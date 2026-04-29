Aaj Ka Rashifal: बुधवार 29 अप्रैल का सूर्योदय आपके लिए क्या नई संभावनाएं लेकर आया है? आज मेष राशि में उच्च के सूर्य 'राजयोग' की स्थिति बन रही है, जो कुछ राशियों के लिए धन की वर्षा करने वाली है. वहीं वृषभ राशि में शुक्र का गोचर भी कुछ राशियों के लिए लकी होने जा रहा है.

विशेषकर सुबह 10:40 से दोपहर 12:18 के बीच का समय (शुभ चौघड़िया) करियर में बड़ा बदलाव ला सकता है. चंद्रमा का कन्या राशि में होना और मीन मे बुध-मंगल-शनि का मेल किस राशि को कर्ज से मुक्ति दिलाएगा और किसे निवेश में सावधानी रखनी होगी?

मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों के लिए आज का भाग्यशाली अंक, लकी कलर और राहुकाल का सटीक समय यहाँ देखें, ताकि आपका दिन रहे पूरी तरह सफल.

मेष राशिफल (Aries Today) - 29 अप्रैल 2026

आज चंद्रमा आपकी राशि से छठे भाव यानी कन्या राशि में संचरण कर रहे हैं. आपके लग्न भाव (प्रथम भाव) में उच्च का सूर्य एक जबरदस्त राजयोग की स्थिति निर्मित कर रही है. ज्योतिष में छठे भाव का चंद्रमा 'शत्रुहंता' योग बनाता है, जिसका अर्थ है कि आज आपकी निर्णय लेने की क्षमता और साहस के आगे आपके विरोधी और गुप्त शत्रु पूरी तरह शांत रहेंगे. यह दिन रुके हुए सरकारी कामों को गति देने के लिए सबसे उपयुक्त है.

करियर और वित्त (Career & Finance):

आज कार्यक्षेत्र में आप एक लीडर की तरह उभरेंगे. यदि आप नौकरीपेशा हैं, तो आपकी कार्यक्षमता और अनुशासन को देखते हुए मैनेजमेंट आपको नई और बड़ी जिम्मेदारी सौंप सकता है.

व्यापार: जो लोग साझेदारी (Partnership) में व्यापार कर रहे हैं, उनके लिए आज का दिन निवेश के लिहाज से अच्छा है. हालांकि, बारहवें भाव में मंगल और बुध की उपस्थिति के कारण 'ओवर कॉन्फिडेंस' में आकर कोई बड़ी डील न करें.

धन स्थिति: आर्थिक दृष्टिकोण से दिन मजबूत है. पैतृक संपत्ति से जुड़े विवादों में आपके पक्ष में फैसला आ सकता है. लेकिन ध्यान रहे, राहु और मंगल की स्थिति अनचाहे खर्चों का योग भी बना रही है, इसलिए बजट का विशेष ध्यान रखें.

जरूरी समय: आज अभिजीत मुहूर्त नहीं है, इसलिए महत्वपूर्ण व्यावसायिक निर्णय लाभ चौघड़िया (शाम 05:14 से 06:53) में लेना लाभकारी रहेगा.

प्रेम और संबंध (Love & Relations):

लग्न में बैठा शुक्र आपके व्यक्तित्व में एक अलग ही चुंबकीय आकर्षण पैदा कर रहा है. सामाजिक जीवन में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी और लोग आपकी सलाह लेना पसंद करेंगे.

वैवाहिक जीवन: जीवनसाथी के साथ तालमेल तो अच्छा रहेगा, लेकिन छठे चंद्रमा के कारण उनके स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी चिंता हो सकती है.

लव लाइफ: जो लोग रिलेशनशिप में हैं, उनके लिए आज का दिन अपनी बात मनवाने का है, लेकिन वाणी में विनम्रता बनाए रखें. परिवार के सदस्यों, विशेषकर ननिहाल पक्ष से कोई शुभ समाचार या आर्थिक लाभ मिल सकता है.

स्वास्थ्य (Health):

सेहत के मोर्चे पर आज आपको 'मिश्रित' सावधानियां बरतनी होंगी. सूर्य का लग्न में होना आपको शारीरिक रूप से बलवान बनाएगा, लेकिन पित्त दोष बढ़ने की संभावना है.

चेतावनी: छठे भाव का चंद्रमा पाचन तंत्र और आंतों से संबंधित हल्की परेशानी दे सकता है. आज के दिन ठंडी चीजों के सेवन से बचें और वाहन चलाते समय पूरी सावधानी बरतें. मानसिक शांति के लिए योग और प्राणायाम आज आपके लिए सुरक्षा कवच की तरह काम करेंगे.

आज के विशेष मुहूर्त (Auspicious Timings):

शुभ समय (शुभ चौघड़िया): सुबह 10:40 AM से दोपहर 12:18 PM तक (किसी भी कागजी कार्यवाही के लिए).

लाभ समय (शाम): शाम 05:14 PM से 06:53 PM तक (व्यापारिक मीटिंग्स के लिए उत्तम).

अशुभ समय (राहु काल): दोपहर 12:18 PM से 01:57 PM तक (इस दौरान कोई भी शुभ कार्य या धन का निवेश न करें).

आज का उपाय (Remedy):

आज बुधवार और त्रयोदशी का पावन योग है. अपने भाग्य को और प्रबल करने के लिए:

भगवान गणेश को 21 दुर्वा अर्पित करें और 'ॐ गं गणपतये नमः' मंत्र का 108 बार जाप करें.

कन्याओं को हरी वस्तु (जैसे मूंग की दाल या हरे फल) दान करना आपके बुध ग्रह को मजबूत करेगा, जिससे व्यापारिक बाधाएं दूर होंगी.

भाग्यशाली रंग: चटक लाल और गोल्डन (सुनहरा)

भाग्यशाली अंक: 1 और 9

सावधानी: आज उत्तर दिशा में यात्रा करने से बचें (दिशा शूल). यदि जाना अनिवार्य हो, तो घर से सौंफ खाकर और भगवान गणेश का ध्यान करके निकलें.

वृषभ राशिफल (Taurus Today) - 29 अप्रैल 2026

आज चंद्रमा आपकी राशि से सिंह राशि का चंद्रमा यानी कन्या राशि में संचरण कर रहे हैं. आपकी राशि के स्वामी शुक्र आज आपकी राशि में हैं. सिंह राशि का चंद्रमा का चंद्रमा बुद्धि और निर्णय लेने की क्षमता को प्रखर बनाता है, जिससे आज आप शिक्षा और रचनात्मक कार्यों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करेंगे. आपकी वैचारिक स्पष्टता आज आपको बड़ी सफलता दिला सकती है.

करियर और वित्त (Career & Finance):

आज कार्यक्षेत्र में आपकी बुद्धि और कौशल की सराहना होगी. यदि आप किसी शोध, कला या लेखन के क्षेत्र से जुड़े हैं, तो आज आपको कोई बड़ी उपलब्धि मिल सकती है.

व्यवसाय: बिजनेस में आज जोखिम लेने से बचें, क्योंकि बारहवें भाव का राहु और सूर्य अनचाहे खर्चों का योग बना रहे हैं. हालांकि, पुराने निवेश से आज लाभ होने की पूरी संभावना है.

