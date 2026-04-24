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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोग्रह गोचरSaturn Retrograde 2026: 138 दिनों के लिए वक्री हो रहे शनि, जानिए किन राशियों को मिलेगा इसका लाभ और क्या होगा असर?

Saturn Retrograde 2026: 138 दिनों के लिए वक्री हो रहे शनि, जानिए किन राशियों को मिलेगा इसका लाभ और क्या होगा असर?

Shani Vakri 2026: 27 जुलाई 2026, शनि मीन राशि में वक्री होने जा रहे हैं, जहां वो 138 दिनों तक वक्री रहेंगे. इस दौरान तीन राशियों पर इसका सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा. देखें कहीं आपकी राशि तो नहीं?

By : अंकुर अग्निहोत्री | Updated at : 24 Apr 2026 07:14 AM (IST)
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  • बड़े फैसले सोच-समझकर लें, कर्मों का फल मिलेगा।

Saturn retrograde 2026: न्याय, कर्म और अनुशासन प्रधान शनि ग्रह 138 दिनों के लिए वक्री होने जा रहे हैं, जिससे ज्योतिषीय परिदृश्य में बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे. ज्योतिषाचार्य अनीष व्यास का कहना है कि, इसका जीवन पर गहरा असर पड़ सकता है औऱ तीन राशियों को आर्थिक लाभ के साथ अप्रत्याशित धन की प्राप्ति हो सकती है. 

ज्योतिष में शनि का खास स्थान है. यह अन्य ग्रहों की तुलना में धीमी गति से चलने वाला ग्रह है, इसलिए माना जाता है कि, इसके गोचर का हमारे जीवन पर लंबे समय तक प्रभाव पड़ता है. ज्योतिषाचार्य बताते हैं कि, इसकी चाल से जीवन में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं. 

शनि 27 जुलाई को मीन राशि में वक्री होगा और करीब 138 दिनों तक वक्री रहेगा. हालांकि कई राशियों को कुछ चुनौतियां का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन कुछ भाग्यशाली लोगों के लिए यह अवधि अप्रत्याशित खुशखबरी, प्रगति और नए अवसर लेकर आएगी. लोक अक्सर शनि के व्रकी होने से डरते हैं, लेकिन असल में यह अतीत की गलतियों को सुधारने का सुनहरा मौका है, जिसे ज्योतिषीय भाषा में सुधार काल भी कहते हैं.  

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शनि व्रकी का राशियों पर प्रभाव

कुंभ राशि वालों के लिए शनि कुंडली के दूसरे भाव में व्रकी हो रहे हैं, जिससे उनके जीवन में शक्तिशाली परिवर्तन देखने को मिल सकता है. इस दौरान आपकी आय में अच्छी बढ़ोतरी होगी, जो कार्य पहले से अटके हुए थे, वे अब बड़ी आसानी से पूरे हो जाएंगे.

तुला राशि पर शनि व्रकी का प्रभाव

तुला राशि में शनि छठें भाव में वक्री होंगे. इसका मतलब है कि, आप अपने दुश्मनों को परास्त कर सकते हैं और कर्ज भी कम हो सकते हैं. आपकी मेहनत का फल मिलने के साथ सराहना भी मिलेगी.

अगर आप नौकरी परिवर्तन या नया बिजनेस शुरू करने की योजना बना रहे हैं, तो यह समय आपको अच्छे अवसर प्रदान कर सकता है. 

वृश्चिक राशि पर शनि वक्री का प्रभाव

वृश्चिक राशि में शनि पंचम भाव में वक्री होने जा रहे हैं, जो उनके जीवन में प्रगति लाएगा. आप निवेश से अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं और लंबे समय तक फंसा हुआ पैसा वापस मिल सकता है.

आपके प्रेम जीवन या वैवाहिक जीवन में गलतफहमियां कम होने के साथ पढ़ाई में प्रगति को देखने को भी मिलेगी. 

