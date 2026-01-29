हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोSagittarius Tarot Horoscope February 2026: धनु के लिए साहस, संचार और नए अवसरों का माह, फरवरी टैरो राशिफल

Sagittarius Tarot Horoscope February 2026: धनु के लिए साहस, संचार और नए अवसरों का माह, फरवरी टैरो राशिफल

Sagittarius Tarot Horoscope February 2026: साल 2026 का दूसरा महीना फरवरी शुरू होने वाला. सभी 12 राशियों के लिए यह नया महीना कैसा रहेगा, यहां जानें धनु टैरो मासिक राशिफल (Masik Rashifal).

By : एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा | Edited By: पल्लवी कुमारी | Updated at : 29 Jan 2026 07:00 AM (IST)
Sagittarius Tarot Horoscope February 2026: टैरो कार्ड्स के अनुसार, धनु राशि वालों के लिए फरवरी साहस और संचार का महीना है. प्रेम, परिवार और करियर में स्पष्ट संवाद और सकारात्मक प्रयास से लाभ मिलेगा. स्वास्थ्य पर ध्यान रखें और निवेश सोच-समझकर करें. ज्योतिषाचार्य और टैरो कार्ड रीडर नितिका शर्मा से धनु राशि वाले जानें अपना मासिक राशिफल.

प्रेम एवं संबंध

फरवरी का महीना धनु राशि वालों के लिए प्रेम और रोमांस में सक्रिय रहेगा. जो कपल्स साथ हैं, उनके लिए छोटी यात्राएं या रोमांटिक प्लान संबंधों को और मजबूत करने का अवसर देंगे. सिंगल लोगों को सोशल मीडिया या दोस्तों के जरिए नए संपर्क बनाने का मौका मिल सकता है. आत्मविश्वास और स्पष्ट संवाद से प्रेम जीवन में सकारात्मक बदलाव आएंगे.

पारिवारिक जीवन

परिवार के साथ बातचीत और मेलजोल अच्छा रहेगा. घर में हल्के-मुलायम झगड़े हो सकते हैं, लेकिन साहस और समझदारी से हर स्थिति को संभाला जा सकता है. परिवार के बुजुर्गों का आशीर्वाद और मार्गदर्शन आपके लिए लाभकारी रहेगा.

करियर एवं नौकरी

नौकरीपेशा धनु राशि वालों को फरवरी में अपने विचार स्पष्ट रूप से रखने का समय है. सहकर्मियों के साथ संवाद सकारात्मक रहेगा. नई नौकरी की तलाश में हैं, तो मीडिया, मार्केटिंग या लेखन क्षेत्र में प्रयास करने वाले सफलता की संभावना रखेंगे. इंटरव्यू की तैयारी और आत्मविश्वास से कदम बढ़ाने से अवसर बढ़ेंगे.

व्यवसाय और निवेश

वित्तीय मामलों में छोटे निवेश पर ध्यान दें. जल्दबाजी में बड़े निवेश से बचें. अपनी सेहत में निवेश करना भी जरूरी है, इसलिए स्वास्थ्य बीमा और फिटनेस पर खर्च करना लाभकारी रहेगा.

स्वास्थ्य और फिटनेस

कंधे और हाथ में दर्द की संभावना है. नियमित व्यायाम, हल्का स्ट्रेचिंग और पर्याप्त आराम से स्वास्थ्य संतुलित रहेगा. तनाव कम करने के लिए ध्यान और योग अपनाना लाभकारी रहेगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा

नीतिका शर्मा एक प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य एवं फेमस टैरो कार्ड रीडर है. एमएससी कंप्यूटर साइंस से पोस्ट ग्रेजुएट और ज्योतिष प्रवीण एवं ज्योतिष विशारद् शिक्षा प्राप्त नीतिका शर्मा के लेख विभिन्न समाचार पत्रों एवं टीवी चैनल में प्रकाशित होते रहते हैं. इन्हें वास्तु बताने में भी महारत हासिल है. ज्योतिष ग्रंथों का गहन अध्ययन करने के बाद आम जनमानस के जीवन को आसान और सुगम बनाने की दिशा में प्रयासरत नीतिका शर्मा की कई भविष्यवाणी सच साबित हो चुकी हैं. ज्योतिष विषय में इनका अनुभव 10 वर्षों से अधिक का है. 
Published at : 29 Jan 2026 07:00 AM (IST)
Dhanu Rashifal Tarot Card Monthly Horoscope Astrology 2026 February 2026 Horoscope Sagittarius Tarot Horoscope