धन लाभ: शेयर बाजार या सट्टेबाजी से जुड़े लोगों को आज सावधानी बरतनी चाहिए. अचानक धन हानि के योग बन सकते हैं, इसलिए कोई भी बड़ा निवेश करने से पहले विशेषज्ञों की सलाह जरूर लें.

मुहूर्त: आज अभिजीत मुहूर्त नहीं है, इसलिए महत्वपूर्ण वित्तीय फैसले लाभ चौघड़िया (शाम 05:14 से 06:53) के दौरान लेना श्रेयस्कर रहेगा.

प्रेम और संबंध (Love & Relations):

आज संबंधों के लिहाज से दिन बेहद सुखद रहने वाला है. सिंह राशि का चंद्रमा का चंद्रमा प्रेम संबंधों में गहराई और रोमांस लेकर आएगा.

लव लाइफ: पार्टनर के साथ आज यादगार समय बिताएंगे. आप उनके साथ किसी मनोरंजक यात्रा या फिल्म देखने का प्लान बना सकते हैं.

पारिवारिक जीवन: संतान की ओर से कोई सुखद समाचार मिलने से घर में उत्सव का माहौल रहेगा. बड़े भाई-बहनों के साथ आपके संबंध मधुर होंगे और उनसे आर्थिक सहयोग भी प्राप्त हो सकता है.

स्वास्थ्य (Health):

सेहत के मामले में आज का दिन सामान्य रहेगा. हालांकि, शुक्र के मेष राशि में होने के कारण आपको हार्मोनल असंतुलन या त्वचा से संबंधित हल्की एलर्जी की समस्या हो सकती है.

सावधानी: मानसिक शांति के लिए आज आपको अधिक प्रयास करने होंगे क्योंकि बारहवें भाव की हलचल आपको अनिद्रा (Insomnia) की समस्या दे सकती है. रात को सोने से पहले ध्यान लगाना लाभकारी रहेगा. बाहर के ठंडे पेय पदार्थों से परहेज करें.

आज के विशेष मुहूर्त (Auspicious Timings):

शुभ समय (शुभ चौघड़िया): सुबह 10:40 AM से दोपहर 12:18 PM तक.

अमृत समय (सुबह): सुबह 07:22 AM से 09:01 AM तक (नए कामों के आरंभ के लिए श्रेष्ठ).

अशुभ समय (राहु काल): दोपहर 12:18 PM से 01:57 PM तक. इस कालखंड में कोई भी मांगलिक कार्य न करें.

आज का उपाय (Remedy):

आज बुधवार और त्रयोदशी का संयोग है. अपने आर्थिक संकटों को दूर करने और भाग्य को मजबूत करने के लिए:

भगवान गणेश को मोदक या बेसन के लड्डू का भोग लगाएं.

'ॐ शुं शुक्राय नमः' मंत्र का जाप करें और किसी गरीब कन्या को सफेद मिठाई खिलाएं. इससे आपकी राशि के स्वामी शुक्र मजबूत होंगे और सुख-सुविधाओं में वृद्धि होगी.

भाग्यशाली रंग: सफेद और आसमानी नीला

भाग्यशाली अंक: 2 और 7

सावधानी: आज उत्तर दिशा में यात्रा करने से बचें (दिशा शूल). यदि जाना जरूरी हो, तो घर से सौंफ खाकर या दर्पण देखकर निकलें.

मिथुन राशिफल (Gemini Today) - 29 अप्रैल 2026

आज चंद्रमा आपकी राशि से चौथे भाव यानी कन्या राशि में संचरण कर रहे हैं. आपकी राशि के स्वामी बुध आज मंगल के साथ बारहवें भाव में गोचर कर रहे हैं. चौथे भाव का चंद्रमा आज आपको सुख-सुविधाओं और मानसिक शांति की ओर ले जाएगा, लेकिन बुध की स्थिति संकेत दे रही है कि आज आपको अपने गुप्त शत्रुओं और फालतू के खर्चों से थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है.

करियर और वित्त (Career & Finance):

आज कार्यक्षेत्र में आपको अपनी मेहनत का सुखद परिणाम मिलेगा. यदि आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं या घर से जुड़ा कोई व्यापार करते हैं, तो आज का दिन बहुत मुनाफे वाला हो सकता है.

व्यवसाय: रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी डीलिंग या कंस्ट्रक्शन से जुड़े लोगों के लिए आज कोई बड़ी डील फाइनल होने के योग हैं. हालांकि, बारहवें भाव के बुध के कारण विदेशी व्यापार में सावधानी बरतें और किसी भी दस्तावेज पर बिना पढ़े हस्ताक्षर न करें.

धन लाभ: आज आप अपने घर की सजावट या सुख-सुविधा की वस्तुओं पर धन खर्च कर सकते हैं. सुख भाव का चंद्रमा भौतिक सुखों में वृद्धि कराएगा. निवेश के लिए अमृत चौघड़िया (सुबह 07:22 से 09:01) का समय सबसे उत्तम है.

मुहूर्त: आज अभिजीत मुहूर्त नहीं है, इसलिए महत्वपूर्ण निर्णय दोपहर के राहुकाल से बचकर ही लें.

प्रेम और संबंध (Love & Relations):

पारिवारिक दृष्टिकोण से आज का दिन बहुत ही भावनात्मक रहने वाला है. चौथे भाव का चंद्रमा माता के साथ आपके संबंधों को और अधिक मजबूत बनाएगा.

पारिवारिक जीवन: घर में शांति का माहौल रहेगा और आप परिवार के साथ क्वालिटी टाइम बिताएंगे. पुराने मतभेद सुलझ सकते हैं.

लव लाइफ: पार्टनर के साथ आज संवाद की कमी महसूस हो सकती है क्योंकि आपकी राशि के स्वामी बारहवें भाव में हैं. अपनी बातों को स्पष्ट रखें और पार्टनर पर शक करने से बचें. शाम को जीवनसाथी के साथ किसी घरेलू मुद्दे पर लंबी चर्चा हो सकती है.

स्वास्थ्य (Health):

सेहत के लिहाज से आज का दिन मिला-जुला रहेगा. चौथे भाव का चंद्रमा मानसिक सुकून तो देगा, लेकिन बारहवें भाव का मंगल रक्त संबंधी विकार या उच्च रक्तचाप (BP) की समस्या दे सकता है.

सावधानी: आज आपको अपनी माता के स्वास्थ्य का भी विशेष ध्यान रखना होगा. सीने में जकड़न या सर्दी-जुकाम की शिकायत हो सकती है. योग और ध्यान के जरिए अपनी मानसिक ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में लगाएं. बाहर के खाने से परहेज करें.

आज के विशेष मुहूर्त (Auspicious Timings):

शुभ समय (शुभ चौघड़िया): सुबह 10:40 AM से दोपहर 12:18 PM तक.

अमृत समय (सुबह): सुबह 07:22 AM से 09:01 AM तक.

अशुभ समय (राहु काल): दोपहर 12:18 PM से 01:57 PM तक. इस समय के दौरान किसी भी नए प्रोजेक्ट की शुरुआत न करें.

आज का उपाय (Remedy):

आज बुधवार और त्रयोदशी का दिन है, जो बुध प्रधान मिथुन राशि के लिए विशेष है. अपने अटके काम बनाने के लिए:

भगवान गणेश को साबुत हरी मूंग और गुड़ अर्पित करें.