शनि वक्री के दौरान किसी भी तरह के बड़े फैसले लेने से पहले काफी सोच-विचार करें. पुराने मुद्दे, लोग या अवसर फिर से सामने आ सकते हैं. आप उनसे कैसे निपटते हैं, यही आपका भविष्य तय करेगा. शनि को न्याय का ग्रह कहा गया है, इसलिए ईमानदार लोगों को उनके कर्मों का फल जरूर मिलेगा. यह समय सुधार का है, न कि दंड का. 

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author अंकुर अग्निहोत्री

अंकुर अग्निहोत्री (Ankur Agnihotri)

Astrology & Religion Content Writer

अंकुर अग्निहोत्री ABP Live के Astro & Religion सेक्शन से जुड़े डिजिटल पत्रकार हैं, जो दैनिक राशिफल, व्रत-त्योहार, ग्रह-गोचर और ज्योतिषीय विषयों पर सरल, तथ्य-आधारित और उपयोगी लेखन करते हैं. उनका कंटेंट विशेष रूप से उन पाठकों के लिए तैयार होता है जो ज्योतिष और धर्म को आसान भाषा में समझना चाहते हैं.

अंकुर पिछले 2+ वर्षों से ABP Live (abplive.com) में सक्रिय रूप से कार्यरत हैं और ज्योतिष, अंक शास्त्र, वास्तु शास्त्र, शकुन अपशकुन शास्त्र, हस्तरेखा, स्वप्न शास्त्र, चाइनीच ज्योतिष आदि पर आर्टिकल्स प्रकाशित करते हैं.

उनका काम हाई-फ्रीक्वेंसी कंटेंट प्रोडक्शन, ट्रेंड-आधारित स्टोरी चयन और यूजर-इंटेंट आधारित लेखन पर केंद्रित है, जिससे उनके लेख लगातार अच्छा डिजिटल एंगेजमेंट प्राप्त करते हैं. इसके अतिरिक्त अंकुर अग्निहोत्री निम्नलिखित विषयों पर भी लेखन करते हैं:

  • दैनिक और साप्ताहिक राशिफल
  • ग्रह-गोचर और ज्योतिषीय प्रभाव
  • व्रत-त्योहार और धार्मिक तिथियां

वे अपने लेखों में जानकारी प्रस्तुत करते समय, पंचांग आधारित तिथि, नक्षत्र और योग का संदर्भ लेते हैं. सामान्य ज्योतिषीय सिद्धांतों (ग्रह-स्थिति, गोचर प्रभाव) का उपयोग करते हैं और पारंपरिक धार्मिक मान्यताओं और प्रचलित स्रोतों के आधार पर जानकारी देते हैं. अंकुर ABP Live जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े हैं और Astro सेक्शन में नियमित रूप से कंटेंट प्रकाशित करते हैं.

उनके लेख धार्मिक मान्यताओं, पारंपरिक ज्योतिषीय सिद्धांतों और सामान्य स्रोतों पर आधारित होते हैं. वे किसी भी प्रकार के निश्चित या गारंटीड परिणाम का दावा नहीं करते और पाठकों को जानकारी को मार्गदर्शन के रूप में लेने की सलाह देते हैं. इन्होने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

अंकुर का फोकस ज्योतिष और धर्म को सरल, व्यावहारिक और समझने योग्य रूप में प्रस्तुत करना है, ताकि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर यह जानकारी हर वर्ग के पाठकों तक पहुंच सके.

Personal Interests की बात करें तो अंकुर को अंक शास्त्र, वैदिक ज्योतिष, वास्तु और स्वप्न शास्त्र में रुचि. साथ ही साहित्य और फिल्में देखने का शौक है.
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Published at : 24 Apr 2026 06:45 AM (IST)
Tags :
Saturn Shani Vakri Saturn Retrograde Astrology SHANI Vakri 2026

Frequently Asked Questions

शनि के वक्री होने के दौरान बड़े फैसले लेने चाहिए या नहीं?

शनि के वक्री होने के दौरान किसी भी बड़े फैसले लेने से पहले काफी सोच-विचार करना चाहिए। यह सुधार का समय है, सजा का नहीं।

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