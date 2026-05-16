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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Kumbh Rashifal 16 May 2026: कुंभ राशि वालों को सार्वजनिक मंच पर मिलेगा सम्मान, जानें शनिवार की शाम का पार्टी प्लान

Aaj ka Kumbh Rashifal 16 May 2026: कुंभ राशि वालों को सार्वजनिक मंच पर मिलेगा सम्मान, जानें शनिवार की शाम का पार्टी प्लान

Aquarius Horoscope 16 May 2026: कुंभ राशि विदेशी व्यापार से बड़ी शुभ सूचना मिलेगी और मीटिंग में बड़ा सम्मान मिल सकता है. जानिए कुंभ राशि के लिए शनिवार का दिन कैसा रहेगा?

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 16 May 2026 03:50 AM (IST)
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Aaj ka Kumbh Rashifal 16 May 2026: आज शनि जयंती और ज्येष्ठ अमावस्या का पावन पर्व है. कुंभ राशि के जातकों के लिए चन्द्रमा तीसरे भाव (पराक्रम, साहस और छोटे भाई-बहन स्थान) में गोचर कर रहे हैं. आज आपकी राशि पर लक्ष्मी योग, सौभाग्य योग और बुधादित्य योग का सुंदर प्रभाव रहेगा, जिससे कानून के दायरे में रहकर किए गए आपके सभी कार्य सफल होंगे और विरोधियों की चालें नाकाम रहेंगी.

व्यापार और वित्त (Business & Finance)

आर्थिक और व्यापारिक मोर्चे पर आज का दिन "ग्लोबल सक्सेस" लेकर आया है. विदेशों से जुड़े व्यापार या एक्सपोर्ट-इंपोर्ट के काम में आज आपको कोई बड़ी शुभ सूचना मिल सकती है, जिससे आपकी कंपनी की ग्लोबल ब्रांडिंग में जबरदस्त सुधार होगा. आर्थिक मोर्चे पर बड़ी राहत यह होगी कि किसी पुराने रुके हुए चेक का समाधान निकलेगा और वह सफलतापूर्वक क्लियर हो जाएगा, जिससे आपकी पेमेंट हिस्ट्री और क्रेडिट स्कोर (Credit Score) में बड़ा सुधार होगा. विशेष सलाह: तीसरे चंद्रमा के प्रभाव के कारण आज अपने छोटे भाई की कंपनी और उनके कामकाज पर नजर जरूर रखें.

नौकरी और करियर (Job & Career)

कार्यक्षेत्र में आज आपकी बुद्धिमानी और कार्यक्षमता का डंका बजेगा. वर्कप्लेस पर सीनियर आपके काम से बेहद प्रभावित रहेंगे और आपको किसी महत्वपूर्ण या रणनीतिक मीटिंग में शामिल कर सकते हैं. आज का दिन किसी बड़ी उपलब्धि का भी है; आपको अपनी बुद्धिमानी और शानदार प्रदर्शन के लिए किसी सार्वजनिक मंच या ऑफिशियल मीटिंग में सम्मानित किया जा सकता है.

शिक्षा और छात्र (Education & Students)

विद्यार्थियों के लिए आज का दिन उनकी मेहनत को सही दिशा देने वाला है. मानसिक स्पष्टता (Mental Clarity) के कारण आगामी परीक्षाओं की तैयारी में आपको बड़ी बढ़त मिलेगी. आपकी शानदार लिखावट और बेहतरीन नोट्स की शिक्षकों के बीच सराहना होगी.

सप्ताहांत और खुशियाँ (Weekend & Happiness)

वीकेंड पर काम का दबाव कम रहने के कारण आप शनिवार की शाम का भरपूर आनंद ले पाएंगे. अपने खास दोस्तों या बॉस के साथ किसी लाइट म्यूजिक पार्टी या डिनर का हिस्सा बनना आपके मानसिक तनाव को पूरी तरह दूर कर देगा और संबंध भी मजबूत करेगा.

  • भाग्यशाली रंग: ब्राउन (गंभीरता और निरंतरता का प्रतीक)
  • भाग्यशाली अंक: 7
  • अशुभ अंक: 9
  • आज का उपाय: शनि जयंती पर शनि देव के मंदिर में सरसों के तेल का दीपक जलाएं और 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' मंत्र का जाप करें. पूर्व दिशा की यात्रा शुभ रहेगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 16 May 2026 03:50 AM (IST)
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