'ॐ बुं बुधाय नमः' मंत्र का जाप करें और किन्नरों को कुछ दान दें या उनका आशीर्वाद लें. इससे आपके बारहवें भाव के दोष शांत होंगे और व्यापार में उन्नति होगी.

भाग्यशाली रंग: हरा और हल्का पीला

भाग्यशाली अंक: 5 और 3

सावधानी: आज उत्तर दिशा में यात्रा करने से बचें (दिशा शूल). यदि यात्रा बहुत जरूरी हो, तो घर से सौंफ खाकर या इलायची चबाकर निकलें.

कर्क राशिफल (Cancer Today) - 29 अप्रैल 2026

आज चंद्रमा आपकी राशि से तीसरे भाव यानी कन्या राशि में संचरण कर रहे हैं. चंद्रमा आपकी राशि के स्वामी हैं और तीसरे भाव में उनका गोचर आपके पराक्रम, साहस और संचार कौशल में जबरदस्त वृद्धि करने वाला है. आज आप अपनी बातों से दूसरों को प्रभावित करने में सफल रहेंगे. ग्यारहवें भाव में बैठे सूर्य, शुक्र और राहु आपकी आय के स्रोतों को बढ़ाएंगे और सामाजिक दायरे में आपका मान-सम्मान बढ़ाएंगे.

करियर और वित्त (Career & Finance):

आज कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत और छोटे भाई-बहनों या सहकर्मियों का सहयोग आपको बड़ी सफलता दिला सकता है. यदि आपका काम मार्केटिंग, मीडिया, लेखन या सेल्स से जुड़ा है, तो आज का दिन आपके लिए 'गोल्डन डे' साबित होगा.

व्यवसाय: बिजनेस में विस्तार के लिए आज आप कोई छोटी यात्रा कर सकते हैं, जो भविष्य में बहुत लाभकारी सिद्ध होगी. नई डील साइन करने के लिए आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत काम आएगी.

धन लाभ: आर्थिक दृष्टिकोण से दिन बहुत मजबूत है. ग्यारहवें भाव के ग्रहों की कृपा से अचानक धन लाभ या किसी पुराने निवेश से बड़ा रिटर्न मिल सकता है. रुके हुए सरकारी काम आज गति पकड़ेंगे.

मुहूर्त: आज अभिजीत मुहूर्त नहीं है, इसलिए महत्वपूर्ण व्यावसायिक सौदे शुभ चौघड़िया (सुबह 10:40 से 12:18) के दौरान निपटाना बेहतर रहेगा.

प्रेम और संबंध (Love & Relations):

पारिवारिक और सामाजिक जीवन में आज आप बहुत सक्रिय रहेंगे. तीसरे भाव का चंद्रमा आपको अपनों के करीब लाएगा.

पारिवारिक जीवन: छोटे भाई-बहनों के साथ चल रहा कोई विवाद आज सुलझ जाएगा. परिवार के साथ किसी छोटी दूरी की धार्मिक यात्रा का योग बन रहा है.

लव लाइफ: प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन उत्साहजनक है. पार्टनर के साथ आपकी बॉन्डिंग मजबूत होगी और आप साथ मिलकर भविष्य की योजनाएं बनाएंगे. अविवाहित लोगों के लिए आज किसी करीबी मित्र के जरिए विवाह का प्रस्ताव आ सकता है.

स्वास्थ्य (Health):

सेहत के लिहाज से आज का दिन काफी ऊर्जावान रहेगा. चंद्रमा का कन्या राशि में गोचर आपको मानसिक रूप से सक्रिय रखेगा.

सावधानी: गले और कंधों में हल्की जकड़न या दर्द महसूस हो सकता है. ग्यारहवें भाव में सूर्य और राहु की युति कभी-कभी भ्रम और बेचैनी पैदा कर सकती है, इसलिए ध्यान और प्राणायाम का सहारा लें. ठंडी चीजों के सेवन से बचें ताकि कफ की समस्या न हो.

आज के विशेष मुहूर्त (Auspicious Timings):

शुभ समय (शुभ चौघड़िया): सुबह 10:40 AM से दोपहर 12:18 PM तक.

लाभ समय (शाम): शाम 05:14 PM से 06:53 PM तक (महत्वपूर्ण मीटिंग्स के लिए).

अशुभ समय (राहु काल): दोपहर 12:18 PM से 01:57 PM तक. इस समय के दौरान किसी भी कीमती वस्तु की खरीदारी न करें.

आज का उपाय (Remedy):

आज बुधवार और त्रयोदशी तिथि का संयोग है. अपनी मानसिक शांति और भाग्य की वृद्धि के लिए:

भगवान गणेश को सफेद चंदन का तिलक लगाएं और उन्हें दूर्वा अर्पित करें.

शिवलिंग पर जल चढ़ाएं और 'ॐ नमः शिवाय' का जाप करें. चूँकि चंद्रमा आपकी राशि के स्वामी हैं, शिव जी की पूजा आपके लिए विशेष फलदायी रहेगी.

भाग्यशाली रंग: दूधिया सफेद और सिल्वर (चांदी जैसा)

भाग्यशाली अंक: 2 और 7

सावधानी: आज उत्तर दिशा में यात्रा करने से बचें (दिशा शूल). यदि यात्रा अनिवार्य हो, तो घर से सौंफ खाकर या दूध पीकर निकलें.

सिंह राशिफल (Leo Today) - 29 अप्रैल 2026

आज चंद्रमा आपकी राशि से दूसरे भाव यानी कन्या राशि में संचरण कर रहे हैं. आपकी राशि के स्वामी सूर्य आज भाग्य स्थान (नौवें भाव) में अपनी उच्च राशि मेष में शुक्र और राहु के साथ गोचर कर रहे हैं. धन भाव का चंद्रमा आज आपकी वाणी में सौम्यता और संचित धन में वृद्धि के योग बना रहा है. उच्च के सूर्य का प्रभाव आपको भाग्यशाली बनाने के साथ-साथ समाज और परिवार में एक मजबूत नेतृत्वकर्ता के रूप में स्थापित करेगा.

करियर और वित्त (Career & Finance):

आज आर्थिक दृष्टिकोण से दिन बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगा. धन भाव में चंद्रमा की उपस्थिति आकस्मिक धन लाभ के द्वार खोल सकती है.

नौकरी: जो लोग मैनेजमेंट, प्रशासन या सरकारी नौकरी से जुड़े हैं, उन्हें आज उच्चाधिकारियों का पूरा समर्थन मिलेगा. भाग्य स्थान का सूर्य आपके करियर में किसी बड़े प्रमोशन या पद-प्रतिष्ठा की प्राप्ति का संकेत दे रहा है.

व्यवसाय: व्यापार में विस्तार के लिए आज का दिन श्रेष्ठ है. यदि आप सोने-चांदी, आभूषण या बैंकिंग क्षेत्र से जुड़े हैं, तो आज मुनाफा बढ़ सकता है. हालांकि, राहु के प्रभाव के कारण किसी भी कागजी दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने से पहले उसे अच्छी तरह पढ़ लें.

