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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोGems Astrology: पन्ना, हीरा या नीलम? मिथुन लग्न वालों के लिए कौन है सबसे भाग्यशाली रत्न

Gems Astrology: पन्ना, हीरा या नीलम? मिथुन लग्न वालों के लिए कौन है सबसे भाग्यशाली रत्न

Gems Astrology: मिथुन लग्न वालों के लिए कौन-सा रत्न शुभ और कौन-सा अशुभ माना जाता है? जवाब जानकर रत्न पहनने का नजरिया बदल सकता है.

Reported By : अणिमा शुक्ला |  Updated at : 17 Jun 2026 02:32 PM (IST)
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Gems Astrology: क्या सिर्फ एक रत्न आपकी किस्मत बदल सकता है? वैदिक ज्योतिष में रत्नों को ग्रहों की शुभ ऊर्जा का वाहक माना गया है. सही रत्न न केवल व्यक्ति के आत्मविश्वास और व्यक्तित्व को निखारता है, बल्कि करियर, शिक्षा, धन और सामाजिक प्रतिष्ठा में भी अच्छे बदलाव ला सकता है. हालांकि रत्नों का प्रभाव तभी शुभ माना जाता है, जब उनका चुनाव जन्म कुंडली और लग्न के अनुसार किया जाए.

अगर आपकी कुंडली में मिथुन लग्न (Gemini Ascendant) है, तो आपके लिए रत्नों का चुनाव और भी महत्वपूर्ण हो जाता है. मिथुन लग्न का स्वामी ग्रह बुध है, जो बुद्धि, वाणी, व्यापार, तर्कशक्ति और संचार का स्वामी माना जाता है. मजबूत बुध व्यक्ति को तेज दिमाग, प्रभावशाली संवाद शैली और सफलता की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में सहायक माना जाता है.

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, मिथुन लग्न वालों के लिए कुछ ऐसे रत्न बताए गए हैं, जो भाग्य को मजबूती देने, करियर में तरक्की दिलाने, आर्थिक स्थिति बेहतर बनाने और जीवन में नए अवसरों के द्वार खोलने में मददगार माने जाते हैं. वहीं कुछ रत्न ऐसे भी हैं, जिन्हें बिना विशेषज्ञ सलाह के पहनना नुकसानदायक साबित हो सकता है. आखिर मिथुन लग्न वालों के लिए कौन-सा रत्न सबसे ज्यादा शुभ माना जाता है और कौन-से रत्न पहनने से पहले सावधानी बरतनी चाहिए? आइए जानते हैं इस बारे में विस्तार से.

मिथुन लग्न में सही रत्न का चुनाव क्यों माना जाता है सफलता की कुंजी?

1. पन्ना (Emerald) – मिथुन लग्न का मुख्य शुभ रत्न

मिथुन लग्न वालों के लिए पन्ना सबसे प्रमुख और प्रभावशाली रत्न माना जाता है. बुध इस लग्न का स्वामी ग्रह होने के कारण पन्ना धारण करने से बुध की शुभता बढ़ने की मान्यता है.

पन्ना पहनने के संभावित लाभ:

  • बुद्धि और स्मरण शक्ति में वृद्धि
  • शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता
  • व्यापार और करियर में प्रगति
  • वाणी में प्रभाव और संवाद कौशल बेहतर होना
  • निर्णय लेने की क्षमता मजबूत होना
  • पारिवारिक और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं में राहत

विद्यार्थियों, शिक्षकों, लेखकों, मीडिया, मार्केटिंग और व्यापार से जुड़े लोगों के लिए पन्ना विशेष रूप से लाभकारी माना जाता है.

यह भी पढ़े- Gems Astrology: मेष लग्न वालों के लिए वरदान हैं ये 4 रत्न, करियर से लेकर धन तक दिला सकते हैं लाभ

2. हीरा (Diamond) – सुख, वैभव और रचनात्मकता के लिए शुभ

मिथुन लग्न में शुक्र पंचम और द्वादश भाव का स्वामी होता है. इसलिए हीरा इस लग्न के लोगों के लिए शुभ रत्न माना जाता है.

हीरा पहनने के संभावित लाभ:

  • भौतिक सुख-सुविधाओं में वृद्धि
  • प्रेम और वैवाहिक जीवन में मधुरता
  • कला और रचनात्मक क्षेत्रों में सफलता
  • आकर्षण और व्यक्तित्व में निखार
  • शिक्षा और संतान सुख से जुड़े मामलों में लाभ

फैशन, डिजाइन, मनोरंजन, कला और क्रिएटिव क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए हीरा विशेष लाभकारी माना जाता है.

