ब्रिटेन के किंग चार्ल्स III ने मंगलवार को व्हाइट हाउस में स्टेट डिनर के दौरान अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से कहा कि अगर यूनाइटेड किंगडम न होता तो शायद आज अमेरिकी 'फ्रेंच' बोल रहे होते. ब्रिटिश किंग ने ट्रंप की पिछली बातों का जिक्र करते हुए ये बात मजाक में कही.

किंग चार्ल्स ने मजाक में कहा, 'मिस्टर प्रेसिडेंट, आपने हाल ही में कहा था कि अगर यूनाइटेड स्टेट्स नहीं होता तो यूरोपीय देश जर्मन बोल रहे होते. क्या मैं यह कह सकता हूं कि अगर हम नहीं होते तो आप फ्रेंच बोल रहे होते.'

#WATCH | King Charles III says, "You recently commented, Mr President (Donald Trump), that if it were not for the United States, European countries would be speaking German. Dare I say that if it wasn't for us, you'd be speaking French..."



(Source: Unrestricted Pool via Reuters) pic.twitter.com/r2bUSI8VIG — ANI (@ANI) April 29, 2026

चार्ल्स अमेरिका में ब्रिटिश और फ्रेंच मूल की जगहों के बारे में बात कर रहे थे, जहां 250 साल पहले फ्रांस और ब्रिटेन के बीच कॉन्टिनेंट पर कंट्रोल के लिए लड़ाई हुई थी. दरअसल ट्रंप ने इसी साल की शुरुआत में दावोस समिट में कहा था कि दूसरे विश्व युद्ध में अमेरिका की मदद के बिना, 'आप जर्मन और थोड़ी जापानी बोल रहे होते.'

किंग चार्ल्स ने और क्या कहा?

हालांकि किंग चार्ल्स की हल्की-फुल्की बात में वह गर्मजोशी दिखी, जब ईरान में युद्ध को लेकर तनाव के बावजूद लंदन और वाशिंगटन के बीच खास रिश्ते को लेकर उनके और ट्रंप के बीच नज़दीकियां बढ़ीं. उन्होंने ट्रंप का मजाक उड़ाते हुए कहा कि वह व्हाइट हाउस के ईस्ट विंग में हो रहे 'रीएडजस्टमेंट' को देखे बिना नहीं रह सके, जिसे ट्रंप ने $400 मिलियन का एक बड़ा बॉलरूम बनाने के लिए तोड़ दिया है.

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उन्होंने कहा, 'मुझे यह कहते हुए दुख हो रहा है कि हम ब्रिटिश लोगों ने बेशक, 1814 में व्हाइट हाउस के रियल एस्टेट रीडेवलपमेंट की अपनी कोशिश की थी, जब ब्रिटिश सैनिकों ने बिल्डिंग में आग लगा दी थी. चार्ल्स ने मजाक में यह भी कहा कि यह डिनर 'बोस्टन टी पार्टी से बहुत बेहतर था', जब कॉलोनी के लोगों ने 1773 में टैक्स लगी ब्रिटिश चाय से भरे जहाज समुद्र में फेंक दिए थे.

डोनाल्ड ट्रंप ब्रिटिश रॉयल्स के बहुत बड़े फैन हैं और उनकी मां स्कॉटलैंड से थीं. वो अपने ज्यादातर मजाक घरेलू टारगेट के लिए बचाकर रखते हैं. उन्होंने कहा, 'मैं चार्ल्स को आज कांग्रेस में शानदार भाषण देने के लिए बधाई देना चाहता हूं. उन्होंने डेमोक्रेट्स को खड़ा किया, मैं ऐसा कभी नहीं कर पाया.'

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इस बीच, किंग चार्ल्स एक गिफ्ट लेकर आए, जो ट्रंप पर ब्रिटिश आकर्षण का हिस्सा था क्योंकि उन्होंने ईरान के खिलाफ मदद करने से मना करने पर प्रधानमंत्री कीर स्टारमर की आलोचना की थी. चार्ल्स ने राष्ट्रपति को ब्रिटिश पनडुब्बी HMS ट्रंप की बेल गिफ्ट की, जिसे 1944 में दूसरे विश्व युद्ध के दौरान लॉन्च किया गया था. किंग ने तालियों की गड़गड़ाहट के बीच कहा, 'यह हमारे देशों के साझा इतिहास और उज्ज्वल भविष्य का सबूत हो और अगर आपको कभी हमसे मिलना हो तो बस हमें फ़ोन कर देना.'