मेष राशि के जातकों को आज परिवार, बच्चों और माता-पिता के साथ बाहर घूमने व क्वालिटी टाइम बिताने का अवसर मिलेगा, तथा दूर के रिश्तेदारों के आगमन की योजना बन सकती है. नए कारोबार की शुरुआत करने वालों को माल खरीदने से पहले बाजार की सही जानकारी जुटानी चाहिए, जबकि नौकरीपेशा लोगों को अधिक मेहनत करनी होगी. उधार दिया हुआ धन वापस मिलने की उम्मीद है और निवेश के लिए दिन अनुकूल रहेगा. जोड़ों के दर्द और मधुमेह के रोगी ठंड व खानपान का विशेष ध्यान रखें, तथा बुजुर्ग योग अपनाएं. प्रेम जीवन सुखद रहेगा और जीवनसाथी का पूरा सहयोग मिलेगा. आपका शुभ अंक 4 और शुभ रंग चॉकलेटी है. मां लक्ष्मी को सफेद फूल अर्पित करें और किसी मित्र को परफ्यूम भेंट करें.
2/12
वृषभ राशि के बड़े व्यापारियों को आज खरीदारी से पहले बजट का ध्यान रखना होगा, जबकि छोटे व मझोले कारोबारियों को अच्छा लाभ मिलने के योग हैं; नौकरीपेशा लोग ऑफिस पॉलिटिक्स से दूर रहें, वरिष्ठों के सहयोग से कार्य पूर्ण होंगे. आर्थिक लेन-देन और कर्ज लेने-देने से आज बचें, विशेषकर रिश्तेदारों को उधार न दें. दिनभर की व्यस्तता के बाद शाम परिवार के साथ बीतेगी, माता की सेहत को लेकर चिकित्सकीय परामर्श लेना पड़ सकता है. जोड़ों के दर्द में आयुर्वेदिक तेल की मालिश लाभदायक रहेगी और बच्चों के कान संबंधी दिक्कत का ध्यान रखें. लव लाइफ में साथी को छोटा उपहार देना मधुरता बढ़ाएगा. आपका शुभ अंक 8 और शुभ रंग लैवेंडर है. मां लक्ष्मी के सामने घी का दीपक जलाएं.
3/12
मिथुन राशि के व्यापारियों को आज दिनभर की सामान्य गति के बाद शाम से पहले कोई अच्छी डील हासिल हो सकती है; नौकरीपेशा लोग कार्यस्थल की राजनीति से दूरी बनाए रखें. उधारी के पैसे वापस मिलने से आर्थिक राहत मिलेगी, हालांकि किसी भी निवेश से पहले कागजी कार्रवाई की बारीकी से जांच अवश्य करें. परिवार की जिम्मेदारियां बखूबी निभाएंगे, बच्चों की पढ़ाई से जुड़ी शुभ सूचना मिलेगी और माता-पिता को स्वास्थ्य जांच के लिए ले जा सकते हैं. हृदय रोगी और मधुमेह से पीड़ित बुजुर्ग ठंड से बचाव रखें. लव लाइफ में खुलकर संवाद करने से नई ऊर्जा का संचार होगा. आपका शुभ अंक 4 और शुभ रंग पिंक है. जरूरतमंद को हरी सब्जियां या फल दान करें.
4/12
कर्क राशि के व्यापारियों को आज किसी भी नई डील पर हस्ताक्षर करने या जोखिम भरे निवेश से बचना चाहिए और पुराने खर्चों की समीक्षा करनी चाहिए. आर्थिक मामलों में पुरानी बचत काम आएगी; आवश्यकता पड़ने पर ही मदद लें और आज किसी को उधार न दें. शाम तक दफ्तर में व्यस्तता के बाद रात का समय परिवार के साथ सुखद बीतेगा तथा माता-पिता की सेहत में सुधार दिखेगा. वजन और पेट संबंधी दिक्कतों से बचने हेतु खानपान पर संयम रखें और बच्चों को ठंड से बचाएं. प्रेम संबंधों में भावनात्मक सुरक्षा महसूस होगी और अविवाहितों को किसी मित्र के प्रति आकर्षण हो सकता है. आपका शुभ अंक 2 और शुभ रंग पीला है. मां लक्ष्मी को खीर का भोग लगाएं.
