ABP SuperfastExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मNachiketa Story: जब यमराज भी एक बालक की जिद के आगे झुक गए, जानें सफलता के 5 बड़े मंत्र

Nachiketa Story: जब यमराज भी एक बालक की जिद के आगे झुक गए, जानें सफलता के 5 बड़े मंत्र

Nachiketa Story in Hindi: कठोपनिषद की नचिकेता कथा से जानें सफलता के 5 बड़े मंत्र. जब यमराज भी एक बालक की जिज्ञासा और दृढ़ निश्चय के आगे झुक गए, पढ़ें पूरी प्रेरक कहानी.

Written By : अणिमा शुक्ला |  Updated at : 14 Nov 2026 08:04 AM (IST)
Preferred Sources

Nachiketa Story in Hindi: जीवन में बड़ी सफलता पाने के लिए उम्र नहीं, बल्कि सही सवाल पूछने का साहस और लक्ष्य के प्रति अटूट समर्पण चाहिए. कठोपनिषद में वर्णित बालक नचिकेता और मृत्यु के देवता यमराज का संवाद इसका सबसे बड़ा उदाहरण है. यह कथा बताती है कि कैसे एक छोटे से बालक ने अपने धैर्य, निडरता और सत्यनिष्ठा के दम पर न केवल यमराज को प्रसन्न किया, बल्कि जीवन और मृत्यु का सबसे बड़ा रहस्य भी जान लिया. 

आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में मानसिक मजबूती और फोकस बढ़ाने के लिए नचिकेता की यह कहानी किसी संजीवनी से कम नहीं है. आइए जानते हैं नचिकेता की पूरी कहानी और उससे मिलने वाले जीवन बदलने वाले सबक.

रिलेटेड स्टोरी >>

धर्म
Sonpur Mela 2026: कार्तिक पूर्णिमा पर बन रहे हैं दुर्लभ ग्रह संयोग, गंडक-गंगा संगम में स्नान और दीपदान से दूर होंगे सभी कष्ट
22 नवंबर 2026 से सजने जा रहा है एशिया का सबसे बड़ा मेला, जानें कार्तिक पूर्णिमा स्नान का सही समय और जरूरी नियम
धर्म
Aaj Ka Panchang 14 November 2026: खरना आज, दिल्ली में सूर्यास्त 5:28 बजे, प्रसाद के बाद शुरू होगा लंबा निर्जला व्रत
Aaj Ka Panchang 14 November 2026: खरना आज, दिल्ली में सूर्यास्त 5:28 बजे, प्रसाद के बाद शुरू होगा लंबा निर्जला व्रत
धर्म
Children's Day 2026: बाल दिवस पर कार्तिक शुक्ल पंचमी और पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र का दुर्लभ संयोग, बच्चों की एकाग्रता के लिए करें ये 5 उपाय
14 नवंबर को बाल दिवस पर ग्रहों का खास संयोग, बच्चों की बुद्धि और स्मरण शक्ति बढ़ाने के लिए करें ये काम
धर्म
Aaj Ka Meen Rashifal 14 November 2026: 10th चंद्रमा व शूल योग से राजनीति व बिजनेस में नई उपलब्धियां, निवेश के लिए शुभ दिन
10th चंद्रमा व शूल योग से राजनीति व बिजनेस में नई उपलब्धियां, निवेश के लिए शुभ दिन

यज्ञ और पिता के क्रोध की शुरुआत:

प्राचीन काल में महर्षि वाजश्रवा (उद्दालक) ने 'विश्वजित' नाम का एक विशाल यज्ञ किया. इस यज्ञ का एक सख्त नियम था कि यजमान को अपनी सारी प्रिय संपत्ति दान करनी होती है. लेकिन महर्षि वाजश्रवा ने मोह में पड़कर केवल बूढ़ी, बीमार और दूध न देने वाली गायें ही दान में देनी शुरू कर दीं.

उनका छोटा पुत्र नचिकेता यह सब देख रहा था. वह समझ गया कि ऐसी कमजोर गायों के दान से पिता को पुण्य के बजाय पाप लगेगा. अपने पिता को इस गलती से बचाने के लिए नचिकेता ने मासूमियत और साहस के साथ बार-बार पूछा, "पिताजी, आप मुझे किसे दान में देंगे?"

बेटे के बार-बार एक ही सवाल पूछने पर महर्षि वाजश्रवा क्रोधित हो गए और गुस्से में कह दिया, "मैं तुझे मृत्यु (यमराज) को देता हूँ."

