सावधान! ज्योतिषीय चेतावनी...क्या चांदी की ये 'ऐतिहासिक तेजी' आपको डुबो देगी?

Silver: क्या 2026 में चांदी 3 लाख तक जाएगी? जानें ज्योतिष अनुसार चांदी किन्हें नहीं पहननी चाहिए और ETF या ठोस चांदी में से कहां मिलेगा 20% से ज्यादा मुनाफा.

By : Hirdesh Kumar Singh | Updated at : 29 Dec 2025 03:44 PM (IST)
Preferred Sources

आज दिसंबर 2025 के अंत में, चांदी (Silver) भारतीय बाजार (MCX) पर 2,10,000 प्रति किलो के आंकड़े को पार कर चुकी है. पिछले एक साल में चांदी ने 145% का रिटर्न देकर शेयर बाजार (Nifty-10% रिटर्न) को भी बौना साबित कर दिया है. लेकिन क्या यह 'सफेद सोना' आपके भाग्य के लिए भी उतना ही चमक रहा है?

किनके लिए यह 'तेजी' खतरे की घंटी है?

भले ही चांदी आसमान छू रही हो, लेकिन ज्योतिषीय ग्रंथों के अनुसार अग्नि तत्व की राशियों (मेष, सिंह, धनु) और वृश्चिक राशि के लोगों को इस समय चांदी धारण करने से बचना चाहिए.

क्यों है खतरा? वर्तमान में शनि का मीन राशि में गोचर और चंद्रमा की चंचल स्थिति इन राशियों के लिए 'अति उत्साह' (Over-excitement) पैदा कर रही है. चांदी की शीतलता इनके 'अग्नि तत्व' को कुंठित कर सकती है, जिससे कार्यक्षेत्र में आपके निर्णय गलत हो सकते हैं.

अगर आपका चंद्रमा 8वें या 12वें भाव में है, तो चांदी पहनने से आप इस बाजार की तेजी में 'फोमो' (FOMO - छूट जाने का डर) का शिकार होकर अपना जमा किया धन गंवा सकते हैं.

मार्केट रिपोर्ट 2025: ठोस चांदी खरीदना अब जोखिम भरा क्यों?

आज की तारीख में यदि आप भौतिक चांदी (सिक्के/ईंट) खरीदते हैं, तो आप सीधे 15-18% के घाटे से शुरुआत कर रहे हैं-

  • भारी टैक्स और चार्ज: 3% GST और औसत 10-12% मेकिंग चार्ज. यानी 2.1 लाख की चांदी पर आप लगभग 30,000 केवल टैक्स और चार्जेस में दे रहे हैं.
  • शुद्धता का संकट: बाजार में मांग इतनी अधिक है कि 2025 के डेटा के अनुसार भारत में चांदी की भारी कमी (Shortage) है, जिससे मिलावट का खतरा 40% बढ़ गया है.

ETF vs Physical: स्मार्ट निवेशक कहां हैं?

दिसंबर 2025 के ताजा आंकड़ों के अनुसार, Silver ETF ने भौतिक चांदी के मुकाबले 162% तक का रिटर्न दिया है. बुध ग्रह (व्यापार) और चंद्रमा (चांदी) का मेल डिजिटल ट्रेडिंग (ETF) में अधिक फलदायी होता है. यदि आप व्यापारिक बुद्धि से लाभ कमाना चाहते हैं, तो कागजी चांदी यानी ETF ही श्रेष्ठ है.

2026 की भविष्यवाणी: क्या अभी और बढ़ेंगे दाम?

विशेषज्ञों और मुंडेन ज्योतिष (Mundane Astrology) के अनुसार, 2026 में चांदी 2,40,000 के स्तर को छू सकती है. इसका कारण सौर ऊर्जा (Solar) और इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) में चांदी की बढ़ती खपत है. यानी की इसमे अभी गुंजाइश बनी हुई है.

विशेष सलाह: 2026 में शनि और राहु की बदलती चाल बाजार में बड़ी अस्थिरता ला सकती है. निवेश से पहले अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस जरूर करें.

2026 के पहले सप्ताह में क्या होगा?

1 जनवरी 2026 को ब्रह्मांड में एक दुर्लभ 'चतुर्ग्रही योग' बन रहा है. नए साल के पहले दिन सूर्य, बुध, मंगल और चंद्रमा चारों एक साथ धनु राशि में विराजमान होंगे. धनु एक अग्नि तत्व राशि है और मंगल (अग्नि) और चंद्रमा (शीतल चांदी) का मिलन बाजार में भारी अस्थिरता (Volatility) पैदा करेगा.

इसलिए 1 से 7 जनवरी 2026 के बीच चांदी की कीमतों में 'अचानक' उछाल और फिर तेज 'प्रॉफिट बुकिंग' देखी जाएगी. 13-14 जनवरी (मकर संक्रांति) तक जब शुक्र और सूर्य मकर राशि में प्रवेश करेंगे, तब चांदी में एक नई और अधिक स्थिर तेजी की नींव पड़ेगी.

यदा मंगल-शशि युतिः, तदा रौप्य मूल्ये वृद्धिः. अर्थात: जब मंगल और चंद्रमा की युति होती है, तब चांदी के मूल्यों में तीव्र वृद्धि होती है. चूंकि 1 जनवरी को मंगल और चंद्रमा साथ हैं, यह शास्त्रों के अनुसार तेजी का ठोस संकेत है.

