मेष राशि के जातकों को आज परिवार, बच्चों और माता-पिता के साथ बाहर घूमने व क्वालिटी टाइम बिताने का अवसर मिलेगा, तथा दूर के रिश्तेदारों के आगमन की योजना बन सकती है. नए कारोबार की शुरुआत करने वालों को माल खरीदने से पहले बाजार की सही जानकारी जुटानी चाहिए, जबकि नौकरीपेशा लोगों को अधिक मेहनत करनी होगी. उधार दिया हुआ धन वापस मिलने की उम्मीद है और निवेश के लिए दिन अनुकूल रहेगा. जोड़ों के दर्द और मधुमेह के रोगी ठंड व खानपान का विशेष ध्यान रखें, तथा बुजुर्ग योग अपनाएं. प्रेम जीवन सुखद रहेगा और जीवनसाथी का पूरा सहयोग मिलेगा. आपका शुभ अंक 4 और शुभ रंग चॉकलेटी है. मां लक्ष्मी को सफेद फूल अर्पित करें और किसी मित्र को परफ्यूम भेंट करें.