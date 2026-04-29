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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोशनि अमावस्या 2026 पर भूलकर भी ये 5 गलतियां न करें, वरना खाली हो सकती है जेब!

शनि अमावस्या 2026 पर भूलकर भी ये 5 गलतियां न करें, वरना खाली हो सकती है जेब!

Shani Amavasya 2026: ज्योतिष शास्त्र में शनि अमावस्या का खास महत्व है. इस साल यह तिथि 16 मई को पड़ रही है. शनि अमावस्या के दिन कुछ ऐसे कार्यों को करने से बचना चाहिए, जो आपको कंगाल बना सकती है!

By : अंकुर अग्निहोत्री | Updated at : 29 Apr 2026 08:24 AM (IST)
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  • शनि अमावस्या पर पीपल का अपमान करने से बचें.
  • जरूरतमंदों को दान करें, खाली हाथ न लौटाएं.
  • काली वस्तुओं का सही इस्तेमाल करें, उपहास न करें.
  • गलत कमाई और पूजा में लापरवाही भारी पड़ सकती है.

Shani Amavasya 2026: ज्योतिष शास्त्र में शनि अमावस्या का दिन बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है, जिसे शनि जयंती या शनिश्चर जयंती के नाम से भी जाना जाता है. इस साल शनि अमावस्या 16 मई को पड़ रही है. यह वह समय होता है, जब शनि देव की विशेष कृपा या कड़ी परीक्षा दोनों का प्रभाव जीवन पर साफ-साफ दिखाई देता है.

अगर इस दिन सही तरीके से पूजा-पाठ और आचरण न किया जाए, तो इसके नकारात्मक परिणाम आर्थिक स्थिति पर देखने को मिल सकते हैं. कई लोग अनजाने में ऐसी गलतियां कर बैठते हैं, जो उन्हें कर्ज, नुकसान और आर्थिक तंगी की ओर धकेल सकती हैं. इसलिए इस दिन कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है. 

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पीपल के पेड़ का अपमान करना

शनि अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ का खास महत्व होता है. इसे शनि देव का प्रतीक माना जाता है. इस दिन पीपल के पेड़ की श्रद्धापूर्वक पूजा न करना और उसके पत्ते तोड़ना अशुभ माना जाता है. इससे शनि दोष बढ़ सकता है और आर्थिक परेशानियां का सामना करना पड़ सकत है. 

जरूरतमंदों का नजरअंदाज करना

शनि देव न्याय के देवता भी हैं. इस दिन दान-पुण्य न करना या किसी जरूरतमंद को खाली हाथ लौटाना भारी पड़ सकता है. ऐसा करने से शनि की नाराजगी झेलनी पड़ सकती है, जिसका प्रभाव सीधे आपकी आमदनी और बचत पर पड़ता है. 

काले रंग की चीजों का गलत इस्तेमाल करना

शनि अमावस्या पर काले रंग का खास आध्यात्मिक महत्व है. काले कपड़े, काली उड़द की दाल, तिल आदि का दान करना शुभ माना जाता है, लेकिन कुछ लोग इन चीजों का मजाक उड़ाते हैं या इन्हें अपवित्र मानकर फेंक देते हैं. यह गलती शनि दोष को बढ़ाने का काम करती है, जिससे आर्थिक चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है. 

शनि अमावस्या 2026 पर भूलकर भी ये 5 गलतियां न करें, वरना खाली हो सकती है जेब!

गलत तरीके से कमाई करना

शनि जयंती के मौके पर अगर आप झूठ बोलते हैं या किसी को धोखा देते हैं या गलत तरीके से पैसे कमाने का प्रयास करते हैं, तो यह सबसे बड़ी गलती मानी जाती है. शनि देव कर्मों के अनुसार फल प्रदान करते हैं. ऐसे में गलत कामों का परिणाम बहुत जल्द और कड़े रूप में देखने को मिल सकता है, जिससे पैसों की हानि और कर्ज की स्थिति बन सकती है. 

पूजा पाठ मे लापरवाही

शनि अमावस्या के मौके पर विधि विधान से पूजा करना बेहद जरूरी है. कई लोग केवल दिखावे के लिए पूजा करते हैं और नियमों को नहीं मानते हैं. इससे पूजा का फल उन्हें प्राप्त नहीं होता और शनि की कृपा भी नहीं मिल पाती. परिणामस्वरूप जीवन में आर्थिक अस्थिरता  बनी रहती है. 

शनि अमावस्या पर कैसे प्राप्त करें कृपा?

शनि अमावस्या पर सुबह स्नान करने के बाद शनिदेव की विधिपूर्वक पूजा करें. इसके बाद पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं और इन 5 गलतियों से बचें. इसके अलावा हनुमान चालीसा का पाठ करने से भी शनि देव की कृपा प्राप्त होती है. 

