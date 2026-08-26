कन्या मासिक राशिफल सितंबर 2026: जानिए पारिवारिक जीवन, व्यापार, नौकरी, प्रेम व सेहत का हाल

Virgo Monthly Horoscope 2026: सितंबर 2026 का महीना कन्या राशि के जातकों के लिए संपत्ति लाभ, करियर में नए अवसर और मिले-जुले परिणाम लेकर आ रहा है. उच्च के गुरु और अन्य प्रमुख ग्रहों का गोचर आपके पारिवारिक जीवन, व्यापार, उच्च शिक्षा और स्वास्थ्य पर कैसा प्रभाव डालेगा, जानिए ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा से कन्या राशि का संपूर्ण मासिक राशिफल.

पारिवारिक जीवन

कन्या राशि के जातकों का पारिवारिक जीवन इस माह सुखमय रहेगा और सभी सदस्य एक-दूसरे का पूरा सहयोग करेंगे. ग्रहों की अनुकूल स्थिति के चलते परिवार में नए मांगलिक या शुभ कार्य आरंभ करने की योजना बनेगी. 18 सितंबर को मंगल के दशम भाव और शुक्र के दूसरे भाव में संचरण से अचल संपत्ति (मकान या जमीन) खरीदने के मजबूत योग बन रहे हैं. वहीं 17 सितंबर को सूर्य के गोचर के बाद पारिवारिक रिश्तों में थोड़ी कलह बढ़ सकती है, इसलिए छोटी-छोटी बातों पर विवाद से बचें.

व्यापार तथा नौकरी

व्यापारियों के लिए यह महीना मिला-जुला साबित होगा. यदि कोई नया बिजनेस प्लान बनाया है, तो उसे अच्छी तरह समझकर ही लागू करें. 17 सितंबर के बाद कारोबार थोड़ी मंद गति से चलेगा, लेकिन कुल मुनाफे पर कोई खास नकारात्मक असर नहीं पड़ेगा. गुरु की दृष्टि पंचम भाव पर होने और बुध के एकादश व द्वादश भाव में रहने से ट्रेडिंग से जुड़े जातकों को अच्छा लाभ होगा. नौकरीपेशा लोगों पर कार्यभार बढ़ सकता है. यदि आप नई नौकरी की तलाश में हैं तो सफलता मिलेगी और स्थान परिवर्तन (ट्रांसफर) के भी योग बन रहे हैं.

शिक्षा तथा करियर

विद्यार्थियों को सितंबर में मनचाहा मुकाम पाने के लिए थोड़ी अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ेगी. एकादश भाव में उच्च के गुरु की पंचम भाव पर दृष्टि होने से उच्च शिक्षा की पढ़ाई कर रहे छात्रों को बेहतरीन परिणाम मिलेंगे. विशेषकर कार्टूनिस्ट, कानून (Law), मेडिकल तथा सिविल सर्विसेज की तैयारी में जुटे अभ्यर्थियों को बड़ी सफलता मिल सकती है. करियर में उन्नति के नए मार्ग खुलेंगे; धीरे-धीरे आगे बढ़ें और कोई भी निर्णय जल्दबाजी में न लें.

प्रेम जीवन

प्रेम संबंधों के लिहाज से यह माह काफी संतोषजनक रहेगा. रिश्ते में स्थिरता और रोमांस दोनों देखने को मिलेंगे. साथी के साथ रिश्ते में नए आयाम तलाशने का यह बेहतरीन समय है और पार्टनर का पूरा सहयोग प्राप्त होगा. साथ में नई-नई जगहों पर घूमने जाने का प्लान बनेगा. शादीशुदा जातक व्यावहारिक संवाद पर विशेष ध्यान दें, जीवनसाथी के साथ गुणवत्तापूर्ण समय बिताएं और उन्हें सरप्राइज गिफ्ट दें, इससे दांपत्य जीवन में ताजगी आएगी.

स्वास्थ्य

स्वास्थ्य को लेकर अधिक तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन नियमित व्यायाम और संतुलित खान-पान अपनाएं. काम के अत्यधिक दबाव से बचें, अन्यथा शारीरिक थकान महसूस हो सकती है; समय पर नाश्ता व भोजन करें. 18 सितंबर के बाद सिरदर्द और मानसिक तनाव की समस्या परेशान कर सकती है. राहत पाने के लिए प्रतिदिन सुबह हल्का व्यायाम और प्राणायाम करें.

लकी नंबर: 4

4 लकी कलर: फिरोजा

ज्योतिषीय उपाय

भगवान श्रीगणेश के वैदिक या बीज मंत्रों का नित्य जाप करें तथा बुधवार को दूर्वा अर्पित करें.

प्रतिदिन कबूतरों को दाना डालें.

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