Aaj Ka Mithun Rashifal 27 November 2026: ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, चंद्रमा आज पूरे दिन-रात आपकी ही राशि यानी प्रथम भाव (लग्न, व्यक्तित्व, दृढ़ संकल्प, बुद्धिमत्ता व निर्णय स्थान) में संचरण कर रहे हैं. साथ ही सर्वार्थ सिद्धि योग और शुभ योग का भी शुभ साथ मिल रहा है. आपकी राशि में चंद्रमा की उपस्थिति के चलते आज आप मजबूत दृढ़ संकल्प (Strong Determination) के धनी होंगे और हर लक्ष्य को पूरा करने का जज्बा रखेंगे.

आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 27 November 2026)

दिनांक: 27 नवंबर 2026, शुक्रवार

27 नवंबर 2026, शुक्रवार तिथि: सुबह 09:49 बजे तक मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष तृतीया तिथि, तत्पश्चात चतुर्थी तिथि (संकष्टी चतुर्थी) रहेगी

सुबह 09:49 बजे तक मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष तृतीया तिथि, तत्पश्चात रहेगी नक्षत्र: दोपहर 03:09 बजे तक आर्द्रा नक्षत्र, तत्पश्चात पुनर्वसु नक्षत्र रहेगा

दोपहर 03:09 बजे तक आर्द्रा नक्षत्र, तत्पश्चात पुनर्वसु नक्षत्र रहेगा शुभ योग: वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, परिजात योग, शुभ योग और सर्वार्थ सिद्धि योग

वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, परिजात योग, और चंद्र गोचर: चंद्रमा पूरे दिन-रात मिथुन राशि (आपकी ही राशि यानी 1st हाउस) में संचरण करेंगे

चंद्रमा पूरे दिन-रात में संचरण करेंगे शुभ मुहूर्त (चौघड़िया):

प्रातः काल: सुबह 08:15 से 10:15 बजे तक ( लाभ-अमृत का चौघड़िया )

सुबह 08:15 से 10:15 बजे तक ( ) दोपहर काल: दोपहर 01:15 से 02:15 बजे तक ( शुभ चौघड़िया )

दोपहर 01:15 से 02:15 बजे तक ( ) अशुभ समय (राहुकाल): सुबह 10:30 से दोपहर 12:00 बजे तक राहुकाल रहेगा (इस दौरान नवीन वित्तीय सौदे, बड़े निवेश या जोखिम भरे काम शुरू करने से बचें)

सुबह 10:30 से दोपहर 12:00 बजे तक रहेगा (इस दौरान नवीन वित्तीय सौदे, बड़े निवेश या जोखिम भरे काम शुरू करने से बचें) शुभ यात्रा दिशा: पश्चिम दिशा

1. बिजनेस, विदेशी लाभ और लापरवाही से बचाव (Business Foreign Profit & Deal Alert)

विदेशी स्रोतों से होगा बड़ा मुनाफा, एडवर्टाइजमेंट से मिलेगी ग्रोथ: विदेश में या विदेशी कंपनियों के साथ बिजनेस कर रहे जातकों को आज विदेशी स्रोतों से बड़ा मुनाफा हाथ लग सकता है. साथ ही, आप अपने ब्रांड के एडवर्टाइजमेंट (Advertisement) पर पैसा खर्च कर सकते हैं, जिससे आने वाले दिनों में आपके बिजनेस को बेहतरीन ग्रोथ मिलेगी.

कार्यप्रणाली में न लाएं बदलाव, लापरवाही से कैंसिल हो सकती है डील: अपनी वर्तमान कार्यप्रणाली में अभी कोई भी बड़ा बदलाव न लाएं, और काम में पूरी सतर्कता बरतें—क्योंकि जरा सी लापरवाही की वजह से आपकी कोई महत्वपूर्ण डील (Deal) कैंसिल हो सकती है. न्यू बिजनेसमैन (New Businessmen) को यदि बिजनेस में सफल होना है, तो उन्हें पूरी तरह अपने मुख्य फील्ड पर ही ध्यान केंद्रित करना होगा.

