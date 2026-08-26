धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलकन्या मासिक राशिफल सितंबर 2026: जानिए पारिवारिक जीवन, व्यापार, नौकरी, प्रेम व सेहत का हाल

कन्या मासिक राशिफल सितंबर 2026: जानिए पारिवारिक जीवन, व्यापार, नौकरी, प्रेम व सेहत का हाल

कन्या राशि वालों के लिए सितंबर 2026 कैसा रहेगा? जानिए व्यापार, नई नौकरी, लव लाइफ, करियर, सेहत का पूरा मासिक राशिफल, लकी नंबर, शुभ रंग और अचूक ज्योतिषीय उपाय.

Written By : ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 26 Aug 2026 10:10 AM (IST)
Preferred Sources

Virgo Monthly Horoscope 2026: सितंबर 2026 का महीना कन्या राशि के जातकों के लिए संपत्ति लाभ, करियर में नए अवसर और मिले-जुले परिणाम लेकर आ रहा है. उच्च के गुरु और अन्य प्रमुख ग्रहों का गोचर आपके पारिवारिक जीवन, व्यापार, उच्च शिक्षा और स्वास्थ्य पर कैसा प्रभाव डालेगा, जानिए ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा से कन्या राशि का संपूर्ण मासिक राशिफल.

पारिवारिक जीवन

कन्या राशि के जातकों का पारिवारिक जीवन इस माह सुखमय रहेगा और सभी सदस्य एक-दूसरे का पूरा सहयोग करेंगे. ग्रहों की अनुकूल स्थिति के चलते परिवार में नए मांगलिक या शुभ कार्य आरंभ करने की योजना बनेगी. 18 सितंबर को मंगल के दशम भाव और शुक्र के दूसरे भाव में संचरण से अचल संपत्ति (मकान या जमीन) खरीदने के मजबूत योग बन रहे हैं. वहीं 17 सितंबर को सूर्य के गोचर के बाद पारिवारिक रिश्तों में थोड़ी कलह बढ़ सकती है, इसलिए छोटी-छोटी बातों पर विवाद से बचें.

व्यापार तथा नौकरी

व्यापारियों के लिए यह महीना मिला-जुला साबित होगा. यदि कोई नया बिजनेस प्लान बनाया है, तो उसे अच्छी तरह समझकर ही लागू करें. 17 सितंबर के बाद कारोबार थोड़ी मंद गति से चलेगा, लेकिन कुल मुनाफे पर कोई खास नकारात्मक असर नहीं पड़ेगा. गुरु की दृष्टि पंचम भाव पर होने और बुध के एकादश व द्वादश भाव में रहने से ट्रेडिंग से जुड़े जातकों को अच्छा लाभ होगा. नौकरीपेशा लोगों पर कार्यभार बढ़ सकता है. यदि आप नई नौकरी की तलाश में हैं तो सफलता मिलेगी और स्थान परिवर्तन (ट्रांसफर) के भी योग बन रहे हैं.

शिक्षा तथा करियर

विद्यार्थियों को सितंबर में मनचाहा मुकाम पाने के लिए थोड़ी अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ेगी. एकादश भाव में उच्च के गुरु की पंचम भाव पर दृष्टि होने से उच्च शिक्षा की पढ़ाई कर रहे छात्रों को बेहतरीन परिणाम मिलेंगे. विशेषकर कार्टूनिस्ट, कानून (Law), मेडिकल तथा सिविल सर्विसेज की तैयारी में जुटे अभ्यर्थियों को बड़ी सफलता मिल सकती है. करियर में उन्नति के नए मार्ग खुलेंगे; धीरे-धीरे आगे बढ़ें और कोई भी निर्णय जल्दबाजी में न लें.

प्रेम जीवन

प्रेम संबंधों के लिहाज से यह माह काफी संतोषजनक रहेगा. रिश्ते में स्थिरता और रोमांस दोनों देखने को मिलेंगे. साथी के साथ रिश्ते में नए आयाम तलाशने का यह बेहतरीन समय है और पार्टनर का पूरा सहयोग प्राप्त होगा. साथ में नई-नई जगहों पर घूमने जाने का प्लान बनेगा. शादीशुदा जातक व्यावहारिक संवाद पर विशेष ध्यान दें, जीवनसाथी के साथ गुणवत्तापूर्ण समय बिताएं और उन्हें सरप्राइज गिफ्ट दें, इससे दांपत्य जीवन में ताजगी आएगी.

