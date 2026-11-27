Aaj Ka Kark Rashifal 27 November 2026: ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, चंद्रमा आज पूरे दिन-रात आपकी राशि से 12वें भाव यानी द्वादश भाव (व्यय, हानि, एकांत चिंतन, गुप्त विरोध, मानसिक दबाव व सतर्कता स्थान) में मिथुन राशि में संचरण कर रहे हैं. द्वादश भाव में चंद्रमा की स्थिति के चलते आज काम में अपरिपक्वता या जल्दबाजी के कारण नुकसान हो सकता है; इसलिए अपने संस्कार और सभ्यता पर आंच न आने दें, क्योंकि संस्कारहीन व्यक्ति और पशु में काफी समानता रहती है.

आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 27 November 2026)

दिनांक: 27 नवंबर 2026, शुक्रवार

27 नवंबर 2026, शुक्रवार तिथि: सुबह 09:49 बजे तक मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष तृतीया तिथि, तत्पश्चात चतुर्थी तिथि (संकष्टी चतुर्थी) रहेगी

सुबह 09:49 बजे तक मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष तृतीया तिथि, तत्पश्चात रहेगी नक्षत्र: दोपहर 03:09 बजे तक आर्द्रा नक्षत्र, तत्पश्चात पुनर्वसु नक्षत्र रहेगा

दोपहर 03:09 बजे तक आर्द्रा नक्षत्र, तत्पश्चात पुनर्वसु नक्षत्र रहेगा शुभ योग: वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, परिजात योग, शुभ योग , सर्वार्थ सिद्धि योग और आपकी राशि के लिए विशेष मालव्य राजयोग

वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, परिजात योग, , और आपकी राशि के लिए विशेष चंद्र गोचर: चंद्रमा पूरे दिन-रात मिथुन राशि (आपकी राशि से 12वें भाव) में संचरण करेंगे

चंद्रमा पूरे दिन-रात में संचरण करेंगे शुभ मुहूर्त (चौघड़िया):

प्रातः काल: सुबह 08:15 से 10:15 बजे तक ( लाभ-अमृत का चौघड़िया )

सुबह 08:15 से 10:15 बजे तक ( ) दोपहर काल: दोपहर 01:15 से 02:15 बजे तक ( शुभ चौघड़िया )

दोपहर 01:15 से 02:15 बजे तक ( ) अशुभ समय (राहुकाल): सुबह 10:30 से दोपहर 12:00 बजे तक राहुकाल रहेगा (इस दौरान नवीन वित्तीय सौदे, बड़े निवेश या जोखिम भरे काम शुरू करने से बचें)

सुबह 10:30 से दोपहर 12:00 बजे तक रहेगा (इस दौरान नवीन वित्तीय सौदे, बड़े निवेश या जोखिम भरे काम शुरू करने से बचें) शुभ यात्रा दिशा: पश्चिम दिशा

1. बिजनेस, एकांत चिंतन और लोन सतर्कता (Business Introspection & Loan Caution)

एकांत में बैठकर मापदंडों पर करें गौर, सरकारी व लोन मामलों में बरतें सावधानी: बिजनेस में आ रही परेशानियों को दूर करने के लिए आज कुछ समय एकांत में बैठकर अपने व्यावसायिक मापदंडों और नीतियों पर गहराई से गौर करें. बिजनेसमैन को आज किसी भी प्रकार के सरकारी कार्यों या पुराने लोन (Loan) को क्लियर करने के मामलों में थोड़ी अतिरिक्त सावधानी बरतनी होगी.

2. करियर, बॉस का प्रेशर और गुप्त विरोधियों से बचाव (Career Pressure & Hidden Rivals)

बॉस व सीनियर का बनेगा प्रेशर, नकारात्मक लोगों से रहें दूर: बॉस एंड सीनियर से काम को लेकर आज प्रेशर बनेगा, जिससे एम्प्लॉयड पर्सन (Employed Persons) के लिए दिन थोड़ा चुनौतीपूर्ण रहेगा. यदि आपकी किसी नेगेटिव पर्सन (नकारात्मक व्यक्ति) से दोस्ती है, तो उनसे जरा बचकर रहें, नहीं तो उनकी नकारात्मकता का असर आप पर भी आ जाएगा, जो आपके करियर के लिए ठीक नहीं है.

दोस्ती की आड़ में काम बिगाड़ने वालों से रहें सतर्क: ऑफिस में जो लोग दोस्ती की आड़ में आपके काम खराब कर रहे थे, उनका पर्दाफाश होने में अभी थोड़ा समय लगेगा; इसलिए स्वयं सतर्क रहकर अपना काम करें.

3. पारिवारिक संवाद, छात्र व स्वास्थ्य (Family Speech Control, Student Focus & Health)

परिवार में वाणी पर रखें संयम, सही समय पर लें सही डिसीजन: पारिवारिक जीवन में आज आपके शब्द ही आपके लिए परेशानी का कारण बन सकते हैं; इसलिए बोलने से पहले सोचें और सही समय पर सही डिसीजन लें. लव और वैवाहिक जीवन में भी धैर्य व शांत संवाद बनाए रखें.

लव-झंझाल से दूर रहें छात्र: विद्यार्थी वर्ग (Students) के लिए सलाह है कि आज लव-झंझाल और भटकाव में फंसने से बचें, अन्यथा आपका स्टडी में मन नहीं लगेगा और पढ़ाई प्रभावित होगी.

स्वास्थ्य का रखें ध्यान: द्वादश भाव के चंद्रमा और कार्यस्थल के दबाव से मानसिक तनाव या अनिद्रा हो सकती है. संतुलित आहार लें, पर्याप्त पानी पिएं और नियमित प्राणायाम करें.

लकी कलर: येलो (पीला)

लकी नंबर: 6

अनलकी नंबर: 1

शुक्रवार व संकष्टी चतुर्थी विशेष अचूक उपाय: आज शुक्रवार, मार्गशीर्ष कृष्ण संकष्टी चतुर्थी, सर्वार्थ सिद्धि योग, मालव्य राजयोग और द्वादश भाव में स्थित राशि स्वामी चंद्रमा के अशुभ प्रभावों को शांत करने हेतु प्रातः काल स्नान के पश्चात प्रथम पूज्य विघ्नहर्ता भगवान श्रीगणेश और धन की देवी माता लक्ष्मी का विधिवत पूजन करें. श्रीगणेश को 21 गांठ दूर्वा, सिंदूर और मोदक अर्पित कर 'संकटनाशन गणेश स्तोत्र' तथा माता लक्ष्मी को सफेद पुष्प व खीर का भोग लगाकर 'श्रीसूक्त' का पाठ करें. किसी मंदिर या जरूरतमंद को चावल, दूध, चीनी, सफेद वस्त्र या मिठाई का दान करें तथा रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य दें. इससे कार्यस्थल का तनाव व बाधाएं दूर होंगी, सरकारी व लोन के मामलों में सुरक्षा मिलेगी और पारिवारिक जीवन में शांति बनी रहेगी.

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