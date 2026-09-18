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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोसलमान खान को आरती के बीच अर्पिता ने क्यों टोका? कहीं आप भी तो नहीं करते हैं भाईजान वाली गलती

सलमान खान को आरती के बीच अर्पिता ने क्यों टोका? कहीं आप भी तो नहीं करते हैं भाईजान वाली गलती

सलमान खान का गणपति आरती करते हुए वीडियो वायरल है. अर्पिता ने उन्हें आरती की दिशा सुधारने का इशारा किया. जानें दीपक घुमाने की सही दिशा और पूजा के नियम.

Written By : Hirdesh Kumar Singh |  Updated at : 18 Sep 2026 02:58 PM (IST)
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सलमान खान का गणपति आरती करते हुए एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में वह परिवार के साथ भगवान गणेश की आरती करते नजर आ रहे हैं. इसी दौरान उनकी बहन अर्पिता खान शर्मा उन्हें आरती की थाली घुमाने की दिशा ठीक करने का इशारा करती हैं. सलमान तुरंत अपनी गलती सुधार लेते हैं.

यह वीडियो सेलिब्रिटी मोमेंट से ज्यादा इसलिए चर्चा में है, क्योंकि इसके बाद लोग आरती करने की सही दिशा को लेकर सवाल पूछ रहे हैं.

सलमान खान की वायरल आरती का वीडियो-

 
 
 
 
 
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अर्पिता ने सलमान को क्यों टोका?

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, यह वीडियो गणपति विसर्जन के दौरान का है. सलमान खान आरती की थाली को घड़ी की उल्टी दिशा में घुमा रहे थे. अर्पिता ने यह देखकर उन्हें दक्षिणावर्त दिशा में आरती करने का संकेत दिया. इसके बाद सलमान ने थाली की दिशा बदल ली और आरती पूरी की.

इस पूरे घटनाक्रम में अर्पिता ने सलमान को डांटा नहीं, बल्कि पूजा की विधि याद दिलाई. इसलिए इसे गलती पर डांट के बजाय आरती की दिशा सुधारने का इशारा कहना अधिक सही है.

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आरती किस दिशा में घुमानी चाहिए?

हिंदू पूजा-पद्धति में आरती की थाली सामान्यतः दक्षिणावर्त दिशा यानी घड़ी की दिशा  (Clockwise) में घुमाई जाती है. इसका अर्थ है कि दीपक को दाईं ओर घुमाते हुए भगवान के सामने गोलाकार गति दी जाए.

दक्षिणावर्त दिशा को शुभ माना जाता है. मंदिरों में भगवान की परिक्रमा भी इसी दिशा में की जाती है. आरती में दीपक की गति उसी परिक्रमा का प्रतीक मानी जाती है. धार्मिक मान्यता के अनुसार, इस दिशा में आरती करने से भक्त भगवान को अपने दाहिने रखते हुए सम्मान और समर्पण प्रकट करता है.

आरती करने का सही क्रम क्या है?

कई पूजा-पद्धतियों में आरती का यह क्रम बताया गया है-

  • भगवान के चरणों के सामने चार बार दीपक घुमाएं.
  • नाभि के सामने दो बार आरती करें.
  • मुखमंडल के सामने एक बार दीपक घुमाएं.
  • इसके बाद पूरे स्वरूप के सामने सात बार आरती करें.

हालांकि अलग-अलग संप्रदायों और परिवारों में आरती की संख्या और तरीका अलग हो सकता है. इसलिए इसे हर जगह का अनिवार्य नियम नहीं माना जा सकता. घर की परंपरा या मंदिर की विधि का पालन करना उचित है.

क्या उल्टी दिशा में आरती करने से पूजा अशुभ हो जाती है?

अगर कोई व्यक्ति अनजाने में आरती की दिशा गलत कर दे तो घबराने की जरूरत नहीं है. पूजा में श्रद्धा और भाव सबसे महत्वपूर्ण माने जाते हैं. गलती का पता चलते ही दिशा ठीक कर लेनी चाहिए.

सलमान खान के वायरल वीडियो में भी यही हुआ. अर्पिता के संकेत के बाद उन्होंने तुरंत दिशा बदल ली. इस वीडियो से सीख यही है कि आरती करते समय दीपक को सामान्य रूप से घड़ी की दिशा में, यानी दक्षिणावर्त घुमाना चाहिए.

FAQ

आरती किस दिशा में घुमानी चाहिए?
आरती की थाली सामान्यतः दक्षिणावर्त यानी घड़ी की दिशा में घुमाई जाती है.

दक्षिणावर्त आरती का क्या अर्थ है?
इसे भगवान के प्रति सम्मान, समर्पण और प्रदक्षिणा का प्रतीक माना जाता है.

आरती कितनी बार घुमानी चाहिए?
कई पूजा-पद्धतियों में चरणों के सामने चार, नाभि के सामने दो और मुख के सामने एक बार आरती करने की परंपरा बताई जाती है. अलग-अलग परंपराओं में विधि बदल सकती है.

