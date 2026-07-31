Kal Ka Rashifal 1 August 2026: शनिवार, 1 अगस्त 2026 का दिन अगस्त महीने की शुरुआत के साथ ही मेष से लेकर मीन राशि तक के सभी जातकों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रहने वाला है. कल श्रावण कृष्ण पक्ष की तृतीया और चतुर्थी तिथि का योग बन रहा है.

ज्योतिषीय गणना के अनुसार, कल चंद्रमा कुंभ राशि में संचार करेंगे, राहु के साथ उनकी युति से चंद्र-राहु का ग्रहण दोष बना रहेगा. हालांकि, आकाश मंडल में शोभन योग, वाशि योग, सुनफा योग और आनन्दादि योग का भी शुभ संयोग रहेगा. वहीं मिथुन, कन्या, धनु और मीन राशि के जातकों को भद्र योग का विशेष लाभ मिलेगा. आइए प्रसिद्ध भविष्यवक्ता और कुण्डली विश्लेषक डा. अनीष व्यास से जानते हैं मेष से लेकर मीन राशि तक का कल का सटीक भविष्यफल और दैनिक पंचांग.

1 अगस्त 2026 का पंचांग और शुभ मुहूर्त:

तिथि: श्रावण कृष्ण पक्ष तृतीया तिथि (रात्रि 11:08 बजे तक), तत्पश्चात चतुर्थी तिथि.

श्रावण कृष्ण पक्ष तृतीया तिथि (रात्रि 11:08 बजे तक), तत्पश्चात चतुर्थी तिथि. नक्षत्र व चंद्र राशि: शतभिषा नक्षत्र (रात्रि 08:45 बजे तक), तत्पश्चात पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र. चंद्रमा पूरे दिन कुंभ राशि में रहेंगे.

शतभिषा नक्षत्र (रात्रि 08:45 बजे तक), तत्पश्चात पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र. चंद्रमा पूरे दिन कुंभ राशि में रहेंगे. विशेष योग व भद्रा: शोभन योग, वाशि योग, सुनफा योग, आनन्दादि योग, भद्र योग, चंद्र-राहु का ग्रहण दोष और सुबह 10:53 बजे से रात्रि 11:08 बजे तक मृत्यु लोक की भद्रा.

शोभन योग, वाशि योग, सुनफा योग, आनन्दादि योग, भद्र योग, चंद्र-राहु का ग्रहण दोष और सुबह 10:53 बजे से रात्रि 11:08 बजे तक मृत्यु लोक की भद्रा. शुभ समय (चौघड़िया व अभिजीत मुहूर्त):

अभिजीत मुहूर्त: दोपहर 12:15 बजे से दोपहर 01:30 बजे तक.

दोपहर 12:15 बजे से दोपहर 01:30 बजे तक. लाभ-अमृत का चौघड़िया: दोपहर 02:30 बजे से दोपहर 03:30 बजे तक.

दोपहर 02:30 बजे से दोपहर 03:30 बजे तक. राहुकाल (अशुभ समय): सुबह 09:00 बजे से 10:30 बजे तक (इस दौरान कोई नया या शुभ काम शुरू न करें).

सुबह 09:00 बजे से 10:30 बजे तक (इस दौरान कोई नया या शुभ काम शुरू न करें). शुभ दिशा: पूर्व दिशा (यात्रा के लिए शुभ).

चंद्रमा 11वें भाव में होने से सामाजिक लोकप्रियता और प्रभाव में वृद्धि होगी.

व्यापार व लोन: रिटेल और होलसेल व्यापारियों के लिए रिकॉर्ड तोड़ बिक्री वाला दिन रहेगा. अटका हुआ सरकारी लोन बिना अड़चन पास होगा. हालांकि, काम से जुड़ी यात्राएं फलदायी नहीं रहेंगी.

नौकरी व परिवार: कार्यक्षेत्र में स्थिति मजबूत होगी और नए लोगों से संपर्क बनने से करियर के नए मौके मिलेंगे. घर में किसी पार्टी का आयोजन हो सकता है.

शुभ/अशुभ: लक्की कलर - नीला, लक्की नं. - 8, अनलक्की नं. - 1.

वृषभ राशि (Taurus)

चंद्रमा 10वें भाव में होने से अपने काम में आकर्षक और प्रभावशाली बने रहेंगे.

व्यापार व निवेश: नया शोरूम या ऑफिस खोलने की डील फाइनल करने के लिए दिन सर्वोत्तम है. व्यावसायिक समस्याओं के समाधान के लिए किसी खास व्यक्ति से मुलाकात होगी. बेतहाशा खर्चों पर नियंत्रण रखें.

