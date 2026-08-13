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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलTula Rashifal 13 August 2026: तुला राशि वालों को 11वें चंद्रमा से बढ़ेगी सामाजिक लोकप्रियता, वरियान योग से अचानक होगा बड़ा सौदा

Tula Rashifal 13 August 2026: तुला राशि वालों को 11वें चंद्रमा से बढ़ेगी सामाजिक लोकप्रियता, वरियान योग से अचानक होगा बड़ा सौदा

Libra Horoscope 13 August 2026: 11वें चंद्रमा व वरियान योग से तुला राशि वालों का होगा बड़ा बिजनेस डील! पढ़ें 13 अगस्त का पंचांग, शुभ समय, अंक-रंग व सटीक राशिफल.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 13 Aug 2026 04:05 AM (IST)
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Aaj Ka Tula Rashifal 13 August 2026: 13 अगस्त 2026, गुरुवार के दिन श्रावण शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि रात्रि 08:42 बजे तक रहेगी, जिसके बाद द्वितीया तिथि आरंभ होगी. प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार आज पूरे दिन मघा नक्षत्र रहेगा. आज ग्रहों के गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग और वरियान योग का बेहद शुभ महासंयोग बन रहा है.

चंद्रमा आज सुबह 06:07 बजे सिंह राशि में प्रवेश कर चुके हैं, जहां चंद्रमा-केतु का ग्रहण दोष भी प्रभाव में रहेगा. चंद्रमा आपकी राशि से 11वें भाव (आय, लाभ, सोशल नेटवर्क व बड़े भाई-बहन स्थान) में गोचर करेंगे. 11वें चंद्रमा के प्रभाव से आज आपकी सामाजिक लोकप्रियता (Social Popularity) में जबरदस्त इजाफा होगा और धन लाभ के नए अवसर मिलेंगे. आज शुभ कार्यों के लिए सुबह 07:00 से 08:00 बजे तक और शाम 05:00 से 06:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया रहेगा, जबकि दोपहर 01:30 से 03:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज दक्षिण दिशा की यात्रा शुभ रहेगी.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन तुला राशि के जातकों के लिए बंपर धन लाभ लेकर आया है. वरियान योग बनने से अचानक कोई बड़ा व्यावसायिक सौदा (Big Deal) फाइनल हो सकता है. बिजनेसमैन को अधिक लाभ होने की प्रबल संभावनाएं दिखाई दे रही हैं, ऐसे में नया निवेश (New Investment) आपके लिए बहुत फायदे का सौदा साबित हो सकता है. बिजनेस में अपनी अपेक्षाओं का सही अवलोकन करें और उसी हिसाब से ठोस प्लानिंग बनाकर काम करने का प्रयास करें.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन मिला-जुला लेकिन तरक्की दिलाने वाला रहेगा. दफ्तर में उच्च अधिकारियों से पूरा सहयोग मिलेगा और आपके काम की जमकर तारीफ होगी. एंप्लॉयड पर्सन को आज अपने बड़े टारगेट्स (Targets) हासिल करने के लिए एड़ी-चोटी का जोर लगाना पड़ सकता है, इसलिए खुद को अभी से मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार रखें. हालांकि, शाम होते-होते विरोधियों या गुप्त शत्रुओं (Enemies) की नजर लगने से क्षणिक रूप से काम में थोड़ा अवरोध आ सकता है, इसलिए सतर्क रहें.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक जीवन में आज रचनात्मकता और पुरानी यादों का संगम देखने को मिलेगा. यदि आपने लंबे समय से घर के इंटीरियर या सजावट पर ध्यान नहीं दिया है, तो आज उसकी शुरुआत कर सकते हैं; घर के सदस्यों को आपके द्वारा किए गए बदलाव बेहद पसंद आएंगे. आज पुराने मित्रों (Friends) के साथ बीते दिनों को याद करते हुए नजर आएंगे, जिससे आप थोड़े भावुक (Emotional) भी हो सकते हैं.

शिक्षा, स्टूडेंट और करियर (Education & Students)

प्रतियोगी परीक्षा (Competitive Exam) की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए आज विशेष सलाह है. प्रतियोगी छात्रों को किसी भी विषय को केवल पढ़ने के बजाय बोलकर और लिखकर याद करने की कोशिश करनी चाहिए, इससे याददाश्त मजबूत होगी और सफलता की संभावना बढ़ेगी.

स्वास्थ्य राशिफल (Health Horoscope)

11वें भाव में चंद्रमा होने से शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. हालांकि शाम के समय हल्की मानसिक थकावट या चिड़चिड़ापन महसूस हो सकता है. काम के बीच ब्रेक लें और नियमित योग-ध्यान का सहारा लें.

शुभ रंग: ऑफ व्हाइट (Off White)

शुभ अंक: 1

अशुभ अंक: 4

आज का उपाय: गुरुवार और श्रावण मास के पावन अवसर पर शिवलिंग पर जल, दूध और सफेद चंदन अर्पित करें. साथ ही भगवान विष्णु को पीले फूल चढ़ाएं और 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का जाप करें; इससे तरक्की में आने वाली रुकावटें दूर होंगी और धन वृद्धि होगी.

FAQs 

Q1. 13 अगस्त 2026 को तुला राशि के व्यापारियों को क्या बड़ा फायदा होने वाला है?
Ans. वरियान योग के प्रभाव से अचानक कोई बड़ा सौदा हो सकता है और नया निवेश आपके लिए भारी मुनाफा लाएगा.

Q2. आज तुला राशि के नौकरीपेशा लोगों को दफ्तर में किस बात से सावधान रहना चाहिए?
Ans. शाम के समय विरोधियों या ईर्ष्यालु सहकर्मियों की नजर लगने से काम में क्षणिक रुकावट आ सकती है, अपने काम से मतलब रखें.

Q3. आज तुला राशि के प्रतियोगी छात्रों (Competitive Exam Students) को पढ़ाई के लिए क्या खास सलाह है?
Ans. किसी भी टॉपिक को अच्छे से याद रखने के लिए उसे जोर से बोलकर और लिखकर अभ्यास करें, इससे बेहतरीन परिणाम मिलेंगे.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 13 Aug 2026 04:05 AM (IST)
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