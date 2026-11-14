धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj Ka Kanya Rashifal 14 November 2026: कन्या राशि चतुर्थ चंद्रमा का प्रभाव, ऑफिस में समझदारी से करें काम और उधारी लेनदेन पर लगाएं ब्रेक

Aaj Ka Kanya Rashifal 14 November 2026: कन्या राशि चतुर्थ चंद्रमा का प्रभाव, ऑफिस में समझदारी से करें काम और उधारी लेनदेन पर लगाएं ब्रेक

Aaj Ka Kanya Rashifal 14 November 2026: कन्या राशि का दैनिक राशिफल! 4th चंद्रमा, शूल व परिजात योग, प्रॉपर्टी मामलों में रुकावट, उधारी से धन फंसने का खतरा, बॉस की सख्ती व शनिवार के उपाय.

Written By : हर्षिका मिश्रा |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 14 Nov 2026 08:09 AM (IST)
Preferred Sources

Aaj Ka Kanya Rashifal 14 November 2026: ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, चंद्रमा आज मध्य रात्रि 03:11 बजे तक आपकी राशि से 4वें भाव यानी चतुर्थ भाव (माता, सुख, अचल संपत्ति, घरेलू माहौल, वाहन व मानसिक शांति स्थान) में धनु राशि में संचरण कर रहे हैं. चतुर्थ भाव में चंद्रमा की प्रतिकूल स्थिति के चलते जमीन-जायदाद या अचल संपत्ति (Immovable Property) से जुड़े मामलों में आज कुछ अड़चन व रुकावट आ सकती है; कागजी प्रक्रियाओं को फिलहाल टालना ही बेहतर रहेगा.

आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 14 November 2026)

  • दिनांक: 14 नवंबर 2026, शनिवार
  • तिथि: कार्तिक शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि रात्रि 11:24 बजे तक, तत्पश्चात षष्ठी तिथि
  • नक्षत्र: रात्रि 08:24 बजे तक पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र, तत्पश्चात पूरे दिन-रात उत्तराषाढ़ा नक्षत्र
  • शुभ योग: वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, परिजात योग और शूल योग
  • चंद्र गोचर: चंद्रमा मध्य रात्रि 03:11 बजे तक धनु राशि (आपकी राशि से 4वें भाव) में संचरण करेंगे, तत्पश्चात मकर राशि में प्रवेश करेंगे
  • शुभ मुहूर्त (चौघड़िया):
  • दोपहर काल: दोपहर 12:15 से 01:30 बजे तक (अभिजीत मुहूर्त)
  • दोपहर बाद: दोपहर 02:30 से 03:30 बजे तक (लाभ-अमृत का चौघड़िया)
  • अशुभ समय (राहुकाल): सुबह 09:00 से 10:30 बजे तक राहुकाल रहेगा (इस दौरान नवीन वित्तीय सौदे, बड़े निवेश या जोखिम भरे काम शुरू करने से बचें)
  • शुभ यात्रा दिशा: पूर्व दिशा

1. बिजनेस, उधारी सतर्कता और धैर्य (Business Credit Alert & Dedication)

उधारी के लेनदेन से धन फंसने का खतरा, आलस्य त्यागने से होगी बढ़त: व्यापारियों को आज पैसे से जुड़े किसी भी प्रकार के उधारी (Credit) के लेनदेन से पूरी तरह दूर रहना चाहिए, क्योंकि आपका धन बाजार में लंबे समय के लिए फंसने की प्रबल संभावना बन रही है. व्यवसाय में बढ़त और मुनाफे की पूरी उम्मीदें कायम रहेंगी, लेकिन इसके लिए आपको अपने काम के प्रति पूर्ण समर्पित रहना होगा और आलस्य रूपी नकारात्मकता को पीछे धकेलना होगा.

