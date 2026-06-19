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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मSantan Prapti Ke Upay: संतान सुख के लिए करें ये 6 आसान उपाय, घर में गूंज उठेगी किलकारी

Santan Prapti Ke Upay: संतान सुख के लिए करें ये 6 आसान उपाय, घर में गूंज उठेगी किलकारी

Santan Prapti Ke Upay: संतान प्राप्ति में आ रही रुकावटों को दूर करने के लिए मंगलवार व्रत, संतान गोपाल मंत्र जैसे आसान उपाय बेहद फलदायी माने गए हैं, जिनसे घर में सुख-शांति और सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है।

Written By : रुचि शर्मा |  Updated at : 19 Jun 2026 03:53 PM (IST)
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Santan Prapti Ke Upay: हमारे समाज में संतान को भगवान का सबसे बड़ा आशीर्वाद माना गया है. कहा जाता है कि घर में बच्चे की किलकारी से ही घर में खुशियां और पूरा परिवार का सुख बढ़ जाता है. लेकिन कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि लाख कोशिशों के बाद भी कुछ लोगों को संतान सुख आसानी से नहीं मिल पाता. इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं कभी ग्रहों की स्थिति, कभी स्वास्थ्य से जुड़ी वजहें, तो कभी मानसिक तनाव भी इसका कारण बन जाता है.

ऐसे में ज्योतिष में कुछ सरल उपाय बताए गए हैं, जिन्हें श्रद्धा और विश्वास के साथ करने से जीवन में सकारात्मक बदलाव आने की संभावना मानी जाती है. ये उपाय न सिर्फ संतान सुख में मदद करते हैं, बल्कि घर में शांति और रिश्तों में भी मधुरता लाते हैं. आइए जानते हैं इस उपायों के बारे में-

 

मंगलवार का व्रत व हनुमान जी की पूजा

संतान सुख के लिए मंगलवार का व्रत बहुत शुभ माना गया है. इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और हनुमान जी के सामने दीपक जलाएँ. फिर हनुमान चालीसा का पाठ करें. ऐसा माना जाता है कि लगातार 21 मंगलवार तक यह व्रत करने से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा आती है और मनोकामनाएँ पूरी होने में मदद मिलती है.

संतान गोपाल मंत्र का जाप

भगवान कृष्ण के बाल रूप 'संतान गोपाल' का मंत्र बहुत शक्तिशाली माना जाता है. इस मंत्र का श्रद्धा के साथ जाप करने से संतान सुख की इच्छा पूरी होने की मान्यता है. इसे नियमित रूप से शांत मन से करना चाहिए और भगवान कृष्ण से सच्चे मन से प्रार्थना करनी चाहिए.

अभिलाषा स्तोत्र का पाठ

अगर घर में लगातार संतान सुख में रुकावट आ रही हो तो अभिलाषा स्तोत्र का पाठ बहुत लाभकारी माना गया है. इसे रोज़ाना या कम से कम कुछ महीनों तक नियमित रूप से पढ़ने की सलाह दी जाती है. ऐसा कहा जाता है कि यह स्तोत्र मन की इच्छाओं को पूरा करने में सहायक होता है और जीवन में सकारात्मकता लाता है.

गुरुवार का व्रत रखें

गुरुवार का दिन भगवान विष्णु और बृहस्पति देव को समर्पित होता है. इस दिन व्रत रखने और पीले वस्त्र पहनने का विशेष महत्व बताया गया है. दंपत्ति मिलकर यह व्रत करें तो इसका असर और अच्छा माना जाता है. इस दिन पीली चीजों का दान करना भी शुभ माना जाता है.

घर में साफ-सफाई और सकारात्मक वातावरण रखें

ज्योतिष में माना जाता है कि जहां घर में शांति और साफ-सफाई रहती है, वहां सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है. इसलिए घर को हमेशा साफ रखें, पूजा-पाठ नियमित करें और नकारात्मक सोच से दूर रहें.

भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा

संतान सुख के लिए भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा भी बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है. सोमवार के दिन शिवलिंग पर जल चढ़ाना और 'ॐ नमः शिवाय' का जाप करना बहुत शुभ माना गया है.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

 

About the author रुचि शर्मा

रुचि शर्मा ज्योतिष जानकार हैं जो पिछले 13 वर्षों से ज्योतिष, धर्म और आध्यात्मिक विषयों पर अध्ययन, शोध और लेखन कर रही हैं. वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, हस्तरेखा शास्त्र, टैरो, Chinese Astrology, राशिफल (Horoscope), ग्रह गोचर, पंचांग (Panchang), व्रत-त्योहार और धार्मिक परंपराओं से जुड़े विषयों पर उनकी विशेष पकड़ है. जटिल ज्योतिषीय सिद्धांतों और ग्रह-नक्षत्रों के प्रभाव को सरल एवं सहज भाषा में समझाना उनकी प्रमुख पहचान है.

उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से मास्टर इन मास कम्युनिकेशन की डिग्री प्राप्त की है. मीडिया और डिजिटल कंटेंट के क्षेत्र में लंबे अनुभव के दौरान वह राजस्थान पत्रिका, हिंदुस्तान, बीईसीआईएल, टाइम्स ग्रुप और Astrosage जैसी प्रतिष्ठित संस्थाओं के साथ कार्य कर चुकी हैं. पिछले कई वर्षों से उनका लेखन मुख्य रूप से ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और भारतीय संस्कृति से जुड़े विषयों पर केंद्रित रहा है.

रुचि शर्मा पारंपरिक ज्योतिषीय ग्रंथों, पंचांगों और प्रामाणिक स्रोतों के आधार पर विषयों का अध्ययन करती हैं तथा यूजर्स तक सरल, विश्वसनीय और उपयोगी जानकारी पहुंचाने का प्रयास करती हैं. उनके लेखों का उद्देश्य ज्योतिष और धर्म से जुड़े विषयों को आम पाठकों के लिए सहज और समझने योग्य बनाना है.
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Published at : 19 Jun 2026 02:37 PM (IST)
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