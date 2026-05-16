Aaj ka Kumbh Rashifal 16 May 2026: आज शनि जयंती और ज्येष्ठ अमावस्या का पावन पर्व है. कुंभ राशि के जातकों के लिए चन्द्रमा तीसरे भाव (पराक्रम, साहस और छोटे भाई-बहन स्थान) में गोचर कर रहे हैं. आज आपकी राशि पर लक्ष्मी योग, सौभाग्य योग और बुधादित्य योग का सुंदर प्रभाव रहेगा, जिससे कानून के दायरे में रहकर किए गए आपके सभी कार्य सफल होंगे और विरोधियों की चालें नाकाम रहेंगी.

व्यापार और वित्त (Business & Finance)

आर्थिक और व्यापारिक मोर्चे पर आज का दिन "ग्लोबल सक्सेस" लेकर आया है. विदेशों से जुड़े व्यापार या एक्सपोर्ट-इंपोर्ट के काम में आज आपको कोई बड़ी शुभ सूचना मिल सकती है, जिससे आपकी कंपनी की ग्लोबल ब्रांडिंग में जबरदस्त सुधार होगा. आर्थिक मोर्चे पर बड़ी राहत यह होगी कि किसी पुराने रुके हुए चेक का समाधान निकलेगा और वह सफलतापूर्वक क्लियर हो जाएगा, जिससे आपकी पेमेंट हिस्ट्री और क्रेडिट स्कोर (Credit Score) में बड़ा सुधार होगा. विशेष सलाह: तीसरे चंद्रमा के प्रभाव के कारण आज अपने छोटे भाई की कंपनी और उनके कामकाज पर नजर जरूर रखें.

नौकरी और करियर (Job & Career)

कार्यक्षेत्र में आज आपकी बुद्धिमानी और कार्यक्षमता का डंका बजेगा. वर्कप्लेस पर सीनियर आपके काम से बेहद प्रभावित रहेंगे और आपको किसी महत्वपूर्ण या रणनीतिक मीटिंग में शामिल कर सकते हैं. आज का दिन किसी बड़ी उपलब्धि का भी है; आपको अपनी बुद्धिमानी और शानदार प्रदर्शन के लिए किसी सार्वजनिक मंच या ऑफिशियल मीटिंग में सम्मानित किया जा सकता है.

शिक्षा और छात्र (Education & Students)

विद्यार्थियों के लिए आज का दिन उनकी मेहनत को सही दिशा देने वाला है. मानसिक स्पष्टता (Mental Clarity) के कारण आगामी परीक्षाओं की तैयारी में आपको बड़ी बढ़त मिलेगी. आपकी शानदार लिखावट और बेहतरीन नोट्स की शिक्षकों के बीच सराहना होगी.

सप्ताहांत और खुशियाँ (Weekend & Happiness)

वीकेंड पर काम का दबाव कम रहने के कारण आप शनिवार की शाम का भरपूर आनंद ले पाएंगे. अपने खास दोस्तों या बॉस के साथ किसी लाइट म्यूजिक पार्टी या डिनर का हिस्सा बनना आपके मानसिक तनाव को पूरी तरह दूर कर देगा और संबंध भी मजबूत करेगा.

भाग्यशाली रंग: ब्राउन (गंभीरता और निरंतरता का प्रतीक)

ब्राउन (गंभीरता और निरंतरता का प्रतीक) भाग्यशाली अंक: 7

7 अशुभ अंक: 9

9 आज का उपाय: शनि जयंती पर शनि देव के मंदिर में सरसों के तेल का दीपक जलाएं और 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' मंत्र का जाप करें. पूर्व दिशा की यात्रा शुभ रहेगी.

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