मुहूर्त: आज अभिजीत मुहूर्त नहीं है, इसलिए महत्वपूर्ण वित्तीय डील लाभ चौघड़िया (शाम 05:14 से 06:53) के दौरान करना सबसे बेहतर रहेगा.

प्रेम और संबंध (Love & Relations):

आज पारिवारिक जीवन में सुख और समृद्धि बढ़ेगी. दूसरे भाव का चंद्रमा परिवार के सदस्यों के बीच आपसी प्रेम और विश्वास को बढ़ाएगा.

पारिवारिक जीवन: परिवार में किसी मांगलिक कार्य की रूपरेखा बन सकती है. पिता के साथ संबंधों में सुधार होगा और उनकी सलाह आपके लिए मील का पत्थर साबित होगी.

लव लाइफ: प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन रोमांटिक रहेगा. पार्टनर के साथ किसी फैमिली फंक्शन में जाने का मौका मिल सकता है. विवाहित लोगों को आज ससुराल पक्ष से कोई कीमती उपहार मिल सकता है. आपकी वाणी का प्रभाव आज आपके पार्टनर को मंत्रमुग्ध कर देगा.

स्वास्थ्य (Health):

सेहत के लिहाज से आज का दिन काफी हद तक अनुकूल रहेगा. उच्च के सूर्य के कारण आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता (Immunity) मजबूत रहेगी.

सावधानी: दूसरे भाव का चंद्रमा खान-पान की लापरवाही से दांतों या गले में हल्की समस्या दे सकता है. राहु की उपस्थिति के कारण आपको आंखों में जलन या नींद की कमी महसूस हो सकती है. दिन भर खुद को हाइड्रेटेड रखें और रात को हल्का भोजन ही करें.

आज के विशेष मुहूर्त (Auspicious Timings):

शुभ समय (शुभ चौघड़िया): सुबह 10:40 AM से दोपहर 12:18 PM तक.

अमृत समय (सुबह): सुबह 07:22 AM से 09:01 AM तक.

अशुभ समय (राहु काल): दोपहर 12:18 PM से 01:57 PM तक. इस समय के दौरान किसी से कर्ज न लें और न ही नया निवेश करें.

आज का उपाय (Remedy):

आज बुधवार और त्रयोदशी का संयोग है. अपने धन और वैभव में वृद्धि के लिए:

सूर्य देव को तांबे के लोटे में कुमकुम और लाल फूल डालकर अर्घ्य दें.

भगवान गणेश को साबुत मूंग के लड्डू का भोग लगाएं और 'ॐ आदित्याय नमः' मंत्र का जाप करें. इससे आपके सूर्य और चंद्रमा दोनों संतुलित रहेंगे और धन की आवक बढ़ेगी.

भाग्यशाली रंग: सुनहरा और संतरी

भाग्यशाली अंक: 1 और 5

सावधानी: आज उत्तर दिशा में यात्रा करने से बचें (दिशा शूल). यदि यात्रा करना बहुत जरूरी हो, तो घर से गुड़ और पानी पीकर निकलें.

कन्या राशिफल (Virgo Today) - 29 अप्रैल 2026

आज चंद्रमा आपकी ही राशि यानी प्रथम भाव (लग्न) में संचरण कर रहे हैं. आपकी राशि के स्वामी बुध आज मंगल के साथ आठवें भाव में गोचर कर रहे हैं. आपकी अपनी राशि में चंद्रमा का होना आज आपको मानसिक रूप से अत्यंत सक्रिय, संवेदनशील और प्रभावशाली बनाएगा. आज आपकी तर्कशक्ति और काम करने का सलीका लोगों को आपकी ओर आकर्षित करेगा, लेकिन अष्टम बुध के कारण आपको अपनी वाणी और निर्णयों में जल्दबाजी से बचना होगा.

करियर और वित्त (Career & Finance):

आज कार्यक्षेत्र में आपकी व्यवस्थित कार्यप्रणाली (Systematic Approach) की सराहना होगी. यदि आप डेटा एनालिसिस, अकाउंटिंग या टीचिंग से जुड़े हैं, तो आज का दिन बहुत उत्पादक रहेगा.

नौकरी: लग्न का चंद्रमा आपको नई ऊर्जा देगा. सहकर्मी आपकी सलाह मानेंगे. हालांकि, अष्टम भाव के मंगल और बुध अचानक किसी तकनीकी समस्या या काम में रुकावट का संकेत दे रहे हैं, इसलिए बैकअप प्लान तैयार रखें.

व्यवसाय: व्यापार में आज कोई नया निवेश करने के लिए दिन सामान्य है. आठवें भाव के ग्रहों के कारण टैक्स, इंश्योरेंस या विरासत से जुड़े मामलों में कुछ भागदौड़ करनी पड़ सकती है. किसी भी अनजान व्यक्ति पर आर्थिक भरोसा न करें.

मुहूर्त: आज अभिजीत मुहूर्त नहीं है, इसलिए महत्वपूर्ण व्यावसायिक सौदे अमृत चौघड़िया (सुबह 07:22 से 09:01) में करना लाभदायक रहेगा.

प्रेम और संबंध (Love & Relations):

आज व्यक्तित्व में चंद्रमा की सौम्यता आपके रिश्तों में नयापन लेकर आएगी. लोग आपसे जुड़ना पसंद करेंगे.

पारिवारिक जीवन: परिवार में आपका दबदबा बढ़ेगा और आप घर की व्यवस्था को बेहतर बनाने में समय देंगे. माता के साथ आपके संबंध बहुत भावुक और मधुर रहेंगे.

लव लाइफ: प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन मिला-जुला है. आप अपनी भावनाओं को अच्छे से व्यक्त कर पाएंगे, लेकिन अष्टम भाव के मंगल के कारण पार्टनर के साथ छोटी सी बात पर बहस 'इगो क्लैश' में बदल सकती है. शांत रहना ही आज की जीत है.

स्वास्थ्य (Health):

सेहत के लिहाज से आज आप खुद को तरोताजा महसूस करेंगे, लेकिन मानसिक रूप से विचारों की अधिकता आपको थका सकती है.

सावधानी: अष्टम बुध और मंगल त्वचा संबंधी रोग या रक्त विकार की संभावना पैदा कर रहे हैं. चोट लगने का डर भी बना रहता है, इसलिए वाहन सावधानी से चलाएं. आज योग और ध्यान के लिए कम से कम 20 मिनट जरूर निकालें ताकि मानसिक शांति बनी रहे.

आज के विशेष मुहूर्त (Auspicious Timings):

शुभ समय (शुभ चौघड़िया): सुबह 10:40 AM से दोपहर 12:18 PM तक.

लाभ समय (शाम): शाम 05:14 PM से 06:53 PM तक (महत्वपूर्ण मीटिंग्स के लिए).

अशुभ समय (राहु काल): दोपहर 12:18 PM से 01:57 PM तक. इस कालखंड में कोई भी नया काम हाथ में न लें.

आज का उपाय (Remedy):

आज बुधवार और त्रयोदशी का संयोग है, जो कन्या राशि के लिए अत्यंत शुभ है. अपने संकटों को दूर करने के लिए:

भगवान गणेश को 21 दूर्वा की गांठें चढ़ाएं और 'ॐ गं गणपतये नमः' का जाप करें.

किसी मंदिर में हरी मूंग की दाल का दान करें. इससे आपके अष्टम भाव के बुध का नकारात्मक प्रभाव कम होगा और करियर में स्थिरता आएगी.

