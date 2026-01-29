Sagittarius Tarot Horoscope February 2026: टैरो कार्ड्स के अनुसार, धनु राशि वालों के लिए फरवरी साहस और संचार का महीना है. प्रेम, परिवार और करियर में स्पष्ट संवाद और सकारात्मक प्रयास से लाभ मिलेगा. स्वास्थ्य पर ध्यान रखें और निवेश सोच-समझकर करें. ज्योतिषाचार्य और टैरो कार्ड रीडर नितिका शर्मा से धनु राशि वाले जानें अपना मासिक राशिफल.

प्रेम एवं संबंध

फरवरी का महीना धनु राशि वालों के लिए प्रेम और रोमांस में सक्रिय रहेगा. जो कपल्स साथ हैं, उनके लिए छोटी यात्राएं या रोमांटिक प्लान संबंधों को और मजबूत करने का अवसर देंगे. सिंगल लोगों को सोशल मीडिया या दोस्तों के जरिए नए संपर्क बनाने का मौका मिल सकता है. आत्मविश्वास और स्पष्ट संवाद से प्रेम जीवन में सकारात्मक बदलाव आएंगे.

पारिवारिक जीवन

परिवार के साथ बातचीत और मेलजोल अच्छा रहेगा. घर में हल्के-मुलायम झगड़े हो सकते हैं, लेकिन साहस और समझदारी से हर स्थिति को संभाला जा सकता है. परिवार के बुजुर्गों का आशीर्वाद और मार्गदर्शन आपके लिए लाभकारी रहेगा.

करियर एवं नौकरी

नौकरीपेशा धनु राशि वालों को फरवरी में अपने विचार स्पष्ट रूप से रखने का समय है. सहकर्मियों के साथ संवाद सकारात्मक रहेगा. नई नौकरी की तलाश में हैं, तो मीडिया, मार्केटिंग या लेखन क्षेत्र में प्रयास करने वाले सफलता की संभावना रखेंगे. इंटरव्यू की तैयारी और आत्मविश्वास से कदम बढ़ाने से अवसर बढ़ेंगे.

व्यवसाय और निवेश

वित्तीय मामलों में छोटे निवेश पर ध्यान दें. जल्दबाजी में बड़े निवेश से बचें. अपनी सेहत में निवेश करना भी जरूरी है, इसलिए स्वास्थ्य बीमा और फिटनेस पर खर्च करना लाभकारी रहेगा.

स्वास्थ्य और फिटनेस

कंधे और हाथ में दर्द की संभावना है. नियमित व्यायाम, हल्का स्ट्रेचिंग और पर्याप्त आराम से स्वास्थ्य संतुलित रहेगा. तनाव कम करने के लिए ध्यान और योग अपनाना लाभकारी रहेगा.