Aaj Ka Kanya Rashifal 14 November 2026: ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, चंद्रमा आज मध्य रात्रि 03:11 बजे तक आपकी राशि से 4वें भाव यानी चतुर्थ भाव (माता, सुख, अचल संपत्ति, घरेलू माहौल, वाहन व मानसिक शांति स्थान) में धनु राशि में संचरण कर रहे हैं. चतुर्थ भाव में चंद्रमा की प्रतिकूल स्थिति के चलते जमीन-जायदाद या अचल संपत्ति (Immovable Property) से जुड़े मामलों में आज कुछ अड़चन व रुकावट आ सकती है; कागजी प्रक्रियाओं को फिलहाल टालना ही बेहतर रहेगा.

आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 14 November 2026)

दिनांक: 14 नवंबर 2026, शनिवार

14 नवंबर 2026, शनिवार तिथि: कार्तिक शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि रात्रि 11:24 बजे तक, तत्पश्चात षष्ठी तिथि

कार्तिक शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि रात्रि 11:24 बजे तक, तत्पश्चात नक्षत्र: रात्रि 08:24 बजे तक पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र, तत्पश्चात पूरे दिन-रात उत्तराषाढ़ा नक्षत्र

रात्रि 08:24 बजे तक पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र, तत्पश्चात पूरे दिन-रात शुभ योग: वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, परिजात योग और शूल योग

वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, और चंद्र गोचर: चंद्रमा मध्य रात्रि 03:11 बजे तक धनु राशि (आपकी राशि से 4वें भाव) में संचरण करेंगे, तत्पश्चात मकर राशि में प्रवेश करेंगे

चंद्रमा मध्य रात्रि 03:11 बजे तक में संचरण करेंगे, तत्पश्चात मकर राशि में प्रवेश करेंगे शुभ मुहूर्त (चौघड़िया):

दोपहर काल: दोपहर 12:15 से 01:30 बजे तक ( अभिजीत मुहूर्त )

दोपहर 12:15 से 01:30 बजे तक ( ) दोपहर बाद: दोपहर 02:30 से 03:30 बजे तक ( लाभ-अमृत का चौघड़िया )

दोपहर 02:30 से 03:30 बजे तक ( ) अशुभ समय (राहुकाल): सुबह 09:00 से 10:30 बजे तक राहुकाल रहेगा (इस दौरान नवीन वित्तीय सौदे, बड़े निवेश या जोखिम भरे काम शुरू करने से बचें)

सुबह 09:00 से 10:30 बजे तक रहेगा (इस दौरान नवीन वित्तीय सौदे, बड़े निवेश या जोखिम भरे काम शुरू करने से बचें) शुभ यात्रा दिशा: पूर्व दिशा

1. बिजनेस, उधारी सतर्कता और धैर्य (Business Credit Alert & Dedication)

उधारी के लेनदेन से धन फंसने का खतरा, आलस्य त्यागने से होगी बढ़त: व्यापारियों को आज पैसे से जुड़े किसी भी प्रकार के उधारी (Credit) के लेनदेन से पूरी तरह दूर रहना चाहिए, क्योंकि आपका धन बाजार में लंबे समय के लिए फंसने की प्रबल संभावना बन रही है. व्यवसाय में बढ़त और मुनाफे की पूरी उम्मीदें कायम रहेंगी, लेकिन इसके लिए आपको अपने काम के प्रति पूर्ण समर्पित रहना होगा और आलस्य रूपी नकारात्मकता को पीछे धकेलना होगा.

पुश्तैनी काम में परिजनों के असहयोग को धैर्य से संभालेंगे: पैतृक या पारिवारिक कारोबार (Ancestral Business) के कागजी कामों में किसी फैमिली मेंबर की तरफ से ऐन मौके पर थोड़ी मानसिक सुस्ती या असहयोग देखने को मिल सकता है. इससे कुछ पलों के लिए उलझन जरूर बढ़ेगी, पर आपकी शांत और धैर्यवान प्रकृति इस पूरी स्थिति को बखूबी संभाल लेगी.

2. करियर, नौकरी और वीकेंड सतर्कता (Career & Boss Vigilance)

आलस्य छोड़कर करें कड़ी मेहनत, बॉस की क्लास से बचें: नौकरीपेशा जातकों (Employed Persons) को अपने भीतर के आलस्य और टालमटोल की प्रवृत्ति को दूर करना होगा; कार्यक्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए आज सामान्य से अधिक कड़ी मेहनत करनी होगी. इस वीकेंड पर ऑफिस में अपना हर काम पूरी समझदारी और सतर्कता के साथ करें, क्योंकि जरा सी चूक या लापरवाही होने पर बॉस आपकी क्लास भी ले सकते हैं.

3. लव, फैमिली, छात्र-खिलाड़ी व स्वास्थ्य (Family Discussion & Health Alert)

घर में अप्रिय चर्चा से बनाएं दूरी: पारिवारिक मोर्चे पर आज किसी भी संवेदनशील या अप्रिय चर्चा (Unpleasant Discussion) में शामिल होने से खुद को बचाकर रखें, क्योंकि बहस के दौरान कोई परिजन ऐसी आपत्तिजनक बातें कह सकता है जिससे आपका मन आहत हो. प्रेम व वैवाहिक जीवन में शांति बनाए रखें.

छात्रों और खिलाड़ियों की गड़बड़ा सकती है सेहत: खेल जगत से जुड़े जातकों और विद्यार्थियों (Sports Persons & Students) को आज अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा; बदलते मौसम और अनियमित दिनचर्या के कारण सेहत गड़बड़ा सकती है.

स्वास्थ्य का रखें ध्यान: चतुर्थ चंद्रमा के प्रभाव से सीने में जकड़न, थकान या मानसिक बेचैनी महसूस हो सकती है. बासी व गरिष्ठ भोजन से परहेज करें, पर्याप्त मात्रा में गुनगुना पानी पिएं और नियमित प्राणायाम करें.

लकी कलर: पर्पल (बैंगनी)

लकी नंबर: 4

अनलकी नंबर: 2

शनिवार विशेष अचूक उपाय: आज शनिवार, कार्तिक शुक्ल पंचमी और चतुर्थ भाव के चंद्रमा के दोष निवारण तथा न्याय के देवता शनिदेव व भगवान श्रीगणेश की विशेष कृपा पाने हेतु प्रातः काल शिवलिंग पर शुद्ध जल में कच्चा गाय का दूध, गंगाजल और काले तिल मिलाकर अभिषेक करें तथा 'ॐ नमः शिवाय' का 108 बार जप करें. भगवान गणेश जी को दूर्वा अर्पित कर 'संकटनाशन गणेश स्तोत्र' का पाठ करें और सायंकाल पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाकर 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' का जप करें. किसी जरूरतमंद या दिव्यांग को काले तिल, उड़द की दाल, गुड़ या काले वस्त्र का दान करें. इससे अचल संपत्ति व उधारी की बाधाएं दूर होंगी, पारिवारिक शांति बनी रहेगी और कार्यक्षेत्र की अड़चनें शांत होंगी.

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