नौकरी व लव लाइफ: सौम्य व्यवहार से सहकर्मी और अधिकारी प्रभावित होंगे. टारगेट बेस्ड काम करने वालों को सफलता मिलेगी. दांपत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी.

शुभ/अशुभ: लक्की कलर - लाल, लक्की नं. - 9, अनलक्की नं. - 3.

मिथुन राशि (Gemini)

चंद्रमा 9वें भाव में होने से सामाजिक क्षेत्र में कुछ अलग और रचनात्मक करने का प्रयास करेंगे.

व्यापार व शोभन योग: शोभन योग के प्रभाव से नया ऑर्डर या बड़ी डील फाइनल हो सकती है. दोस्तों के सहयोग से बिजनेस आगे बढ़ेगा. कोर्ट-कचहरी के मामलों को बाहर ही सुलझाना बेहतर होगा.

नौकरी व परिवार: आईटी और बैंकिंग क्षेत्र से जुड़े लोगों को बड़ा प्रोजेक्ट लीड करने का मौका मिलेगा. लाइफ पार्टनर की ओर से कोई बड़ी आर्थिक खुशखबरी मिल सकती है.

शुभ/अशुभ: लक्की कलर - भूरा, लक्की नं. - 3, अनलक्की नं. - 5.

कर्क राशि (Cancer) - ग्रहण दोष सावधान रहें

चंद्रमा 8वें भाव में होने और चंद्र-राहु ग्रहण दोष के कारण भावनात्मक उतार-चढ़ाव और चुनौतियां आ सकती हैं.

व्यापार व सावधानियां: स्टॉक मिसमैच होने से ग्राहकों के सामने स्थिति खराब हो सकती है. बिजनेस में धन संबंधी परेशानियां आ सकती हैं. सहकर्मियों की राजनीति से खुद को दूर रखें और शांत रहें.

नौकरी व सेहत: बॉस के साथ संबंध अच्छे रखें, उनके क्रोध पर शांत रहें. प्रेम जीवन को लेकर चिंताएं बढ़ सकती हैं. स्पोर्ट्स पर्सन चोट लगने से सावधान रहें.

शुभ/अशुभ: लक्की कलर - ऑरेंज, लक्की नं. - 6, अनलक्की नं. - 8.

सिंह राशि (Leo)

चंद्रमा 7वें भाव में होने से जीवनसाथी के साथ कुछ मुद्दों पर विचार-विमर्श हो सकता है.

व्यापार व भद्रा अलर्ट: इम्पोर्ट-एक्सपोर्ट व मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े लोगों को बड़ा विदेशी ऑर्डर मिलेगा. ध्यान रखें, सुबह 10:53 से रात्रि 11:08 बजे तक भद्रा काल में नया काम शुरू न करें.

नौकरी व परिवार: दफ्तर में आपके बड़े सुझाव को मैनेजमेंट लागू कर सकता है, जिससे आपकी साख बढ़ेगी. परिवार के साथ धार्मिक स्थान या पिकनिक पर जाने का प्लान बन सकता है.

शुभ/अशुभ: लक्की कलर - ऑफ व्हाइट, लक्की नं. - 4, अनलक्की नं. - 6.

कन्या राशि (Virgo)

चंद्रमा 6ठे भाव में होने से विरोधियों पर विजय मिलेगी और कार्य क्षमता बढ़ेगी.

व्यापार व शोभन योग: शोभन योग के प्रभाव से बिजनेस में बड़ा धन लाभ हासिल होगा. दोपहर बाद समय और अधिक अनुकूल रहेगा. आर्थिक स्थिति काफी मजबूत होगी.

नौकरी व करियर: नौकरीपेशा लोगों को सैलरी हाइक (वेतन वृद्धि) या प्रमोशन की अच्छी खबर मिल सकती है. मार्केटिंग से जुड़े लोग नई चीजें सीखने पर ध्यान दें.

शुभ/अशुभ: लक्की कलर - सिल्वर, लक्की नं. - 3, अनलक्की नं. - 7.

चंद्रमा 5वें भाव में होने से व्यावहारिक अनुभवों के बल पर बड़ी सफलता मिलेगी.

व्यापार व तकनीक: न्यू टेक्नोलॉजी या ऑनलाइन माध्यम से बिजनेस को बढ़ाने का फैसला बहुत सटीक और मुनाफा देने वाला रहेगा. ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए नई स्कीम्स निकालें.

