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Most Dangerous Places In The World: क्या आप जानते हैं दुनिया की ऐसी 8 जगहें जहां जाना तो मुमकिन, लेकिन वापस आना नामुमकिन
नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड बंगाल की खाड़ी में स्थित है. यह द्वीप दुनिया की सबसे अलग-थलग सभ्यताओं में से एक का घर है. जहां रहने वाली सेंटिनली जनजाति हजारों सालों से बाहरी दुनिया से दूर है.
Most Dangerous Places In The World: दुनिया में घूमने का शौक रखने वाले लोग अक्सर नई और अनोखी जगह की तलाश में रहते हैं. लेकिन पृथ्वी पर कुछ ऐसे स्थान भी मौजूद हैं, जहां जाना सिर्फ मुश्किल ही नहीं बल्कि खतरनाक भी माना जाता है. इन जगहों पर या तो इंसानों के जाने पर सख्त पाबंदी है या फिर वहां की परिस्थितियां इतनी खतरनाक है कि वहां से सुरक्षित लौट पाना नामुमकिन हो सकता है. ऐसे में चलिए आज हम आपको ऐसी ही आठ जगहों के बारे में बताते हैं जो रहस्य और खतरे दोनों से भरी हुई है.
नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड
नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड बंगाल की खाड़ी में स्थित है. यह द्वीप दुनिया की सबसे अलग-थलग सभ्यताओं में से एक का घर है. जहां रहने वाली सेंटिनली जनजाति हजारों सालों से बाहरी दुनिया से दूर है और किसी भी तरह का कांटेक्ट नहीं करती है. यहां जाने तक की कोशिश करना जानलेवा साबित हो सकता है.
स्नेक आइलैंड
इल्हा दा क्वेमाडा ग्रांडे ब्राजील के तट के पास स्थित है. यह द्वीप जहरीले सांपों के लिए जाना जाता है. यहां गोल्डन लांसहेड वाइपर जैसे खतरनाक सांप पाए जाते हैं, जिनका जहर इंसानों के लिए बहुत घातक होता है. इसी वजह से आम लोगों के लिए यहां जाना प्रतिबंधित है.
स्वेल्बार्ड ग्लोबल सीड वॉल्ट
स्वेल्बार्ड ग्लोबल सीड वॉल्ट आर्कटिक क्षेत्र में स्थित है. ये जगह दुनिया के सबसे सुरक्षित स्थानों में गिनी जाती है. यहां दुनिया भर की फसलों के बीज सुरक्षित रखे गए हैं. इस स्थान पर केवल अधिकृत वैज्ञानिक को और अधिकारी ही जाने जा सकते हैं.
चेर्नोबिल रिएक्टर 4
चेर्नोबिल रिएक्टर 4, 1986 की परमाणु दुर्घटना के बाद यह क्षेत्र आज भी रेडिएशन के कारण बहुत खतरनाक है. हालांकि इसके बाहरी हिस्सों में सीमित पर्यटन की अनुमति है, लेकिन रिएक्टर के आसपास के अंदरूनी इलाकों में जाना यहां प्रतिबंधित है.
मेझगोर्ये
मेझगोर्ये रूस का एक बहुत गोपनीय शहर माना जाता है और इसे सैन्य बलों की ओर से संरक्षित किया जाता है. यहां आम नक्शों में भी दिखाई नहीं देता है और यहां आम नागरिकों का प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंधित है. कुछ लोगों का मानना है कि यहां पहाड़ों के नीचे शीत युद्ध के बंकर, परमाणु संयंत्र और मिसाइल भंडार मौजूद है.
एरिया 51
एरिया 51 अमेरिका का एक गुप्त सैन्य ठिकाना है, जो लंबे समय से रहस्य और साजिश के कारण चर्चा में रहा है. यहां सख्त सुरक्षा व्यवस्था और बिना अनुमति प्रवेश करने पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है.
ये भी पढ़ें-Payal Nag: कौन हैं पायल नाग जिनके हौसले की कहानी जानना चाहती है दुनिया, बिना हाथ-पैर लगाती हैं अचूक निशाने
नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड
नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड बंगाल की खाड़ी में स्थित है. यह द्वीप दुनिया की सबसे अलग-थलग सभ्यताओं में से एक का घर है. जहां रहने वाली सेंटिनली जनजाति हजारों सालों से बाहरी दुनिया से दूर है और किसी भी तरह का कांटेक्ट नहीं करती है. यहां जाने तक की कोशिश करना जानलेवा साबित हो सकता है.