शनि अमावस्या का दिन केवल पूजा करने का ही नहीं है, बल्कि अपने कर्मों को सुधारने का सुनहरा मौका भी है. अगर आप इस दिन इन 5 गलतियों से बचते हैं और शनि देव की सच्चे मन से पूजा-अर्चना करते हैं, तो जीवन में स्थिरता और सफलता प्राप्त हो सकती है. 

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author अंकुर अग्निहोत्री

अंकुर अग्निहोत्री (Ankur Agnihotri)

Astrology & Religion Content Writer

अंकुर अग्निहोत्री ABP Live के Astro & Religion सेक्शन से जुड़े डिजिटल पत्रकार हैं, जो दैनिक राशिफल, व्रत-त्योहार, ग्रह-गोचर और ज्योतिषीय विषयों पर सरल, तथ्य-आधारित और उपयोगी लेखन करते हैं. उनका कंटेंट विशेष रूप से उन पाठकों के लिए तैयार होता है जो ज्योतिष और धर्म को आसान भाषा में समझना चाहते हैं.

अंकुर पिछले 2+ वर्षों से ABP Live (abplive.com) में सक्रिय रूप से कार्यरत हैं और ज्योतिष, अंक शास्त्र, वास्तु शास्त्र, शकुन अपशकुन शास्त्र, हस्तरेखा, स्वप्न शास्त्र, चाइनीच ज्योतिष आदि पर आर्टिकल्स प्रकाशित करते हैं.

उनका काम हाई-फ्रीक्वेंसी कंटेंट प्रोडक्शन, ट्रेंड-आधारित स्टोरी चयन और यूजर-इंटेंट आधारित लेखन पर केंद्रित है, जिससे उनके लेख लगातार अच्छा डिजिटल एंगेजमेंट प्राप्त करते हैं. इसके अतिरिक्त अंकुर अग्निहोत्री निम्नलिखित विषयों पर भी लेखन करते हैं:

  • दैनिक और साप्ताहिक राशिफल
  • ग्रह-गोचर और ज्योतिषीय प्रभाव
  • व्रत-त्योहार और धार्मिक तिथियां

वे अपने लेखों में जानकारी प्रस्तुत करते समय, पंचांग आधारित तिथि, नक्षत्र और योग का संदर्भ लेते हैं. सामान्य ज्योतिषीय सिद्धांतों (ग्रह-स्थिति, गोचर प्रभाव) का उपयोग करते हैं और पारंपरिक धार्मिक मान्यताओं और प्रचलित स्रोतों के आधार पर जानकारी देते हैं. अंकुर ABP Live जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े हैं और Astro सेक्शन में नियमित रूप से कंटेंट प्रकाशित करते हैं.

उनके लेख धार्मिक मान्यताओं, पारंपरिक ज्योतिषीय सिद्धांतों और सामान्य स्रोतों पर आधारित होते हैं. वे किसी भी प्रकार के निश्चित या गारंटीड परिणाम का दावा नहीं करते और पाठकों को जानकारी को मार्गदर्शन के रूप में लेने की सलाह देते हैं. इन्होने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

अंकुर का फोकस ज्योतिष और धर्म को सरल, व्यावहारिक और समझने योग्य रूप में प्रस्तुत करना है, ताकि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर यह जानकारी हर वर्ग के पाठकों तक पहुंच सके.

Personal Interests की बात करें तो अंकुर को अंक शास्त्र, वैदिक ज्योतिष, वास्तु और स्वप्न शास्त्र में रुचि. साथ ही साहित्य और फिल्में देखने का शौक है.
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Published at : 29 Apr 2026 08:24 AM (IST)
Tags :
Shani Amavasya Astrology Shani Jayanti 2026 Shani Amavasya 2026

Frequently Asked Questions

शनि अमावस्या का दिन क्यों महत्वपूर्ण माना जाता है?

शनि अमावस्या को शनि जयंती भी कहते हैं. इस दिन शनि देव की विशेष कृपा या कड़ी परीक्षा का प्रभाव जीवन पर साफ दिखता है.

शनि अमावस्या पर पीपल के पेड़ का अपमान करने से क्या होता है?

पीपल के पेड़ को शनि देव का प्रतीक माना जाता है. इसका अपमान करने से शनि दोष बढ़ सकता है और आर्थिक परेशानियां हो सकती हैं.

शनि अमावस्या पर जरूरतमंदों को खाली हाथ लौटाने से क्या प्रभाव पड़ता है?

शनि देव न्याय के देवता हैं. जरूरतमंदों को नजरअंदाज करने से शनि की नाराजगी झेलनी पड़ सकती है, जिसका असर आमदनी पर पड़ता है.

शनि अमावस्या पर गलत तरीके से कमाई करने से क्या हो सकता है?

शनि देव कर्मों के अनुसार फल देते हैं. झूठ बोलने या धोखा देने से पैसों की हानि और कर्ज की स्थिति बन सकती है.

शनि अमावस्या पर शनि देव की कृपा कैसे प्राप्त करें?

विधि-विधान से पूजा करें, पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाएं, गलतियों से बचें और हनुमान चालीसा का पाठ करें.

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