यमलोक के द्वार पर तीन दिन की कठिन प्रतीक्षा:

नचिकेता एक बेहद आज्ञाकारी और सत्यवादी बालक था. पिता के मुंह से निकले वचनों को सच साबित करने के लिए वह बिना डरे तुरंत यमलोक की ओर चल पड़ा. जब नचिकेता यमराज के द्वार पर पहुँचा, तो उस समय यमराज वहां मौजूद नहीं थे.

बिना हार माने नचिकेता ने बिना कुछ खाए-पिए तीन दिन और तीन रात तक यमराज के दरवाजे पर उनका इंतजार किया. जब यमराज लौटे, तो उन्हें पता चला कि एक तेजस्वी ब्राह्मण बालक उनके दरवाजे पर तीन दिनों से भूखा-प्यासा बैठा है. इसे अतिथि धर्म का बड़ा अपमान मानते हुए यमराज ने नचिकेता से क्षमा माँगी और प्रायश्चित के तौर पर उसे तीन वरदान मांगने को कहा.

नचिकेता ने अपनी उम्र से कहीं अधिक बुद्धिमानी दिखाते हुए अपने तीनों वरदान मांगे:

पहला वरदान (पिता का क्रोध शांत हो): नचिकेता ने सबसे पहले अपने पिता की चिंता की. उसने मांगा कि जब वह पृथ्वी पर वापस लौटे, तो उसके पिता का गुस्सा पूरी तरह शांत हो जाए और वे उसे पहले की तरह प्रेम से अपना लें. यमराज ने तुरंत "तथास्तु" कह दिया.

दूसरा वरदान (स्वर्ग की अग्नि का ज्ञान): दूसरे वरदान में नचिकेता ने स्वर्ग लोक प्राप्त करने वाली 'अग्नि विद्या' का रहस्य पूछा, जहाँ न भूख लगती है, न प्यास और न ही मृत्यु का कोई भय होता है. यमराज ने प्रसन्न होकर नचिकेता को इस यज्ञ का पूरा ज्ञान दिया और उस अग्नि का नाम ही 'नचिकेत अग्नि' रख दिया.

तीसरा वरदान (मृत्यु के बाद का सत्य): तीसरे वरदान में नचिकेता ने सबसे कठिन सवाल पूछा. उसने जानना चाहा कि मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है? कुछ लोग कहते हैं कि आत्मा का अस्तित्व रहता है, तो कुछ मानते हैं कि सब खत्म हो जाता है. नचिकेता इसका वास्तविक सत्य जानना चाहता था.

लालच को ठुकराकर पाया आत्मज्ञान:

तीसरा प्रश्न सुनकर स्वयं यमराज भी एक पल के लिए झिझक गए, क्योंकि यह रहस्य देवताओं के लिए भी दुर्लभ था. यमराज ने नचिकेता की परीक्षा लेने और उसे इस प्रश्न से भटकाने के लिए अपार धन, लंबी आयु, विशाल राज्य, रथ और दुनिया के तमाम सुखों का लालच दिया.

लेकिन नचिकेता अपने निश्चय से टस से मस नहीं हुआ. उसने बड़ी विनम्रता से कहा कि ये सभी सांसारिक सुख क्षणभंगुर (नष्ट होने वाले) हैं और इंसान की इंद्रियों को कमजोर बनाते हैं. नचिकेता की इस दृढ़ता और वैराग्य से यमराज बहुत प्रसन्न हुए. अंत में यमराज ने नचिकेता को 'आत्मा की अमरता' और 'ब्रह्मज्ञान' का उपदेश दिया. उन्होंने समझाया कि यह शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा अजर और अमर है, जिसे न कोई शस्त्र काट सकता है और न ही मृत्यु मिटा सकती है.


Nachiketa Story: जब यमराज भी एक बालक की जिद के आगे झुक गए, जानें सफलता के 5 बड़े मंत्र

आज के दौर में सफलता के लिए नचिकेता से सीखें ये 5 बड़े सबक:

1. गलत के खिलाफ आवाज उठाने का साहस: नचिकेता ने देखा कि उनके पिता यज्ञ में बीमार गायें दान देकर गलत कर रहे हैं. उम्र में छोटा होने के बावजूद उन्होंने बिना डरे सही सवाल पूछा. 

सीख: जब आपको लगे कि कुछ गलत हो रहा है, तो चुप रहने के बजाय सच बोलने का साहस रखें. यही हिम्मत आपको भीड़ से अलग पहचान दिलाती है.