भाग्यशाली रंग: हल्का हरा और क्रीम

भाग्यशाली अंक: 5 और 3

सावधानी: आज उत्तर दिशा में यात्रा करने से बचें (दिशा शूल). यदि यात्रा अनिवार्य हो, तो घर से इलायची या सौंफ खाकर निकलें.

तुला राशिफल (Libra Today) - 29 अप्रैल 2026

आज चंद्रमा आपकी राशि से बारहवें भाव यानी कन्या राशि में संचरण कर रहे हैं. आपकी राशि के स्वामी शुक्र आज मेष राशि में उच्च के सूर्य और राहु के साथ सातवें भाव में गोचर कर रहे हैं. बारहवें भाव का चंद्रमा और सातवें भाव की भारी हलचल आज आपको खर्चों और रिश्तों के प्रति अधिक सचेत रहने की चेतावनी दे रही है. आज का दिन मानसिक रूप से थोड़ा भागदौड़ वाला हो सकता है, लेकिन आध्यात्मिक कार्यों के लिए यह श्रेष्ठ है.

करियर और वित्त (Career & Finance):

आज करियर के मामले में आपको संभलकर चलने की जरूरत है. सातवें भाव का सूर्य और शुक्र व्यापारिक साझेदारी में लाभ तो दे सकते हैं, लेकिन बारहवें भाव का चंद्रमा गुप्त खर्चों को बढ़ाएगा.

नौकरी: ऑफिस में आज विरोधियों से दूरी बनाकर रखें. यदि आप विदेशी कंपनियों या एक्सपोर्ट-इंपोर्ट से जुड़े काम करते हैं, तो आज का दिन बड़ा मुनाफा दिला सकता है.

व्यवसाय: नए निवेश के लिए आज का दिन जोखिम भरा हो सकता है. राहु की उपस्थिति के कारण पार्टनर के साथ गलतफहमी पैदा हो सकती है. किसी भी वित्तीय लेन-देन में स्पष्टता रखें.

मुहूर्त: आज अभिजीत मुहूर्त नहीं है, इसलिए महत्वपूर्ण व्यावसायिक निर्णय अमृत चौघड़िया (सुबह 07:22 से 09:01) में ही निपटा लें.

प्रेम और संबंध (Love & Relations):

आज प्रेम संबंधों में 'इगो' (अहंकार) को बीच में न आने दें. सातवें भाव में शुक्र और सूर्य की युति पार्टनर को थोड़ा जिद्दी या डोमिनेटिंग बना सकती है.

दांपत्य जीवन: जीवनसाथी के साथ किसी पुरानी बात को लेकर अनबन हो सकती है. शांति बनाए रखें और उनकी भावनाओं का सम्मान करें.

सामाजिक जीवन: सामाजिक रूप से आप काफी सक्रिय रहेंगे, लेकिन अपनी निजी बातें किसी बाहरी व्यक्ति से साझा करने से बचें. बारहवें भाव का चंद्रमा आपकी बातों का गलत अर्थ निकलवा सकता है.

स्वास्थ्य (Health):

सेहत के लिहाज से आज का दिन थोड़ा कमजोर रह सकता है. बारहवें भाव का चंद्रमा अनिद्रा (Insomnia) और आंखों में भारीपन की समस्या दे सकता है.

सावधानी: सातवें भाव का राहु और सूर्य रक्तचाप (BP) या सिरदर्द की समस्या बढ़ा सकते हैं. आज आपको अपनी आंखों का विशेष ध्यान रखना चाहिए और मोबाइल-लैपटॉप का इस्तेमाल कम से कम करना चाहिए. भरपूर नींद लें और पर्याप्त पानी पिएं.

आज के विशेष मुहूर्त (Auspicious Timings):

शुभ समय (शुभ चौघड़िया): सुबह 10:40 AM से दोपहर 12:18 PM तक.

लाभ समय (शाम): शाम 05:14 PM से 06:53 PM तक.

अशुभ समय (राहु काल): दोपहर 12:18 PM से 01:57 PM तक. इस दौरान किसी नई यात्रा की शुरुआत न करें.

आज का उपाय (Remedy):

आज बुधवार और त्रयोदशी का संयोग है. अपने कष्टों के निवारण के लिए:

भगवान गणेश को दुर्वा और चमेली के फूल अर्पित करें.

'ॐ द्रां द्रीं द्रौं सः शुक्राय नमः' मंत्र का जाप करें और शाम के समय कपूर का दीपक जलाएं.

किसी गरीब को सफेद चावल या दूध का दान करना आपके मानसिक तनाव को कम करेगा.

भाग्यशाली रंग: सफेद और गुलाबी

भाग्यशाली अंक: 2 और 7

सावधानी: आज उत्तर दिशा में यात्रा करने से बचें (दिशा शूल). यदि यात्रा अनिवार्य हो, तो घर से सौंफ खाकर या दही खाकर निकलें.

वृश्चिक राशिफल (Scorpio Today) - 29 अप्रैल 2026

आज चंद्रमा आपकी राशि से ग्यारहवें भाव यानी कन्या राशि में संचरण कर रहे हैं. आपकी राशि के स्वामी मंगल आज बुध के साथ सिंह राशि का चंद्रमा में गोचर कर रहे हैं. ग्यारहवें भाव का चंद्रमा 'लाभ भाव' में होने के कारण आज आपकी इच्छाओं की पूर्ति और आय में वृद्धि का संकेत दे रहा है. वहीं छठे भाव में उच्च के सूर्य की स्थिति आपको शत्रुओं पर विजय और अदालती मामलों में सफलता दिलाएगी.

करियर और वित्त (Career & Finance):

आर्थिक दृष्टिकोण से आज का दिन शानदार रहने वाला है. ग्यारहवें भाव में चंद्रमा की उपस्थिति आपके पुराने रुके हुए धन को वापस दिलाने में मदद करेगी.

नौकरी: छठे भाव का उच्च का सूर्य आपके प्रभाव में वृद्धि करेगा. ऑफिस में आपके काम की सराहना होगी और बॉस आपसे किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पर सलाह ले सकते हैं. सहकर्मियों का पूरा सहयोग मिलेगा.

व्यवसाय: यदि आप ट्रेडिंग, कंसल्टेंसी या कमीशन आधारित काम करते हैं, तो आज का दिन बड़ा मुनाफा दे सकता है. नए व्यापारिक संबंध बनेंगे जो भविष्य में लाभकारी होंगे.

मुहूर्त: आज अभिजीत मुहूर्त नहीं है, इसलिए धन से जुड़े महत्वपूर्ण कार्य शुभ चौघड़िया (सुबह 10:40 से 12:18) के दौरान करना श्रेष्ठ रहेगा.

प्रेम और संबंध (Love & Relations):

आज रिश्तों के मामले में दिन मिला-जुला रहेगा. सिंह राशि का चंद्रमा में मंगल और बुध की युति संतान पक्ष को लेकर थोड़ी चिंता या बहस पैदा कर सकती है.

पारिवारिक जीवन: परिवार में सुख-शांति रहेगी और भाइयों का पूरा सहयोग मिलेगा. ग्यारहवें भाव का चंद्रमा दोस्तों के साथ मेल-मिलाप और किसी सामाजिक समारोह में शामिल होने के योग बना रहा है.