रिलेटेड स्टोरी >>

राशिफल
Aaj Ka Kark Rashifal 14 November 2026: कर्क राशि षष्ठ चंद्रमा का प्रभाव, मार्केटिंग वालों को सकारात्मक रहने की सलाह
कर्क राशि षष्ठ चंद्रमा का प्रभाव, मार्केटिंग वालों को सकारात्मक रहने की सलाह और छात्रों-खिलाड़ियों के लिए भाग्यवर्धक दिन
राशिफल
Aaj Ka Mithun Rashifal 14 November 2026: सप्तम चंद्रमा का प्रभाव, सामाजिक गतिविधियों से बढ़ेगा संपर्क दायरा और छात्रों-खिलाड़ियों का जोश रहेगा हाई
Aaj Ka Mithun Rashifal 14 November 2026: सप्तम चंद्रमा का प्रभाव, सामाजिक गतिविधियों से बढ़ेगा संपर्क दायरा और छात्रों-खिलाड़ियों का जोश रहेगा हाई
राशिफल
Aaj Ka Vrishabh Rashifal 14 November 2026: वृषभ राशि अष्टम चंद्रमा का प्रभाव, मौज-मस्ती में कीमती समय न गंवाएं छात्र-खिलाड़ी और धैर्य से करें काम
Aaj Ka Vrishabh Rashifal 14 November 2026: वृषभ राशि अष्टम चंद्रमा का प्रभाव, मौज-मस्ती में कीमती समय न गंवाएं छात्र-खिलाड़ी और धैर्य से करें काम
राशिफल
Aaj Ka Mesh Rashifal 14 November 2026: ग्रहों की सकारात्मक चाल से समय पर पूरे होंगे सोचे हुए काम, बदलते मौसम में छात्रों-खिलाड़ियों को सतर्कता की सलाह
Aries Daily Horoscope 14 November 2026: ग्रहों की सकारात्मक चाल से समय पर पूरे होंगे सोचे हुए काम, बदलते मौसम में छात्रों-खिलाड़ियों को सतर्कता की सलाह

पुश्तैनी काम में परिजनों के असहयोग को धैर्य से संभालेंगे: पैतृक या पारिवारिक कारोबार (Ancestral Business) के कागजी कामों में किसी फैमिली मेंबर की तरफ से ऐन मौके पर थोड़ी मानसिक सुस्ती या असहयोग देखने को मिल सकता है. इससे कुछ पलों के लिए उलझन जरूर बढ़ेगी, पर आपकी शांत और धैर्यवान प्रकृति इस पूरी स्थिति को बखूबी संभाल लेगी.

2. करियर, नौकरी और वीकेंड सतर्कता (Career & Boss Vigilance)

आलस्य छोड़कर करें कड़ी मेहनत, बॉस की क्लास से बचें: नौकरीपेशा जातकों (Employed Persons) को अपने भीतर के आलस्य और टालमटोल की प्रवृत्ति को दूर करना होगा; कार्यक्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए आज सामान्य से अधिक कड़ी मेहनत करनी होगी. इस वीकेंड पर ऑफिस में अपना हर काम पूरी समझदारी और सतर्कता के साथ करें, क्योंकि जरा सी चूक या लापरवाही होने पर बॉस आपकी क्लास भी ले सकते हैं.

3. लव, फैमिली, छात्र-खिलाड़ी व स्वास्थ्य (Family Discussion & Health Alert)

घर में अप्रिय चर्चा से बनाएं दूरी: पारिवारिक मोर्चे पर आज किसी भी संवेदनशील या अप्रिय चर्चा (Unpleasant Discussion) में शामिल होने से खुद को बचाकर रखें, क्योंकि बहस के दौरान कोई परिजन ऐसी आपत्तिजनक बातें कह सकता है जिससे आपका मन आहत हो. प्रेम व वैवाहिक जीवन में शांति बनाए रखें.

छात्रों और खिलाड़ियों की गड़बड़ा सकती है सेहत: खेल जगत से जुड़े जातकों और विद्यार्थियों (Sports Persons & Students) को आज अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा; बदलते मौसम और अनियमित दिनचर्या के कारण सेहत गड़बड़ा सकती है.

स्वास्थ्य का रखें ध्यान: चतुर्थ चंद्रमा के प्रभाव से सीने में जकड़न, थकान या मानसिक बेचैनी महसूस हो सकती है. बासी व गरिष्ठ भोजन से परहेज करें, पर्याप्त मात्रा में गुनगुना पानी पिएं और नियमित प्राणायाम करें.

