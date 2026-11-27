Aaj Ka Singh Rashifal 27 November 2026: ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, चंद्रमा आज पूरे दिन-रात आपकी राशि से 11वें भाव यानी एकादश भाव (आय, आर्थिक लाभ, इच्छापूर्ति, संपर्क सूत्र, सामाजिक सेवा व उपलब्धि स्थान) में मिथुन राशि में संचरण कर रहे हैं. साथ ही सर्वार्थ सिद्धि योग और शुभ योग का भी शुभ साथ मिल रहा है. एकादश भाव में चंद्रमा की शुभ स्थिति के चलते आज आप समाज सेवा जैसे परोपकारी क्षेत्रों में भागीदारी करने के लिए प्रेरित होंगे, जिससे सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी.

1. बिजनेस, विदेशी लाभ और विनम्र संवाद

विदेश में व्यापार व जॉब से होगा विशेष आर्थिक लाभ: विदेश में बिजनेस कर रहे या विदेश में जॉब कर रहे प्रोफेशनल्स के लिए आज का दिन विशेष आर्थिक लाभ लेकर आ रहा है. अपने कॉन्टैक्ट को पूरी तरह एक्टिव रखें, आपके इन्हीं कॉन्टैक्ट्स के माध्यम से आज नए अवसर मिलेंगे और उन्हीं अवसरों से करियर व व्यापार के नए द्वार खुलेंगे.

प्रोजेक्ट गलत होने पर एम्प्लॉई से शांति व विनम्रता से करें बात: बिजनेसमैन को आज किसी एम्प्लॉई पर किसी प्रोजेक्ट के गलत होने पर क्रोध आ सकता है; इसलिए आपको आवेश के बजाय शांति और विनम्रता से बात करनी चाहिए, तभी समस्या का सही समाधान निकलेगा.

2. करियर, तारीफ और वर्कलोड को पैशन में बदलें

कार्यों में सुधार से होगी जमकर तारीफ, बढ़ेगा कॉन्फिडेंस: एम्प्लॉयड पर्सन (Employed Persons) के कार्यों में आज उल्लेखनीय सुधार आएगा और ऑफिस में आपकी जमकर तारीफ होगी, जो आपके लिए सबसे बड़ा गिफ्ट साबित होगी.

वर्कलोड को पैशन में करें कन्वर्ट, भविष्य में मिलेगा बड़ा फायदा: वर्कस्पेस पर आज वर्कलोड में इजाफा होगा, लेकिन वर्क को लोड (बोझ) नहीं बल्कि पैशन (जुनून) में कन्वर्ट करें—इससे काम में तेजी से प्रगति होगी और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा. आज एम्प्लॉयड पर्सन अपने फील्ड में पूरी तरह दिल लगाकर लगे रहेंगे, जिसका बड़ा फायदा उन्हें आने वाले समय में मिलेगा.

3. पारिवारिक जीवन, छात्र व स्वास्थ्य

मांगलिक उत्सव या पूजा-पाठ की बनेगी प्लानिंग, संबंधी के घर जाने का अवसर: पारिवारिक और निजी जीवन में आज उत्साह व शुभता का माहौल रहेगा—फैमिली के साथ मिलकर किसी मांगलिक उत्सव या पूजा-पाठ की प्लानिंग बनेगी. साथ ही, किसी संबंधी के यहां मेहमान बनकर जाने का सुखद मौका भी मिलेगा. लव और वैवाहिक जीवन में भी मधुरता बनी रहेगी.

यात्रा के दौरान पुराने दोस्तों से होगी भेंट: कॉम्पिटिटिव और जनरल स्टूडेंट्स (Students) की आज ट्रैवलिंग के दौरान ओल्ड फ्रेंड्स (पुराने दोस्तों) से भेंट होने की प्रबल संभावना है, जिससे पुरानी सुखद यादें भी ताजा होंगी.

स्वास्थ्य का रखें ध्यान: एकादश भाव में चंद्रमा के शुभ प्रभाव से शारीरिक ऊर्जा और उत्साह बना रहेगा. संतुलित आहार लें, पर्याप्त पानी पिएं और नियमित प्राणायाम करें.

लकी कलर: रेड (लाल)

लकी नंबर: 7

अनलकी नंबर: 3

शुक्रवार व संकष्टी चतुर्थी विशेष अचूक उपाय: आज शुक्रवार, मार्गशीर्ष कृष्ण संकष्टी चतुर्थी, सर्वार्थ सिद्धि योग और एकादश भाव के चंद्रमा के शुभ फलों में वृद्धि हेतु प्रातः काल स्नान के पश्चात प्रथम पूज्य भगवान श्रीगणेश और धन की देवी माता लक्ष्मी का विधिवत पूजन करें. श्रीगणेश को 21 गांठ दूर्वा, सिंदूर और मोदक अर्पित कर 'संकटनाशन गणेश स्तोत्र' तथा माता लक्ष्मी को लाल पुष्प व खीर का भोग लगाकर 'श्रीसूक्त' का पाठ करें. किसी मंदिर या जरूरतमंद को चावल, दूध, चीनी, गुड़ या लाल फलों का दान करें तथा रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य दें. इससे आर्थिक लाभ व विदेशी संपर्कों में वृद्धि होगी, क्रोध पर नियंत्रण रहेगा और परिवार में मांगलिक कार्यों के योग बनेंगे.

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