लव लाइफ: प्रेम संबंधों में आज अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें. सिंह राशि का चंद्रमा का मंगल आवेश में आकर कुछ गलत कहलवा सकता है, जिससे पार्टनर आहत हो सकता है. शांति से बातचीत करना बेहतर होगा.

स्वास्थ्य (Health):

सेहत के लिहाज से आज आप खुद को काफी ऊर्जावान महसूस करेंगे. छठे भाव का सूर्य आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएगा और पुरानी बीमारियों से राहत दिलाएगा.

सावधानी: सिंह राशि का चंद्रमा का मंगल पेट में जलन या अपच की समस्या दे सकता है. अधिक मसालेदार भोजन से बचें. वाहन चलाते समय थोड़ी सावधानी बरतें, क्योंकि मंगल की दृष्टि आपके अष्टम भाव पर भी हो सकती है.

आज के विशेष मुहूर्त (Auspicious Timings):

शुभ समय (शुभ चौघड़िया): सुबह 10:40 AM से दोपहर 12:18 PM तक.

अमृत समय (सुबह): सुबह 07:22 AM से 09:01 AM तक.

अशुभ समय (राहु काल): दोपहर 12:18 PM से 01:57 PM तक. इस कालखंड में कोई भी नया निवेश या उधार का लेन-देन न करें.

आज का उपाय (Remedy):

आज बुधवार और त्रयोदशी का संयोग है. अपनी सफलता की राह को सुगम बनाने के लिए:

भगवान गणेश को मोदक या सिंदूर अर्पित करें.

हनुमान चालीसा का पाठ करें, क्योंकि मंगल आपकी राशि के स्वामी हैं और आज मंगलवार के बाद वाली त्रयोदशी है.

किसी जरूरतमंद को हरी सब्जियां दान करना आपके बुध और मंगल के दोष को शांत करेगा.

भाग्यशाली रंग: गहरा लाल और मैरून

भाग्यशाली अंक: 9 और 1

सावधानी: आज उत्तर दिशा में यात्रा करने से बचें (दिशा शूल). यदि जाना अनिवार्य हो, तो घर से सौंफ खाकर या हनुमान जी का दर्शन करके निकलें.

धनु राशिफल (Sagittarius Today) - 29 अप्रैल 2026

आज चंद्रमा आपकी राशि से दसवें भाव यानी कन्या राशि में संचरण कर रहे हैं. आपकी राशि के स्वामी गुरु (बृहस्पति) आज वृषभ राशि में हैं, जबकि आपके सिंह राशि का चंद्रमा (मेष राशि) में उच्च के सूर्य, शुक्र और राहु की युति बनी हुई है. दसवें भाव का चंद्रमा 'कर्म भाव' में होने के कारण आज आपको कार्यक्षेत्र में जबरदस्त सफलता और मान-सम्मान दिलाएगा. आज आप जो भी निर्णय लेंगे, उसमें दूरदर्शिता और स्पष्टता झलकेगी.

करियर और वित्त (Career & Finance):

आज करियर के लिहाज से दिन बेहद प्रगतिशील रहने वाला है. दसवें भाव का चंद्रमा आपको अपने लक्ष्यों के प्रति केंद्रित रखेगा.

नौकरी: ऑफिस में आपकी नेतृत्व क्षमता की सराहना होगी. मैनेजमेंट और सरकारी कार्यों से जुड़े लोगों को आज कोई बड़ा प्रोजेक्ट या नई जिम्मेदारी मिल सकती है. आपके वरिष्ठ अधिकारी आपसे प्रसन्न रहेंगे.

व्यवसाय: बिजनेस में विस्तार के लिए नई योजनाएं बनाएंगे. सिंह राशि का चंद्रमा का उच्च का सूर्य अचानक लाभ के अवसर पैदा करेगा, लेकिन राहु की उपस्थिति के कारण 'शॉर्टकट' से पैसा कमाने के लालच में न आएं. निवेश के लिए दिन उत्तम है.

मुहूर्त: आज अभिजीत मुहूर्त नहीं है, इसलिए महत्वपूर्ण सौदे अमृत चौघड़िया (सुबह 07:22 से 09:01) या शुभ चौघड़िया (सुबह 10:40 से 12:18) में करना लाभकारी रहेगा.

प्रेम और संबंध (Love & Relations):

आज सामाजिक और पारिवारिक जीवन में आपका दबदबा बना रहेगा. सिंह राशि का चंद्रमा के ग्रहों के कारण भावनाओं में तीव्रता देखी जा सकती है.

पारिवारिक जीवन: पिता या पिता तुल्य किसी व्यक्ति के सहयोग से आपका कोई बड़ा काम बन सकता है. संतान की ओर से खुशखबरी मिल सकती है, जिससे घर का माहौल उत्साहपूर्ण रहेगा.

लव लाइफ: प्रेम संबंधों में आज का दिन रोमांचक रहेगा. पार्टनर के साथ किसी लंबी बातचीत या भविष्य की योजना बनाने में समय बीतेगा. हालांकि, शुक्र-राहु की युति के कारण पार्टनर के साथ छोटी-मोटी गलतफहमी हो सकती है, इसलिए पारदर्शिता बनाए रखें.

स्वास्थ्य (Health):

सेहत के मामले में आज आप काफी फुर्तीले रहेंगे. दसवें भाव का चंद्रमा आपको काम करने की ऊर्जा देगा.

सावधानी: सिंह राशि का चंद्रमा का सूर्य कभी-कभी पेट में गर्मी या एसिडिटी की समस्या दे सकता है. आज आपको घुटनों या जोड़ों के दर्द के प्रति थोड़ा सावधान रहना चाहिए. भारी सामान उठाने से बचें और नियमित व्यायाम को अपनी दिनचर्या में शामिल करें. मानसिक शांति के लिए आज कुछ समय मौन रहना आपके लिए अच्छा रहेगा.

आज के विशेष मुहूर्त (Auspicious Timings):

शुभ समय (शुभ चौघड़िया): सुबह 10:40 AM से दोपहर 12:18 PM तक.

लाभ समय (शाम): शाम 05:14 PM से 06:53 PM तक.

अशुभ समय (राहु काल): दोपहर 12:18 PM से 01:57 PM तक. इस कालखंड में कोई भी महत्वपूर्ण अनुबंध (Contract) साइन न करें.

आज का उपाय (Remedy):

आज बुधवार और त्रयोदशी का संयोग है. अपने सौभाग्य में वृद्धि के लिए:

भगवान गणेश को पीले रंग के फूल और दूर्वा अर्पित करें.

'ॐ बृं बृहस्पतये नमः' मंत्र का जाप करें और किसी मंदिर में चने की दाल का दान करें.

माथे पर केसर या हल्दी का तिलक लगाएं, इससे आपके मान-सम्मान में और अधिक वृद्धि होगी.

भाग्यशाली रंग: पीला और केसरिया

भाग्यशाली अंक: 3 और 9

सावधानी: आज उत्तर दिशा में यात्रा करने से बचें (दिशा शूल). यदि यात्रा अनिवार्य हो, तो घर से हल्दी का तिलक लगाकर और सौंफ खाकर निकलें.

