हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Meen Rashifal 29 April 2026: नौकरी में तरक्की के योग, बिजनेस में मिलेगा फायदा, रिश्तों में रखें समझदारी

Aaj ka Meen Rashifal 29 April 2026: नौकरी में तरक्की के योग, बिजनेस में मिलेगा फायदा, रिश्तों में रखें समझदारी

Pisces Horoscope: मीन राशिफल 29 अप्रैल 2026 बिजनेस में सुधार दिखेगा खासकर नए प्रोडक्ट या नई रणनीति से फायदा मिल सकता है. स्टूडेंट्स का मन पढ़ाई में भटक सकता है यह सबसे बड़ी समस्या है.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Ankur Agnihotri | Updated at : 29 Apr 2026 04:28 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • व्यापार में सुधार, नई रणनीति से आय बढ़ेगी, सिस्टम मजबूत रखें।
  • नौकरी में तरक्की, आत्मचिंतन से काम में स्पष्टता आएगी।
  • विद्यार्थियों का मन भटकेगा, मोबाइल पर समय बर्बाद न करें।
  • वैवाहिक जीवन में पुरानी बातों से बचें, संतान की सफलता खुशी देगी।

Aaj ka Meen Rashifal 29 April 2026: बुधवार के दिन वैशाख शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि शाम 07:52 तक रहेगी, इसके बाद चतुर्दशी तिथि का आरंभ होगा. आज पूरे दिन हस्त नक्षत्र का प्रभाव बना रहेगा. ग्रहों की स्थिति से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, हर्षण योग और सर्वार्थसिद्धि योग बन रहे हैं, जो आपके लिए सकारात्मक परिणाम देने वाले हैं.

चन्द्रमा 7वें भाव में स्थित रहेंगे, जिससे साझेदारी और रिश्तों में सक्रियता बढ़ेगी. शुभ कार्यों के लिए सुबह 07:00 से 09:00 बजे तक लाभ-अमृत चौघड़िया और शाम 05:15 से 06:15 बजे तक लाभ चौघड़िया रहेगा. वहीं दोपहर 12:00 से 01:30 बजे तक राहुकाल रहेगा, इस दौरान महत्वपूर्ण कार्य टालना बेहतर रहेगा. उत्तर दिशा की यात्रा आपके लिए लाभकारी रहेगी.

व्यापार और धन (Business & Finance Rashifal):
बिजनेस में सुधार दिखेगा खासकर नए प्रोडक्ट या नई रणनीति से फायदा मिल सकता है. जो तनाव पहले था, उसमें कमी आएगी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप ढीले पड़ जाएं. सिस्टम और मैनेजमेंट को मजबूत रखना होगा, तभी प्रोडक्शन और इनकम बढ़ेगी. बिजनेस मीटिंग में ट्रांसपेरेंसी जरूरी है छुपाने की कोशिश करेंगे तो नुकसान आपका ही होगा.

Office Astrology: शनि की नजर से नहीं बचेंगे आप, कर्म के अनुसार ऑफिस में मिलेगा प्रमोशन और पैसा

नौकरी और करियर (Job & Career Rashifal):
जॉब में तरक्की के संकेत हैं लेकिन यह उन लोगों के लिए है जो लगातार काम कर रहे हैं, सिर्फ उम्मीद करने वालों के लिए नहीं. वर्कप्लेस पर दिन स्मूद रहेगा और आत्मचिंतन से आपको क्लैरिटी मिलेगी. अगर आपने इस समय का सही इस्तेमाल किया, तो आगे का रास्ता साफ होगा.

शिक्षा और छात्र (Education & Student Rashifal):
स्टूडेंट्स का मन पढ़ाई में भटक सकता है यह सबसे बड़ी समस्या है. अगर फोकस नहीं बन रहा, तो अपनी रुचि के काम करें, लेकिन मोबाइल में टाइम वेस्ट करना बेकार है. स्पोर्ट्स पर्सन और आर्टिस्ट के लिए दिन अच्छा है उनकी पकड़ मजबूत रहेगी और परफॉर्मेंस बेहतर होगा.

प्रेम और परिवार (Love & Family Rashifal):
मैरिड लाइफ में एक बड़ी गलती मत करना पुरानी बातों को उठाना. अगर आपने ऐसा किया, तो बेवजह विवाद बढ़ेगा. वर्तमान पर फोकस रखेंगे, तो रिश्ते मजबूत होंगे. संतान की सफलता आपको गर्व महसूस कराएगी और समाज में आपकी इज्जत बढ़ेगी.