गलती से आरती उल्टी दिशा में हो जाए तो क्या करें?
घबराने की जरूरत नहीं है. गलती का पता चलते ही दिशा सुधारकर आरती पूरी कर सकते हैं.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

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About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह, Senior Vedic Astrologer | Astro Media Editor | Digital Strategy Leader

'ज्योतिष केवल भविष्य बताने की विद्या नहीं, बल्कि समय को समझने की कला है.'

हृदेश कुमार सिंह लंबे समय से ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. वे उन चुनिंदा लोगों में माने जाते हैं जिन्होंने पारंपरिक ज्योतिष को आज की बदलती दुनिया, डिजिटल संस्कृति और नई पीढ़ी की सोच से जोड़ने का प्रयास किया है. उनके लिए ज्योतिष केवल ग्रहों की गणना नहीं, बल्कि मानव व्यवहार, सही समय और जीवन के निर्णयों को समझने का माध्यम है.

वर्तमान में वे ABP Live में Astro, Religion और Dharma LIVE से जुड़े कंटेंट और डिजिटल रणनीति का नेतृत्व कर रहे हैं. यहां उनका फोकस ज्योतिष और धर्म को ऐसे रूप में प्रस्तुत करना है, जो आज के पाठकों और दर्शकों की जिंदगी से सीधे जुड़ सके. यही कारण है कि उनके लेखन और विश्लेषण में केवल पारंपरिक बातें नहीं, बल्कि करियर, रिश्ते, मानसिक तनाव, सामाजिक बदलाव, तकनीक और बदलती जीवनशैली जैसे विषय भी दिखाई देते हैं.

उन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC), New Delhi से पत्रकारिता और IIMT University, Meerut से ज्योतिष शास्त्र व वास्तु शास्त्र की पढ़ाई की है. इसके साथ ही उन्होंने Semrush Academy से 'Content Marketing Essentials for SEO and AI Search with Semrush’ सर्टिफिकेशन प्राप्त किया है, जिसमें Keyword Research, Topic Clusters, E-E-A-T आधारित कंटेंट और AI Search Optimization शामिल हैं. वे Astrosage और Astrotalk जैसे प्लेटफॉर्म्स के साथ भी काम कर चुके हैं. मीडिया, ऑडियंस बिहेवियर, डिजिटल पब्लिशिंग और कंटेंट रणनीति की समझ ने उनके काम को अलग पहचान दी है.

हृदेश कुमार सिंह के कई ज्योतिषीय और सामाजिक विश्लेषण समय-समय पर चर्चा में रहे हैं. राजनीति, शेयर बाजार, मनोरंजन जगत, AI और बदलते सामाजिक माहौल जैसे विषयों पर उनके आकलनों ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया है.

वर्तमान में Youth Protest, CJP आंदोलन और एक्टर शाहरुख खान को लेकर उनकी भविष्यवाणियां सत्य साबित हुईं हैं, उनके विश्लेषण वैदिक गणना, गोचर, मेदिनी ज्योतिष और समाज की बदलती मानसिकता की समझ पर आधारित होते हैं.

वे वैदिक ज्योतिष, होरा शास्त्र, संहिता, मेदिनी ज्योतिष, अंक ज्योतिष, शकुन शास्त्र और वास्तु शास्त्र जैसे विषयों पर अध्ययन और लेखन करते रहे हैं. करियर, विवाह, व्यापार, शिक्षा और जीवन के महत्वपूर्ण फैसलों से जुड़े विषयों पर वे पारंपरिक ज्योतिष को आधुनिक जीवन की वास्तविक परिस्थितियों से जोड़कर देखने का प्रयास करते हैं.

डिजिटल दौर में ज्योतिष को नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए उन्होंने 'Gen-Z Horoscope' जैसे कॉन्सेप्ट पर भी काम किया, जिसमें राशिफल को केवल भाग्य या डर से जोड़कर नहीं, बल्कि career pressure, relationship confusion, emotional wellbeing और real-life decision making जैसी बातों से जोड़ा गया.

उनका मानना है कि आज के समय में सबसे बड़ी चुनौती जानकारी की कमी नहीं, बल्कि सही समझ की कमी है. वे ज्योतिष को ऐसा माध्यम मानते हैं, जो व्यक्ति को डराने के बजाय उसे बेहतर निर्णय लेने और खुद को समझने में मदद कर सकता है.

श्रीमद्भगवद्गीता के कर्म सिद्धांत, भगवान बुद्ध के संतुलन के विचार, सूफी चिंतन और आधुनिक मनोविज्ञान से प्रभावित उनकी सोच उनके लेखन में भी दिखाई देती है. यही वजह है कि उनका काम केवल भविष्यवाणी तक सीमित नहीं रहता, बल्कि लोगों को सोचने और अपने जीवन को नए नजरिए से देखने के लिए प्रेरित करता है.

ज्योतिष और मीडिया के अलावा उन्हें सिनेमा, संगीत, साहित्य, राजनीति, बाजार, पर्यावरण, ग्रामीण जीवन और यात्राओं में विशेष रुचि है. इन अनुभवों का असर उनके विषय चयन और लेखन शैली में साफ दिखाई देता है.
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Published at : 18 Sep 2026 02:07 PM (IST)
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