मकर राशिफल (Capricorn Today) - 29 अप्रैल 2026

आज चंद्रमा आपकी राशि से नौवें भाव यानी कन्या राशि में संचरण कर रहे हैं. आपकी राशि के स्वामी शनि आज कुंभ राशि में (दूसरे भाव) विराजमान हैं. नौवें भाव का चंद्रमा 'भाग्य भाव' में होने के कारण आज आपके लिए उन्नति के नए द्वार खोलेगा. साथ ही चौथे भाव (मेष राशि) में उच्च के सूर्य, शुक्र और राहु की युति पारिवारिक संपत्ति और सुख-साधनों में वृद्धि का संकेत दे रही है. आज का दिन लंबी दूरी की यात्राओं और आध्यात्मिक लाभ के लिए बहुत श्रेष्ठ है.

करियर और वित्त (Career & Finance):

आज भाग्य का भरपूर साथ मिलने से आपके कार्यक्षेत्र की बाधाएं दूर होंगी. यदि आप उच्च शिक्षा या विदेश से जुड़े किसी काम में लगे हैं, तो आज सफलता मिलने के प्रबल योग हैं.

नौकरी: ऑफिस में आज आपकी छवि एक गंभीर और सुलझे हुए कर्मचारी की बनेगी. मैनेजमेंट से जुड़े लोगों को आज कोई बड़ी खुशखबरी मिल सकती है. सहकर्मी आपकी कार्यशैली का अनुसरण करेंगे.

व्यवसाय: व्यापार में विस्तार के लिए आज का दिन अनुकूल है. चौथे भाव के ग्रहों के कारण भूमि, भवन या वाहन से संबंधित बिजनेस करने वालों को आज बड़ा आर्थिक लाभ हो सकता है. हालांकि, राहु के प्रभाव से किसी भी निवेश से पहले कानूनी कागजातों की जांच बारीकी से करें.

मुहूर्त: आज अभिजीत मुहूर्त नहीं है, इसलिए महत्वपूर्ण अनुबंध शुभ चौघड़िया (सुबह 10:40 से 12:18) के दौरान फाइनल करना लाभकारी रहेगा.

प्रेम और संबंध (Love & Relations):

पारिवारिक जीवन में आज सुख और संतोष बना रहेगा. नौवें भाव का चंद्रमा आपको परिवार के साथ किसी धार्मिक स्थान की यात्रा पर ले जा सकता है.

पारिवारिक जीवन: माता-पिता के आशीर्वाद से आपका कोई बिगड़ा हुआ काम बन सकता है. घर में किसी कीमती वस्तु या सुख-सुविधा के साधन की खरीदारी हो सकती है.

लव लाइफ: प्रेम संबंधों में आज स्थिरता आएगी. आप अपने पार्टनर को परिवार से मिलवाने का मन बना सकते हैं. जीवनसाथी के साथ सामंजस्य बेहतरीन रहेगा और आप एक-दूसरे के प्रति अधिक समर्पित महसूस करेंगे.

स्वास्थ्य (Health):

सेहत के लिहाज से आज आप खुद को मानसिक रूप से बहुत शांत और संतुलित महसूस करेंगे. भाग्य भाव का चंद्रमा तनाव को कम करने में मदद करेगा.

सावधानी: चौथे भाव का सूर्य और राहु सीने में जकड़न या एसिडिटी की समस्या दे सकते हैं. यदि आपको पहले से कोई हृदय या सांस संबंधी दिक्कत है, तो आज सावधानी बरतें. सुबह की सैर और प्राणायाम आपके लिए संजीवनी का काम करेंगे.

आज के विशेष मुहूर्त (Auspicious Timings):

शुभ समय (अमृत चौघड़िया): सुबह 07:22 AM से 09:01 AM तक.

लाभ समय (शाम): शाम 05:14 PM से 06:53 PM तक (महत्वपूर्ण निवेश के लिए).

अशुभ समय (राहु काल): दोपहर 12:18 PM से 01:57 PM तक. इस दौरान कोई भी शुभ कार्य आरंभ न करें.

आज का उपाय (Remedy):

आज बुधवार और त्रयोदशी का संयोग है. अपनी समृद्धि और बाधाओं को दूर करने के लिए:

भगवान गणेश को हरे रंग के वस्त्र या दूर्वा अर्पित करें.

'ॐ शं शनैश्चराय नमः' का जाप करें और किसी गरीब को काली उड़द की दाल का दान करें.

पंक्षियों को सात प्रकार का अनाज (सप्तधान्य) खिलाना आपके भाग्य को और अधिक प्रबल करेगा.

भाग्यशाली रंग: गहरा नीला और काला

भाग्यशाली अंक: 4 और 8

सावधानी: आज उत्तर दिशा में यात्रा करने से बचें (दिशा शूल). यदि यात्रा अनिवार्य हो, तो घर से सौंफ खाकर या भगवान शिव का ध्यान करके निकलें.

कुंभ राशिफल (Aquarius Today) - 29 अप्रैल 2026

आज चंद्रमा आपकी राशि से आठवें भाव यानी कन्या राशि में संचरण कर रहे हैं. आपकी राशि के स्वामी शनि आज आपकी ही राशि (प्रथम भाव) में विराजमान हैं. आठवें भाव का चंद्रमा आज आपको थोड़ा सतर्क रहने का संकेत दे रहा है, क्योंकि यह भाव अचानक आने वाली बाधाओं और रहस्यों का है. हालांकि, तीसरे भाव (मेष राशि) में उच्च के सूर्य, शुक्र और राहु की उपस्थिति आपके साहस और पराक्रम को बनाए रखेगी, जिससे आप मुश्किल स्थितियों से भी बाहर निकल आएंगे.

करियर और वित्त (Career & Finance):

आज कार्यक्षेत्र में आपको अपनी गोपनीयता बनाए रखने की जरूरत है. अपनी योजनाओं को साझा न करें, अन्यथा कोई इसका गलत लाभ उठा सकता है.

नौकरी: ऑफिस में आज काम का बोझ अधिक रह सकता है. आठवें चंद्रमा के कारण सहकर्मियों के साथ तालमेल बिठाने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है. वाणी पर संयम रखें और विवादों से दूर रहें.

व्यवसाय: बिजनेस में आज जोखिम भरे निवेश से बचें. यदि आप बीमा, रिसर्च या ज्योतिष के क्षेत्र से जुड़े हैं, तो आज का दिन लाभकारी हो सकता है. आकस्मिक धन लाभ के योग हैं, लेकिन वह किसी पुरानी अटकी हुई रकम के रूप में हो सकता है.

मुहूर्त: आज अभिजीत मुहूर्त नहीं है, इसलिए महत्वपूर्ण वित्तीय निर्णय अमृत चौघड़िया (सुबह 07:22 से 09:01) में ही निपटा लें. राहुकाल के समय कोई नया सौदा न करें.

प्रेम और संबंध (Love & Relations):

आज संबंधों के मामले में दिन थोड़ा संवेदनशील रह सकता है. आठवें भाव का चंद्रमा मन में असुरक्षा की भावना पैदा कर सकता है.

पारिवारिक जीवन: परिवार में किसी सदस्य के स्वास्थ्य को लेकर चिंता हो सकती है. ससुराल पक्ष से किसी बात पर अनबन होने की संभावना है, इसलिए धैर्य से काम लें.