स्नेक आइलैंड
इल्हा दा क्वेमाडा ग्रांडे ब्राजील के तट के पास स्थित है. यह द्वीप जहरीले सांपों के लिए जाना जाता है. यहां गोल्डन लांसहेड वाइपर जैसे खतरनाक सांप पाए जाते हैं, जिनका जहर इंसानों के लिए बहुत घातक होता है. इसी वजह से आम लोगों के लिए यहां जाना प्रतिबंधित है.
स्वेल्बार्ड ग्लोबल सीड वॉल्ट
स्वेल्बार्ड ग्लोबल सीड वॉल्ट आर्कटिक क्षेत्र में स्थित है. ये जगह दुनिया के सबसे सुरक्षित स्थानों में गिनी जाती है. यहां दुनिया भर की फसलों के बीज सुरक्षित रखे गए हैं. इस स्थान पर केवल अधिकृत वैज्ञानिक को और अधिकारी ही जाने जा सकते हैं.
चेर्नोबिल रिएक्टर 4
चेर्नोबिल रिएक्टर 4, 1986 की परमाणु दुर्घटना के बाद यह क्षेत्र आज भी रेडिएशन के कारण बहुत खतरनाक है. हालांकि इसके बाहरी हिस्सों में सीमित पर्यटन की अनुमति है, लेकिन रिएक्टर के आसपास के अंदरूनी इलाकों में जाना यहां प्रतिबंधित है.
मेझगोर्ये
मेझगोर्ये रूस का एक बहुत गोपनीय शहर माना जाता है और इसे सैन्य बलों की ओर से संरक्षित किया जाता है. यहां आम नक्शों में भी दिखाई नहीं देता है और यहां आम नागरिकों का प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंधित है. कुछ लोगों का मानना है कि यहां पहाड़ों के नीचे शीत युद्ध के बंकर, परमाणु संयंत्र और मिसाइल भंडार मौजूद है.
एरिया 51
एरिया 51 अमेरिका का एक गुप्त सैन्य ठिकाना है, जो लंबे समय से रहस्य और साजिश के कारण चर्चा में रहा है. यहां सख्त सुरक्षा व्यवस्था और बिना अनुमति प्रवेश करने पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है.
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चीन के पहले सम्राट का मकबरा
किन शी हुआंग का मकबरा आर्मी के लिए प्रसिद्ध जगह है. इस जगह को आज भी पूरी तरह तरह से खोला नहीं गया है. सम्राट के असली मकबरे को सुरक्षित रखने के लिए इसे आम लोगों के लिए बंद रखा गया है. 1974 से अब तक यहां से हजारों मिट्टी के सैनिक निकाल जा चुके हैं. लेकिन सम्राट का मकबरा अभी भी बंद है. इस स्थल की सुरक्षा के लिए इसे बिना छेड़ छोड़ दिया गया है.
लास्को गुफा
फ्रांस में स्थित लास्को गुफा दुनिया भर के पुरातत्वविदों के लिए एक अनमोल धरोहर है. इस गुफा में कम से कम 17,300 साल पुराने प्रागैतिहासिक चित्र मौजूद है. यह कलाकृतियां बहुत आकर्षक है और दीवारों पर फैली हुई है, जिनमें हिरण, मवेशी और बाइसन को दर्शाया गया है. इसे 1963 में आम जनता के लिए बंद कर दिया गया था.
किन शी हुआंग का मकबरा आर्मी के लिए प्रसिद्ध जगह है. इस जगह को आज भी पूरी तरह तरह से खोला नहीं गया है. सम्राट के असली मकबरे को सुरक्षित रखने के लिए इसे आम लोगों के लिए बंद रखा गया है. 1974 से अब तक यहां से हजारों मिट्टी के सैनिक निकाल जा चुके हैं. लेकिन सम्राट का मकबरा अभी भी बंद है. इस स्थल की सुरक्षा के लिए इसे बिना छेड़ छोड़ दिया गया है.
लास्को गुफा
फ्रांस में स्थित लास्को गुफा दुनिया भर के पुरातत्वविदों के लिए एक अनमोल धरोहर है. इस गुफा में कम से कम 17,300 साल पुराने प्रागैतिहासिक चित्र मौजूद है. यह कलाकृतियां बहुत आकर्षक है और दीवारों पर फैली हुई है, जिनमें हिरण, मवेशी और बाइसन को दर्शाया गया है. इसे 1963 में आम जनता के लिए बंद कर दिया गया था.
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Source: IOCL