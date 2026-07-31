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शनि का खेल कैसे चलता है? मनोज बाजपेयी ने बताई दिलचस्प बात

Shani Nakshatra: मनोज बाजपेयी ने शनि और साढ़ेसाती के अपने अनुभव साझा किए. जानें शनि का नक्षत्र कब शुभ माना जाता है, कब चुनौतियां आती हैं और ज्योतिष इस बारे में क्या कहता है.

Written By : रुचि शर्मा |  Updated at : 31 Jul 2026 01:58 PM (IST)
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Shani Nakshatra: बॉलीवुड अभिनेता मनोज बाजपेयी ने एक पॉडकास्ट/इंटरव्यू में शनि, साढ़ेसाती और शनि के प्रभाव पर खुलकर बात की. उन्होंने बताया कि लोग अक्सर शनि को केवल कष्ट देने वाला ग्रह मानते हैं, जबकि ज्योतिष में ऐसा नहीं माना जाता. मनोज के अनुसार, शनि व्यक्ति को उसके कर्मों का फल देते हैं और कठिन समय के बाद सफलता भी दिला सकते हैं. 

 
 
 
 
 
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मनोज बाजपेयी ने शनि के बारे में क्या कहा?

मनोज बाजपेयी ने बताया कि उनके जीवन में भी ऐसा समय आया, जब पहचान मिलने के बावजूद काम नहीं मिल रहा था. उन्होंने इसे शनि के कठिन दौर से जोड़ते हुए कहा कि यह समय उन्हें धैर्य, अनुशासन और संघर्ष का महत्व सिखाकर गया. उनका मानना है कि शनि केवल परेशानियां नहीं देते, बल्कि इंसान को मजबूत भी बनाते हैं. 

क्या शनि का हर नक्षत्र अशुभ होता है?

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ऐसा नहीं है. शनि के अपने नक्षत्र पुष्य, अनुराधा और उत्तराभाद्रपद माने जाते हैं. यदि जन्म कुंडली में शनि शुभ स्थिति में हों, तो इन नक्षत्रों के प्रभाव से व्यक्ति को करियर में स्थिरता, जिम्मेदारियों में सफलता और मेहनत का फल मिलने की संभावना मानी जाती है. वहीं यदि शनि कमजोर या पीड़ित हों, तो कुछ चुनौतियां भी सामने आ सकती हैं.

अच्छे और बुरे प्रभाव कैसे मिलते हैं?

ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार शनि का प्रभाव केवल नक्षत्र से तय नहीं होता. इसके लिए जन्म कुंडली, महादशा, अंतर्दशा और गोचर सभी महत्वपूर्ण होते हैं. इसलिए एक ही नक्षत्र का प्रभाव हर व्यक्ति पर अलग हो सकता है.

एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा के अनुसार, शनि को केवल अशुभ ग्रह मानना सही नहीं है. यदि व्यक्ति ईमानदारी, अनुशासन और मेहनत के साथ जीवन जीता है, तो शनि शुभ परिणाम भी दे सकते हैं. उनका कहना है कि शनि का प्रभाव समझने के लिए केवल नक्षत्र नहीं, बल्कि पूरी जन्म कुंडली का विश्लेषण जरूरी होता है.

FAQ

क्या शनि का हर नक्षत्र अशुभ होता है?
नहीं. इसका प्रभाव व्यक्ति की जन्म कुंडली और ग्रहों की स्थिति पर निर्भर करता है.

मनोज बाजपेयी ने शनि के बारे में क्या कहा?
उन्होंने कहा कि शनि कठिन समय जरूर देते हैं, लेकिन वही समय इंसान को मजबूत भी बनाता है. 

शनि के प्रमुख नक्षत्र कौन-से हैं?
पुष्य, अनुराधा और उत्तराभाद्रपद.

क्या केवल नक्षत्र देखकर शनि का फल बताया जा सकता है?
नहीं. इसके लिए पूरी जन्म कुंडली का अध्ययन आवश्यक माना जाता है.

शनि की कृपा के लिए क्या करें?
धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ईमानदारी, अच्छे कर्म, सेवा और शनि मंत्र का जाप करना शुभ माना जाता है.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author रुचि शर्मा

रुचि शर्मा ज्योतिष जानकार हैं जो पिछले 13 वर्षों से ज्योतिष, धर्म और आध्यात्मिक विषयों पर अध्ययन, शोध और लेखन कर रही हैं. वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, हस्तरेखा शास्त्र, टैरो, Chinese Astrology, राशिफल (Horoscope), ग्रह गोचर, पंचांग (Panchang), व्रत-त्योहार और धार्मिक परंपराओं से जुड़े विषयों पर उनकी विशेष पकड़ है. जटिल ज्योतिषीय सिद्धांतों और ग्रह-नक्षत्रों के प्रभाव को सरल एवं सहज भाषा में समझाना उनकी प्रमुख पहचान है.

उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से मास्टर इन मास कम्युनिकेशन की डिग्री प्राप्त की है. मीडिया और डिजिटल कंटेंट के क्षेत्र में लंबे अनुभव के दौरान वह राजस्थान पत्रिका, हिंदुस्तान, बीईसीआईएल, टाइम्स ग्रुप और Astrosage जैसी प्रतिष्ठित संस्थाओं के साथ कार्य कर चुकी हैं. पिछले कई वर्षों से उनका लेखन मुख्य रूप से ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और भारतीय संस्कृति से जुड़े विषयों पर केंद्रित रहा है.

रुचि शर्मा पारंपरिक ज्योतिषीय ग्रंथों, पंचांगों और प्रामाणिक स्रोतों के आधार पर विषयों का अध्ययन करती हैं तथा यूजर्स तक सरल, विश्वसनीय और उपयोगी जानकारी पहुंचाने का प्रयास करती हैं. उनके लेखों का उद्देश्य ज्योतिष और धर्म से जुड़े विषयों को आम पाठकों के लिए सहज और समझने योग्य बनाना है.
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Published at : 31 Jul 2026 01:58 PM (IST)
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