सावधानी: वृश्चिक राशि के लिए शनि 'चांदी के पाये' पर चल रहे हैं (Shani Chandi ka Paya), जो इनके लिए धन लाभ तो लाएंगे लेकिन चांदी धारण करना मानसिक अशांति दे सकता है. जनवरी 2026 के पहले सप्ताह में बाजार Buy on Dips यानी (गिरावट पर खरीदें) की रणनीति पर चलेगा.

ज्योतिषीय सलाह: यदि आप मेष, सिंह या धनु राशि के हैं, तो इस सप्ताह चांदी में बड़ा पैसा न लगाएं, क्योंकि चतुर्ग्रही योग आपकी बुद्धि में भ्रम (Clouded Judgment) पैदा कर सकता है.

वित्तीय सलाह: 2025 में ETF ने भौतिक चांदी को 20% से पछाड़ा है. 2026 में भी यही रुझान जारी रहेगा.

नया साल चांदी के लिए 'विस्फोटक' रहेगा. 17 जनवरी 2026 के बाद जब मकर राशि में चतुर्ग्रही योग बनेगा, तब चांदी 2.50 लाख के स्तर को स्थायी रूप से पार कर सकती है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह- वरिष्ठ ज्योतिषाचार्य। मीडिया रणनीतिकार। डिजिटल कंटेंट विशेषज्ञ

हृदेश कुमार सिंह 25 वर्षों से वैदिक ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और डिजिटल पत्रकारिता पर कार्य कर रहे एक बहुआयामी विशेषज्ञ हैं. वर्तमान में वे ABPLive.com में Astro और Religion सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं, जहां वे ग्रहों की चाल को आधुनिक जीवन की दिशा में बदलने वाले संकेतों के रूप में प्रस्तुत करते हैं. हृदेश कुमार सिंह एक सम्मानित और अनुभव ज्योतिषी हैं.

इन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC, New Delhi) से पत्रकारिता में शिक्षा प्राप्त की है और Astrosage व Astrotalk जैसे प्रतिष्ठित प्लेटफॉर्म्स के साथ भी ज्योतिष सलाहकार के रूप में कार्य किया है. वे मीडिया रणनीति, कंटेंट लीडरशिप और धार्मिक ब्रांडिंग के विशेषज्ञ हैं.

प्रसिद्ध भविष्यवाणियां जो समय के साथ सच साबित हुईं- IPL 2025 के विजेता की पूर्व घोषणा. हनी सिंह की वापसी और संगीत सफलता. भारत में AI नीति बदलाव की अग्रिम भविष्यवाणी. डोनाल्ड ट्रंप की पुनः राष्ट्रपति पद पर वापसी और उसके बाद के निर्णय. पुष्पा 2: द रूल की बॉक्स ऑफिस सफलता और अल्लू अर्जुन के करियर ग्राफ.

शेयर बाजार क्रैश 2025 और दिल्ली की मुख्यमंत्री को लेकर भविष्यवाणी. पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत की जवाबी कार्रवाई का सटीक पूर्वानुमान. क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू और लोकप्रियता का संकेत. ये सभी भविष्यवाणियां शुद्ध वैदिक गणना, गोचर, दशा-अंतरदशा और मेदिनी ज्योतिषीय विश्लेषण पर आधारित थीं, जिन्हें समय ने सत्य सिद्ध किया.

विशेषज्ञता के क्षेत्र: वैदिक ज्योतिष, संहिता, होरा शास्त्र, अंक ज्योतिष और वास्तु. करियर, विवाह, शिक्षा, लव लाइफ, बिज़नेस, हेल्थ के लिए ग्रहों और मनोविज्ञान का समन्वित विश्लेषण. कॉर्पोरेट नीति, ब्रांड रणनीति और मीडिया कंटेंट प्लानिंग में ज्योतिषीय हस्तक्षेप. डिजिटल धर्म पत्रकारिता और गूगल रैंकिंग के अनुकूल धार्मिक कंटेंट का निर्माण करने में ये निपुण हैं.

उद्देश्य: 'ज्योतिष को भय या भाग्य का उपकरण नहीं, बल्कि जीवन के लिए बौद्धिक और आध्यात्मिक सहारा बनाना' हृदेश कुमार सिंह का मानना है कि ज्योतिष केवल प्रश्नों का उत्तर नहीं देता, वह सही समय पर साहसिक निर्णय लेने की दिशा दिखाता है.

अन्य रुचियां: फिल्मों की संरचनात्मक समझ, संगीत की मनोवैज्ञानिक गहराई, साहित्यिक दर्शन, राजनीति की परख. बाजार की समझ और यात्राओं से अर्जित मानवीय अनुभव ये सभी उनके लेखन में एक बहुस्तरीय अंतर्दृष्टि जोड़ते हैं. उनकी रुचियां केवल विषयगत नहीं, बल्कि उनके हर लेख, भविष्यवाणी और रणनीति को संवेदनशीलता और संस्कृति से जोड़ने वाली ऊर्जा हैं.
Read
Published at : 29 Dec 2025 03:44 PM (IST)
Tags :
ETF Silver Price Astrology Prediction 2026 Silver Price Falls
