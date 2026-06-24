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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोGems Astrology: सिंह लग्न वाले सावधान! गलत रत्न पहनते ही भाग्य का साथ छोड़ सकते हैं ये ग्रह

Gems Astrology: सिंह लग्न वाले सावधान! गलत रत्न पहनते ही भाग्य का साथ छोड़ सकते हैं ये ग्रह

Gems Astrology: कहीं आपकी उंगली में पहना रत्न ही परेशानी की वजह तो नहीं? सिंह लग्न वालों के लिए शुभ और अशुभ रत्नों का यह ज्योतिषीय रहस्य जानना आपके लिए बेहद जरूरी है.

Written By : अणिमा शुक्ला |  Updated at : 24 Jun 2026 05:00 AM (IST)
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Gems Astrology: क्या आपकी कुंडली में सिंह लग्न है? अगर हां, तो कोई भी रत्न पहनने से पहले यह जानना बेहद जरूरी है कि कौन-सा रत्न आपके लिए सौभाग्य का द्वार खोल सकता है और कौन-सा आपकी मुश्किलें बढ़ा सकता है. ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, रत्न केवल आभूषण नहीं होते, बल्कि ग्रहों की ऊर्जा को आकर्षित करने वाले शक्तिशाली माध्यम माने जाते हैं. सही रत्न व्यक्ति के जीवन में धन, सफलता, आत्मविश्वास और सम्मान लेकर आ सकता है, जबकि गलत रत्न इच्छित लाभ के बजाय नकारात्मक प्रभाव भी दे सकता है.

यही कारण है कि सिंह लग्न के लोगों को रत्न चुनते समय विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है. आखिर कौन-से रत्न सूर्य की कृपा दिलाकर भाग्य को मजबूत कर सकते हैं और किन रत्नों को पहनने से पहले दो बार सोचना चाहिए? आइए जानते हैं सिंह लग्न वालों के लिए शुभ और अशुभ रत्नों से जुड़ी महत्वपूर्ण ज्योतिषीय जानकारी.

माणिक्य: सिंह लग्न का सबसे शक्तिशाली रत्न

सिंह लग्न का स्वामी ग्रह सूर्य होता है और सूर्य का रत्न माणिक्य (Ruby) माना जाता है. यही कारण है कि यह रत्न सिंह लग्न वालों के लिए सबसे शुभ रत्नों में गिना जाता है.

माणिक्य पहनने से आत्मविश्वास बढ़ सकता है, नेतृत्व क्षमता मजबूत हो सकती है और समाज में मान-सम्मान प्राप्त होने के योग बन सकते हैं. जो लोग अपने करियर में पहचान बनाना चाहते हैं या निर्णय लेने में कमजोरी महसूस करते हैं, उनके लिए यह रत्न विशेष लाभदायक माना जाता है.

मूंगा पहनते ही चमक सकता है भाग्य!

सिंह लग्न में मंगल चौथे और नवम भाव का स्वामी होता है. नवम भाव को भाग्य का घर कहा जाता है, इसलिए मंगल का रत्न मूंगा सिंह लग्न वालों के लिए शुभ माना जाता है.

मान्यता है कि मूंगा पहनने से साहस बढ़ता है, रुके हुए कामों में गति आती है और जीवन में सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं. पारिवारिक सुख, संपत्ति और करियर से जुड़े मामलों में भी यह रत्न लाभ पहुंचा सकता है.

यह भी पढ़े- Gemstone: हर रत्न नहीं देता शुभ फल, वृषभ लग्न वालों के लिए कौन है सबसे खास?

पुखराज से मिल सकता है ज्ञान और सफलता का साथ

पुखराज गुरु ग्रह का रत्न है. सिंह लग्न में गुरु पंचम भाव के स्वामी होने के कारण शुभ फल देने वाले ग्रह माने जाते हैं.

यह रत्न शिक्षा, बुद्धिमत्ता, संतान सुख और प्रेम संबंधों में सकारात्मक परिणाम देने वाला माना जाता है. जो लोग करियर में स्थिरता और मानसिक स्पष्टता चाहते हैं, उनके लिए पुखराज लाभकारी साबित हो सकता है.

सावधान! सिंह लग्न वाले इन रत्नों को पहनने से पहले जरूर सोचें

ज्योतिष शास्त्र में हर रत्न का संबंध किसी न किसी ग्रह से माना जाता है, लेकिन जो रत्न एक व्यक्ति के लिए लाभकारी हो सकता है, वही दूसरे के लिए उपयुक्त न भी हो. सिंह लग्न के लोगों के लिए भी कुछ ऐसे रत्न बताए गए हैं, जिन्हें बिना कुंडली का गहन विश्लेषण कराए धारण करना सही नहीं माना जाता.