लकी कलर: पर्पल (बैंगनी)

लकी नंबर: 4

अनलकी नंबर: 2

शनिवार विशेष अचूक उपाय: आज शनिवार, कार्तिक शुक्ल पंचमी और चतुर्थ भाव के चंद्रमा के दोष निवारण तथा न्याय के देवता शनिदेव व भगवान श्रीगणेश की विशेष कृपा पाने हेतु प्रातः काल शिवलिंग पर शुद्ध जल में कच्चा गाय का दूध, गंगाजल और काले तिल मिलाकर अभिषेक करें तथा 'ॐ नमः शिवाय' का 108 बार जप करें. भगवान गणेश जी को दूर्वा अर्पित कर 'संकटनाशन गणेश स्तोत्र' का पाठ करें और सायंकाल पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाकर 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' का जप करें. किसी जरूरतमंद या दिव्यांग को काले तिल, उड़द की दाल, गुड़ या काले वस्त्र का दान करें. इससे अचल संपत्ति व उधारी की बाधाएं दूर होंगी, पारिवारिक शांति बनी रहेगी और कार्यक्षेत्र की अड़चनें शांत होंगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author हर्षिका मिश्रा

हर्षिका मिश्रा । धर्म और ज्योतिष पत्रकार

हर्षिका मिश्रा ABP Live में धर्म और ज्योतिष से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. उन्हें ज्योतिष के क्षेत्र में तीन वर्षों का अनुभव है. पिछले एक वर्ष से वे धर्म और ज्योतिष की डिजिटल कवरेज पर काम कर रही हैं. उनके लेखन के प्रमुख विषय ग्रह गोचर, राशिफल, व्रत-त्योहार और धार्मिक परंपराएं हैं.

उन्होंने नई दिल्ली स्थित AIMC से टेलीविजन और रेडियो प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. उनकी पढ़ाई में स्क्रिप्ट लेखन और वीडियो प्रोडक्शन शामिल रहे हैं. वे लेख और वीडियो स्क्रिप्ट के जरिए धर्म व ज्योतिष से जुड़े सवालों को सरल भाषा में समझाती हैं.

वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु और शकुन शास्त्र उनके अध्ययन एवं लेखन के विषय हैं. वे नई पीढ़ी के पाठकों के लिए करियर, पढ़ाई और रिश्तों से जुड़े प्रश्नों पर भी लिखती हैं. उनका ध्यान ज्योतिषीय शब्दों का अर्थ और किसी व्याख्या का आधार स्पष्ट करने पर रहता है.

उनका मानना है कि ज्योतिष से जुड़ी जानकारी डर पैदा करने के बजाय सोचने और अपनी परिस्थितियों को समझने में मदद करनी चाहिए. वे ज्योतिषीय आकलनों को संभावित संकेतों के रूप में देखती हैं और व्यक्तिगत प्रयास व जिम्मेदारी को महत्व देती हैं.

श्रीमद्भगवद्गीता का कर्म सिद्धांत उनकी सोच को प्रभावित करता है. पत्रकारिता और ज्योतिष के अलावा उन्हें संगीत, साहित्य और यात्राओं में रुचि है.
Read More
Published at : 14 Nov 2026 07:47 AM (IST)
Tags :
Daily Horoscope Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Kanya Rashifal Virgo Horoscope Today
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

