटनाएं तेजी से होंगी, लेकिन समाधान तुरंत नहीं मिलेगा.

यही कारण है कि अप्रैल 2026 को इस युद्ध का सबसे संवेदनशील और खतरनाक चरण माना जा रहा है. यह वह समय है जब वैश्विक शक्तियां भी तेजी से प्रतिक्रिया देने को मजबूर होंगी और एक क्षेत्रीय संघर्ष अचानक वैश्विक संकट का रूप ले सकता है. यही वह महीना है जहां 'एक गलत निर्णय' केवल एक देश को नहीं, बल्कि पूरी दुनिया को प्रभावित कर सकता है.

ईरान क्यों नहीं झुकेगा? ग्रह दे रहे हैं साफ संकेत

ईरान के संदर्भ में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या वह इस दबाव में झुक जाएगा? ज्योतिषीय संकेत इसका स्पष्ट उत्तर देते हैं, नहीं. ईरान की राष्ट्रीय कुंडली इस समय शनि-प्रधान प्रभाव में मानी जाती है, जो धैर्य, सहनशक्ति और लंबी रणनीति का संकेत देती है.

शनि जब सक्रिय होता है, तो वह त्वरित प्रतिक्रिया नहीं देता, बल्कि समय के साथ दबाव बनाता है. यही कारण है कि ईरान की रणनीति हमेशा सीधी लड़ाई की बजाय अप्रत्यक्ष युद्ध, प्रॉक्सी नेटवर्क और मनोवैज्ञानिक दबाव पर आधारित रही है.

वर्तमान गोचर इस मॉडल को और मजबूत कर रहा है. मंगल की आक्रामकता जहां इजराइल की तरफ दिखती है, वहीं शनि का संतुलन ईरान को टिके रहने की क्षमता देता है. इसका मतलब है कि ईरान जल्दी हार स्वीकार करने वाला नहीं है, बल्कि वह संघर्ष को लंबा खींचेगा ताकि विरोधी पक्ष थक जाए.

यही वह जगह है जहां इस युद्ध का पूरा समीकरण बदलता है. अगर एक पक्ष तेजी से परिणाम चाहता है और दूसरा पक्ष समय के साथ खेल रहा है, तो परिणाम सीधा नहीं बल्कि उलझा हुआ होगा. यही कारण है कि 'ईरान झुकेगा नहीं' केवल एक राजनीतिक बयान नहीं, बल्कि ज्योतिषीय संकेत भी है. यह संघर्ष अब शक्ति का नहीं, बल्कि धैर्य और रणनीतिक समय का खेल बन चुका है.

इजराइल-अमेरिका को झटका? ग्रहों का चौंकाने वाला संकेत

इजराइल की सबसे बड़ी ताकत उसकी तेज और निर्णायक सैन्य रणनीति रही है, लेकिन यही ताकत इस बार चुनौती बन सकती है. जब मंगल और राहु एक साथ सक्रिय होते हैं, तो यह संयोजन 'अंगारक योग' बनाता है, जो जल्दबाजी, आक्रामकता और गलत निर्णयों की संभावना को बढ़ाता है.

इतिहास में कई बार यह देखा गया है कि इस तरह के ग्रह योग में अत्यधिक आत्मविश्वास रणनीतिक गलती में बदल जाता है. वर्तमान समय में यही संकेत उभर रहा है. इजराइल की तेज कार्रवाई इस बार अप्रत्याशित प्रतिरोध से टकरा सकती है. अमेरिका की भूमिका इस पूरे समीकरण में निर्णायक है, और यहां Donald Trump की कुंडली एक महत्वपूर्ण फैक्टर बनती है.

Trump की कुंडली में मौजूद मंगल और राहु का प्रभाव उन्हें जोखिम लेने वाला और आक्रामक निर्णयकर्ता बनाता है, लेकिन शनि का वर्तमान दबाव इस आक्रामकता को अस्थिरता में भी बदल सकता है. इसका परिणाम यह हो सकता है कि रणनीति में अचानक बदलाव, गलत आकलन या अप्रत्याशित प्रतिक्रिया देखने को मिले.

1973 के अरब-इजराइल युद्ध और उसके बाद आए तेल संकट में भी इसी तरह के ग्रह योग सक्रिय थे, जहां सैन्य टकराव के साथ-साथ वैश्विक आर्थिक झटका भी सामने आया था. बृहत संहिता में भी मंगल-शनि संबंध को युद्ध और आर्थिक संकट का कारण बताया गया है. यही पैटर्न 2026 में फिर से उभरता हुआ दिखाई दे रहा है. इसका सीधा संकेत है कि इस बार केवल युद्ध नहीं, बल्कि उसके साथ आर्थिक और वैश्विक संतुलन पर भी बड़ा असर पड़ सकता है. बीते दिनों वैश्विक बाजार पर पड़ा असर किसी से छिपा नहीं है.

कब थमेगा युद्ध? शांति की पहली खिड़की यहीं बनेगी

सबसे महत्वपूर्ण सवाल यही है कि यह संघर्ष कब शांत होगा? ग्रहों की चाल यह संकेत नहीं देती कि यह युद्ध अचानक समाप्त हो जाएगा, लेकिन यह जरूर बताती है कि कब इसकी तीव्रता कम हो सकती है. मई 2026 के मध्य से ग्रहों की स्थिति बदलने लगती है.

मंगल की आक्रामकता कम होती है, राहु का प्रभाव धीरे-धीरे नियंत्रित होता है और शनि स्थिरता की ओर बढ़ता है. यही वह समय है जब बातचीत और कूटनीतिक प्रयास सक्रिय हो सकते हैं. 14 जून 2026 तक आते-आते यह संघर्ष 'Active War Phase' से 'Controlled Conflict' में बदल सकता है. इसका अर्थ है कि बड़े हमले कम होंगे, लेकिन तनाव पूरी तरह समाप्त नहीं होगा.

यह स्थिति एक 'Cold Conflict' में बदल सकती है, जहां खुला युद्ध कम होता है लेकिन रणनीतिक टकराव जारी रहता है. इस पूरे परिदृश्य का असर केवल युद्ध क्षेत्र तक सीमित नहीं रहेगा. तेल की कीमतों में उछाल, वैश्विक बाजार में अस्थिरता और राजनीतिक ध्रुवीकरण इसके साथ जुड़े प्रभाव हो सकते हैं.

विशेष रूप से अगर Hormuz स्ट्रेट प्रभावित होता है, तो इसका असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा, जिसमें भारत भी शामिल है. पेट्रोल-डीजल की कीमतों से लेकर शेयर बाजार तक इसका प्रभाव दिखाई दे सकता है.

अंत में इस पूरे ज्योतिषीय विश्लेषण का सार यही हैकि यह युद्ध जीत का नहीं, बल्कि सहनशक्ति का है. जो पक्ष समय के साथ टिकेगा, वही अंततः बढ़त बनाएगा. और शांति? वह अचानक नहीं आएगी. वह धीरे-धीरे आएगी, पहले तनाव कम होगा, फिर संवाद शुरू होगा, और अंत में एक अस्थायी संतुलन बनेगा.

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