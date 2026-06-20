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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोSawan month 2026: पावन महीने सावन शुरू होने से पहले घर को भी बनाए पवित्र, वास्तु अनुसार करें ये बदलाव

Sawan month 2026: पावन महीने सावन शुरू होने से पहले घर को भी बनाए पवित्र, वास्तु अनुसार करें ये बदलाव

Sawan month 2026: सावन शुरू होने से पहले घर की सफाई, नकारात्मक चीजों को हटाना और डमरू, नंदी व रुद्राक्ष जैसी शुभ वस्तुएं लाने से शिव कृपा, शांति और सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है.

Written By : रुचि शर्मा |  Updated at : 20 Jun 2026 12:27 PM (IST)
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Sawan month 2026: सावन का महीना सिर्फ बारिश या हरियाली का मौसम नहीं होता, बल्कि इसे भगवान शिव की भक्ति और आशीर्वाद पाने का सबसे पवित्र समय माना जाता है. ऐसा विश्वास है कि इस महीने में की गई छोटी-सी भक्ति भी भोलेनाथ की विशेष कृपा दिला सकती है. 

इसलिए अगर सावन शुरू होने से पहले घर और जीवन में कुछ छोटे-छोटे बदलाव कर लिए जाएं, तो सकारात्मक ऊर्जा, शांति और समृद्धि का रास्ता खुल सकता है. आइए जानते हैं सावन से पहले किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और क्या बदलाव जरूरी माने जाते हैं.

 

घर की सफाई से करें नई शुरुआत

सावन आने से पहले घर की अच्छी तरह सफाई करना बहुत जरूरी माना जाता है. कहा जाता है कि भगवान शिव स्वच्छ और पवित्र स्थान में ही वास करते हैं. 

इसलिए घर के हर कोने को साफ करें और पुरानी, टूटी या बेकार चीजों को बाहर निकाल दें. इससे घर में हल्कापन और सकारात्मक ऊर्जा महसूस होती है.

नकारात्मक चीजों को घर से दूर करें

इस पवित्र महीने में कोशिश करें कि घर का वातावरण शांत और सात्त्विक रहे. इसलिए प्याज़, लहसुन, शराब, सिगरेट और मांसाहार जैसी चीजों से दूरी बनाना बेहतर माना जाता है.

इससे न सिर्फ वातावरण साफ होता है, बल्कि मन भी शांत रहता है और पूजा में मन लगता है.

यह भी पढ़ें- Santan Prapti Ke Upay: संतान सुख के लिए करें ये 6 आसान उपाय, घर में गूंज उठेगी किलकारी

ये शुभ चीजें जरूर घर में लाएं

डमरू: डमरू भगवान शिव की ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है. इसे घर के पूजा स्थान में रखने से नकारात्मकता दूर होती है और वातावरण में सकारात्मकता बढ़ती है.

नंदी की मूर्ति: नंदी भगवान शिव के सबसे प्रिय भक्त माने जाते हैं. शिव मंदिर के सामने नंदी की मूर्ति रखने से भक्ति में स्थिरता आती है और मन में श्रद्धा बढ़ती है.

रुद्राक्ष: रुद्राक्ष को भगवान शिव का अत्यंत पवित्र प्रतीक माना गया है. इसे घर में रखने या धारण करने से मन शांत होता है और ध्यान एकाग्र रहता है.

टूटी मूर्तियों को घर से हटाएं

अगर घर में किसी देवी-देवता की टूटी या खंडित मूर्ति है, तो उसे सावन से पहले सम्मानपूर्वक विसर्जित कर देना चाहिए. ऐसी मूर्तियों को घर में रखना शुभ नहीं माना जाता, क्योंकि यह नकारात्मक ऊर्जा का कारण बन सकती हैं.

बंद चीजों को हटाना भी जरूरी

घर में बंद पड़ी घड़ियां, खासकर मंदिर में रखी हुई, रुकी हुई ऊर्जा का संकेत मानी जाती हैं. इसी तरह फटी हुई धार्मिक किताबों को भी सम्मान के साथ हटा देना चाहिए, ताकि घर का माहौल पवित्र बना रहे.

सावन में साधना और सादगी का महत्व

सावन के कुछ खास दिनों, खासकर सोमवार को जमीन पर सोना भी शुभ माना जाता है. इससे मन में विनम्रता आती है और भक्ति भाव गहरा होता है. यह एक तरह का आत्म-अनुशासन भी माना जाता है जो जीवन में संतुलन लाता है.

 

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author रुचि शर्मा

रुचि शर्मा ज्योतिष जानकार हैं जो पिछले 13 वर्षों से ज्योतिष, धर्म और आध्यात्मिक विषयों पर अध्ययन, शोध और लेखन कर रही हैं. वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, हस्तरेखा शास्त्र, टैरो, Chinese Astrology, राशिफल (Horoscope), ग्रह गोचर, पंचांग (Panchang), व्रत-त्योहार और धार्मिक परंपराओं से जुड़े विषयों पर उनकी विशेष पकड़ है. जटिल ज्योतिषीय सिद्धांतों और ग्रह-नक्षत्रों के प्रभाव को सरल एवं सहज भाषा में समझाना उनकी प्रमुख पहचान है.

उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से मास्टर इन मास कम्युनिकेशन की डिग्री प्राप्त की है. मीडिया और डिजिटल कंटेंट के क्षेत्र में लंबे अनुभव के दौरान वह राजस्थान पत्रिका, हिंदुस्तान, बीईसीआईएल, टाइम्स ग्रुप और Astrosage जैसी प्रतिष्ठित संस्थाओं के साथ कार्य कर चुकी हैं. पिछले कई वर्षों से उनका लेखन मुख्य रूप से ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और भारतीय संस्कृति से जुड़े विषयों पर केंद्रित रहा है.

रुचि शर्मा पारंपरिक ज्योतिषीय ग्रंथों, पंचांगों और प्रामाणिक स्रोतों के आधार पर विषयों का अध्ययन करती हैं तथा यूजर्स तक सरल, विश्वसनीय और उपयोगी जानकारी पहुंचाने का प्रयास करती हैं. उनके लेखों का उद्देश्य ज्योतिष और धर्म से जुड़े विषयों को आम पाठकों के लिए सहज और समझने योग्य बनाना है.
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Published at : 20 Jun 2026 12:27 PM (IST)
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Vastu Tips Home Sawan Month Sawan 2026 Importance Lord Shiva Worship Sawan Upay In Hindi Sawan Rituals Home Remedies
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