स्वास्थ्य

स्वास्थ्य को लेकर अधिक तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन नियमित व्यायाम और संतुलित खान-पान अपनाएं. काम के अत्यधिक दबाव से बचें, अन्यथा शारीरिक थकान महसूस हो सकती है; समय पर नाश्ता व भोजन करें. 18 सितंबर के बाद सिरदर्द और मानसिक तनाव की समस्या परेशान कर सकती है. राहत पाने के लिए प्रतिदिन सुबह हल्का व्यायाम और प्राणायाम करें.

  • लकी नंबर: 4
  • लकी कलर: फिरोजा

ज्योतिषीय उपाय

  • भगवान श्रीगणेश के वैदिक या बीज मंत्रों का नित्य जाप करें तथा बुधवार को दूर्वा अर्पित करें.
  • प्रतिदिन कबूतरों को दाना डालें.

कर्क मासिक राशिफल सितंबर: जानिए पारिवारिक जीवन, व्यापार, नौकरी, प्रेम व सेहत का हाल

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा

ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा विगत 15 वर्षों से वैदिक ज्योतिष, पारिवारिक समस्याओं और वैवाहिक जीवन की जटिलताओं पर गहन कार्य कर रहे हैं. इस लंबे अनुभवकाल में आपने हजारों लोगों को जीवन के निर्णायक मोड़ों पर ज्योतिषीय और मनोवैज्ञानिक मार्गदर्शन प्रदान किया है. आपकी ख्याति एक ऐसे विद्वान के रूप में है जो केवल ग्रहों की गणना नहीं करते, बल्कि व्यक्ति की मानसिकता, सामाजिक परिस्थिति और पारिवारिक पृष्ठभूमि को भी कुंडली के साथ जोड़कर समाधान प्रस्तुत करते हैं. आपने M.A. (आचार्य) की उपाधि ज्योतिष शास्त्र में प्राप्त की, और वर्तमान में आप "A Study on Philandery and Problems in Marriage" विषय पर पीएच.डी. कर रहे हैं. यह शोध विषय आधुनिक समाज की उस गहरी समस्या को केंद्र में रखता है, जो विवाहों के विघटन, चरित्र दोष (Philandery), और मानसिक-सामाजिक तनाव से जुड़ी है. संजीत कुमार मिश्रा विवाह, संतान, प्रेम संबंध, पारिवारिक कलह, तथा करियर से जुड़े जटिल मामलों का समाधान वैदिक और व्यवहारिक दोनों दृष्टियों से करते हैं. लेखन, शोध और व्याख्यान के माध्यम से आप ज्योतिष को जन-जागरूकता और आत्मनिर्माण का माध्यम बना रहे हैं.    
Read More
Published at : 26 Aug 2026 10:06 AM (IST)
Tags :
Masik Rashifal Kanya Rashi Monthly Horoscope Rashifal
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

राशिफल
कन्या मासिक राशिफल सितंबर 2026: जानिए पारिवारिक जीवन, व्यापार, नौकरी, प्रेम व सेहत का हाल
कन्या राशि सितंबर 2026: व्यापार में मुनाफा या नौकरी में बदलाव? पढ़ें लव लाइफ और सेहत की पूरी भविष्यवाणी
राशिफल
सिंह मासिक राशिफल सितंबर 2026 जानिए पारिवारिक जीवन, व्यापार, नौकरी, प्रेम व सेहत का हाल
सिंह मासिक राशिफल 2026 सितंबर में सूर्य-केतु की युति से बदलेगी किस्मत, जानें किसे मिलेगा बड़ा लाभ?
राशिफल
कर्क मासिक राशिफल सितंबर: जानिए पारिवारिक जीवन, व्यापार, नौकरी, प्रेम व सेहत का हाल
कर्क मासिक राशिफल सितंबर: जानिए पारिवारिक जीवन, व्यापार, नौकरी, प्रेम व सेहत का हाल
राशिफल
टैरो राशिफल 26 अगस्त 2026, इन राशियों के सपने होंगे पूरे, कुछ को डील और निवेश में बरतनी होगी सावधानी
टैरो राशिफल 26 अगस्त 2026, इन राशियों के सपने होंगे पूरे, कुछ को डील और निवेश में बरतनी होगी सावधानी
Advertisement

