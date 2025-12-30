हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Taurus Tarot Horoscope January 2026: वृषभ टैरो कार्ड राशिफल, नौकरी, धन और रिश्तों में संतुलन का समय

Taurus Tarot Horoscope January 2026: वृषभ टैरो कार्ड राशिफल, नौकरी, धन और रिश्तों में संतुलन का समय

Vrishabh Tarot Card Predictions January 2026: साल 2026 का पहला महीना जनवरी शुरू होने वाला. सभी 12 राशियों के लिए यह नया महीना कैसा रहेगा, यहां जानें वृषभ टैरो मासिक राशिफल (Masik Rashifal).

By : एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा | Edited By: पल्लवी कुमारी | Updated at : 30 Dec 2025 08:45 AM (IST)
Preferred Sources

Vrishabh Tarot Card Predictions January 2026:  टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार जनवरी 2026 वृषभ राशि वालों के लिए नई शुरुआत और सकारात्मक बदलावों का महीना रहेगा। नया साल आपके जीवन में नई ऊर्जा लेकर आएगा, जिससे आप अपने लक्ष्यों को लेकर पहले से ज्यादा स्पष्ट और गंभीर नजर आएंगे. यह समय आत्म-चिंतन का है. बीते अनुभवों से सीख लेकर आगे की योजनाएं बनाने का.

वृषभ करियर राशिल
करियर के क्षेत्र में यह महीना काफी महत्वपूर्ण और निर्णायक साबित हो सकता है. कार्यक्षेत्र में आपको आगे बढ़ने के अच्छे अवसर मिलेंगे. नौकरीपेशा लोग इस समय अपने कौशल को निखारने पर ध्यान दें. नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, जिनके जरिए आप सीनियर्स और सहकर्मियों को अपने आत्मविश्वास से प्रभावित करेंगे. जो लोग नौकरी बदलने का विचार कर रहे हैं, उन्हें जल्दबाज़ी से बचना चाहिए. किसी भी ऑफर को स्वीकार करने से पहले उसके फायदे और जोखिम दोनों का सही आकलन करें.

वृषभ आर्थिक राशिफल
आर्थिक स्थिति में धीरे-धीरे सुधार और स्थिरता देखने को मिलेगी. टैरो कार्ड्स लंबी अवधि के निवेश की योजना बनाने की सलाह देते हैं. शेयर बाजार में निवेश और वाहन खरीदने के लिए समय अनुकूल है, लेकिन पूरी जानकारी के साथ ही कदम उठाएं. जमीन-जायदाद में निवेश से पहले कागजातों की अच्छी तरह जांच-पड़ताल करना बेहद जरूरी होगा, वरना कानूनी उलझनों का सामना करना पड़ सकता है.

वृषभ प्रेम राशिफल
प्रेम और संबंधों की बात करें तो यह महीना नए अनुभव और स्थिरता लेकर आएगा. जो लोग पहले से रिश्ते में हैं, उनके बीच समझ और भरोसा मजबूत होगा. अविवाहित वृषभ राशि वालों को कोई खास व्यक्ति मिल सकता है, लेकिन रिश्ते को आगे बढ़ाने से पहले सोच-विचार जरूर करें और भावनाओं में बहने से बचें.

वृषभ पारिवारिक राशिफल
पारिवारिक जीवन सामान्य से अच्छा रहेगा. माता-पिता के साथ कोई महत्वपूर्ण बातचीत हो सकती है, जो भविष्य के फैसलों में मददगार साबित होगी. परिवार का सहयोग आपके आत्मविश्वास को और मजबूत करेगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा

नीतिका शर्मा एक प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य एवं फेमस टैरो कार्ड रीडर है. एमएससी कंप्यूटर साइंस से पोस्ट ग्रेजुएट और ज्योतिष प्रवीण एवं ज्योतिष विशारद् शिक्षा प्राप्त नीतिका शर्मा के लेख विभिन्न समाचार पत्रों एवं टीवी चैनल में प्रकाशित होते रहते हैं. इन्हें वास्तु बताने में भी महारत हासिल है. ज्योतिष ग्रंथों का गहन अध्ययन करने के बाद आम जनमानस के जीवन को आसान और सुगम बनाने की दिशा में प्रयासरत नीतिका शर्मा की कई भविष्यवाणी सच साबित हो चुकी हैं. ज्योतिष विषय में इनका अनुभव 10 वर्षों से अधिक का है. 
Read
Published at : 30 Dec 2025 08:45 AM (IST)
Tags :
Masik Rashifal Vrishabh Rashifal Tarot Card Monthly Horoscope New Year 2026 Astrology 2026 January 2026 Horoscope
और पढ़ें
Embed widget