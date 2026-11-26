मीन राशि के नौकरीपेशा जातकों को आज सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा और इंटर्नशिप कर रहे युवाओं को नई जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है; व्यापारियों को किसी को बड़ी रकम उधार देने से बचना चाहिए. रुका हुआ धन वापस मिलने की उम्मीद है, लेकिन कर्ज लेने या बड़ा निवेश करने की योजना फिलहाल टाल दें और बचत पर ध्यान दें. परिवार के किसी सदस्य की सेहत को लेकर व्यस्तता और चिंता रह सकती है. महिलाओं को पेट संबंधी परेशानी हो सकती है और पुरुषों को तनाव व गुस्से से दूर रहना चाहिए. प्रेम संबंधों में छोटी बातों पर बहस न करें; अविवाहितों की किसी खास व्यक्ति से बातचीत शुरू हो सकती है. आपका शुभ अंक 3 और शुभ रंग सुनहरा है. केले के पेड़ की पूजा करें और चने की दाल दान करें.