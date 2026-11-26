मेष राशि के व्यापारियों के लिए आज पुराना कर्ज चुकाने का उपयुक्त समय रहेगा, जबकि नौकरीपेशा लोगों को नया कौशल सीखने का अवसर मिलेगा; कार्यस्थल पर ऑफिस पॉलिटिक्स से दूरी बनाए रखें. आर्थिक मामलों में आज लेन-देन से बचें और कहीं भी निवेश करने से पहले भविष्य के पहलुओं को अच्छी तरह परख लें. परिवार से दूरी के कारण भावनात्मक महसूस कर सकते हैं; बच्चों के लिए उपहार लेना और घरेलू कार्यों में जीवनसाथी का हाथ बंटाना रिश्तों में मधुरता लाएगा. ठंड से बचाव रखें और युवा ऊर्जा के लिए योग अपनाएं. प्रेम संबंधों में रूठे साथी को मनाने और विश्वास जीतने में सफलता मिलेगी. आपका शुभ अंक 9 और शुभ रंग लाल है. भगवान विष्णु की पूजा करें और पीली वस्तु दान करें.
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वृषभ राशि के कपड़ा, तेल और दलहन कारोबारियों को आज लेन-देन में विशेष सतर्कता बरतनी होगी और शांत मन से सौदे करने होंगे; नौकरीपेशा लोग आत्मसम्मान के साथ वरिष्ठों का सम्मान बनाए रखें. गुरुवार के दिन किसी को कर्ज देने से बचें, हालांकि महिलाओं के लिए आय के नए स्रोत खुलने के प्रबल योग हैं. घर में किसी बीमार बुजुर्ग की सेहत में सुधार से राहत मिलेगी और बच्चों की ओर से शुभ समाचार प्राप्त होगा. महिलाओं को पीठ और जोड़ों के दर्द से सावधान रहना चाहिए तथा हल्का भोजन लेना चाहिए. लव लाइफ में साथी के साथ शॉर्ट टूर की योजना बन सकती है. आपका शुभ अंक 4 और शुभ रंग ऑरेंज है. भगवान विष्णु को पीले फूल अर्पित करें.
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मिथुन राशि के नए व्यवसाय शुरू करने वाले जातकों को आज व्यावहारिक अनुभव मिलेगा, बस किसी भी नई डील पर हस्ताक्षर करने से पहले सावधानी बरतें; नौकरीपेशा लोगों को सफलता पाने के लिए अतिरिक्त मेहनत करनी होगी और राजनीति से दूर रहना होगा. उधार दिया हुआ धन वापस मिलने और आय के नए साधन बनने से आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, युवाओं को बड़ों से आर्थिक सहयोग मिलेगा. घर में मेहमानों के आगमन से सकारात्मक माहौल बनेगा और ससुराल पक्ष से शुभ समाचार मिल सकता है. युवाओं को गले की समस्या और बच्चों को ठंड से बचाना होगा. प्रेम संबंधों में ईमानदारी और निष्ठा बनाए रखें. आपका शुभ अंक 7 और शुभ रंग लैवेंडर है. गाय को हरी घास खिलाएं.
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कर्क राशि के नौकरीपेशा जातकों को आज पदोन्नति मिलने के प्रबल योग बन रहे हैं और कार्यक्षेत्र में व्यस्तता के अच्छे परिणाम मिलेंगे; व्यापारी किसी भी डील पर जाने से पहले माता-पिता का आशीर्वाद अवश्य लें. आर्थिक मामलों में दिन चुनौतीपूर्ण हो सकता है, इसलिए किसी को उधार देने से पहले वापसी की संभावना परख लें और बच्चों को बचत की सीख दें. काम की अधिकता के कारण परिवार को कम समय दे पाएंगे, घर के मुद्दों पर बुजुर्गों की राय जरूर लें. हृदय रोगियों और पुराने रोगों से जूझ रहे लोगों को राहत मिलेगी, पर खानपान पर संयम रखें. दांपत्य जीवन में किसी कारणवश अस्थायी दूरी रह सकती है, संवाद बनाए रखें. आपका शुभ अंक 1 और शुभ रंग पर्ल व्हाइट है. शिवलिंग का जलाभिषेक करें.