5/12
सिंह राशि के कारोबारियों को व्यापारिक विकास के लिए नियमित समीक्षा और बैठकें करनी चाहिए; नौकरीपेशा लोगों को ऑफिस पॉलिटिक्स से सतर्क रहना होगा. पुराने कर्ज को चुकाने का प्रयास करें और आज किसी को उधार देने से बचें, विशेषकर रिश्तेदारों से लेन-देन टालें; पुरानी जमा-पूंजी सहायक सिद्ध होगी. परिवार से दूर रह रहे जातक भावनात्मक हो सकते हैं, सास-ससुर की सेहत का ध्यान रखें और स्थानांतरण संबंधी विषयों पर वरिष्ठों से सलाह लें. नसों की तकलीफ में व्यायाम लाभकारी रहेगा, वहीं महिलाओं और बच्चों के खानपान का ध्यान रखें. दांपत्य जीवन में अहंकार को बीच में न आने दें. आपका शुभ अंक 7 और शुभ रंग ग्रे है. मां लक्ष्मी की पूजा करें और मिठाई दान करें.
6/12
कन्या राशि के व्यापारियों को आज कारोबार की स्थिरता बनाए रखने के लिए बैठकें करनी चाहिए, जबकि नौकरीपेशा लोग गपशप और ऑफिस पॉलिटिक्स से बचें ताकि वरिष्ठों की नजर में नकारात्मक छवि न बने. आर्थिक स्थिति कुछ चुनौतीपूर्ण रह सकती है और किसी आकस्मिक खर्च के कारण पुरानी बचत के अतिरिक्त भी धन की आवश्यकता पड़ सकती है. व्यस्तता के चलते परिवार और जीवनसाथी की नाराजगी झेलनी पड़ सकती है, अतः अपनों के लिए समय निकालें. समय पर भोजन लें और वाहन सावधानी से चलाएं. प्रेम संबंधों में अनावश्यक आलोचना से बचें और धैर्य रखें. आपका शुभ अंक 6 और शुभ रंग ग्रे है. शुक्रवार को सफेद मिठाई का दान करें.
7/12
तुला राशि के व्यापारियों के लिए आज कोई अच्छी डील फाइनल होने के प्रबल योग हैं, वहीं नया कारोबार शुरू करने वालों को बुनियादी जानकारी जुटानी चाहिए; नौकरीपेशा लोगों को अधिक कार्यभार के बावजूद शाम तक बेहतरीन परिणाम मिलेंगे. पैसों की तंगी के बीच पुरानी बचत सहारा बनेगी; आज सोने में निवेश न करें और किसी भी योजना के नफा-नुकसान का आकलन जरूर करें. परिवार का पूरा सहयोग मिलेगा और बच्चों की शिक्षा से जुड़ी खुशखबरी प्राप्त होगी. मधुमेह रोगी और बच्चे बदलते मौसम में सेहत का ध्यान रखें. दांपत्य जीवन में छोटी बातों पर बहस टालें और रूठे साथी को मनाएं. आपका शुभ अंक 1 और शुभ रंग पर्ल व्हाइट है. मां लक्ष्मी को गुलाबी या सफेद फूल अर्पित करें.
8/12
वृश्चिक राशि के कपड़ा व्यापारियों और छोटे कारोबारियों के लिए आज का दिन मुनाफे वाला रहेगा; नौकरीपेशा लोगों को कार्यभार अधिक झेलना पड़ेगा, जो भविष्य में उन्नति दिलाएगा. लेन-देन में सतर्क रहें; आज किसी को उधार न दें, बल्कि अपना पुराना उधार चुकाने का प्रयास करें, दीर्घकालिक निवेश के लिए दिन अनुकूल है. परिवार और बच्चों के साथ उनकी पसंदीदा जगह जाने से खुशियों का माहौल बनेगा. वजन पर नियंत्रण रखें, जीवनसाथी की सेहत का ख्याल रखें और बच्चों को ठंडी चीजों से दूर रखें. प्रेम संबंधों में पारदर्शिता बनाए रखने से आपसी विश्वास गहराएगा. आपका शुभ अंक 5 और शुभ रंग मरून है. मां लक्ष्मी के सामने दीपक जलाएं.
