Aaj ka Meen Rashifal 29 April 2026: बुधवार के दिन वैशाख शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि शाम 07:52 तक रहेगी, इसके बाद चतुर्दशी तिथि का आरंभ होगा. आज पूरे दिन हस्त नक्षत्र का प्रभाव बना रहेगा. ग्रहों की स्थिति से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, हर्षण योग और सर्वार्थसिद्धि योग बन रहे हैं, जो आपके लिए सकारात्मक परिणाम देने वाले हैं.

चन्द्रमा 7वें भाव में स्थित रहेंगे, जिससे साझेदारी और रिश्तों में सक्रियता बढ़ेगी. शुभ कार्यों के लिए सुबह 07:00 से 09:00 बजे तक लाभ-अमृत चौघड़िया और शाम 05:15 से 06:15 बजे तक लाभ चौघड़िया रहेगा. वहीं दोपहर 12:00 से 01:30 बजे तक राहुकाल रहेगा, इस दौरान महत्वपूर्ण कार्य टालना बेहतर रहेगा. उत्तर दिशा की यात्रा आपके लिए लाभकारी रहेगी.

व्यापार और धन (Business & Finance Rashifal):

बिजनेस में सुधार दिखेगा खासकर नए प्रोडक्ट या नई रणनीति से फायदा मिल सकता है. जो तनाव पहले था, उसमें कमी आएगी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप ढीले पड़ जाएं. सिस्टम और मैनेजमेंट को मजबूत रखना होगा, तभी प्रोडक्शन और इनकम बढ़ेगी. बिजनेस मीटिंग में ट्रांसपेरेंसी जरूरी है छुपाने की कोशिश करेंगे तो नुकसान आपका ही होगा.

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नौकरी और करियर (Job & Career Rashifal):

जॉब में तरक्की के संकेत हैं लेकिन यह उन लोगों के लिए है जो लगातार काम कर रहे हैं, सिर्फ उम्मीद करने वालों के लिए नहीं. वर्कप्लेस पर दिन स्मूद रहेगा और आत्मचिंतन से आपको क्लैरिटी मिलेगी. अगर आपने इस समय का सही इस्तेमाल किया, तो आगे का रास्ता साफ होगा.

शिक्षा और छात्र (Education & Student Rashifal):

स्टूडेंट्स का मन पढ़ाई में भटक सकता है यह सबसे बड़ी समस्या है. अगर फोकस नहीं बन रहा, तो अपनी रुचि के काम करें, लेकिन मोबाइल में टाइम वेस्ट करना बेकार है. स्पोर्ट्स पर्सन और आर्टिस्ट के लिए दिन अच्छा है उनकी पकड़ मजबूत रहेगी और परफॉर्मेंस बेहतर होगा.

प्रेम और परिवार (Love & Family Rashifal):

मैरिड लाइफ में एक बड़ी गलती मत करना पुरानी बातों को उठाना. अगर आपने ऐसा किया, तो बेवजह विवाद बढ़ेगा. वर्तमान पर फोकस रखेंगे, तो रिश्ते मजबूत होंगे. संतान की सफलता आपको गर्व महसूस कराएगी और समाज में आपकी इज्जत बढ़ेगी.

स्वास्थ्य (Health Rashifal):

पैरों में खिंचाव या दर्द की समस्या हो सकती है. इसे नजरअंदाज करना सही नहीं है. हल्की एक्सरसाइज और आराम दोनों जरूरी हैं.

भाग्यशाली अंक: 9

भाग्यशाली रंग: पर्पल

अशुभ अंक: 3

आज का उपाय:

आज भगवान शिव को जल अर्पित करें और अपने व्यवहार में विनम्रता बनाए रखें. साथ ही दूसरों से बात करते समय कटुता से बचें.

FAQs

क्या आज नौकरी में प्रमोशन के योग हैं?

हाँ, मेहनत करने वालों के लिए तरक्की के संकेत हैं.

बिजनेस में क्या फोकस रखें?

नई रणनीति और ट्रांसपेरेंसी पर ध्यान दें, तभी फायदा मिलेगा.

रिश्तों को बेहतर कैसे बनाए रखें?

पुरानी बातों को भूलकर वर्तमान पर फोकस करें.

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