स्वास्थ्य (Health Rashifal):
पैरों में खिंचाव या दर्द की समस्या हो सकती है. इसे नजरअंदाज करना सही नहीं है. हल्की एक्सरसाइज और आराम दोनों जरूरी हैं.

भाग्यशाली अंक: 9
भाग्यशाली रंग: पर्पल
अशुभ अंक: 3

आज का उपाय:
आज भगवान शिव को जल अर्पित करें और अपने व्यवहार में विनम्रता बनाए रखें. साथ ही दूसरों से बात करते समय कटुता से बचें.

FAQs

क्या आज नौकरी में प्रमोशन के योग हैं?
हाँ, मेहनत करने वालों के लिए तरक्की के संकेत हैं.

बिजनेस में क्या फोकस रखें?
नई रणनीति और ट्रांसपेरेंसी पर ध्यान दें, तभी फायदा मिलेगा.

रिश्तों को बेहतर कैसे बनाए रखें?
पुरानी बातों को भूलकर वर्तमान पर फोकस करें.

EMI और Loan ने बढ़ाई टेंशन? मंगलवार को किया यह 1 उपाय दिला सकता है कर्ज से राहत

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read More
Published at : 29 Apr 2026 04:28 AM (IST)
Tags :
Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Meen Rashifal Pisces Horoscope Today

Frequently Asked Questions

आज नौकरी में प्रमोशन के योग हैं?

हाँ, लगातार काम करने वाले और मेहनत करने वालों के लिए नौकरी में तरक्की के संकेत हैं.

बिजनेस में सुधार के लिए क्या करना चाहिए?

नए प्रोडक्ट या नई रणनीति से फायदा मिलेगा. बिजनेस मीटिंग में पारदर्शिता रखें, इससे नुकसान से बचेंगे.

प्रेम संबंधों को कैसे मजबूत करें?

पुरानी बातों को उठाने से बचें और वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करें. इससे रिश्ते मजबूत होंगे.

छात्रों को पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करने में कैसे मदद मिलेगी?

यदि पढ़ाई में मन न लगे तो अपनी रुचि के काम करें, लेकिन मोबाइल पर समय बर्बाद न करें.

और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

राशिफल
Aaj ka Meen Rashifal 29 April 2026: नौकरी में तरक्की के योग, बिजनेस में मिलेगा फायदा, रिश्तों में रखें समझदारी
Aaj ka Meen Rashifal 29 April 2026: नौकरी में तरक्की के योग, बिजनेस में मिलेगा फायदा, रिश्तों में रखें समझदारी
राशिफल
Aaj ka Kumbh Rashifal 29 April 2026: काम का बढ़ेगा दबाव, परिवार में तनाव, मेहनत से ही बनेंगे मौके
Aaj ka Kumbh Rashifal 29 April 2026: काम का बढ़ेगा दबाव, परिवार में तनाव, मेहनत से ही बनेंगे मौके
राशिफल
Aaj ka Makar Rashifal 29 April 2026: भाग्य देगा साथ, जॉब में मिल सकती है राहत, रिश्तों में रखें
Aaj ka Makar Rashifal 29 April 2026: भाग्य देगा साथ, जॉब में मिल सकती है राहत, रिश्तों में रखें
राशिफल
Aaj ka Dhanu Rashifal 29 April 2026: नौकरी में मिल सकती है नई जिम्मेदारी, बिजनेस में उतार-चढ़ाव, विरोधियों से रहें सतर्क
Aaj ka Dhanu Rashifal 29 April 2026: नौकरी में मिल सकती है नई जिम्मेदारी, बिजनेस में उतार-चढ़ाव, विरोधियों से रहें सतर्क
Advertisement

