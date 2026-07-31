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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोसूर्य ग्रहण में अब बचे हैं कुछ ही दिन, गर्भवती महिलाओं और बच्चों जरूर अपनाएं ये नियम

सूर्य ग्रहण में अब बचे हैं कुछ ही दिन, गर्भवती महिलाओं और बच्चों जरूर अपनाएं ये नियम

Surya Grahan 2026: सूर्य ग्रहण 2026 में अब कुछ ही दिन बाकी हैं. जानें गर्भवती महिलाओं और बच्चों के लिए धार्मिक मान्यताएं क्या कहती हैं, किन बातों का ध्यान रखने की सलाह दी जाती है.

Written By : रुचि शर्मा |  Updated at : 31 Jul 2026 03:31 PM (IST)
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Surya Grahan 2026: 12 अगस्त 2026 को लगने वाला सूर्य ग्रहण धार्मिक और ज्योतिषीय दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है. ग्रहण को लेकर सबसे अधिक सवाल गर्भवती महिलाओं और छोटे बच्चों को लेकर पूछे जाते हैं.

कई परिवारों में ग्रहण के दौरान कुछ विशेष नियमों का पालन किया जाता है, जबकि कुछ लोग इन्हें केवल पारंपरिक मान्यताएं मानते हैं. ऐसे में आइए जानते हैं कि धर्म शास्त्र और परंपराओं में क्या कहा गया है.

गर्भवती महिलाओं के लिए क्या हैं धार्मिक मान्यताएं?

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ग्रहण काल में गर्भवती महिलाओं को घर के भीतर रहने, तेज धार वाले उपकरणों का उपयोग न करने और भगवान का स्मरण करने की सलाह दी जाती है. कई परिवार इस दौरान मंत्र जाप या धार्मिक ग्रंथों का पाठ भी करते हैं.

हालांकि, इन मान्यताओं का वैज्ञानिक प्रमाण स्पष्ट रूप से उपलब्ध नहीं है. इसलिए गर्भवती महिलाओं को किसी भी तरह की चिंता करने के बजाय अपनी सेहत और डॉक्टर की सलाह को प्राथमिकता देनी चाहिए.

बच्चों के लिए क्या कहते हैं नियम?

धार्मिक परंपराओं में छोटे बच्चों के लिए कठोर नियम नहीं बताए गए हैं. कई परिवार एहतियात के तौर पर बच्चों को ग्रहण के समय घर के अंदर रखते हैं और ग्रहण समाप्त होने के बाद स्नान कराते हैं. यह मुख्य रूप से पारिवारिक और धार्मिक परंपराओं का हिस्सा है.

ग्रहण के दौरान क्या करना शुभ माना जाता है?

  • भगवान शिव या भगवान विष्णु का स्मरण करें.
  • "ॐ नमः शिवाय" या "ॐ नमो भगवते वासुदेवाय" मंत्र का जाप करें.
  • मन को शांत रखें और सकारात्मक विचार रखें.
  • ग्रहण समाप्त होने के बाद स्नान कर पूजा करें (यदि आपकी पारिवारिक परंपरा में ऐसा किया जाता है).

एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा के अनुसार, ग्रहण को लेकर अलग-अलग क्षेत्रों में अलग परंपराएं प्रचलित हैं. गर्भवती महिलाओं और बच्चों के लिए बताए गए नियम मुख्य रूप से धार्मिक आस्था और पारिवारिक मान्यताओं पर आधारित हैं.

उनका कहना है कि किसी भी तरह का भय या भ्रम पालने की जरूरत नहीं है. यदि परिवार में ग्रहण से जुड़े नियमों का पालन किया जाता है, तो श्रद्धा के साथ उनका पालन किया जा सकता है. वहीं स्वास्थ्य से जुड़े मामलों में डॉक्टर की सलाह को हमेशा प्राथमिकता देनी चाहिए.

FAQ

क्या ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए?
यह धार्मिक मान्यता है. इसका स्पष्ट वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है. स्वास्थ्य संबंधी सलाह के लिए डॉक्टर की राय सबसे महत्वपूर्ण है.

क्या ग्रहण का असर छोटे बच्चों पर पड़ता है?
धार्मिक परंपराओं में कुछ सावधानियां रखी जाती हैं, लेकिन इसका वैज्ञानिक प्रमाण स्पष्ट नहीं है.

ग्रहण के दौरान कौन-सा मंत्र जपना शुभ माना जाता है?
"ॐ नमः शिवाय" और "ॐ नमो भगवते वासुदेवाय" मंत्र का जाप शुभ माना जाता है.

क्या ग्रहण के बाद स्नान करना जरूरी है?
धार्मिक मान्यताओं में ग्रहण समाप्त होने के बाद स्नान और पूजा का विधान बताया गया है.

ग्रहण के समय सबसे जरूरी बात क्या है?
धार्मिक मान्यताओं का सम्मान करें, लेकिन स्वास्थ्य से जुड़े मामलों में डॉक्टर की सलाह को प्राथमिकता दें.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author रुचि शर्मा

रुचि शर्मा ज्योतिष जानकार हैं जो पिछले 13 वर्षों से ज्योतिष, धर्म और आध्यात्मिक विषयों पर अध्ययन, शोध और लेखन कर रही हैं. वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, हस्तरेखा शास्त्र, टैरो, Chinese Astrology, राशिफल (Horoscope), ग्रह गोचर, पंचांग (Panchang), व्रत-त्योहार और धार्मिक परंपराओं से जुड़े विषयों पर उनकी विशेष पकड़ है. जटिल ज्योतिषीय सिद्धांतों और ग्रह-नक्षत्रों के प्रभाव को सरल एवं सहज भाषा में समझाना उनकी प्रमुख पहचान है.

उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से मास्टर इन मास कम्युनिकेशन की डिग्री प्राप्त की है. मीडिया और डिजिटल कंटेंट के क्षेत्र में लंबे अनुभव के दौरान वह राजस्थान पत्रिका, हिंदुस्तान, बीईसीआईएल, टाइम्स ग्रुप और Astrosage जैसी प्रतिष्ठित संस्थाओं के साथ कार्य कर चुकी हैं. पिछले कई वर्षों से उनका लेखन मुख्य रूप से ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और भारतीय संस्कृति से जुड़े विषयों पर केंद्रित रहा है.

रुचि शर्मा पारंपरिक ज्योतिषीय ग्रंथों, पंचांगों और प्रामाणिक स्रोतों के आधार पर विषयों का अध्ययन करती हैं तथा यूजर्स तक सरल, विश्वसनीय और उपयोगी जानकारी पहुंचाने का प्रयास करती हैं. उनके लेखों का उद्देश्य ज्योतिष और धर्म से जुड़े विषयों को आम पाठकों के लिए सहज और समझने योग्य बनाना है.
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Published at : 31 Jul 2026 03:30 PM (IST)
Tags :
Children Pregnant Women Rules Beliefs Eclipse HINDU Surya Grahan 2026
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