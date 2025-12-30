हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोAries Tarot Horoscope January 2026: मेष टैरो कार्ड राशिफल, करियर में तरक्की, नए मौके और स्थिर आर्थिक योग

Aries Tarot Horoscope January 2026: मेष टैरो कार्ड राशिफल, करियर में तरक्की, नए मौके और स्थिर आर्थिक योग

Mesh Tarot Card Predictions January 2026: साल 2026 का पहला महीना जनवरी शुरू होने वाला. सभी 12 राशियों के लिए यह नया महीना कैसा रहेगा, यहां जानें मेष टैरो मासिक राशिफल (Masik Rashifal).

By : एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा | Edited By: पल्लवी कुमारी | Updated at : 30 Dec 2025 08:00 AM (IST)
Preferred Sources

Mesh Tarot Card Predictions January 2026:  टैरो कार्ड्स के अनुसार जनवरी 2026 मेष राशि वालों के लिए तरक्की, आत्मविश्वास और नए अवसरों से भरा महीना रहेगा. यह समय आपको अपने करियर और निजी जीवन में आगे बढ़ने के कई मौके देगा. हालांकि, सफलता पाने के लिए सही प्राथमिकताओं का निर्धारण करना बेहद जरूरी होगा. जल्दबाज़ी या भावनाओं में बहकर लिए गए फैसले नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसलिए हर कदम सोच-समझकर उठाएं.

मेष करियर राशिफल
करियर के क्षेत्र में यह महीना काफी अनुकूल है. जो लोग नौकरी की तलाश में हैं, खासकर सरकारी क्षेत्र या बड़ी कंपनियों में आवेदन कर रहे हैं, उन्हें सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं. इंटरव्यू और चयन प्रक्रियाओं में सफलता के योग बन रहे हैं. नौकरीपेशा लोगों को अपने काम से पहचान मिलेगी. सीनियर्स और अधिकारियों का सहयोग प्राप्त होगा, जिससे पदोन्नति, इन्क्रीमेंट या नई जिम्मेदारी मिल सकती है. हालांकि ऑफिस पॉलिटिक्स और बेकार के विवादों से दूरी बनाए रखना ही समझदारी होगी.

मेष आर्थिक राशिफल
आर्थिक स्थिति इस महीने स्थिर बनी रहेगी. आय और खर्च में संतुलन रहेगा, जिससे मानसिक शांति मिलेगी. जमीन-जायदाद, घर या वाहन खरीदने की योजना बन सकती है. टैरो कार्ड्स संकेत देते हैं कि निवेश से पहले अपनी जरूरत और बजट का सही आकलन करें. जल्दबाज़ी में लिया गया आर्थिक फैसला बाद में बोझ बन सकता है.

मेष प्रेम राशिफल
प्रेम और संबंधों की बात करें तो अविवाहित मेष राशि वालों के लिए यह समय नए रिश्तों की शुरुआत का हो सकता है. किसी खास व्यक्ति से मुलाकात आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकती है. पहले से रिश्ते में हैं तो आपसी समझ बेहतर होगी. पुराने दोस्तों से मिलने-जुलने और सामाजिक गतिविधियों में हिस्सा लेने के मौके मिलेंगे, जिससे मन प्रसन्न रहेगा.

मेष सेहत राशिफल
स्वास्थ्य के लिहाज से थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है. घुटनों और रीढ़ की हड्डी से जुड़ी परेशानी हो सकती है, इसलिए गलत पोस्चर और अधिक मेहनत से बचें. ठंड से खुद को सुरक्षित रखें और गर्म पेय पदार्थों का सेवन करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा

नीतिका शर्मा एक प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य एवं फेमस टैरो कार्ड रीडर है. एमएससी कंप्यूटर साइंस से पोस्ट ग्रेजुएट और ज्योतिष प्रवीण एवं ज्योतिष विशारद् शिक्षा प्राप्त नीतिका शर्मा के लेख विभिन्न समाचार पत्रों एवं टीवी चैनल में प्रकाशित होते रहते हैं. इन्हें वास्तु बताने में भी महारत हासिल है. ज्योतिष ग्रंथों का गहन अध्ययन करने के बाद आम जनमानस के जीवन को आसान और सुगम बनाने की दिशा में प्रयासरत नीतिका शर्मा की कई भविष्यवाणी सच साबित हो चुकी हैं. ज्योतिष विषय में इनका अनुभव 10 वर्षों से अधिक का है. 
Read
Published at : 30 Dec 2025 08:00 AM (IST)
Tags :
Masik Rashifal Mesh Rashifal Tarot Card Monthly Horoscope New Year 2026 Astrology 2026 January 2026 Horoscope
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
बारिश से नए साल का स्वागत, 5 राज्यों के लिए चेतावनी, 4 डिग्री पारा डाउन, जानें यूपी-दिल्ली से बिहार तक का मौसम कैसा?
बारिश से नए साल का स्वागत, 5 राज्यों के लिए चेतावनी, 4 डिग्री पारा डाउन, जानें यूपी-दिल्ली से बिहार तक का मौसम कैसा?
महाराष्ट्र
BEST Bus Accident: कैसे हुआ भांडुप BEST बस हादसा? सामने आई चौंकाने वाली जानकारी | मुख्य बातें 
कैसे हुआ भांडुप BEST बस हादसा? सामने आई चौंकाने वाली जानकारी | मुख्य बातें 
विश्व
'अगर नेतन्याहू नहीं होते तो इजरायल शायद नक्शे पर भी न होता', जानें क्यों इजरायली प्रधानमंत्री को लेकर ट्रंप ने कही ये बात
'अगर नेतन्याहू नहीं होते तो इजरायल शायद नक्शे पर भी न होता', जानें क्यों इजरायली प्रधानमंत्री को लेकर ट्रंप ने कही ये बात
क्रिकेट
भारतीय महिला टीम की नजरें टी20 सीरीज में क्लीन स्वीप पर, सांत्वना जीत हासिल करना चाहेगी श्रीलंका
भारतीय महिला टीम की नजरें टी20 सीरीज में क्लीन स्वीप पर, सांत्वना जीत हासिल करना चाहेगी श्रीलंका
Advertisement