9/12
धनु राशि के छोटे व्यापारियों को आज अच्छा लाभ होगा और कोई डील फाइनल हो सकती है, बस जल्दबाजी से बचें; नौकरीपेशा लोग ऑफिस पॉलिटिक्स से दूर रहें. ऋण लेने के लिए दिन अनुकूल है, हालांकि किसी भी लेन-देन में कागजी कार्रवाई के बिना आगे न बढ़ें. व्यस्त दिनचर्या या दूसरे शहर में रहने के कारण परिवार से दूरी महसूस हो सकती है. जोड़ों के दर्द से बचाव रखें और जीवनसाथी की सेहत का विशेष ध्यान दें. प्रेम जीवन में उत्साह बना रहेगा, अविवाहितों की नए व्यक्ति से मुलाकात संभव है और भविष्य की योजनाओं पर सार्थक चर्चा होगी. आपका शुभ अंक 5 और शुभ रंग मरून है. जरूरतमंद को पीले फल या भोजन दान करें.
10/12
मकर राशि के व्यापारियों के लिए आज का दिन चुनौतीपूर्ण रह सकता है; छोटे सौदे लाभकारी रहेंगे, पर बड़ी डील फिलहाल टाल दें. नौकरीपेशा लोग कार्यस्थल पर अपनी बातों को इधर-उधर न होने दें और केवल अपने काम पर ध्यान केंद्रित रखें. विद्यार्थियों को पढ़ाई की सामग्री पर खर्च करना पड़ सकता है, इसलिए अनावश्यक खरीदारी पर नियंत्रण रखकर बजट का पालन करें. व्यस्त शेड्यूल के कारण परिवार से दूरी का अहसास हो सकता है. लगातार बैठकर काम करने या पढ़ने के बीच विश्राम जरूर लें. काम की अधिकता के कारण पार्टनर को कम समय दे पाएंगे, संवाद बनाए रखें. आपका शुभ अंक 7 और शुभ रंग सफेद है. शुक्रवार को मां लक्ष्मी की पूजा करें.
11/12
कुंभ राशि के व्यापारियों को आज कारोबार में थोड़ी मंदी का सामना करना पड़ सकता है, जबकि नौकरीपेशा लोगों पर कार्यभार कम रहेगा और नया कौशल सीखने का अवसर मिलेगा. किसी को उधार देने या बिना सोचे खर्च करने से बचें और सोने में निवेश करने से पहले पूरी जांच-पड़ताल कर लें. व्यस्तता या दूरी के कारण भावनात्मक महसूस करने पर जीवनसाथी का पूरा सहयोग मनोबल बढ़ाएगा. स्क्रीन के अधिक उपयोग से आंखों में थकान हो सकती है, सावधानी बरतें. प्रेम संबंधों में धैर्य रखें और प्रतिक्रिया देने से पहले साथी की बात शांति से सुनें. आपका शुभ अंक 7 और शुभ रंग ऑरेंज है. शुक्रवार को सफेद वस्तु का दान करें.
12/12
मीन राशि के व्यापारियों के लिए आज नई डील पर हस्ताक्षर करने का अनुकूल समय है, बस कागजी कार्रवाई ध्यानपूर्वक करें; नौकरीपेशा लोगों को ऑफिस पॉलिटिक्स से सतर्क रहना होगा. विद्यार्थियों को पाठ्यक्रम और अध्ययन सामग्री पर खर्च करना पड़ सकता है, अतः बजट के अनुसार ही व्यय करें. पुरानी बातों के कारण परिवार में हल्की नाराजगी रह सकती है; माता-पिता की सेहत का ध्यान रखें और घर के फैसलों में बच्चों की राय भी लें. मानसिक तनाव से बचने के लिए पर्याप्त नींद लें. प्रेम संबंधों में भावनात्मक जुड़ाव और विश्वास मजबूत होगा. आपका शुभ अंक 4 और शुभ रंग पर्पल है. मां लक्ष्मी को कमल या सफेद फूल अर्पित करें.