3. नीलम (Blue Sapphire) – भाग्य और सफलता का रत्न

मिथुन लग्न में शनि शुभ प्रभाव देने वाला ग्रह माना जाता है. इसलिए उचित ज्योतिषीय सलाह के बाद नीलम धारण किया जा सकता है.

नीलम पहनने के संभावित लाभ:

  • भाग्य का सहयोग प्राप्त होना
  • करियर में स्थिरता और उन्नति
  • कार्यक्षेत्र में सम्मान बढ़ना
  • आर्थिक स्थिति मजबूत होना
  • जीवन में सकारात्मक अवसरों की प्राप्ति

कुछ ज्योतिषीय मतों के अनुसार, मिथुन लग्न वाले लोग पन्ना और नीलम को साथ में भी धारण कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए विशेषज्ञ की सलाह लेना जरूरी है.

4. पुखराज (Yellow Sapphire) – करियर और वैवाहिक जीवन के लिए

मिथुन लग्न में गुरु सप्तम और दशम भाव का स्वामी माना जाता है. इसलिए विशेष परिस्थितियों में पुखराज धारण करने की सलाह दी जाती है.

पुखराज पहनने के संभावित लाभ:

  • करियर में उन्नति
  • सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि
  • वैवाहिक जीवन में पॉजिटिविटी
  • निर्णय क्षमता में सुधार
  • कार्यक्षेत्र में सम्मान और सफलता

हालांकि पुखराज धारण करने से पहले कुंडली में गुरु की स्थिति जरूर देखनी चाहिए.
 
गलत रत्न दे सकता है विपरीत परिणाम, बरतें सावधानी

ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, मिथुन लग्न वालों को मोती (Pearl) आमतौर पर धारण नहीं करना चाहिए. आवश्यकता पड़ने पर इसे केवल चंद्रमा की महादशा या विशेष ग्रह स्थिति में ही धारण करने की सलाह दी जाती है.

इसी प्रकार माणिक्य (Ruby) भी मिथुन लग्न के लिए सामान्य रूप से अधिक लाभकारी नहीं माना जाता, क्योंकि सूर्य तीसरे भाव का स्वामी होता है. वहीं मूंगा (Red Coral) भी बिना उचित ज्योतिषीय सलाह के नहीं पहनना चाहिए. इसे केवल विशेष ग्रह दशा या मंगल की अनुकूल स्थिति में धारण किया जाता है.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author अणिमा शुक्ला

अणिमा शुक्ला | डिजिटल पत्रकार (इंटर्न), ABP Live धर्म-एस्ट्रो सेक्शन

अणिमा शुक्ला एक उभरती हुई डिजिटल पत्रकार और वीडियो स्टोरीटेलर हैं, जो वर्तमान में ABP Live के धर्म और एस्ट्रो सेक्शन में इंटर्न के रूप में कार्यरत हैं. उन्होंने AAFT, नोएडा से BAJMC और AIMC, दिल्ली से TV & Radio Journalism (TVRJ) में पत्रकारिता की शिक्षा प्राप्त की है, जिसने उनके कंटेंट को व्यावहारिक, तकनीकी रूप से मजबूत और ऑडियंस-फोकस्ड बनाया है.

अणिमा की विशेष रुचि अंक शास्त्र (Numerology), वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष और हस्तरेखा विज्ञान (Palmistry) जैसे विषयों में है. वे इन पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों को सरल और स्पष्ट भाषा में प्रस्तुत करती हैं, ताकि डिजिटल ऑडियंस, खासतौर पर Gen-Z, उन्हें आसानी से समझ सके और अपने जीवन में लागू कर सके.

एक वीडियो स्टोरीटेलर के रूप में, अणिमा जटिल विषयों को विजुअल फॉर्मेट (short videos, reels, explainers) के माध्यम से आकर्षक और समझने योग्य बनाती हैं. उनका फोकस सिर्फ जानकारी देना नहीं, बल्कि उसे जिम्मेदारी और स्पष्टता के साथ प्रस्तुत करना है, ताकि दर्शकों को भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट मिल सके.

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Published at : 17 Jun 2026 02:32 PM (IST)
Tags :
Ratan Shastra Gemstone Astrology Astrology Mithun Lagn
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