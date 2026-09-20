Shah Rukh Khan Flam Investment: शाहरुख खान और AI का कनेक्शन लगातार गहरा होता जा रहा है. कुछ समय पहले वह Google Gemini के कैंपेन से जुड़े और अब AI कंपनी Flam में निवेश किया है. पहली नजर में ये दोनों अलग-अलग कारोबारी घटनाएं हैं, लेकिन इनका एक कनेक्शन करीब 9 महीने पुरानी उस ज्योतिषीय भविष्यवाणी से है, जो 30 दिसंबर 2025 को ABP Live पर हुई थी.

इस भविष्यवाणी में साल 2026 के उत्तरार्ध में शाहरुख खान के किसी बड़ी ग्लोबल कंपनी, खासकर AI फर्म से जुड़ने के संकेत दिए गए थे. इतना ही नहीं, विदेशी टेक्नोलॉजी में निवेश की संभावना भी जताई गई थी.

पहले Google Gemini और अब Flam में निवेश. यानी उस समय कुंडली में AI और टेक्नोलॉजी को लेकर जो संकेत दिखाई दिए थे, उनसे मिलती-जुलती दो बड़ी घटनाएं 2026 में सामने आ चुकी हैं.

AI कंपनी Flam में Shah Rukh Khan ने किया निवेश

Flam ने 40 मिलियन डॉलर की Series B funding जुटाई है. इस राउंड को QED Investors ने लीड किया है. Flam की आधिकारिक जानकारी के मुताबिक Shah Rukh Khan भी इस funding round में निवेशकों में शामिल हैं.

हालांकि यहां एक बात स्पष्ट है. 40 मिलियन डॉलर पूरे funding round की रकम है, यह शाहरुख खान के अकेले निवेश की रकम नहीं है. SRK ने Flam में कितनी राशि लगाई है, इसकी जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई है.

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Flam का मुख्यालय San Francisco में है और कंपनी AI आधारित interactive content पर काम करती है. इसके Visual Agents ऐसे digital characters तैयार करने की दिशा में काम करते हैं, जो users के साथ बातचीत और interaction कर सकें. कंपनी भारत और जापान में भी अपनी मौजूदगी बढ़ा रही है.

यानी जिस कंपनी में SRK ने पैसा लगाया है, उसका सीधा संबंध AI और नई टेक्नोलॉजी से है.

9 महीने पहले क्या की गई थी भविष्यवाणी?

अब 30 दिसंबर 2025 की उस भविष्यवाणी पर आते हैं.

ABP Live पर प्रकाशित Shah Rukh Khan के 2026 के ज्योतिषीय महाविश्लेषण में उनके करियर, फिल्मों और कमाई के साथ आने वाले कारोबारी बदलावों की भी गणना की गई थी.

इसी में 2026 के उत्तरार्ध को लेकर संकेत दिया गया था कि शाहरुख खान किसी बड़ी वैश्विक कंपनी के साथ हाथ मिला सकते हैं. संभावनाओं को समझाते हुए Apple, Disney और किसी बड़ी AI फर्म तक का जिक्र किया गया था.

लेकिन Flam की खबर के बाद उस भविष्यवाणी की एक और बात ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई है. शाहरुख की संपत्ति और निवेश को लेकर की गई गणना में विदेशी टेक्नोलॉजी या प्रॉपर्टी में निवेश के संकेत भी बताए गए थे.

तब 2026 शुरू भी नहीं हुआ था.

पहले Google Gemini से मिला भविष्यवाणी का संकेत

इस भविष्यवाणी का पहला बड़ा कनेक्शन अगस्त 2026 में दिखाई दिया, जब Shah Rukh Khan Google Gemini के campaign से जुड़े.

Google दुनिया की बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियों में शामिल है और Gemini उसका AI प्लेटफॉर्म है. ऐसे में दिसंबर 2025 में AI firm और global company को लेकर की गई भविष्यवाणी से इसका सीधा मेल दिखाई दिया.

उस समय ABP Live ने इस घटनाक्रम और पुरानी ज्योतिषीय गणना को लेकर अलग रिपोर्ट भी प्रकाशित की थी.

अब Flam की खबर ने इस prediction को एक कदम और आगे ला दिया है. Google Gemini में Shah Rukh Khan एक campaign से जुड़े थे. Flam में मामला अलग है, यहां वह निवेशक हैं.

यानी पहले AI company के साथ जुड़ाव और उसके बाद AI technology business में investment.

कुंडली में कैसे मिले थे AI और विदेश के संकेत?

शाहरुख खान की 2026 की भविष्यवाणी में उनकी बुध महादशा विशेष है.

ज्योतिष में बुध बुद्धि, व्यापार, संचार और सूचना का कारक है. आधुनिक संदर्भ में डिजिटल कम्युनिकेशन और टेक्नोलॉजी को भी बुध के प्रभाव से जोड़कर देखा जाता है.

शाहरुख की जिस तुला लग्न की कुंडली के आधार पर यह गणना की गई थी, उसमें बुध नौवें और बारहवें भाव का स्वामी बनता है. नौवां भाव भाग्य, दूर स्थानों और बड़े अवसरों से जुड़ा माना जाता है, जबकि बारहवें भाव का संबंध विदेश और विदेशी संपर्कों से भी देखा जाता है.

इसके साथ जून 2026 में गुरु का कर्क राशि में गोचर भी महत्वपूर्ण था. तुला लग्न से कर्क दसवां भाव है, जो कर्म, करियर और प्रतिष्ठा का स्थान माना जाता है. इसी ग्रह स्थिति के आधार पर साल के दूसरे हिस्से में बड़े कारोबारी अवसर और global connections के संकेत देखे गए थे.

Google Gemini के बाद अब Flam, भविष्यवाणी हुई सच

यहां यह दावा नहीं है कि दिसंबर 2025 में Flam का नाम बता दिया गया था. न Google Gemini का नाम लिखा गया था और न 40 मिलियन डॉलर की Series B funding का अनुमान लगाया गया था.

लेकिन भविष्यवाणी में चार बातें साफ थीं, 2026 का उत्तरार्ध, global company, AI firm और foreign technology में investment.

इसके बाद अगस्त में Shah Rukh Khan का Google Gemini से जुड़ना सामने आया. अब सितंबर में San Francisco की AI कंपनी Flam के funding round में उनका निवेश सामने आया है.

यही वजह है कि 9 महीने पुरानी यह भविष्यवाणी दोबारा चर्चा मे है. पहली बार AI company से जुड़ाव का संकेत Google Gemini के साथ मेल खाता दिखाई दिया और अब विदेशी AI technology में investment वाला हिस्सा Flam के साथ सामने आया है.

इसे ज्योतिषीय गणना का परिणाम मानें या महज संयोग, यह पाठक के नजरिए पर निर्भर करता है. लेकिन तारीखें और पुराना प्रकाशित रिकॉर्ड मौजूद हैं, AI और विदेशी टेक्नोलॉजी से जुड़े ये संकेत दिसंबर 2025 में ही दिए जा चुके थे.

और साल 2026 अभी खत्म नहीं हुआ है. ऐसे में अब नजर इस बात पर रहेगी कि Shah Rukh Khan का अगला बड़ा global business कदम किस दिशा में जाता है. फिलहाल साल अभी खत्म नहीं हुआ है, ग्रहों का खेल जारी है.

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