मोती: हर किसी के लिए नहीं होता शुभ

मोती चंद्रमा का रत्न माना जाता है, लेकिन सिंह लग्न में चंद्रमा बारहवें भाव का स्वामी होता है. बारहवां भाव खर्च, हानि और विदेश से जुड़े विषयों का प्रतिनिधित्व करता है. ऐसे में मोती पहनने से अपेक्षित शुभ फल हमेशा नहीं मिलते. इसलिए सिंह लग्न वालों को मोती पहनने से पहले अपनी कुंडली की स्थिति अवश्य जांच लेनी चाहिए.

हीरा: सोच-समझकर करें चुनाव

हीरा शुक्र ग्रह का रत्न है. सिंह लग्न में शुक्र तीसरे और दशम भाव का स्वामी होता है. ज्योतिषीय दृष्टि से यह स्थिति सारे लोगों के लिए समान परिणाम नहीं देती. यही वजह है कि हीरा बिना उचित सलाह के धारण करना लाभ के बजाय भ्रम या अनचाहे परिणाम भी दे सकता है. अगर कुंडली में शुक्र विशेष रूप से मजबूत करने योग्य हो, तभी इसे पहनने पर विचार किया जाता है.

नीलम: जल्दबाजी पड़ सकती है भारी

नीलम को सबसे प्रभावशाली और तेज असर करने वाले रत्नों में गिना जाता है. यह शनि ग्रह का रत्न है और सिंह राशि में शनि छठे तथा सातवें भाव का स्वामी माना जाता है. इसलिए नीलम का प्रभाव व्यक्ति की कुंडली के अनुसार काफी अलग-अलग हो सकता है. गलत स्थिति में इसे धारण करने से चुनौतियां बढ़ने की आशंका भी मानी जाती है. यही वजह है कि अनुभवी ज्योतिषी की सलाह के बिना नीलम पहनने की सलाह नहीं दी जाती.

रत्न पहनने से पहले यह बात जरूर जान लें

आजकल कई लोग केवल ट्रेंड या किसी की सलाह पर रत्न पहन लेते हैं, लेकिन ज्योतिष के अनुसार ऐसा करना सही नहीं माना जाता. किसी भी रत्न का प्रभाव व्यक्ति की जन्म कुंडली, ग्रहों की स्थिति और वर्तमान दशा पर निर्भर करता है. इसलिए रत्न धारण करने से पहले विशेषज्ञ से सलाह लेना सबसे सुरक्षित आप्शन माना जाता है.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author अणिमा शुक्ला

अणिमा शुक्ला | डिजिटल पत्रकार (इंटर्न), ABP Live धर्म-एस्ट्रो सेक्शन

अणिमा शुक्ला एक उभरती हुई डिजिटल पत्रकार और वीडियो स्टोरीटेलर हैं, जो वर्तमान में ABP Live के धर्म और एस्ट्रो सेक्शन में इंटर्न के रूप में कार्यरत हैं. उन्होंने AAFT, नोएडा से BAJMC और AIMC, दिल्ली से TV & Radio Journalism (TVRJ) में पत्रकारिता की शिक्षा प्राप्त की है, जिसने उनके कंटेंट को व्यावहारिक, तकनीकी रूप से मजबूत और ऑडियंस-फोकस्ड बनाया है.

अणिमा की विशेष रुचि अंक शास्त्र (Numerology), वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष और हस्तरेखा विज्ञान (Palmistry) जैसे विषयों में है. वे इन पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों को सरल और स्पष्ट भाषा में प्रस्तुत करती हैं, ताकि डिजिटल ऑडियंस, खासतौर पर Gen-Z, उन्हें आसानी से समझ सके और अपने जीवन में लागू कर सके.

एक वीडियो स्टोरीटेलर के रूप में, अणिमा जटिल विषयों को विजुअल फॉर्मेट (short videos, reels, explainers) के माध्यम से आकर्षक और समझने योग्य बनाती हैं. उनका फोकस सिर्फ जानकारी देना नहीं, बल्कि उसे जिम्मेदारी और स्पष्टता के साथ प्रस्तुत करना है, ताकि दर्शकों को भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट मिल सके.

ABP Live के साथ अपने कार्यकाल के दौरान, वे लगातार अपने कंटेंट को Google Discover-friendly, audience-centric और credibility-driven बनाने पर काम कर रही हैं, जिससे पारंपरिक विषयों को आधुनिक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया जा सके.
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Published at : 24 Jun 2026 05:00 AM (IST)
Tags :
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