राशिफल
Aaj Ka Kark Rashifal 14 November 2026: कर्क राशि षष्ठ चंद्रमा का प्रभाव, मार्केटिंग वालों को सकारात्मक रहने की सलाह
कर्क राशि षष्ठ चंद्रमा का प्रभाव, मार्केटिंग वालों को सकारात्मक रहने की सलाह और छात्रों-खिलाड़ियों के लिए भाग्यवर्धक दिन
राशिफल
Aaj Ka Mithun Rashifal 14 November 2026: सप्तम चंद्रमा का प्रभाव, सामाजिक गतिविधियों से बढ़ेगा संपर्क दायरा और छात्रों-खिलाड़ियों का जोश रहेगा हाई
Aaj Ka Mithun Rashifal 14 November 2026: सप्तम चंद्रमा का प्रभाव, सामाजिक गतिविधियों से बढ़ेगा संपर्क दायरा और छात्रों-खिलाड़ियों का जोश रहेगा हाई
राशिफल
Aaj Ka Vrishabh Rashifal 14 November 2026: वृषभ राशि अष्टम चंद्रमा का प्रभाव, मौज-मस्ती में कीमती समय न गंवाएं छात्र-खिलाड़ी और धैर्य से करें काम
Aaj Ka Vrishabh Rashifal 14 November 2026: वृषभ राशि अष्टम चंद्रमा का प्रभाव, मौज-मस्ती में कीमती समय न गंवाएं छात्र-खिलाड़ी और धैर्य से करें काम
राशिफल
Aaj Ka Mesh Rashifal 14 November 2026: ग्रहों की सकारात्मक चाल से समय पर पूरे होंगे सोचे हुए काम, बदलते मौसम में छात्रों-खिलाड़ियों को सतर्कता की सलाह
Aries Daily Horoscope 14 November 2026: ग्रहों की सकारात्मक चाल से समय पर पूरे होंगे सोचे हुए काम, बदलते मौसम में छात्रों-खिलाड़ियों को सतर्कता की सलाह
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: हॉरर जॉनर में नया तड़का लगाने आ रहे जैकी श्रॉफ और शरद केलकर, 'काली खेती' की चर्चा तेज (13.11.26)
Apsara:😮Dhara ने अचानक किया Shaurya को Propose! प्यार के इस इजहार की नहीं थी बिल्कुल भी उम्मीद #sbs
Sansani: बेटे की नजरों के सामने पिता का मर्डर !
बेकाबू कार का कहर..ऑटो को मारी तेज टक्कर, CCTV में कैद खौफनाक मंजर!
ओवैसी अब 'आजाद'... किसका क्या बिगाड़ लेंगे?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
पंजाब
पंजाब-हरियाणा में सर्दी की दस्तक के बीच प्रदूषण का प्रहार, AQI पहुंचा 500 पार!
पंजाब-हरियाणा में सर्दी की दस्तक के बीच प्रदूषण का प्रहार, AQI पहुंचा 500 पार!
इंडिया
'वो भगवान से ऊपर', अभिषेक बनर्जी की न्यायधीशों पर टिप्पणी पर TMC के बागी MLA मदन मित्रा का तंज
'वो भगवान से ऊपर', अभिषेक बनर्जी की न्यायधीशों पर टिप्पणी पर TMC के बागी MLA मदन मित्रा का तंज
बॉलीवुड
'रामायण' के तूफान के आगे भी 'दृश्यम 3' कर रही कमाई, जानें- 43 दिनों का प्रॉफिट
'रामायण' के तूफान के आगे भी 'दृश्यम 3' कर रही कमाई, जानें- 43 दिनों का प्रॉफिट
विश्व
ईरान की धमकियों के बीच मिलिट्री बेस पहुंचे US वित्त मंत्री बेसेंट, ''मैं डरने वाला नहीं'
ईरान की धमकियों के बीच मिलिट्री बेस पहुंचे US वित्त मंत्री बेसेंट, ''मैं डरने वाला नहीं'
बॉलीवुड
बीवी को छोड़कर विदेशी महिला से की थी शादी, बॉलीवुड से हॉलीवुड तक में मशहूर थे सईद जाफरी
बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड तक में मशहूर थे सईद जाफरी, की थी दो-दो शादी
क्रिकेट
एशिया कप के फाइनल में भारत-पाकिस्तान की टक्कर, कब, कहां और किस चैनल पर देखें लाइव?
एशिया कप के फाइनल में भारत-पाकिस्तान की टक्कर, कब, कहां और किस चैनल पर देखें लाइव?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में आज गरज-चमक के साथ बारिश का अलर्ट, इन जिलों में छाएगा कोहरा
यूपी में आज गरज-चमक के साथ बारिश का अलर्ट, इन जिलों में छाएगा कोहरा
एग्रीकल्चर
Fish Farming:मछली पालकों को सरकार दे रही 40% सब्सिडी, ऐसे कराएं तालाब का बीमा
मछली पालकों को सरकार दे रही 40% सब्सिडी, ऐसे कराएं तालाब का बीमा
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget