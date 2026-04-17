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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोAkshaya Tritiya 2026: अक्षय तृतीया पर सैंडल-जूते खरीद सकते हैं या नहीं, जान लें Gen- Z

Akshaya Tritiya 2026: अक्षय तृतीया पर सैंडल-जूते खरीद सकते हैं या नहीं, जान लें Gen- Z

Akshaya Tritiya 2026: अक्षय तृतीया 19 अप्रैल को है. यह अखंड फल देने वाला दिन होता है, मान्यता है कि इस दिन खरीदी गई चीजों में अक्षय वृद्धि होती है. लेकिन क्या इस दिन फूटवियर खरीदना सही रहेगा? जान लें.

By : पल्लवी कुमारी | Updated at : 17 Apr 2026 01:32 PM (IST)
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  • अक्षय तृतीया 19 अप्रैल 2026, रविवार को है, पूरे दिन खरीदारी के लिए अबूझ मुहूर्त।
  • परंपरा अनुसार, अक्षय तृतीया पर जूते-चप्पल खरीदना अशुभ माना जाता है।
  • जूते-चप्पल घिसने वाली वस्तुएं, शनि-राहु का प्रतीक, इसलिए शुभ नहीं।
  • अति आवश्यक हो तो एक दिन पहले या बाद में खरीदें फुटवियर।

Akshaya Tritiya 2026: अक्षय तृतीया हिंदू धर्म का सबसे पवित्र दिन माना जाता है. इस दिन मुख्य रूप से स्थायी संपत्ति या निवेश जैसी चीजें शुभ मानी जाती हैं. अक्षय तृतीया पर वैसे तो सोना-चांदी की खरीदारी का विशेष महत्व शास्त्रों में बताया गया है. क्योंकि इस शुभ दिन पर ऐसी चीजे खरीदनी चाहिए, जिसमें वृद्धि होती है. इसलिए आमतौर पर लोग अक्षय तृतीया पर सोना-चांदी, संपत्ति (भूमि-भवन, दुकान), पूजा पाठ की सामग्री आदि जैसी चीजों की खरीदारी करते हैं.

इस वर्ष अक्षय तृतीया रविवार, 19 अप्रैल 2026 को है और खरीदारी के लिए पूरे दिन अबूझ मुहूर्त रहेगा. यानी आप बिना महूर्त देखे पूरे दिन में कभी भी खीरदारी कर सकते हैं. लोगों ने अपने बजट के अनुसार, पहले से ही लिस्ट तैयार कर ली है कि, अक्षय तृतीया के शुभ दिन पर कौन सी वस्तुएं घर लानी हैं. लेकिन बदलते समय के साथ और खासकर जेनेरेशन गैप के कारण लोगों की सोच में भी बदलाव आ रहा है. विशेष रूप से हमारी युवा पीढ़ी यानी Gen-Z को परंपरा और नियमों के बारे में जानने की जरूरत है, क्योंकि इनसे ही हमारी परंपराएं और रीति-रिवाज विकसित होंगे.

ये भी पढ़ें: Akshaya Tritiya 2026: क्या अक्षय तृतीया पर डिजिटल गोल्ड खरीदने के लिए भी शुभ मुहूर्त देखना जरूरी, जानें

संडे की छुट्टी पर Gen-Z न खऱीदें इस बार फुटवियर

अक्षय तृतीया इस वर्ष रविवार के दिन पड़ रही है. आमतौर पर रविवार को छुट्टी (Holiday) का दिन होने कारण लोग शॉपिंग करते हैं. लेकिन Gen-Z और सभी लोग इस बात का ध्यान रखें कि, अक्षय तृतीया पर सैंडल या जूते-चप्पलों की खरीदारी न करें. हालांकि अक्षय तृतीया पर जूते-चप्पल खरीदना कोई विशेष दोष नहीं माना जाता है. अगर बहुत जरूरत हो तो आप एक दिन पहले या बाद में फुटवियर खरीद सकते हैं. यदि किसी कारण यदि अक्षय तृतीया पर ही जूते-चप्पल खरीदने पड़ जाए तो आप सबसे पहले अक्षय तृतीया से जुड़ी कोई शुभ वस्तु खरीद लें और इसके बाद अपनी जरूरत की चीजें खरीद सकते हैं.

अक्षय तृतीया पर क्यों नहीं खरीदा चाहिए जूते-चप्पल

अक्षय तृतीया पर जूते-चप्पल नहीं खरीद सकते हैं, ऐसा शास्त्रों में कहीं भी वर्णित नहीं है. लेकिन अक्षय तृतीया को हिंदू धर्म का सबसे शुभ और अक्षय फल प्रदान करने वाला माना दिन है. इसलिए परंपरा और मान्यताओं के अनुसार, शुभ दिन पर जूते चप्पल खरीदना या उसे घर लाना अशुभ माना जाता है. अक्षय तृतीया पर ऐसी चीजों की खरीदारी शुभ मानी जाती है, जिसमें निरंतर वृद्धि हो, जबकि जूते-चप्पल घिसने वाली वस्तुएं होती हैं. इसके अलावा जूते-चप्पल चमड़े, रबड़ और प्लास्टिक आदि से बने होने के कारण शुभ नहीं माने जाते हैं. जूते-चप्पल को शनि और राहु का प्रतीक माना जाता है. यही कारण है कि, शुभ दिनों में आज भी कई लोग जूते-चप्पल खरीदने से बचते हैं.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive. com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पल्लवी कुमारी

