Tarot Weekly Horoscope 19 to 25 April 2026: टैरो कार्ड रीडर एवं ज्योतिषाचार्या नीतिका शर्मा के अनुसार, इस सप्ताह का टैरो राशिफल आपके जीवन के विभिन्न पहलुओं करियर, धन, रिश्ते और स्वास्थ्य पर संकेत दे रहा है. जानिए सभी 12 राशियों के लिए यह सप्ताह क्या खास लेकर आया है.

मेष साप्ताहिक टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स के अनुसार, इस सप्ताह मेष राशि के लोगों के लिए विशेष फलदायी रहेगा. इस सप्ताह आप रचनात्मक क्षेत्र में आपको विशेष सुर्खियां मिलेंगी. आप काफी आराम महसूस करेंगे और अपने कार्यक्षेत्र में प्रगति से संतुष्ट रहेंगे. अपने स्वास्थ्य का पूरा ख्याल करें. पारिवारिक वातावरण सुखद होगा.

वृषभ टैरो साप्ताहिक राशिफल

टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि वृषभ राशि के जातकों की पारिवारिक लाइफ इस सप्ताह थोड़ा डिस्टर्ब रह सकती है. जीवन साथी के साथ मतभेद हो सकते हैं. अत: पति-पत्नी एक दूसरे के साथ कुछ समय व्यतीत करने की कोशिश करें, बिखर चुकी चीजों को पुनः संगठित करने में ऊर्जा लगाएं. सेहत के लिए समय ठीक नहीं है.

मिथुन टैरो साप्ताहिक राशिफल

टैरो राशिफल के अनुसार, मिथुन राशि के लोगों के लिए यह सप्ताह काफी अच्छा साबित होगा. इस सप्ताह आप जीत के पथ पर हैं. नौकरीपेशा लोगों के जीवन में तरक्की के नए रास्ते खुलेंगे, वर्तमान में आप जो कर रहे हैं और जो संपर्क बना रहे हैं, वह भविष्य में लाभदायक साबित होगा. साथी की सेहत का ध्यान रखें, उसे आपकी जरूरत पड़ सकती है.

कर्क टैरो साप्ताहिक राशिफल

टैरो कार्ड्स के अनुसार, कर्क राशि के जातकों के व्यक्तित्व में निखार और तेजस्विता में वृद्धि होगी. देश-विदेश में ख्याति विस्तार के साथ पुरस्कार प्राप्ति का भी योग बन सकता है. सपरिवार मनोरंजक भ्रमण और विदेश यात्रा पर जा सकते हैं.

सिंह टैरो साप्ताहिक राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि इस सप्ताह सिंह राशि के जातकों की धन संबंधित मामलों में स्थिति थोड़ी कमजोर रह सकती है. इसे मजबूत बनाने का हर प्रयास बेकार होगा. कुछ धन राशि सामाजिक और धार्मिक कार्यों में भी खर्च हो सकती है. माता पक्ष के किसी कार्यक्रम में बाधा उपस्थित होगी.

कन्या टैरो साप्ताहिक राशिफल

टैरो राशिफल के अनुसार, कन्या राशि के लोगों के लिए इस सप्ताह आपको कार्यस्थल विशेष सुर्खियां और मान सम्मान दिलाएगा. इस सप्ताह आप पारिवारिक और व्यावसायिक मामलों में काफी आराम महसूस करेंगे और अपने कार्यक्षेत्र में प्रगति से संतुष्ट रहेंगे. आपका समय अपने परिवार और दोस्तों के साथ एक खुशमिजाज माहौल में बीतेगा जो आपको नयी ऊर्जा व स्फूर्ति से भर देगा.

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तुला टैरो साप्ताहिक राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि तुला राशि के जातकों का प्रभाव, करिश्मा और सर्जनात्मक प्रवृत्तियां शिखर पर होंगी. आपकी आध्यात्मिक उन्नति होगी. व्यापार में लाभ और उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे. आप जीत के पथ पर हैं.

वृश्चिक टैरो साप्ताहिक राशिफल

टैरो कार्ड्स के अनुसार, वृश्चिक राशि के जातकों के लिए इस सप्ताह काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है. इस सप्ताह आप संपत्ति, गृह, पारिवारिक मामलों में नई शुरुआत कर सकते हैं. साथ ही आपको इस सप्ताह आर्थिक लाभ मिलेगा. आपको निवेश के जरिए मुनाफा भी हो सकता है. लेकिन, धैर्य और समझ के साथ ही निवेश संबंधित फैसले लें.

धनु टैरो साप्ताहिक राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि धनु राशि के जातकों को इस सप्ताह थोड़ा संभलकर रहने की जरूरत है. इस सप्ताह आर्थिक मामलों में थोड़ा संभलकर रहें. आपका धन संबंधित मामलों में खर्चा बढ़ सकता है. जीवनसाथी की भावनाओं की कद्र करें. जीवन में कठिनाइयों से न घबराएं, अच्छा समय जल्द ही आने वाला है.

मकर टैरो साप्ताहिक राशिफल

टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि मकर राशि के लोगों को इस सप्ताह थोड़ा संभलकर रहना होगा. आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं. साथ ही सेहत के लिए समय ठीक नहीं है. सावधानी बरतें. हालांकि, आपकी आर्थिक स्थिति काफी अच्छी रहेगी क्योंकि, आपके आय के साधनों में वृद्धि होगी.

कुंभ टैरो साप्ताहिक राशिफल

टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि इस सप्ताह कुंभ राशि के लोगों के लिए घर गृहस्थी का माहौल कुछ खास नहीं दिखाई दे रहा है. हालांकि, किसी बात को लेकर वैवाहिक जातकों को ससुराल पक्ष से तनाव उपस्थित हो सकता है, स्वास्थ्य गड़बड़ रहेगा.

मीन टैरो साप्ताहिक राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि इस सप्ताह मीन राशि के व्यापार मालिकों और उद्यमियों के लिए लाभदायक होगा. अनानास लाभ प्राप्ति की संभावना बन सकती है, इसलिए रिस्क लेने की कोशिश की जा सकती है, पर लक्ष्य को लेकर काफी गंभीरता नहीं रहेगी.

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