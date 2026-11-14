Aaj Ka Kark Rashifal 14 November 2026: ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, चंद्रमा आज मध्य रात्रि 03:11 बजे तक आपकी राशि से 6वें भाव यानी षष्ठ भाव (रोग, ऋण, शत्रु, उत्तम स्वास्थ्य, सेवा, साहस व प्रतिस्पर्धा स्थान) में धनु राशि में संचरण कर रहे हैं. षष्ठ भाव में चंद्रमा की मजबूत स्थिति के चलते आपका उत्तम स्वास्थ्य और शारीरिक ऊर्जा आपको जीवन की हर कठिनाई से डटकर लड़ने के लिए साहसी बनाएगा.

आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 14 November 2026)

दिनांक: 14 नवंबर 2026, शनिवार

14 नवंबर 2026, शनिवार तिथि: कार्तिक शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि रात्रि 11:24 बजे तक, तत्पश्चात षष्ठी तिथि

कार्तिक शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि रात्रि 11:24 बजे तक, तत्पश्चात नक्षत्र: रात्रि 08:24 बजे तक पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र, तत्पश्चात पूरे दिन-रात उत्तराषाढ़ा नक्षत्र

रात्रि 08:24 बजे तक पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र, तत्पश्चात पूरे दिन-रात शुभ योग: वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, परिजात योग और शूल योग

वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, और चंद्र गोचर: चंद्रमा मध्य रात्रि 03:11 बजे तक धनु राशि (आपकी राशि से 6वें भाव) में संचरण करेंगे, तत्पश्चात मकर राशि में प्रवेश करेंगे

चंद्रमा मध्य रात्रि 03:11 बजे तक में संचरण करेंगे, तत्पश्चात मकर राशि में प्रवेश करेंगे शुभ मुहूर्त (चौघड़िया):

दोपहर काल: दोपहर 12:15 से 01:30 बजे तक ( अभिजीत मुहूर्त )

दोपहर 12:15 से 01:30 बजे तक ( ) दोपहर बाद: दोपहर 02:30 से 03:30 बजे तक ( लाभ-अमृत का चौघड़िया )

दोपहर 02:30 से 03:30 बजे तक ( ) अशुभ समय (राहुकाल): सुबह 09:00 से 10:30 बजे तक राहुकाल रहेगा (इस दौरान नवीन वित्तीय सौदे, बड़े निवेश या जोखिम भरे काम शुरू करने से बचें)

सुबह 09:00 से 10:30 बजे तक रहेगा (इस दौरान नवीन वित्तीय सौदे, बड़े निवेश या जोखिम भरे काम शुरू करने से बचें) शुभ यात्रा दिशा: पूर्व दिशा

1. बिजनेस, पार्टनरशिप और मुनाफे का आकलन (Business Partnership & Profit)

पार्टनरशिप और नए उद्योग में लंबे समय तक भारी मुनाफा: यदि आप साझेदारी (Partnership) में व्यवसाय चलाते हैं या कोई नया उद्योग-धंधा शुरू करने का विचार कर रहे हैं, तो इस शुभ वेला में उठाया गया आपका कदम दीर्घकाल में भारी मुनाफा दिलाने वाला साबित होगा.

शूल योग में मुनाफे पर ध्यान देकर करें काम: शूल योग बनने से व्यापारियों को अपनी मेहनत और लागत के बदले में कितना वास्तविक मुनाफा (Profit Margin) प्राप्त हो रहा है, इस बात का बारीकी से आकलन और ध्यान देकर ही काम करना होगा.

2. करियर, इंटरव्यू और कार्यक्षमता (Career, Interview & Energy)

इंटरव्यू की तैयारी कर रहे लोगों के लिए चमत्कारिक वीकेंड: जो नौकरीपेशा जातक (Employed Persons) नई नौकरी या पदोन्नति के लिए इंटरव्यू (Interview) की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए यह वीकेंड किसी चमत्कार से कम नहीं है; चयन की पक्की खबर मिल सकती है.

ऊर्जा का सही सदुपयोग, मार्केटिंग वालों को पॉजिटिविटी की सलाह: कार्यस्थल (Workspace) पर आप खुद को बेहद ऊर्जावान और स्फूर्तिदायक महसूस करेंगे; आपकी ऊर्जा और समय दोनों ही बहुत सही ढंग से और रचनात्मक कार्यों में खर्च होंगे. वहीं, मार्केटिंग और फील्ड वर्क से जुड़े कर्मचारियों (Marketing Employed Persons) को अपनी लाइफ और करियर से जुड़ी पॉजिटिविटी (Positivity) को हर हाल में बनाए रखना होगा.

3. लव, फैमिली, छात्र-कलाकार व स्वास्थ्य (Family, Women, Love & Luck)

पार्टनर के स्वभाव को समझें, संतान से मिलेगी संतुष्टि: प्रेम और दांपत्य जीवन में अपने पार्टनर की भावनाओं और स्वभाव को गहराई से जानने-समझने की कोशिश करें, इससे रिश्तों में प्रगाढ़ता आएगी. इस राशि की महिलाएं आज घर के कामकाज के साथ-साथ सामाजिक कार्यों (Social Activities) में भी बढ़-चढ़कर भाग लेंगी. संतान का कोई सराहनीय कार्य या उपलब्धि आपके मन को गहरी संतुष्टि और प्रसन्नता देगी.

छात्रों, कलाकारों व खिलाड़ियों के लिए भाग्यवर्धक दिन: विद्यार्थी वर्ग, कला जगत से जुड़े जातक और खिलाड़ी (Students, Artists & Sports Persons) के लिए आज का दिन अत्यंत भाग्यवर्धक (Lucky) रह सकता है; प्रतिभा निखरकर सामने आएगी.

स्वास्थ्य का रखें ध्यान: षष्ठ चंद्रमा के प्रभाव से स्वास्थ्य उत्तम और स्फूर्तिवान बना रहेगा. अपनी इस ऊर्जा को बनाए रखने के लिए संतुलित आहार लें, पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं और नियमित प्राणायाम करें.

लकी कलर: मैरून

लकी नंबर: 5

अनलकी नंबर: 7

शनिवार विशेष अचूक उपाय: आज शनिवार, कार्तिक शुक्ल पंचमी और षष्ठ भाव के चंद्रमा के शुभ फलों में वृद्धि तथा न्याय के देवता शनिदेव व संकटमोचन हनुमान जी की विशेष कृपा पाने हेतु प्रातः काल शिवलिंग पर शुद्ध जल में कच्चा गाय का दूध, गंगाजल और काले तिल मिलाकर अभिषेक करें तथा 'ॐ नमः शिवाय' का 108 बार जप करें. सायंकाल पीपल के वृक्ष की जड़ में जल अर्पित कर सरसों के तेल का दीपक जलाएं और 'हनुमान चालीसा' या 'सुंदरकांड' का पाठ करें. किसी जरूरतमंद या दिव्यांग को काले तिल, उड़द की दाल, गुड़ या कंबल का दान करें. इससे व्यवसाय में दीर्घकालिक मुनाफा सुनिश्चित होगा, इंटरव्यू में सफलता मिलेगी और परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी.

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