पल्लवी कुमारी (Pallawi Kumari)

धर्म-ज्योतिष विशेषज्ञ | डिजिटल मीडिया पत्रकार | कंटेंट स्ट्रैटेजिस्ट
पल्लवी कुमारी एक कुशल डिजिटल पत्रकार और कंटेंट राइटर हैं, जिन्हें मीडिया उद्योग में 7 वर्षों से अधिक का व्यापक अनुभव है. भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC, नई दिल्ली) की पूर्व छात्रा पल्लवी, जटिल धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों को शोध-आधारित, सरल और प्रभावी भाषा में प्रस्तुत करने में विशेषज्ञता रखती हैं.

वर्तमान में ABP News के साथ एक कंटेंट राइटर के रूप में जुड़ीं पल्लवी, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर विश्वसनीय और मूल्यवान सामग्री तैयार करने के लिए जानी जाती हैं.

मुख्य विशेषज्ञता (Core Expertise)
पल्लवी की लेखन शैली पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक डिजिटल आवश्यकताओं का एक बेहतरीन मिश्रण है. उनकी मुख्य विशेषज्ञता के क्षेत्र निम्नलिखित हैं:

  • ज्योतिष एवं खगोल विज्ञान: वैदिक ज्योतिष, ग्रह-गोचर और जीवन पर इनके प्रभाव का गहन विश्लेषण.
  • वास्तु एवं अंकशास्त्र: घर-परिवार में सकारात्मक ऊर्जा के लिए व्यवहारिक वास्तु उपाय और अंकगणितीय प्रभाव.
  • धर्म एवं संस्कृति: भारतीय व्रत-त्योहारों का महत्व, धार्मिक परंपराएं और पौराणिक संदर्भों की व्याख्या.
  • अध्यात्म एवं लाइफस्टाइल: जीवन प्रबंधन, मानसिक शांति और समकालीन जीवनशैली के साथ आध्यात्मिकता का तालमेल.
  • डिजिटल कंटेंट: SEO-फ्रेंडली राइटिंग, एक्सप्लेनर कंटेंट और फीचर स्टोरी टेलिंग.

पेशेवर सफर (Professional Journey)
अपने सात वर्षों के करियर में, पल्लवी ने देश के प्रमुख मीडिया संस्थानों में अपनी लेखनी का लोहा मनवाया है:

  • ABP News: (वर्तमान) कंटेंट राइटर - धर्म, ज्योतिष और समसामयिक विषयों पर विस्तृत कवरेज.
  • Hindustan, India News & Live India: न्यूज़ राइटिंग, फीचर स्टोरीज़ और डिजिटल मीडिया के विभिन्न पहलुओं में महत्वपूर्ण अनुभव.

इनके लेखन की विशेषता
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  • सरल और स्पष्ट: कठिन विषयों को भी आम पाठक के लिए आसानी से समझने योग्य बनाना.
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मेरा उद्देश्य पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक जीवन के बीच एक पुल बनना है, ताकि पाठक प्रामाणिक जानकारी को सरलता से अपने जीवन में उतार सकें."
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Published at : 17 Apr 2026 01:32 PM (IST)
Tags :
Akshaya Tritiya Akshaya Tritiya 2026 GEN Z Astrology Akha Teej

Frequently Asked Questions

अक्षय तृतीया 2026 कब है?

अक्षय तृतीया 19 अप्रैल 2026, रविवार को है। इस दिन खरीदारी के लिए पूरे दिन अबूझ मुहूर्त रहेगा।

अक्षय तृतीया पर क्या खरीदना शुभ माना जाता है?

अक्षय तृतीया पर सोना-चांदी, संपत्ति (भूमि-भवन, दुकान) और पूजा पाठ की सामग्री जैसी चीजें खरीदना शुभ माना जाता है, क्योंकि इनमें वृद्धि होती है।

क्या अक्षय तृतीया पर जूते-चप्पल खरीदना अशुभ है?

परंपराओं के अनुसार, अक्षय तृतीया पर जूते-चप्पल खरीदना या घर लाना अशुभ माना जाता है क्योंकि ये घिसने वाली वस्तुएं होती हैं और इन्हें शनि-राहु का प्रतीक माना जाता है।

अगर अक्षय तृतीया पर जूते-चप्पल खरीदना बहुत जरूरी हो तो क्या करें?

अगर किसी कारणवश अक्षय तृतीया पर जूते-चप्पल खरीदने पड़ें, तो पहले कोई शुभ वस्तु खरीद लें और फिर अपनी जरूरत की चीजें खरीदें।

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