वीडियोज

Muzaffarnagar में सिलेंडर फटने से 3 लोगों की मौत | Breaking | UP News
Maharashtra News: Bhandup West के स्टेशन पर बस ने मारी टक्कर, 4 लोगों की हुई मौत
Crime News : तीन दुल्हनों का 'धोखेबाज' दूल्हा ! |Sansani
UP News: सांसद Ravi Kishan पर CM Yogi की फिर तंज भरी टिप्पणी | ABP News
Janhit with Chitra Tripathi: 'सुप्रीम' आदेश..ये 'जनहित' की जीत है! | Kuldeep Sengar | SC |Unnao
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
बारिश से नए साल का स्वागत, 5 राज्यों के लिए चेतावनी, 4 डिग्री पारा डाउन, जानें यूपी-दिल्ली से बिहार तक का मौसम कैसा?
बारिश से नए साल का स्वागत, 5 राज्यों के लिए चेतावनी, 4 डिग्री पारा डाउन, जानें यूपी-दिल्ली से बिहार तक का मौसम कैसा?
महाराष्ट्र
BEST Bus Accident: कैसे हुआ भांडुप BEST बस हादसा? सामने आई चौंकाने वाली जानकारी | मुख्य बातें 
कैसे हुआ भांडुप BEST बस हादसा? सामने आई चौंकाने वाली जानकारी | मुख्य बातें 
विश्व
'अगर नेतन्याहू नहीं होते तो इजरायल शायद नक्शे पर भी न होता', जानें क्यों इजरायली प्रधानमंत्री को लेकर ट्रंप ने कही ये बात
'अगर नेतन्याहू नहीं होते तो इजरायल शायद नक्शे पर भी न होता', जानें क्यों इजरायली प्रधानमंत्री को लेकर ट्रंप ने कही ये बात
क्रिकेट
भारतीय महिला टीम की नजरें टी20 सीरीज में क्लीन स्वीप पर, सांत्वना जीत हासिल करना चाहेगी श्रीलंका
भारतीय महिला टीम की नजरें टी20 सीरीज में क्लीन स्वीप पर, सांत्वना जीत हासिल करना चाहेगी श्रीलंका
टेलीविजन
Anupama Spoiler: राही की इज्जत लूटने से बचाएगा प्रेम, रजनी के इरादों को नहीं समझ पाएगी अनुपमा, आएगा महाट्विस्ट
राही की इज्जत लूटने से बचाएगा प्रेम, रजनी के इरादों को नहीं समझ पाएगी अनुपमा
ट्रेंडिंग
Video: स्टेज पर दूल्हे का हाथ चूमने लगी लड़की, दुल्हन ने बाल पकड़ स्टेज से नीचे फेंका- वीडियो वायरल
स्टेज पर दूल्हे का हाथ चूमने लगी लड़की, दुल्हन ने बाल पकड़ स्टेज से नीचे फेंका- वीडियो वायरल
Parenting
New Year 2026: नए साल में बच्चों से रिश्ता कैसे मजबूत बनाएं पैरेंट्स? अपनाएं ये 7 स्पेशल रेजोल्यूशन
नए साल में बच्चों से रिश्ता कैसे मजबूत बनाएं पैरेंट्स? अपनाएं ये 7 स्पेशल रेजोल्यूशन
नौकरी
इंजीनियरिंग का डिप्लोमा है तो इस राज्य में मिल रहा JE बनने का मौका, 2800 से ज्यादा पद हैं खाली
इंजीनियरिंग का डिप्लोमा है तो इस राज्य में मिल रहा JE बनने का मौका, 2800 से ज्यादा पद हैं खाली
ENT LIVE
2025 के Bollywood Babies: Katrina–Vicky, Kiara–Sidharth, Parineeti–Raghav, Bharti–Harssh और अन्य सितारे बने Parents
2025 के Bollywood Babies: Katrina–Vicky, Kiara–Sidharth, Parineeti–Raghav, Bharti–Harssh और अन्य सितारे बने Parents
ENT LIVE
Thalapathy Vijay ने acting career को कहा अलविदा, बोले “जना नायकन दर्दनाक है”
Thalapathy Vijay ने acting career को कहा अलविदा, बोले “जना नायकन दर्दनाक है”
ENT LIVE
Dhurandhar Effect? विग विवाद के कारण Akshaye Khanna ‘Drishyam 3’ से हुए बाहर
Dhurandhar Effect? विग विवाद के कारण Akshaye Khanna ‘Drishyam 3’ से हुए बाहर
ENT LIVE
Andhra King Taluka Review: Fan के लिए सब कुछ करने वाले Sagar में दम, Surya के सामने Upendra Rao की जबरदस्त Presence
Andhra King Taluka Review: Fan के लिए सब कुछ करने वाले Sagar में दम, Surya के सामने Upendra Rao की जबरदस्त Presence
ENT LIVE
Battle of Galwan Teaser Review: Powerful Role में दिखे Salman Khan, माथे से बहता लहू और चेहरे पर देशप्रेम
Battle of Galwan Teaser Review: Powerful Role में दिखे Salman Khan, माथे से बहता लहू और चेहरे पर देशप्रेम
Embed widget