Akshaya Tritiya 2026: अक्षय तृतीया पर सैंडल-जूते खरीद सकते हैं या नहीं, जान लें Gen- Z

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom अक्षय तृतीया 19 अप्रैल 2026, रविवार को है, पूरे दिन खरीदारी के लिए अबूझ मुहूर्त।

परंपरा अनुसार, अक्षय तृतीया पर जूते-चप्पल खरीदना अशुभ माना जाता है।

जूते-चप्पल घिसने वाली वस्तुएं, शनि-राहु का प्रतीक, इसलिए शुभ नहीं।

अति आवश्यक हो तो एक दिन पहले या बाद में खरीदें फुटवियर।

Akshaya Tritiya 2026: अक्षय तृतीया हिंदू धर्म का सबसे पवित्र दिन माना जाता है. इस दिन मुख्य रूप से स्थायी संपत्ति या निवेश जैसी चीजें शुभ मानी जाती हैं. अक्षय तृतीया पर वैसे तो सोना-चांदी की खरीदारी का विशेष महत्व शास्त्रों में बताया गया है. क्योंकि इस शुभ दिन पर ऐसी चीजे खरीदनी चाहिए, जिसमें वृद्धि होती है. इसलिए आमतौर पर लोग अक्षय तृतीया पर सोना-चांदी, संपत्ति (भूमि-भवन, दुकान), पूजा पाठ की सामग्री आदि जैसी चीजों की खरीदारी करते हैं.

इस वर्ष अक्षय तृतीया रविवार, 19 अप्रैल 2026 को है और खरीदारी के लिए पूरे दिन अबूझ मुहूर्त रहेगा. यानी आप बिना महूर्त देखे पूरे दिन में कभी भी खीरदारी कर सकते हैं. लोगों ने अपने बजट के अनुसार, पहले से ही लिस्ट तैयार कर ली है कि, अक्षय तृतीया के शुभ दिन पर कौन सी वस्तुएं घर लानी हैं. लेकिन बदलते समय के साथ और खासकर जेनेरेशन गैप के कारण लोगों की सोच में भी बदलाव आ रहा है. विशेष रूप से हमारी युवा पीढ़ी यानी Gen-Z को परंपरा और नियमों के बारे में जानने की जरूरत है, क्योंकि इनसे ही हमारी परंपराएं और रीति-रिवाज विकसित होंगे.

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संडे की छुट्टी पर Gen-Z न खऱीदें इस बार फुटवियर

अक्षय तृतीया इस वर्ष रविवार के दिन पड़ रही है. आमतौर पर रविवार को छुट्टी (Holiday) का दिन होने कारण लोग शॉपिंग करते हैं. लेकिन Gen-Z और सभी लोग इस बात का ध्यान रखें कि, अक्षय तृतीया पर सैंडल या जूते-चप्पलों की खरीदारी न करें. हालांकि अक्षय तृतीया पर जूते-चप्पल खरीदना कोई विशेष दोष नहीं माना जाता है. अगर बहुत जरूरत हो तो आप एक दिन पहले या बाद में फुटवियर खरीद सकते हैं. यदि किसी कारण यदि अक्षय तृतीया पर ही जूते-चप्पल खरीदने पड़ जाए तो आप सबसे पहले अक्षय तृतीया से जुड़ी कोई शुभ वस्तु खरीद लें और इसके बाद अपनी जरूरत की चीजें खरीद सकते हैं.

अक्षय तृतीया पर क्यों नहीं खरीदा चाहिए जूते-चप्पल

अक्षय तृतीया पर जूते-चप्पल नहीं खरीद सकते हैं, ऐसा शास्त्रों में कहीं भी वर्णित नहीं है. लेकिन अक्षय तृतीया को हिंदू धर्म का सबसे शुभ और अक्षय फल प्रदान करने वाला माना दिन है. इसलिए परंपरा और मान्यताओं के अनुसार, शुभ दिन पर जूते चप्पल खरीदना या उसे घर लाना अशुभ माना जाता है. अक्षय तृतीया पर ऐसी चीजों की खरीदारी शुभ मानी जाती है, जिसमें निरंतर वृद्धि हो, जबकि जूते-चप्पल घिसने वाली वस्तुएं होती हैं. इसके अलावा जूते-चप्पल चमड़े, रबड़ और प्लास्टिक आदि से बने होने के कारण शुभ नहीं माने जाते हैं. जूते-चप्पल को शनि और राहु का प्रतीक माना जाता है. यही कारण है कि, शुभ दिनों में आज भी कई लोग जूते-चप्पल खरीदने से बचते हैं.

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