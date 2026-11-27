Aaj Ka Kanya Rashifal 27 November 2026: ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, चंद्रमा आज पूरे दिन-रात आपकी राशि से 10वें भाव यानी दशम भाव (कर्म, करियर, पद-प्रतिष्ठा, प्रशासनिक संपर्क, भावनात्मक समझ व व्यवसाय स्थान) में मिथुन राशि में संचरण कर रहे हैं. दशम भाव में चंद्रमा की मजबूत स्थिति के चलते आज आप लोगों की प्रवृत्ति और भावनाओं को अच्छी तरह समझने वाले होंगे, जिससे कार्यक्षेत्र और समाज में आपका प्रभाव बढ़ेगा.

आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 27 November 2026)

दिनांक: 27 नवंबर 2026, शुक्रवार

27 नवंबर 2026, शुक्रवार तिथि: सुबह 09:49 बजे तक मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष तृतीया तिथि, तत्पश्चात चतुर्थी तिथि (संकष्टी चतुर्थी) रहेगी

सुबह 09:49 बजे तक मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष तृतीया तिथि, तत्पश्चात रहेगी नक्षत्र: दोपहर 03:09 बजे तक आर्द्रा नक्षत्र, तत्पश्चात पुनर्वसु नक्षत्र रहेगा

दोपहर 03:09 बजे तक आर्द्रा नक्षत्र, तत्पश्चात पुनर्वसु नक्षत्र रहेगा शुभ योग: वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, परिजात योग, शुभ योग और सर्वार्थ सिद्धि योग

वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, परिजात योग, और चंद्र गोचर: चंद्रमा पूरे दिन-रात मिथुन राशि (आपकी राशि से 10वें भाव) में संचरण करेंगे

चंद्रमा पूरे दिन-रात में संचरण करेंगे शुभ मुहूर्त (चौघड़िया):

प्रातः काल: सुबह 08:15 से 10:15 बजे तक ( लाभ-अमृत का चौघड़िया )

सुबह 08:15 से 10:15 बजे तक ( ) दोपहर काल: दोपहर 01:15 से 02:15 बजे तक ( शुभ चौघड़िया )

दोपहर 01:15 से 02:15 बजे तक ( ) अशुभ समय (राहुकाल): सुबह 10:30 से दोपहर 12:00 बजे तक राहुकाल रहेगा (इस दौरान नवीन वित्तीय सौदे, बड़े निवेश या जोखिम भरे काम शुरू करने से बचें)

सुबह 10:30 से दोपहर 12:00 बजे तक रहेगा (इस दौरान नवीन वित्तीय सौदे, बड़े निवेश या जोखिम भरे काम शुरू करने से बचें) शुभ यात्रा दिशा: पश्चिम दिशा

1. बिजनेस, इन्वेस्टमेंट और सरकारी टेंडर (Business Profit & Govt Tender)

बिजनेस एटमॉस्फेयर में सुधार, इन्वेस्टमेंट व इंक्रीमेंट से मिलेगा मुनाफा: आज बिजनेस एटमॉस्फेयर (व्यापारिक माहौल) में सकारात्मक सुधार होगा, जिससे इन्वेस्टमेंट (Investment) और इंक्रीमेंट (Increment) दोनों होने से आपको अच्छा मुनाफा प्राप्त होगा.

गवर्नमेंट ऑफिसर से अच्छे संबंध दिलाएंगे सरकारी टेंडर: गवर्नमेंट ऑफिस में किसी अधिकारी के साथ आपके अच्छे संबंध आज आपको कोई बड़ा सरकारी टेंडर (Government Tender) दिलवा सकते हैं. हालांकि, व्यावसायिक तनाव की वजह से दिन के अंत में थोड़ी शारीरिक और मानसिक थकान भी रहेगी.

2. करियर, स्थान परिवर्तन और कार्यस्थल पर वाहवाही (Career Transfer & Appreciation)

ऑफिस में स्थान परिवर्तन के योग, पिछले कार्यों से लूटेंगे वाहवाही: शुभ और सर्वार्थ सिद्धि योग बनने से आज ऑफिस में स्थान परिवर्तन (Transfer/Seat Change) का योग बन सकता है. एम्प्लॉयड पर्सन (Employed Persons) आज अपने पिछले उत्कृष्ट कार्यों के जरिए ऑफिस में जमकर वाहवाही लूटने में आगे रहेंगे.

मार्केटिंग एम्प्लॉई की पर्सनेलिटी करेगी अट्रैक्ट, प्लानिंग से करें काम: मार्केटिंग एम्प्लॉयड पर्सन की प्रभावशाली पर्सनेलिटी आज ऑफिस में दूसरों को अट्रैक्ट करेगी. वहीं, न्यू एम्प्लॉयड पर्सन (New Employees) यदि प्लानिंग के साथ कार्यों को करने पर जोर देंगे, तो उनके लिए बेहद अच्छा रहेगा.

3. पारिवारिक जीवन, छात्र व स्वास्थ्य (Home Refresh, Student Routine & Health)

घर की सफाई व अपडेट करने के लिए उपयुक्त समय, पति-पत्नी में रहेगा सहयोग: पारिवारिक और घरेलू मोर्चे पर यदि कई दिनों से घर की सफाई आदि न हुई हो या आप घर को कुछ अपडेट व रिनोवेट करना चाहते हों, तो यह समय पूरी तरह उपयुक्त चल रहा है. वैवाहिक जीवन में पति-पत्नी के बीच सहयोगात्मक और प्रेमपूर्ण व्यवहार बना रहेगा. लव लाइफ में भी मधुर संवाद रहेगा.

जल्दी सोने और जल्दी उठने की आदत अपनाएं छात्र: कॉम्पिटिटिव और जनरल स्टूडेंट्स (Students) को आज अपनी दिनचर्या सुधारते हुए जल्दी सोने और जल्दी उठने का प्रयास करना चाहिए—इससे एकाग्रता और याददाश्त में सुधार होगा.

स्वास्थ्य का रखें ध्यान: व्यावसायिक तनाव से होने वाली शारीरिक और मानसिक थकान को दूर करने के लिए संतुलित आहार लें, पर्याप्त पानी पिएं और नियमित प्राणायाम करें.

लकी कलर: ब्लू (नीला)

लकी नंबर: 4

अनलकी नंबर: 8

शुक्रवार व संकष्टी चतुर्थी विशेष अचूक उपाय: आज शुक्रवार, मार्गशीर्ष कृष्ण संकष्टी चतुर्थी, सर्वार्थ सिद्धि योग और दशम भाव के चंद्रमा के शुभ फलों में वृद्धि हेतु प्रातः काल स्नान के पश्चात प्रथम पूज्य विघ्नहर्ता भगवान श्रीगणेश और धन की देवी माता लक्ष्मी का विधिवत पूजन करें. श्रीगणेश को 21 गांठ दूर्वा, सिंदूर और मोदक अर्पित कर 'संकटनाशन गणेश स्तोत्र' तथा माता लक्ष्मी को सफेद पुष्प व खीर का भोग लगाकर 'श्रीसूक्त' का पाठ करें. किसी मंदिर या जरूरतमंद को हरी मूंग, चावल, दूध, चीनी या सफेद वस्त्र का दान करें तथा रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य दें. इससे सरकारी व व्यापारिक कार्यों में बड़ी सफलता मिलेगी, थकान व तनाव दूर होगा और घर-परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी.

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