2. धैर्य और दृढ़ संकल्प (Patience & Persistence): यमलोक के द्वार पर यमराज के न होने पर नचिकेता निराश होकर वापस नहीं लौटे, बल्कि तीन दिन तक भूखे-प्यासे डटे रहे. 

सीख: बड़ी सफलता रातों-रात नहीं मिलती. अपने लक्ष्य के दरवाजे पर धैर्य के साथ टिके रहना और कठिन समय में भी हार न मानना ही जीत की असली चाबी है.

3. शॉर्ट-टर्म लालच से दूरी (Focus Over Distractions): यमराज ने नचिकेता को भटकाने के लिए धन-दौलत और लंबी उम्र का लालच दिया, लेकिन उसने सिर्फ 'सत्य' को चुना. 

सीख: जब आप किसी बड़े मकसद पर काम करते हैं, तो कई छोटे-छोटे आराम और लालच आपका ध्यान भटकाते हैं. जो व्यक्ति अस्थायी सुखों (Distractions) को छोड़कर अपने मुख्य लक्ष्य पर फोकस रखता है, वही इतिहास रचता है.

4. सीखने की कभी न खत्म होने वाली भूख (Curiosity to Learn): नचिकेता ने मृत्यु जैसे सबसे जटिल विषय पर सवाल पूछने से भी संकोच नहीं किया. उनकी इसी जिज्ञासा ने उन्हें मृत्यु के देवता का शिष्य बना दिया. 

सीख: कभी भी सवाल पूछने और नया सीखने से न कतराएं. आपकी जिज्ञासा ही आपके व्यक्तिगत और व्यावसायिक विकास का सबसे बड़ा माध्यम है.

5. असली निडरता (Fearlessness): जिस 'मृत्यु' के नाम से पूरी दुनिया कांपती है, नचिकेता खुद चलकर उसके दरवाजे पर गए. 

सीख: डर केवल हमारे दिमाग की उपज है. जिस दिन आप अपनी सबसे बड़ी समस्या या डर का सीधा सामना करने की ठान लेंगे, उसी दिन आपकी आधी जीत तय हो जाएगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author अणिमा शुक्ला

अणिमा शुक्ला | डिजिटल पत्रकार, ABP Live धर्म-एस्ट्रो सेक्शन

अणिमा शुक्ला एक उभरती हुई डिजिटल पत्रकार और वीडियो स्टोरीटेलर हैं, जो वर्तमान में ABP Live के धर्म और एस्ट्रो सेक्शन में कंसल्टेंट के रूप में कार्यरत हैं. उन्होंने AAFT, नोएडा से BAJMC और AIMC, दिल्ली से TV & Radio Journalism (TVRJ) में पत्रकारिता की शिक्षा प्राप्त की है, जिसने उनके कंटेंट को व्यावहारिक, तकनीकी रूप से मजबूत और ऑडियंस-फोकस्ड बनाया है.

अणिमा की विशेष रुचि अंक शास्त्र (Numerology), वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष और हस्तरेखा विज्ञान (Palmistry) जैसे विषयों में है. वे इन पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों को सरल और स्पष्ट भाषा में प्रस्तुत करती हैं, ताकि डिजिटल ऑडियंस, खासतौर पर Gen-Z, उन्हें आसानी से समझ सके और अपने जीवन में लागू कर सके.

एक वीडियो स्टोरीटेलर के रूप में, अणिमा जटिल विषयों को विजुअल फॉर्मेट (short videos, reels, explainers) के माध्यम से आकर्षक और समझने योग्य बनाती हैं. उनका फोकस सिर्फ जानकारी देना नहीं, बल्कि उसे जिम्मेदारी और स्पष्टता के साथ प्रस्तुत करना है, ताकि दर्शकों को भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट मिल सके.