वीडियोज

गर्लफ्रेंड की मोहब्बत पर मौत की स्क्रिप्ट !
कचरे में फेंकी एक्सपायर्ड चॉकलेट, लूटने उमड़ी भीड़!
'ऑल इंडिया पॉलिसी'..रोजगार मांगोगे,मिलेगी लाठी !
Kriti Sanon के रक्षाबंधन ऐड पर भड़कीं Kangana Ranaut
युवाओं की आवाज क्यों नहीं सुन रही सम्राट सरकार? पटना में बवाल!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'इस्लाम पर हमला', हाईकोर्ट के स्कूल में हिजाब वाले फैसले पर भड़के ओवैसी
'इस्लाम पर हमला', हाईकोर्ट के स्कूल में हिजाब वाले फैसले पर भड़के ओवैसी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
स्कूलों में हिजाब विवाद पर मायावती की प्रतिक्रिया, BSP चीफ ने की ये अपील
स्कूलों में हिजाब विवाद पर मायावती की प्रतिक्रिया, BSP चीफ ने की ये अपील
इंडिया
PAK की परमाणु साइट किराना हिल्स को बनाया निशाना? पूर्व CDS ने किया खुलासा
PAK की परमाणु साइट किराना हिल्स को बनाया निशाना? पूर्व CDS ने किया खुलासा
क्रिकेट
अनाया बांगर इंटरनेशनल क्रिकेट खेल सकती हैं या नहीं?
अनाया बांगर इंटरनेशनल क्रिकेट खेल सकती हैं या नहीं?
बॉलीवुड
अब कहां हैं 'राज' की 'भूतनी' मालिनी शर्मा? बॉलीवुड से दूर कर रही हैं ये काम
अब कहां हैं 'राज' की 'भूतनी' मालिनी शर्मा? बॉलीवुड से दूर कर रही हैं ये काम
इंडिया
'मेरी मां का परिवार भारत में...', भागवत के कार्यक्रम से चिढ़े जोहरान ममदानी?
'मेरी मां का परिवार भारत में...', भागवत के कार्यक्रम से चिढ़े जोहरान ममदानी?
बिहार
बिहार में इंटरकास्ट मैरिज करने पर सरकार देगी ढाई लाख रुपये! CM सम्राट का ऐलान
बिहार में इंटरकास्ट मैरिज करने पर सरकार देगी ढाई लाख रुपये! CM सम्राट का ऐलान
ट्रेंडिंग
भारत में UPI पेमेंट देख चौंकी फ्रांस से आई महिला, कही ये बातें
भारत में UPI पेमेंट देख चौंकी फ्रांस से आई महिला, कही ये बातें
ENT LIVE
Koffee With Karan 9 में Salman Khan का सोलो जलवा! Karan Johar के सवालों का देंगे जवाब
Koffee With Karan 9 में Salman Khan का सोलो जलवा! Karan Johar के सवालों का देंगे जवाब
ENT LIVE
The Traitors 2: Parul Gulati पर CHEATING के आरोप, Shahneel Gill ने कहा- ‘ये Unfair है
The Traitors 2: Parul Gulati पर CHEATING के आरोप, Shahneel Gill ने कहा- ‘ये Unfair है
ABP NEWS
Viral Video: हरिद्वार में भोले बाबा का अवतार, 21 फीट ऊंची प्रतिमा का उद्घाटन
Viral Video: हरिद्वार में भोले बाबा का अवतार, 21 फीट ऊंची प्रतिमा का उद्घाटन
ABP NEWS
Viral Video: सावन के आखिरी सोमवार पर चिराग पासवान ने शिवजी की पूजा की तस्वीरें की शेयर!
Viral Video: सावन के आखिरी सोमवार पर चिराग पासवान ने शिवजी की पूजा की तस्वीरें की शेयर!
ABP NEWS
Viral Video: ‘ले देकर FIR कर दो’, नेहा सिंह राठौर का आया गुस्सा!
Viral Video: ‘ले देकर FIR कर दो’, नेहा सिंह राठौर का आया गुस्सा!
Embed widget