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सिंह राशि की महिला कारोबारियों के लिए आज का दिन विशेष उपलब्धि भरा रहेगा और दूध या डेयरी उत्पादों से जुड़े व्यापारियों को अच्छा लाभ होगा; नौकरीपेशा लोग कार्यस्थल पर ऑफिस पॉलिटिक्स से सतर्क रहें. आर्थिक मामलों में आज किसी को उधार देने से बचें, पुराना कर्ज चुकाने का प्रयास करें और वित्तीय विषयों पर जीवनसाथी की सलाह पर अमल करें. परिवार में किसी सदस्य की सेहत को लेकर अस्थायी चिंता रह सकती है, जिस पर ध्यान देना जरूरी होगा. मधुमेह रोगी अपनी सेहत का ध्यान रखें और बच्चों को पेट संबंधी दिक्कत होने पर चिकित्सक से परामर्श लें. लव लाइफ में साथी की व्यस्तता को समझें और नाराजगी न पालें. आपका शुभ अंक 2 और शुभ रंग ग्रे है. विष्णु मंत्र का जाप करें और पीले फल दान करें.
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कन्या राशि के व्यापारियों के लिए आज का दिन थोड़ा संघर्षपूर्ण रह सकता है, इसलिए लेन-देन में पूरी सावधानी बरतें; नौकरीपेशा लोगों पर काम का दबाव अधिक रहेगा और ऑफिस की राजनीति से दूर रहना ही हितकर होगा. उधार दिए गए पैसे वापस मिलने के योग हैं, हालांकि नए लोन के लिए आवेदन करने से बचें और किसी भी दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने से पहले दो बार अवश्य पढ़ें. व्यस्तता के बीच परिवार के लिए समय निकालें और बच्चों के साथ मित्रवत व्यवहार रखें. योग के माध्यम से सेहत में सुधार होगा, वाहन सावधानी से चलाएं. प्रेम जीवन में साथी को समय देने से आपसी विश्वास मजबूत होगा. आपका शुभ अंक 7 और शुभ रंग लाल है. गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें और जरूरतमंद को भोजन कराएं.
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तुला राशि के जातकों को आज कार्यक्षेत्र में मान-सम्मान और प्रतिष्ठा प्राप्त होगी; व्यापारियों के लिए कोई नई डील फाइनल हो सकती है, बस भविष्य के पहलुओं को ध्यान में रखकर ही सौदा करें. छोटे लोन के लिए आवेदन करने या पुराना उधार चुकाने के लिए दिन अनुकूल है, जिससे आर्थिक बोझ कम होगा. परिवार में जिम्मेदारियां निभाने पर प्रशंसा की अपेक्षा न रखें; दूर के रिश्तेदारों से संबंध सुधरेंगे और पिता की सेहत का ध्यान रखें. बुजुर्गों को रक्तचाप का विशेष ध्यान रखना चाहिए और बच्चों को गले-नाक की समस्या से बचाना होगा. लव लाइफ में किसी पुराने प्रेमी से मुलाकात हो सकती है, भावनाओं पर नियंत्रण रखें. आपका शुभ अंक 3 और शुभ रंग गुलाबी है. मां लक्ष्मी की पूजा करें और घर में दीपक जलाएं.
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वृश्चिक राशि के नौकरी तलाश रहे युवाओं की तलाश आज पूरी हो सकती है और नौकरीपेशा लोगों को नया कौशल सीखने का मौका मिलेगा; व्यापारी किसी भी नए प्रोजेक्ट को शुरू करने से पहले उसकी बारीकियों को समझ लें. उधार दिया हुआ धन वापस मिलने के आसार हैं, हालांकि रिश्तेदारों को कर्ज देने से बचें और ऋण संबंधी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें. शाम के समय परिवार के साथ सुखद समय बीतेगा और जीवनसाथी की सेहत में सुधार होगा. रक्तचाप के मरीज समय पर दवा लें और बच्चों को कान की समस्या व बुजुर्गों को ठंड से बचाएं. विवाह योग्य जातकों के लिए अच्छे प्रस्ताव आ सकते हैं. आपका शुभ अंक 5 और शुभ रंग मैरून है. हनुमान जी का स्मरण करें और गुड़-चना दान करें.
