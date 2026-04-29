पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 में बुधवार (29 अप्रैल 2026) को दूसरे और अंतिम चरण की वोटिंग पूरी हो जाएगी. इस चरण के खत्म होते ही 4 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में सभी उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में बंद हो जाएगी. पश्चिम बंगाल में यह आखिरी चरण काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि इसी के साथ पूरी चुनाव प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी. दूसरे चरण में 142 सीटों पर मतदान हो रहा है. पूरे राज्य में चुनाव को लेकर माहौल काफी गर्म है और सभी जिलों में राजनीतिक गतिविधियां तेज हैं. सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है. दोनों ही पार्टियां आखिरी समय में मतदाताओं से ज्यादा से ज्यादा वोट देने की अपील कर रही हैं.

देश के लोगों की नजरें एग्जिट पोल पर टिकी हैं. चुनाव आयोग के नियमों के अनुसार, एग्जिट पोल के नतीजे बुधवार (29 अप्रैल 2026) शाम 6:30 बजे के बाद ही जारी किए जा सकते हैं. इससे पहले इन्हें सार्वजनिक नहीं किया जा सकता. चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार, पहले चरण में पश्चिम बंगाल में 93.2 प्रतिशत की रिकॉर्ड वोटिंग हुई थी. तमिलनाडु में 85.1 प्रतिशत वोटिंग दर्ज की गई. असम में सभी 126 सीटों पर मतदान पूरा हो चुका है, जहां 85.5 प्रतिशत लोगों ने वोट डाला. केरल में 140 सीटों पर वोटिंग हुई, जहां 75 से 78 प्रतिशत के बीच मतदान दर्ज किया गया. पुडुचेरी में 89.87 प्रतिशत वोटिंग हुई, जो वहां अब तक का सबसे ज्यादा मतदान प्रतिशत है. इन सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में वोटों की गिनती 4 मई को की जाएगी, जिसके बाद नतीजे सामने आएंगे.

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क्या होता है एग्जिट पोल?

एग्जिट पोल क्या होता है, इसे आसान भाषा में समझें तो यह एक तरह का सर्वे होता है. इसमें वोट डालने के बाद जब लोग पोलिंग बूथ से बाहर निकलते हैं, तब उनसे पूछा जाता है कि उन्होंने किसे वोट दिया. इसका मकसद यह समझना होता है कि जनता का रुझान किस ओर है, ताकि आधिकारिक नतीजों से पहले एक अनुमान लगाया जा सके. इस प्रक्रिया में अलग-अलग सर्वे एजेंसियां और मीडिया संस्थान अपने लोगों को कुछ चुनिंदा मतदान केंद्रों पर तैनात करते हैं. जैसे ही कोई वोटर बाहर आता है, उससे कुछ सवाल पूछे जाते हैं. फिर इन जवाबों को इकट्ठा कर आंकड़ों के आधार पर विश्लेषण किया जाता है. इसके जरिए यह अंदाजा लगाया जाता है कि किस पार्टी को कितने वोट मिल सकते हैं और वे कितनी सीटें जीत सकती हैं.

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