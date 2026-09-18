सलमान खान को आरती के बीच अर्पिता ने क्यों टोका? कहीं आप भी तो नहीं करते हैं भाईजान वाली गलती
सलमान खान का गणपति आरती करते हुए वीडियो वायरल है. अर्पिता ने उन्हें आरती की दिशा सुधारने का इशारा किया. जानें दीपक घुमाने की सही दिशा और पूजा के नियम.
सलमान खान का गणपति आरती करते हुए एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में वह परिवार के साथ भगवान गणेश की आरती करते नजर आ रहे हैं. इसी दौरान उनकी बहन अर्पिता खान शर्मा उन्हें आरती की थाली घुमाने की दिशा ठीक करने का इशारा करती हैं. सलमान तुरंत अपनी गलती सुधार लेते हैं.
यह वीडियो सेलिब्रिटी मोमेंट से ज्यादा इसलिए चर्चा में है, क्योंकि इसके बाद लोग आरती करने की सही दिशा को लेकर सवाल पूछ रहे हैं.
सलमान खान की वायरल आरती का वीडियो-
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अर्पिता ने सलमान को क्यों टोका?
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, यह वीडियो गणपति विसर्जन के दौरान का है. सलमान खान आरती की थाली को घड़ी की उल्टी दिशा में घुमा रहे थे. अर्पिता ने यह देखकर उन्हें दक्षिणावर्त दिशा में आरती करने का संकेत दिया. इसके बाद सलमान ने थाली की दिशा बदल ली और आरती पूरी की.
इस पूरे घटनाक्रम में अर्पिता ने सलमान को डांटा नहीं, बल्कि पूजा की विधि याद दिलाई. इसलिए इसे गलती पर डांट के बजाय आरती की दिशा सुधारने का इशारा कहना अधिक सही है.
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आरती किस दिशा में घुमानी चाहिए?
हिंदू पूजा-पद्धति में आरती की थाली सामान्यतः दक्षिणावर्त दिशा यानी घड़ी की दिशा (Clockwise) में घुमाई जाती है. इसका अर्थ है कि दीपक को दाईं ओर घुमाते हुए भगवान के सामने गोलाकार गति दी जाए.
दक्षिणावर्त दिशा को शुभ माना जाता है. मंदिरों में भगवान की परिक्रमा भी इसी दिशा में की जाती है. आरती में दीपक की गति उसी परिक्रमा का प्रतीक मानी जाती है. धार्मिक मान्यता के अनुसार, इस दिशा में आरती करने से भक्त भगवान को अपने दाहिने रखते हुए सम्मान और समर्पण प्रकट करता है.
आरती करने का सही क्रम क्या है?
कई पूजा-पद्धतियों में आरती का यह क्रम बताया गया है-
- भगवान के चरणों के सामने चार बार दीपक घुमाएं.
- नाभि के सामने दो बार आरती करें.
- मुखमंडल के सामने एक बार दीपक घुमाएं.
- इसके बाद पूरे स्वरूप के सामने सात बार आरती करें.
हालांकि अलग-अलग संप्रदायों और परिवारों में आरती की संख्या और तरीका अलग हो सकता है. इसलिए इसे हर जगह का अनिवार्य नियम नहीं माना जा सकता. घर की परंपरा या मंदिर की विधि का पालन करना उचित है.
क्या उल्टी दिशा में आरती करने से पूजा अशुभ हो जाती है?
अगर कोई व्यक्ति अनजाने में आरती की दिशा गलत कर दे तो घबराने की जरूरत नहीं है. पूजा में श्रद्धा और भाव सबसे महत्वपूर्ण माने जाते हैं. गलती का पता चलते ही दिशा ठीक कर लेनी चाहिए.
सलमान खान के वायरल वीडियो में भी यही हुआ. अर्पिता के संकेत के बाद उन्होंने तुरंत दिशा बदल ली. इस वीडियो से सीख यही है कि आरती करते समय दीपक को सामान्य रूप से घड़ी की दिशा में, यानी दक्षिणावर्त घुमाना चाहिए.
FAQ
आरती किस दिशा में घुमानी चाहिए?
आरती की थाली सामान्यतः दक्षिणावर्त यानी घड़ी की दिशा में घुमाई जाती है.
दक्षिणावर्त आरती का क्या अर्थ है?
इसे भगवान के प्रति सम्मान, समर्पण और प्रदक्षिणा का प्रतीक माना जाता है.
आरती कितनी बार घुमानी चाहिए?
कई पूजा-पद्धतियों में चरणों के सामने चार, नाभि के सामने दो और मुख के सामने एक बार आरती करने की परंपरा बताई जाती है. अलग-अलग परंपराओं में विधि बदल सकती है.
गलती से आरती उल्टी दिशा में हो जाए तो क्या करें?
घबराने की जरूरत नहीं है. गलती का पता चलते ही दिशा सुधारकर आरती पूरी कर सकते हैं.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.