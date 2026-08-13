Aaj Ka Tula Rashifal 13 August 2026: 13 अगस्त 2026, गुरुवार के दिन श्रावण शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि रात्रि 08:42 बजे तक रहेगी, जिसके बाद द्वितीया तिथि आरंभ होगी. प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार आज पूरे दिन मघा नक्षत्र रहेगा. आज ग्रहों के गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग और वरियान योग का बेहद शुभ महासंयोग बन रहा है.

चंद्रमा आज सुबह 06:07 बजे सिंह राशि में प्रवेश कर चुके हैं, जहां चंद्रमा-केतु का ग्रहण दोष भी प्रभाव में रहेगा. चंद्रमा आपकी राशि से 11वें भाव (आय, लाभ, सोशल नेटवर्क व बड़े भाई-बहन स्थान) में गोचर करेंगे. 11वें चंद्रमा के प्रभाव से आज आपकी सामाजिक लोकप्रियता (Social Popularity) में जबरदस्त इजाफा होगा और धन लाभ के नए अवसर मिलेंगे. आज शुभ कार्यों के लिए सुबह 07:00 से 08:00 बजे तक और शाम 05:00 से 06:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया रहेगा, जबकि दोपहर 01:30 से 03:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज दक्षिण दिशा की यात्रा शुभ रहेगी.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन तुला राशि के जातकों के लिए बंपर धन लाभ लेकर आया है. वरियान योग बनने से अचानक कोई बड़ा व्यावसायिक सौदा (Big Deal) फाइनल हो सकता है. बिजनेसमैन को अधिक लाभ होने की प्रबल संभावनाएं दिखाई दे रही हैं, ऐसे में नया निवेश (New Investment) आपके लिए बहुत फायदे का सौदा साबित हो सकता है. बिजनेस में अपनी अपेक्षाओं का सही अवलोकन करें और उसी हिसाब से ठोस प्लानिंग बनाकर काम करने का प्रयास करें.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन मिला-जुला लेकिन तरक्की दिलाने वाला रहेगा. दफ्तर में उच्च अधिकारियों से पूरा सहयोग मिलेगा और आपके काम की जमकर तारीफ होगी. एंप्लॉयड पर्सन को आज अपने बड़े टारगेट्स (Targets) हासिल करने के लिए एड़ी-चोटी का जोर लगाना पड़ सकता है, इसलिए खुद को अभी से मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार रखें. हालांकि, शाम होते-होते विरोधियों या गुप्त शत्रुओं (Enemies) की नजर लगने से क्षणिक रूप से काम में थोड़ा अवरोध आ सकता है, इसलिए सतर्क रहें.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक जीवन में आज रचनात्मकता और पुरानी यादों का संगम देखने को मिलेगा. यदि आपने लंबे समय से घर के इंटीरियर या सजावट पर ध्यान नहीं दिया है, तो आज उसकी शुरुआत कर सकते हैं; घर के सदस्यों को आपके द्वारा किए गए बदलाव बेहद पसंद आएंगे. आज पुराने मित्रों (Friends) के साथ बीते दिनों को याद करते हुए नजर आएंगे, जिससे आप थोड़े भावुक (Emotional) भी हो सकते हैं.

शिक्षा, स्टूडेंट और करियर (Education & Students)

प्रतियोगी परीक्षा (Competitive Exam) की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए आज विशेष सलाह है. प्रतियोगी छात्रों को किसी भी विषय को केवल पढ़ने के बजाय बोलकर और लिखकर याद करने की कोशिश करनी चाहिए, इससे याददाश्त मजबूत होगी और सफलता की संभावना बढ़ेगी.

11वें भाव में चंद्रमा होने से शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. हालांकि शाम के समय हल्की मानसिक थकावट या चिड़चिड़ापन महसूस हो सकता है. काम के बीच ब्रेक लें और नियमित योग-ध्यान का सहारा लें.

शुभ रंग: ऑफ व्हाइट (Off White)

शुभ अंक: 1

अशुभ अंक: 4

आज का उपाय: गुरुवार और श्रावण मास के पावन अवसर पर शिवलिंग पर जल, दूध और सफेद चंदन अर्पित करें. साथ ही भगवान विष्णु को पीले फूल चढ़ाएं और 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का जाप करें; इससे तरक्की में आने वाली रुकावटें दूर होंगी और धन वृद्धि होगी.

FAQs

Q1. 13 अगस्त 2026 को तुला राशि के व्यापारियों को क्या बड़ा फायदा होने वाला है?

Ans. वरियान योग के प्रभाव से अचानक कोई बड़ा सौदा हो सकता है और नया निवेश आपके लिए भारी मुनाफा लाएगा.

Q2. आज तुला राशि के नौकरीपेशा लोगों को दफ्तर में किस बात से सावधान रहना चाहिए?

Ans. शाम के समय विरोधियों या ईर्ष्यालु सहकर्मियों की नजर लगने से काम में क्षणिक रुकावट आ सकती है, अपने काम से मतलब रखें.

Q3. आज तुला राशि के प्रतियोगी छात्रों (Competitive Exam Students) को पढ़ाई के लिए क्या खास सलाह है?

Ans. किसी भी टॉपिक को अच्छे से याद रखने के लिए उसे जोर से बोलकर और लिखकर अभ्यास करें, इससे बेहतरीन परिणाम मिलेंगे.

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