नौकरी व परिवार: नौकरीपेशा लोगों को किस्मत का पूरा साथ मिलेगा. दूसरों की समस्याओं में ज्यादा उलझने से बचें. परिवार के साथ धार्मिक यात्रा का योग बन रहा है.

शुभ/अशुभ: लक्की कलर - गुलाबी, लक्की नं. - 2, अनलक्की नं. - 4.

वृश्चिक राशि (Scorpio) - ग्रहण दोष सावधान रहें

चंद्रमा 4ठे भाव में होने से भौतिक सुख-सुविधाओं में अड़चनें आ सकती हैं.

व्यापार व ग्रहण दोष: चंद्र-राहु ग्रहण दोष के कारण ई-कॉमर्स व ऑनलाइन कारोबारियों को टेक्निकल प्रॉब्लम या हैकिंग से सतर्क रहना होगा. नया निवेश बिल्कुल न करें.

नौकरी व सेहत: दफ्तर की सीक्रेट बातें किसी से शेयर न करें, वरना नुकसान होगा. काम के प्रेशर में आकर जॉब छोड़ने का निर्णय न लें. जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा.

शुभ/अशुभ: लक्की कलर - पर्पल, लक्की नं. - 8, अनलक्की नं. - 2.

धनु राशि (Sagittarius)

चंद्रमा 3रे भाव में होने से आपकी इच्छाशक्ति मजबूत रहेगी और कठिन कार्य भी पूरे होंगे.

व्यापार व खर्चे: बिजनेस में बढ़ते खर्चों पर नियंत्रण रखना जरूरी होगा, वरना बजट डगमगा सकता है. ईमानदारी से किए गए काम में लाभ मिलेगा. सामाजिक व जनसेवा के कार्यों में योगदान दें.

नौकरी व शिक्षा: दफ्तर में केवल सैलरी के बजाय सीखने पर ध्यान दें. किसी परिचित के माध्यम से शुभ कार्य में शामिल होने का निमंत्रण मिल सकता है.

शुभ/अशुभ: लक्की कलर - गोल्डन, लक्की नं. - 1, अनलक्की नं. - 6.

मकर राशि (Capricorn)

चंद्रमा 2रे भाव में होने से आर्थिक मामलों में बड़ा सुधार देखने को मिलेगा.

व्यापार व शोभन योग: शोभन योग से कोई बड़ा बिजनेस कांट्रैक्ट साइन हो सकता है, जिससे बैंक बैलेंस में भारी बढ़ोतरी होगी. पैतृक कारोबार से जुड़ी समस्याएं समाप्त होंगी.

नौकरी व परिवार: टीम लीड कर रहे लोगों की साख बढ़ेगी. मान-सम्मान के साथ प्रमोशन के योग हैं. इस वीकेंड पर अपनों के साथ प्यार भरा समय बिताएंगे.

शुभ/अशुभ: लक्की कलर - सफेद, लक्की नं. - 2, अनलक्की नं. - 5.

कुंभ राशि (Aquarius)

चंद्रमा आपकी ही राशि में गोचर करेंगे, जिससे आपका आकर्षक व्यक्तित्व और आत्मविश्वास झलकेगा.

व्यापार व शोभन योग: शोभन योग के प्रभाव से धन का बेहतरीन आगमन होगा. निवेश की नई योजनाएं बनेंगी. सरकारी व सामाजिक कार्यों से जुड़े लोगों को मान-सम्मान मिलेगा.

नौकरी व परिवार: कार्यक्षेत्र में सहकर्मियों के साथ तालमेल बनाकर चलें. परिवार के बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलेगा और अटके हुए काम आसानी से पूरे होंगे.

शुभ/अशुभ: लक्की कलर - आसमानी नीला, लक्की नं. - 7, अनलक्की नं. - 4.

मीन राशि (Pisces) - ग्रहण दोष सावधान रहें

चंद्रमा 12वें भाव में होने से अत्यधिक खर्च और विरोधी मानसिक तनाव दे सकते हैं.

व्यापार व ग्रहण दोष: बिज़नेस पार्टनर के साथ मतभेद हो सकते हैं. चंद्र-राहु ग्रहण दोष के कारण किसी से भी झगड़े या वाद-विवाद से बचें. पैसों का लेन-देन संभलकर करें.

नौकरी व वाणी: ऑफिस की ई-मेल या पत्राचार में शब्दों का प्रयोग बेहद सावधानी से करें, वरना अधिकारियों का गुस्सा झेलना पड़ सकता है. व्यर्थ की बातों से खुद को दूर रखें.

शुभ/अशुभ: लक्की कलर - सिल्वर, लक्की नं. - 7, अनलक्की नं. - 1.

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