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धनु राशि के नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन सामान्य रहेगा, नई नौकरी के लिए आवेदन करने हेतु समय अनुकूल है; तकनीकी और इंजीनियरिंग छात्रों को एड-ऑन कोर्स की जानकारी लाभ दिलाएगी. आर्थिक मामलों में आज कर्ज लेने से बचें और पूर्व में दिए गए उधार की वापसी के लिए अभी प्रतीक्षा करें. समय की कमी के कारण जीवनसाथी और बच्चों को पर्याप्त समय देना कठिन हो सकता है. रक्तचाप के रोगियों को नियमित दवा लेनी चाहिए और बुजुर्गों को ठंड से बचाव रखना चाहिए. प्रेम जीवन में खुशियां बनी रहेंगी और अविवाहितों के जीवन में नए रिश्ते की शुरुआत हो सकती है. आपका शुभ अंक 3 और शुभ रंग पीला है. भगवान विष्णु की पूजा करें और बड़ों का आशीर्वाद लें.
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मकर राशि के व्यापारियों को आज लेन-देन में सतर्कता रखनी होगी और किसी भी सौदे पर हस्ताक्षर से पहले कागजी कार्रवाई अच्छी तरह जांच लेनी चाहिए; नौकरीपेशा लोगों को कार्यस्थल पर अतिरिक्त मेहनत करनी होगी. उधार लेने से पहले वापसी की समयसीमा स्पष्ट कर लें और कर्ज चुकाने के लिए घरेलू खर्चों में कटौती करें. व्यस्तता के बावजूद पारिवारिक जिम्मेदारियों से मुंह न मोड़ें और अपनों को समय दें. महिलाओं को सिरदर्द और युवाओं को पेट दर्द की शिकायत हो सकती है, खानपान पर ध्यान दें. प्रेम संबंधों में अत्यधिक भावुक होकर बात न बिगाड़ें, संयम बनाए रखें. आपका शुभ अंक 7 और शुभ रंग पर्पल है. भगवान विष्णु को पीले फूल अर्पित करें और चने की दाल दान करें.
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कुंभ राशि के बड़े व्यापारियों को आज पुराना बकाया धन वापस मिल सकता है, जबकि छोटे व्यापारियों को उधार में सौदा करने से बचना चाहिए; नौकरीपेशा लोगों को वरिष्ठों का भरपूर सहयोग मिलेगा. उधार लेने की योजना को फिलहाल टाल दें, क्योंकि जल्द ही अन्य स्रोतों से धन प्राप्ति के योग बनेंगे; बैंक संबंधी कार्यों को भी आज स्थगित करना बेहतर रहेगा. माता और जीवनसाथी की सेहत का विशेष ध्यान रखें, हड्डी या जोड़ों के दर्द की शिकायत हो सकती है. महिलाओं को पेट संबंधी समस्या से बचने हेतु खानपान सुधारना चाहिए और पुरुषों को क्रोध व रक्तचाप नियंत्रित रखना चाहिए. लव लाइफ में साथी के आत्मसम्मान का आदर करें. आपका शुभ अंक 4 और शुभ रंग आसमानी है. भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को पीले फल अर्पित करें.
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मीन राशि के नौकरीपेशा जातकों को आज सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा और इंटर्नशिप कर रहे युवाओं को नई जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है; व्यापारियों को किसी को बड़ी रकम उधार देने से बचना चाहिए. रुका हुआ धन वापस मिलने की उम्मीद है, लेकिन कर्ज लेने या बड़ा निवेश करने की योजना फिलहाल टाल दें और बचत पर ध्यान दें. परिवार के किसी सदस्य की सेहत को लेकर व्यस्तता और चिंता रह सकती है. महिलाओं को पेट संबंधी परेशानी हो सकती है और पुरुषों को तनाव व गुस्से से दूर रहना चाहिए. प्रेम संबंधों में छोटी बातों पर बहस न करें; अविवाहितों की किसी खास व्यक्ति से बातचीत शुरू हो सकती है. आपका शुभ अंक 3 और शुभ रंग सुनहरा है. केले के पेड़ की पूजा करें और चने की दाल दान करें.