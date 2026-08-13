Aaj Ka Vrishchik Rashifal 13 August 2026: 13 अगस्त 2026, गुरुवार के दिन श्रावण शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि रात्रि 08:42 बजे तक रहेगी, जिसके बाद द्वितीया तिथि आरंभ होगी. प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार आज पूरे दिन मघा नक्षत्र रहेगा. आज ग्रहों के गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग और वरियान योग का बेहद शुभ महासंयोग बन रहा है.

चंद्रमा आज सुबह 06:07 बजे सिंह राशि में प्रवेश कर चुके हैं, जहां चंद्रमा-केतु का ग्रहण दोष भी प्रभाव में रहेगा. चंद्रमा आपकी राशि से 10वें भाव (कर्म, करियर, पद-प्रतिष्ठा व कार्यक्षेत्र स्थान) में गोचर करेंगे. 10वें चंद्रमा के प्रभाव से आज आप अपने काम में बेहद आकर्षक और प्रभावशाली रहेंगे. आज शुभ कार्यों के लिए सुबह 07:00 से 08:00 बजे तक और शाम 05:00 से 06:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया रहेगा, जबकि दोपहर 01:30 से 03:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज दक्षिण दिशा की यात्रा शुभ रहेगी.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन वृश्चिक राशि के जातकों के लिए बड़ा लाभ दिलाने वाला रहेगा. बिजनेसमैन को मुनाफा कमाने के कई बेहतरीन अवसर मिलेंगे. यदि लंबे समय से आपने अपने बिजनेस को अपडेट (Business Update) नहीं किया है, तो इसके लिए आज का दिन बहुत उत्तम है. बिजनेस चेंज या अपडेट के लिए सुबह 07:00 से 08:00 बजे और शाम 05:00 से 06:00 बजे का शुभ समय सबसे अनुकूल रहेगा. हालांकि दिन का पहला हिस्सा कुछ मानसिक उलझन प्रदान कर सकता है, लेकिन दोपहर बाद जिन कार्यों पर फुल स्टॉप लग गया था, उन्हें फिर से गति मिलने की पूरी संभावना है.

करियर और JOB राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों को आज कार्यक्षेत्र में व्यर्थ की बातों में उलझने के बजाय केवल अपने काम पर ध्यान देने की जरूरत है. वर्कस्पेस पर ज्यादा सोचने की बजाय अपने काम पर अधिक ध्यान केंद्रित करें; स्थितियां धीरे-धीरे आपके पक्ष में हो जाएंगी और आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा. एंप्लॉयड पर्सन को सलाह दी जाती है कि वे अपने सभी ऑफिशियल वर्क्स को बराबर समय दें, वरना किसी एक काम को पूरा करने के चक्कर में बाकी के महत्वपूर्ण कार्य अधूरे रह सकते हैं.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और दांपत्य जीवन में आज अत्यधिक सतर्कता बरतने की आवश्यकता है. किसी तीसरे या अन्य व्यक्ति के हस्तक्षेप की वजह से वैवाहिक जीवन में तनाव उत्पन्न हो सकता है, इसलिए आपस में बातचीत और विश्वास बनाए रखें. किसी भी बाहरी इंसान की बातों में न आएं.

शिक्षा, स्पोर्ट्स और आर्टिस्ट राशिफल (Education & Sports)

खिलाड़ियों और कलाकारों (Sports Persons & Artists) के लिए आज का दिन राहत लेकर आ सकता है. समय और परिस्थिति को देखते हुए फैमिली में लंबे समय से चल रहे पारिवारिक विवादों के सुलझने की प्रबल संभावना दिख रही है, जिससे मानसिक सुकून मिलेगा.

10वें भाव में चंद्रमा के गोचर से कार्यक्षेत्र में आपका प्रभाव और ऊर्जा बनी रहेगी. हालांकि, मानसिक उलझनों के कारण हल्का सिरदर्द हो सकता है. सकारात्मक सोच रखें, काम के बीच ब्रेक लें और पर्याप्त पानी पीएं.

शुभ रंग: पर्पल (बैंगनी)

शुभ अंक: 1

अशुभ अंक: 3

आज का उपाय: गुरुवार और श्रावण मास के पावन अवसर पर भगवान शिवजी पर जल, कच्चा दूध और पीला चंदन अर्पित करें. साथ ही केतु के दोष निवारण के लिए शिवलिंग पर तिल चढ़ाएं और 'ॐ नमः शिवाय' का जाप करें; इससे अड़चनें दूर होंगी और कार्यक्षेत्र में उन्नति मिलेगी.

FAQs

Q1. 13 अगस्त 2026 को वृश्चिक राशि के कारोबारियों के लिए बिजनेस अपडेट का शुभ समय क्या है?

Ans. सुबह 07:00 से 08:00 बजे और शाम 05:00 से 06:00 बजे के बीच बिजनेस अपडेट करना बहुत फायदेमंद रहेगा.

Q2. आज वृश्चिक राशि के नौकरीपेशा लोगों को दफ्तर में क्या ध्यान रखना चाहिए?

Ans. फालतू बातों में न पड़ें, काम पर फोकस रखें और सभी प्रोजेक्ट्स को बराबर समय दें ताकि कोई काम पेंडिंग न रहे.

Q3. आज वृश्चिक राशि वालों को शादीशुदा जिंदगी में किस बात से सावधान रहना चाहिए?

Ans. किसी बाहरी व्यक्ति की वजह से वैवाहिक जीवन में मिसअंडरस्टैंडिंग या तनाव हो सकता है, आपस में संवाद बनाए रखें.

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