2. करियर, जूनियर की सलाह और आकर्षण (Career Junior Advice & Workplace Attraction)

ऑफिस में जूनियर को न करें नजरअंदाज, अपोजिट जेंडर के प्रति बढ़ेगा आकर्षण: नौकरीपेशा जातकों (Employed Persons) को सलाह दी जाती है कि ऑफिस में अपने जूनियर को बिल्कुल नजरअंदाज न करें—क्योंकि कभी-कभी छोटों की सीख भी बेहद कारगर साबित हो जाती है. आज वर्कस्पेस पर आप अपोजिट जेंडर (Opposite Gender) के प्रति विशेष अट्रैक्शन (आकर्षण) महसूस करेंगे; कार्यस्थल की मर्यादा बनाए रखें.

मार्केटिंग एम्प्लॉई को आ सकती हैं कुछ परेशानियां: मार्केटिंग फील्ड से जुड़े एम्प्लॉयड पर्सन (Marketing Employees) को आज मार्केट में फील्ड वर्क के दौरान कुछ परेशानियों या चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा.

3. प्रेम, विवाह, छात्र व स्वास्थ्य (Marriage Talks, Romantic Dinner & Talent)

अविवाहितों के विवाह की बात बढ़ेगी आगे, पार्टनर संग रोमांटिक डिनर की प्लानिंग: पारिवारिक और निजी जीवन में आज खुशियों की बहार रहेगी—घर में अविवाहित जातकों के विवाह की बात आगे बढ़ने से माता-पिता की बड़ी चिंता दूर होगी. वहीं, लव लाइफ में पार्टनर के साथ किसी रोमांटिक पार्टी या डिनर की योजना आपके प्रेम जीवन में चार चांद लगा देगी. दांपत्य जीवन में भी मधुरता बनी रहेगी.

अपनी प्रतिभा को निखारने पर ध्यान दें छात्र: विद्यार्थी वर्ग (Students) को आज केवल किताबी पढ़ाई ही नहीं, बल्कि अपनी छिपी प्रतिभा और कौशल को निखारने (Talent Enhancement) से जुड़े रचनात्मक कार्यों को करना चाहिए.

स्वास्थ्य का रखें ध्यान: आपकी राशि में चंद्रमा के प्रभाव से मानसिक ऊर्जा और उत्साह बना रहेगा. संतुलित आहार लें, पर्याप्त पानी पिएं और नियमित प्राणायाम करें.

लकी कलर: पर्पल (बैंगनी)

लकी नंबर: 9

अनलकी नंबर: 4

शुक्रवार व संकष्टी चतुर्थी विशेष अचूक उपाय: आज शुक्रवार, मार्गशीर्ष कृष्ण संकष्टी चतुर्थी, सर्वार्थ सिद्धि योग और आपकी राशि में स्थित चंद्रमा की विशेष कृपा पाने हेतु प्रातः काल स्नान के पश्चात प्रथम पूज्य भगवान श्रीगणेश और धन की देवी माता लक्ष्मी का विधिवत पूजन करें. श्रीगणेश को 21 गांठ दूर्वा, सिंदूर और मोदक अर्पित कर 'संकटनाशन गणेश स्तोत्र' तथा माता लक्ष्मी को सफेद पुष्प व खीर का भोग लगाकर 'श्रीसूक्त' का पाठ करें. किसी मंदिर या जरूरतमंद को हरी मूंग, चावल, दूध, सफेद मिठाई या वस्त्र का दान करें तथा रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य दें. इससे व्यापारिक सौदे सुरक्षित रहेंगे, विदेशी लाभ में वृद्धि होगी और प्रेम व वैवाहिक जीवन में सुख-शांति बनी रहेगी.

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