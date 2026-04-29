Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom मकर-कुंभ को शमी, शनि के प्रभाव कम करें।

Astrology: हम हमेशा घर की सुंदरता बढ़ाने के लिए पेड़ पौधों का इस्तेमाल करते हैं पेड़ पौधे हमारे जीवन में पॉजिटिव एनर्जी और सुख समृद्धि का आदान-प्रदान करते रहते हैं. पेड़ पौधों के इस्तेमाल से हमारे आसपास सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बना रहता है हमने अक्सर लोगों के घरों में देखा है कि वह धन लाभ के लिए केवल मनी प्लांट लगते हैं लेकिन ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर आप अपनी राशि के अनुसार पौधे लगाते हैं तो अत्यंत लाभकारी और फलदाई माना जाता है. आईए जानते हैं की कौन सी राशि के लिए कौन से पेड़ पौधे लकी साबित होते हैं:–

मेष और वृश्चिक राशि: इन राशियों का मुख्य तत्व अग्नि होता है और स्वामी मंगल है. मंगल होने के कारण इन राशियों में साहस और ऊर्जा भारी होती है. इन्हें लाल रंग के फूल वाले पौधे लगाने चाहिए जैसे कि लाल गुलाब घर में लाल गुलाब लगाने से आत्मविश्वास में वृद्धि होती है और मांगलिक दोष का भी निवारण होता है. मांगलिक दोष के नकारात्मक प्रभाव को भी लाल रंग के फूल वाले पौधे कम करते हैं.

वृषभ और तुला राशि: इन राशियों का स्वामी शुक्र है यानी की प्रेम और सौंदर्य का ग्रह इन राशियों के लोगों को सुगंध वाले पौधे लगाने चाहिए जैसे सफेद गुलाब मोगरा या सफेद चंदन. सुगंधित फूलों वाले पौधे लगाने से जीवन में सुख और मानसिक शांति बढ़ती है.

मिथुन और कन्या राशि: इन राशियों का कारक बुध ग्रह होता है यानी कि व्यापार और बुद्धि का प्रतीक. इन राशियों के लिए हरे रंग और फलहीन सजावटी पौधे उत्तम होते हैं जैसे कि आजकल के इनडोर प्लांट्स, इन्हें बांस और तुलसी का पौधा भी लगाना अत्यंत लाभकारी साबित होता है. घर की उत्तर दिशा में तुलसी का पौधा लगाने से बुध मजबूत होता है जिससे निर्णय लेने की क्षमता और व्यापार में उन्नति मिलती है.

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कर्क राशि: कर्क राशि का स्वामी स्वयं चंद्रमा है और चंद्रमा मजबूत होने से मन को शीतलता मिलती है. कर्क राशि के लोगों को जल वाले या फिर सफेद फूल वाले पौधे लगाने चाहिए जैसे सफेद लिली या फिर चमेली का पौधा. इन पौधों को लगाने से मानसिक तनाव दूर होता है और घर के सदस्यों के बीच में भावनात्मक संबंध मजबूत होता है.

सिंह राशि: सिंह राशि के स्वामी स्वयं सूर्य देव है जिन्हें मान सम्मान और तेज का प्रतीक माना जाता है. सिंह राशि वालों के लिए गहरे लाल या नारंगी फुल के पौधे शुभ होते हैं जैसे गुलाब या सूरजमुखी इन्हें घर के आंगन में या फिर पूर्व दिशा में लगाना चाहिए. इसे यश और कीर्ति की प्राप्ति होती है.

धनु और मीन राशि: इन राशियों में स्वयं बृहस्पति ग्रह राज करते हैं जिन्हें देवगुरु भी माना जाता है. इन्हें ज्ञान और सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है. इन राशि के लोगों को पीले रंग के फूलों वाले पौधे लगाने चाहिए जैसे केले का पेड़ या फिर कनेर का पेड़. केले के पेड़ की पूजा करने से और इसे ईशान कोण यानी कि उत्तर पूर्व दिशा में रखने से धन की वृद्धि होती है और वैवाहिक जीवन भी सुखद बीतता है.

मकर और कुंभ राशि: इस राशि के स्वामी शनि देव है जिन्हें अनुशासन और न्याय का देवता कहा जाता है. इन राज्यों के लिए गहरे रंग के या फिर औषधि वाले पौधे लगाना शुभ माना जाता है जैसे शमी का पौधा. शमी के पौधे को मुख्य द्वार पर लगाने से शनि की साढ़ेसाती और ढैय्या का प्रभाव भी कम होता है और कार्यों में आ रही बढ़ाएं भी दूर होती है.

पौधे लगाते समय कुछ बातें ध्यान पर रखनी चाहिए अग्नि तत्व वाली राशियां जैसे मेष, सिंह, धुन के लिए दक्षिण पूर्ण दिशा बेहतर रहती है. जबकि जल तत्व वाली राशियां कर्क, वृश्चिक, मीन के लिए उत्तर दिशा शुभ मानी जाती है. यदि आपकी राशि के अनुसार लगाए हुए पौधे सूख जाते हैं तो उसे तुरंत हटाकर नए पौधे लगाए क्योंकि सूखे हुए पौधे नकारात्मक ऊर्जा लाते हैं. पौधे लगाने से केवल ऑक्सीजन ही नहीं मिलती, बल्कि ग्रहों की शक्तियों को भी संतुलित करने में आसानी मिलती है.

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