ABP Live के साथ अपने कार्यकाल के दौरान, वे लगातार अपने कंटेंट को Google Discover-friendly, audience-centric और credibility-driven बनाने पर काम कर रही हैं, जिससे पारंपरिक विषयों को आधुनिक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया जा सके.
Read More
Published at : 14 Nov 2026 07:35 AM (IST)
Tags :
Motivational Story Nachiketa Story Kathopanishad Story
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

धर्म
Sonpur Mela 2026: कार्तिक पूर्णिमा पर बन रहे हैं दुर्लभ ग्रह संयोग, गंडक-गंगा संगम में स्नान और दीपदान से दूर होंगे सभी कष्ट
22 नवंबर 2026 से सजने जा रहा है एशिया का सबसे बड़ा मेला, जानें कार्तिक पूर्णिमा स्नान का सही समय और जरूरी नियम
धर्म
Aaj Ka Panchang 14 November 2026: खरना आज, दिल्ली में सूर्यास्त 5:28 बजे, प्रसाद के बाद शुरू होगा लंबा निर्जला व्रत
Aaj Ka Panchang 14 November 2026: खरना आज, दिल्ली में सूर्यास्त 5:28 बजे, प्रसाद के बाद शुरू होगा लंबा निर्जला व्रत
धर्म
Children's Day 2026: बाल दिवस पर कार्तिक शुक्ल पंचमी और पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र का दुर्लभ संयोग, बच्चों की एकाग्रता के लिए करें ये 5 उपाय
14 नवंबर को बाल दिवस पर ग्रहों का खास संयोग, बच्चों की बुद्धि और स्मरण शक्ति बढ़ाने के लिए करें ये काम
धर्म
Aaj Ka Meen Rashifal 14 November 2026: 10th चंद्रमा व शूल योग से राजनीति व बिजनेस में नई उपलब्धियां, निवेश के लिए शुभ दिन
10th चंद्रमा व शूल योग से राजनीति व बिजनेस में नई उपलब्धियां, निवेश के लिए शुभ दिन
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: हॉरर जॉनर में नया तड़का लगाने आ रहे जैकी श्रॉफ और शरद केलकर, 'काली खेती' की चर्चा तेज (13.11.26)
Apsara:😮Dhara ने अचानक किया Shaurya को Propose! प्यार के इस इजहार की नहीं थी बिल्कुल भी उम्मीद #sbs
Sansani: बेटे की नजरों के सामने पिता का मर्डर !
बेकाबू कार का कहर..ऑटो को मारी तेज टक्कर, CCTV में कैद खौफनाक मंजर!
ओवैसी अब 'आजाद'... किसका क्या बिगाड़ लेंगे?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
पंजाब
पंजाब-हरियाणा में सर्दी की दस्तक के बीच प्रदूषण का प्रहार, AQI पहुंचा 500 पार!
पंजाब-हरियाणा में सर्दी की दस्तक के बीच प्रदूषण का प्रहार, AQI पहुंचा 500 पार!
इंडिया
'वो भगवान से ऊपर', अभिषेक बनर्जी की न्यायधीशों पर टिप्पणी पर TMC के बागी MLA मदन मित्रा का तंज
'वो भगवान से ऊपर', अभिषेक बनर्जी की न्यायधीशों पर टिप्पणी पर TMC के बागी MLA मदन मित्रा का तंज
विश्व
ईरान की धमकियों के बीच मिलिट्री बेस पहुंचे US वित्त मंत्री बेसेंट, ''मैं डरने वाला नहीं'
ईरान की धमकियों के बीच मिलिट्री बेस पहुंचे US वित्त मंत्री बेसेंट, ''मैं डरने वाला नहीं'
बॉलीवुड
बीवी को छोड़कर विदेशी महिला से की थी शादी, बॉलीवुड से हॉलीवुड तक में मशहूर थे सईद जाफरी
बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड तक में मशहूर थे सईद जाफरी, की थी दो-दो शादी
क्रिकेट
एशिया कप के फाइनल में भारत-पाकिस्तान की टक्कर, कब, कहां और किस चैनल पर देखें लाइव?
एशिया कप के फाइनल में भारत-पाकिस्तान की टक्कर, कब, कहां और किस चैनल पर देखें लाइव?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में आज गरज-चमक के साथ बारिश का अलर्ट, इन जिलों में छाएगा कोहरा
यूपी में आज गरज-चमक के साथ बारिश का अलर्ट, इन जिलों में छाएगा कोहरा
एग्रीकल्चर
Fish Farming:मछली पालकों को सरकार दे रही 40% सब्सिडी, ऐसे कराएं तालाब का बीमा
मछली पालकों को सरकार दे रही 40% सब्सिडी, ऐसे कराएं तालाब का बीमा
ऑटो
October Car Sales: अक्टूबर में ऑटो सेक्टर की बंपर सेल, कार और बाइक की बिक्री में रिकॉर्ड उछाल
अक्टूबर में ऑटो सेक्टर की बंपर सेल, कार और बाइक की बिक्री में रिकॉर्ड उछाल
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget