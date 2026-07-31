शनि का खेल कैसे चलता है? मनोज बाजपेयी ने बताई दिलचस्प बात
Shani Nakshatra: मनोज बाजपेयी ने शनि और साढ़ेसाती के अपने अनुभव साझा किए. जानें शनि का नक्षत्र कब शुभ माना जाता है, कब चुनौतियां आती हैं और ज्योतिष इस बारे में क्या कहता है.
Shani Nakshatra: बॉलीवुड अभिनेता मनोज बाजपेयी ने एक पॉडकास्ट/इंटरव्यू में शनि, साढ़ेसाती और शनि के प्रभाव पर खुलकर बात की. उन्होंने बताया कि लोग अक्सर शनि को केवल कष्ट देने वाला ग्रह मानते हैं, जबकि ज्योतिष में ऐसा नहीं माना जाता. मनोज के अनुसार, शनि व्यक्ति को उसके कर्मों का फल देते हैं और कठिन समय के बाद सफलता भी दिला सकते हैं.
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मनोज बाजपेयी ने शनि के बारे में क्या कहा?
मनोज बाजपेयी ने बताया कि उनके जीवन में भी ऐसा समय आया, जब पहचान मिलने के बावजूद काम नहीं मिल रहा था. उन्होंने इसे शनि के कठिन दौर से जोड़ते हुए कहा कि यह समय उन्हें धैर्य, अनुशासन और संघर्ष का महत्व सिखाकर गया. उनका मानना है कि शनि केवल परेशानियां नहीं देते, बल्कि इंसान को मजबूत भी बनाते हैं.
क्या शनि का हर नक्षत्र अशुभ होता है?
ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ऐसा नहीं है. शनि के अपने नक्षत्र पुष्य, अनुराधा और उत्तराभाद्रपद माने जाते हैं. यदि जन्म कुंडली में शनि शुभ स्थिति में हों, तो इन नक्षत्रों के प्रभाव से व्यक्ति को करियर में स्थिरता, जिम्मेदारियों में सफलता और मेहनत का फल मिलने की संभावना मानी जाती है. वहीं यदि शनि कमजोर या पीड़ित हों, तो कुछ चुनौतियां भी सामने आ सकती हैं.
अच्छे और बुरे प्रभाव कैसे मिलते हैं?
ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार शनि का प्रभाव केवल नक्षत्र से तय नहीं होता. इसके लिए जन्म कुंडली, महादशा, अंतर्दशा और गोचर सभी महत्वपूर्ण होते हैं. इसलिए एक ही नक्षत्र का प्रभाव हर व्यक्ति पर अलग हो सकता है.
एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा के अनुसार, शनि को केवल अशुभ ग्रह मानना सही नहीं है. यदि व्यक्ति ईमानदारी, अनुशासन और मेहनत के साथ जीवन जीता है, तो शनि शुभ परिणाम भी दे सकते हैं. उनका कहना है कि शनि का प्रभाव समझने के लिए केवल नक्षत्र नहीं, बल्कि पूरी जन्म कुंडली का विश्लेषण जरूरी होता है.
FAQ
क्या शनि का हर नक्षत्र अशुभ होता है?
नहीं. इसका प्रभाव व्यक्ति की जन्म कुंडली और ग्रहों की स्थिति पर निर्भर करता है.
मनोज बाजपेयी ने शनि के बारे में क्या कहा?
उन्होंने कहा कि शनि कठिन समय जरूर देते हैं, लेकिन वही समय इंसान को मजबूत भी बनाता है.
शनि के प्रमुख नक्षत्र कौन-से हैं?
पुष्य, अनुराधा और उत्तराभाद्रपद.
क्या केवल नक्षत्र देखकर शनि का फल बताया जा सकता है?
नहीं. इसके लिए पूरी जन्म कुंडली का अध्ययन आवश्यक माना जाता है.
शनि की कृपा के लिए क्या करें?
धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ईमानदारी, अच्छे कर्म, सेवा और शनि मंत्र का जाप करना शुभ माना जाता है.
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