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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj Ka Singh Rashifal 14 November 2026: सिंह राशि पंचम चंद्रमा का प्रभाव, वर्कस्पेस पर अनुशासन सिद्ध करने का मौका और छात्रों को पढ़ाई पर लौटने की सलाह

Aaj Ka Singh Rashifal 14 November 2026: सिंह राशि पंचम चंद्रमा का प्रभाव, वर्कस्पेस पर अनुशासन सिद्ध करने का मौका और छात्रों को पढ़ाई पर लौटने की सलाह

Aaj Ka Singh Rashifal 14 November 2026: सिंह राशि का दैनिक राशिफल! 5th चंद्रमा, शूल व परिजात योग, बिजनेस अड़चनें दूर, MNC से जॉब कॉल, ऑफिस में उत्सव जैसा माहौल व शनिवार के उपाय.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 14 Nov 2026 08:10 AM (IST)
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Aaj Ka Singh Rashifal 14 November 2026: ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, चंद्रमा आज मध्य रात्रि 03:11 बजे तक आपकी राशि से 5वें भाव यानी पंचम भाव (विद्या, बुद्धि, विश्लेषणात्मक कौशल, प्रभावी निर्णय क्षमता, रचनात्मकता व संतान स्थान) में धनु राशि में संचरण कर रहे हैं. पंचम भाव में चंद्रमा की मजबूत स्थिति के चलते आपकी बुद्धिमत्ता, विश्लेषणात्मक कौशल (Analytical Skills) और प्रभावी निर्णय लेने की क्षमता में जबरदस्त सुसंगतता व सटीकता आएगी.

आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 14 November 2026)

  • दिनांक: 14 नवंबर 2026, शनिवार
  • तिथि: कार्तिक शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि रात्रि 11:24 बजे तक, तत्पश्चात षष्ठी तिथि
  • नक्षत्र: रात्रि 08:24 बजे तक पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र, तत्पश्चात पूरे दिन-रात उत्तराषाढ़ा नक्षत्र
  • शुभ योग: वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, परिजात योग और शूल योग
  • चंद्र गोचर: चंद्रमा मध्य रात्रि 03:11 बजे तक धनु राशि (आपकी राशि से 5वें भाव) में संचरण करेंगे, तत्पश्चात मकर राशि में प्रवेश करेंगे
  • शुभ मुहूर्त (चौघड़िया):
  • दोपहर काल: दोपहर 12:15 से 01:30 बजे तक (अभिजीत मुहूर्त)
  • दोपहर बाद: दोपहर 02:30 से 03:30 बजे तक (लाभ-अमृत का चौघड़िया)
  • अशुभ समय (राहुकाल): सुबह 09:00 से 10:30 बजे तक राहुकाल रहेगा (इस दौरान नवीन वित्तीय सौदे, बड़े निवेश या जोखिम भरे काम शुरू करने से बचें)
  • शुभ यात्रा दिशा: पूर्व दिशा

1. बिजनेस और नए उद्यम (Business Hurdles Cleared & New Ventures)

चुटकियों में पार होंगी बिजनेस अड़चनें, शूल योग से बढ़ेगी कार्यक्षमता: आज आप अपनी सूझबूझ से व्यावसायिक अड़चनों को चुटकियों में पार कर लेंगे और दिन समाप्त होते-होते (Day Ending) परिणाम पूरी तरह आपके पक्ष में होंगे. शूल योग के बनने से व्यापार में आपको आपकी मेहनत के मुताबिक अनुकूल और लाभकारी परिणाम मिलेंगे, जिससे आपकी कार्यक्षमता व आत्मविश्वास में वृद्धि होगी.

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नए उद्यमियों की कोशिशें छुएंगी सफलता का मुकाम: जो जातक नया कारोबार शुरू कर चुके हैं या करने की दिशा में प्रयासरत हैं (New Businessmen), वे आज अपनी सभी चिंताओं को दूर करके अपनी कोशिशों को सफलता के मुकाम तक पहुंचाकर ही दम लेंगे.

2. करियर, जॉब कॉल और कार्यशैली (Career, MNC Call & Discipline)

MNC या प्रतिष्ठित संस्थान से आ सकता है जॉब का बुलावा: फेस्टिव सीजन के समाप्त होने के बाद आज किसी मल्टीनेशनल कंपनी (MNC) या प्रतिष्ठित संस्थान से जॉब का बुलावा (Interview/Offer Call) आ सकता है, जो करियर को नई दिशा देगा.

ऑफिस में उत्सव जैसी उमंग, अनुशासन सिद्ध करने का अवसर: सहकर्मियों (Co-workers) के साथ आपके संबंध और अधिक प्रगाढ़ व मधुर होंगे, जिससे ऑफिस के माहौल में उत्सव जैसी उमंग और सकारात्मकता छाई रहेगी. कार्यस्थल (Workspace) पर आपको अपनी बेहतरीन कार्यशैली के साथ-साथ अपने अनुशासन (Discipline) को सिद्ध करने का शानदार अवसर मिलेगा.

3. लव, फैमिली, छात्र व स्वास्थ्य (Family Balance, Personality & Students)

पारिवारिक जिम्मेदारियां बांटने से निखरेगा व्यक्तित्व: घर-परिवार की जिम्मेदारियों को सभी सदस्यों के बीच समझदारी से बांट लेने से आप अपने व्यक्तिगत कार्यों और शौक के लिए पर्याप्त समय निकाल पाएंगे, जिससे आपके व्यक्तित्व (Personality) में भी और अधिक निखार आएगा. दांपत्य व प्रेम जीवन सौहार्दपूर्ण बना रहेगा.

त्योहारों के बाद पढ़ाई पर पुनः जुटने की सलाह: प्रतियोगी परीक्षाओं (Competitive Exams) तथा सामान्य पाठ्यक्रमों की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों (Students) को फेस्टिवल सीजन की खुमारी से बाहर निकलकर अब पूरी गंभीरता से अपने अध्ययन के क्षेत्र पर पुनः लग जाना चाहिए.

स्वास्थ्य का रखें ध्यान: पंचम चंद्रमा के प्रभाव से मानसिक ऊर्जा और उत्साह उत्तम बना रहेगा. बदलते मौसम में गले और पेट का ध्यान रखें, संतुलित व सुपाच्य आहार लें और नियमित प्राणायाम करें.

लकी कलर: ब्राउन (भूरा)

लकी नंबर: 4

अनलकी नंबर: 9

शनिवार विशेष अचूक उपाय: आज शनिवार, कार्तिक शुक्ल पंचमी और पंचम भाव के चंद्रमा के शुभ फलों में वृद्धि तथा न्याय के देवता शनिदेव व भगवान सूर्य की विशेष कृपा पाने हेतु प्रातः काल तांबे के लोटे में शुद्ध जल, अक्षत और गुड़ मिलाकर भगवान सूर्य को अर्घ्य दें. सायंकाल पीपल के वृक्ष की जड़ में जल अर्पित कर सरसों के तेल का दीपक जलाएं और 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' तथा 'हनुमान चालीसा' का पाठ करें. किसी जरूरतमंद या दिव्यांग को काले तिल, उड़द की दाल, गुड़ या कंबल का दान करें. इससे व्यावसायिक अड़चनें दूर होंगी, नई नौकरी के अवसर प्राप्त होंगे और परिवार में सुख-समृद्धि बनी रहेगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 14 Nov 2026 07:40 AM (IST)
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