वीडियोज

Mumbai Crime: मीरा रोड हमला: कलमा पढ़ने को कहा, फिर चाकू से वार | ATS | Mira Road Crime
Maharashtra: धिरेंद्र शास्त्री को कंट्रोवर्सी पसंद है
Bollywood News: तीन दिग्गज आए साथ… ‘Kalki 2’ बनेगी इंडियन सिनेमा की सबसे बड़ी फिल्म? | Khabar Filmy Hain
West Bengal Election: क्या PM Modi की रणनीति से Mamata की नींद उड़ी? | ABP News
Saas Bahu Aur Saazish: Aarambhi का इम्तिहान! अस्पताल में घायलों की सेवा और बेटे के accident का सदमा | DR. Aarambhi
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
जिस जज स्वर्णकांता ने केजरीवाल केस से खुद को हटने से किया था इनकार, अब इस केस से कर लिया अलग
जिस जज स्वर्णकांता ने केजरीवाल केस से खुद को हटने से किया था इनकार, अब इस केस से कर लिया अलग
बिहार
बिहार विधान परिषद उपचुनाव: BJP ने किया अपने उम्मीदवार का ऐलान, CM सम्राट के खास को मौका
बिहार विधान परिषद उपचुनाव: BJP ने किया अपने उम्मीदवार का ऐलान, CM सम्राट के खास को मौका
बॉलीवुड
2 करोड़ में बनी फिल्म और 900% का बंपर प्रॉफिट, 1990 की वो फिल्म जिसने सनी देओल को 'घायल' कर दिया
1990 की वो ब्लॉकबस्टर जिसने दिया 900 प्रतिशत का रिटर्न, सनी देओल हुए थे 'घायल'
गुजरात
Gujarat Nikay Chunav Results 2026 Live: गुजरात निकाय चुनाव में BJP की सुनामी के बीच बढ़ीं चिंता की लकीरें! कांग्रेस ने गढ़ में लगाई सेंध
Live: गुजरात निकाय चुनाव में BJP की सुनामी के बीच बढ़ीं चिंता की लकीरें! कांग्रेस ने गढ़ में लगाई सेंध
इंडिया
चिकन न बनाने पर डांटा, गुस्साई पत्नी ने हंसिए से काट डाला पति, रोंगटे खड़े करने वाली खबर
चिकन न बनाने पर डांटा, गुस्साई पत्नी ने हंसिए से काट डाला पति, रोंगटे खड़े करने वाली खबर
इंडिया
बहन के खाते से पैसा निकालने के लिए कब्र से कंकाल लेकर पहुंच गया शख्स, अब आया बैंक का जवाब
बहन के खाते से पैसा निकालने के लिए कब्र से कंकाल लेकर पहुंच गया शख्स, अब आया बैंक का जवाब
बॉलीवुड
'बदसूरत बत्तख खूबसूरत हंस बन गई', जब रेखा को लेकर कबीर बेदी ने कही थी ये बड़ी बात
'बदसूरत बत्तख खूबसूरत हंस बन गई', जब रेखा को लेकर कबीर बेदी ने कही थी ये बड़ी बात
हेल्थ
Pregnancy Care in Summer: बढ़ती गर्मी में प्रेग्नेंट महिलाओं को हो सकती हैं कई दिक्कतें, ऐसें रखें अपना ख्याल
बढ़ती गर्मी में प्रेग्नेंट महिलाओं को हो सकती हैं कई दिक्कतें, ऐसें रखें अपना ख्याल
ENT LIVE
Aamir Khan ने Confirm किया '3 Idiots' का Sequel, बोले-
Aamir Khan ने Confirm किया '3 Idiots' का Sequel, बोले- "10 साल बाद होगी रैंचो, राजू और फरहान की वापसी
ENT LIVE
Aamir Khan के बेटे Zunaid की फिल्म 'Ek Din' के लिए Arijit Singh ने Retirement के बाद भी गाए 5 गाने
Aamir Khan के बेटे Zunaid की फिल्म 'Ek Din' के लिए Arijit Singh ने Retirement के बाद भी गाए 5 गाने
ENT LIVE
Masoom Sharma Film Licence Review: बढ़िया फिल्म, Haryanvi Singer के Stardom पर Rely
Masoom Sharma Film Licence Review: बढ़िया फिल्म, Haryanvi Singer के Stardom पर Rely
ENT LIVE
Khalnayak Returns Teaser Review : 33 साल बाद फिर ‘खलनायक’ बने Sanjay Dutt, 90’s का वही Nostalgia
Khalnayak Returns Teaser Review : 33 साल बाद फिर ‘खलनायक’ बने Sanjay Dutt, 90’s का वही Nostalgia
ENT LIVE
Michael Review: Michael Jackson की जिंदगी की Controversies से परे बढ़िया फिल्म
Michael Review: Michael Jackson की जिंदगी की Controversies से परे बढ़िया फिल्म
Embed widget