लव लाइफ: पार्टनर के साथ आज किसी पुरानी बात को लेकर बहस हो सकती है. तीसरे भाव का राहु आपको थोड़ा कठोर बना सकता है, इसलिए बातचीत करते समय सौम्यता बनाए रखें. शाम का समय अकेले शांति में बिताना आपके लिए बेहतर रहेगा.

स्वास्थ्य (Health):

सेहत के प्रति आज आपको विशेष रूप से सावधान रहने की आवश्यकता है. आठवें भाव का चंद्रमा मानसिक तनाव और घबराहट दे सकता है.

सावधानी: आज आपको पेट के निचले हिस्से में दर्द या मूत्र संबंधी समस्या हो सकती है. वाहन चलाते समय गति पर नियंत्रण रखें और सड़क पर सावधानी बरतें. अधिक मात्रा में पानी पिएं और बाहर के खाने से परहेज करें. ध्यान और गहरी सांस लेने वाले व्यायाम आज आपके तनाव को कम करेंगे.

आज के विशेष मुहूर्त (Auspicious Timings):

शुभ समय (शुभ चौघड़िया): सुबह 10:40 AM से दोपहर 12:18 PM तक.

लाभ समय (शाम): शाम 05:14 PM से 06:53 PM तक.

अशुभ समय (राहु काल): दोपहर 12:18 PM से 01:57 PM तक. इस समय के दौरान किसी भी कीमती वस्तु की खरीद-फरोख्त न करें.

आज का उपाय (Remedy):

आज बुधवार और त्रयोदशी का संयोग है. अपनी बाधाओं को दूर करने और मानसिक शांति के लिए:

भगवान गणेश को मूंग के दानों के साथ गुड़ अर्पित करें.

'ॐ शं शनैश्चराय नमः' का जाप करें और किसी जरूरतमंद को काले तिल का दान करें.

संभव हो तो संकट नाशन गणेश स्तोत्र का पाठ करें, इससे आठवें चंद्रमा का नकारात्मक प्रभाव कम होगा.

भाग्यशाली रंग: नीला और बैंगनी

भाग्यशाली अंक: 4 और 8

सावधानी: आज उत्तर दिशा में यात्रा करने से बचें (दिशा शूल). यदि यात्रा अनिवार्य हो, तो घर से सौंफ खाकर और शनि देव का ध्यान करके निकलें.

मीन राशिफल (Pisces Today) - 29 अप्रैल 2026

आज चंद्रमा आपकी राशि से सातवें भाव यानी कन्या राशि में संचरण कर रहे हैं. आपकी राशि के स्वामी गुरु (बृहस्पति) आज वृषभ राशि में हैं, जबकि आपके दूसरे भाव (मेष राशि) में उच्च के सूर्य, शुक्र और राहु की युति बनी हुई है. सातवें भाव का चंद्रमा आज साझेदारी और रिश्तों में स्पष्टता लाएगा, वहीं धन भाव (दूसरे भाव) में ग्रहों का जमावड़ा आर्थिक मोर्चे पर बड़ी हलचल का संकेत दे रहा है.

करियर और वित्त (Career & Finance):

आज करियर के लिहाज से दिन काफी सक्रिय रहने वाला है. सातवें भाव का चंद्रमा आपको नए व्यावसायिक अनुबंध (Contracts) दिलाने में मदद करेगा.

नौकरी: ऑफिस में आज टीम वर्क से सफलता मिलेगी. सहकर्मियों और अधीनस्थों का पूरा सहयोग प्राप्त होगा. यदि आप पब्लिक डीलिंग या कंसल्टेंसी के काम में हैं, तो आज आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी.

व्यवसाय: पार्टनरशिप में चल रहे काम में आज पारदर्शिता रखना जरूरी है. दूसरे भाव में उच्च के सूर्य और राहु की उपस्थिति अचानक धन लाभ तो कराएगी, लेकिन वाणी की उग्रता के कारण बनते हुए सौदे बिगड़ भी सकते हैं. निवेश के लिए दिन अच्छा है, बस जल्दबाजी में निर्णय न लें.

मुहूर्त: आज अभिजीत मुहूर्त नहीं है, इसलिए महत्वपूर्ण कमर्शियल डील अमृत चौघड़िया (सुबह 07:22 से 09:01) में निपटाना लाभकारी रहेगा.

प्रेम और संबंध (Love & Relations):

आज का दिन मुख्य रूप से आपके रिश्तों और सामाजिक छवि पर केंद्रित रहेगा.

दांपत्य जीवन: जीवनसाथी के साथ संबंधों में मधुरता आएगी. यदि पिछले कुछ दिनों से कोई मनमुटाव चल रहा था, तो आज बातचीत के जरिए उसे सुलझाने का सबसे अच्छा समय है. पार्टनर के नाम से किया गया निवेश आज फलदायी हो सकता है.

पारिवारिक जीवन: दूसरे भाव में ग्रहों की युति के कारण परिवार में किसी बात पर गरमागरम बहस हो सकती है. अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें और कड़वे शब्दों का प्रयोग न करें. शाम को किसी सामाजिक कार्यक्रम में शामिल होने का मौका मिल सकता है.

स्वास्थ्य (Health):

सेहत के लिहाज से आज का दिन सामान्य रहेगा, लेकिन कुछ छोटी-मोटी सावधानियां जरूरी हैं.

सावधानी: सातवें भाव का चंद्रमा और दूसरे भाव का राहु आपको खान-पान के प्रति लापरवाह बना सकता है. आज बाहर के भोजन से परहेज करें, अन्यथा पेट खराब होने की आशंका है. उच्च के सूर्य के कारण आंखों में जलन या चेहरे पर हल्की सूजन महसूस हो सकती है. खुद को हाइड्रेटेड रखें और पर्याप्त विश्राम करें.

आज के विशेष मुहूर्त (Auspicious Timings):

शुभ समय (शुभ चौघड़िया): सुबह 10:40 AM से दोपहर 12:18 PM तक.

लाभ समय (शाम): शाम 05:14 PM से 06:53 PM तक (पारिवारिक चर्चा के लिए श्रेष्ठ).

अशुभ समय (राहु काल): दोपहर 12:18 PM से 01:57 PM तक. इस दौरान कोई भी बड़ा निवेश या खरीदारी न करें.

आज का उपाय (Remedy):

आज बुधवार और त्रयोदशी का संयोग है. अपने भाग्य को बल देने और पारिवारिक शांति के लिए:

भगवान गणेश को पीली मिठाई या बेसन के लड्डू का भोग लगाएं.

'ॐ ग्रां ग्रीं ग्रौं सः गुरुवे नमः' मंत्र का जाप करें और किसी मंदिर में चने की दाल दान करें.

माथे पर हल्दी या केसर का तिलक लगाएं. इससे आपके दूसरे भाव के राहु का नकारात्मक प्रभाव कम होगा और धन की बचत बढ़ेगी.

भाग्यशाली रंग: पीला और सुनहरा

भाग्यशाली अंक: 3 और 7

सावधानी: आज उत्तर दिशा में यात्रा करने से बचें (दिशा शूल). यदि यात्रा अनिवार्य हो, तो घर से सौंफ खाकर और अपने इष्ट देव का ध्यान करके निकलें.

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