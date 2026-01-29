हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Capricorn Tarot Horoscope February 2026: मकर फरवरी टैरो राशिफल, धन और पारिवारिक उन्नति का महीना

Capricorn Tarot Horoscope February 2026: साल 2026 का दूसरा महीना फरवरी शुरू होने वाला. सभी 12 राशियों के लिए यह नया महीना कैसा रहेगा, यहां जानें मकर टैरो मासिक राशिफल (Masik Rashifal).

By : एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा | Edited By: पल्लवी कुमारी | Updated at : 29 Jan 2026 07:15 AM (IST)
Preferred Sources

Capricorn Tarot Horoscope February 2026: टैरो कार्ड्स के अनुसार, मकर राशि वालों के लिए फरवरी धन, परिवार और स्थिरता का महीना है. करियर में उत्साह और नई परियोजनाओं से लाभ मिलेगा. प्रेम में धैर्य रखें और स्वास्थ्य पर ध्यान दें. ज्योतिषाचार्य और टैरो कार्ड रीडर नितिका शर्मा से मकर राशि वाले जानें अपना मासिक राशिफल.

प्रेम एवं संबंध

फरवरी का महीना मकर राशि वालों के लिए प्रेम और रिश्तों में संतुलन और समझदारी लाएगा. जो कपल्स साथ हैं, वे इस समय परिवार को अपने रिश्ते के बारे में बता सकते हैं और रिश्ता आगे बढ़ाने के लिए निर्णय ले सकते हैं. सिंगल लोगों के लिए इस महीने इंतजार करने का समय है सही साथी धीरे-धीरे सामने आएगा.

पारिवारिक जीवन

परिवार और घर के मामलों में यह महीना महत्वपूर्ण रहेगा. पारिवारिक संपत्ति के मामलों में प्रगति संभव है. घर के बुजुर्गों और परिवार के सदस्य आपकी मदद और मार्गदर्शन देंगे. परिवार में सौहार्द बनाए रखने से रिश्तों में मिठास बनी रहेगी.

करियर एवं नौकरी

नौकरीपेशा मकर राशि वालों को फरवरी में स्थिरता और संतोष मिलेगा. नई परियोजनाओं में भाग लेने से उत्साह और काम में निखार आएगा. नई नौकरी की तलाश करने वाले लोग बैंकिंग, फाइनेंस या मैनेजमेंट क्षेत्र में अवसर तलाश सकते हैं.

व्यवसाय और निवेश

वित्तीय मामलों में यह महीना लाभकारी रहेगा. आय के नए स्रोत बन सकते हैं. प्रॉपर्टी में निवेश करना फायदेमंद साबित होगा. धन संचय के लिए सोच-समझकर कदम उठाएं और जल्दबाजी से बचें.

स्वास्थ्य और फिटनेस

स्वास्थ्य पर ध्यान दें. गले और दांतों की समस्या हो सकती है. नियमित जांच और समय पर इलाज कराना लाभकारी रहेगा. योग, व्यायाम और संतुलित आहार से शरीर स्वस्थ और ऊर्जावान रहेगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा

नीतिका शर्मा एक प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य एवं फेमस टैरो कार्ड रीडर है. एमएससी कंप्यूटर साइंस से पोस्ट ग्रेजुएट और ज्योतिष प्रवीण एवं ज्योतिष विशारद् शिक्षा प्राप्त नीतिका शर्मा के लेख विभिन्न समाचार पत्रों एवं टीवी चैनल में प्रकाशित होते रहते हैं. इन्हें वास्तु बताने में भी महारत हासिल है. ज्योतिष ग्रंथों का गहन अध्ययन करने के बाद आम जनमानस के जीवन को आसान और सुगम बनाने की दिशा में प्रयासरत नीतिका शर्मा की कई भविष्यवाणी सच साबित हो चुकी हैं. ज्योतिष विषय में इनका अनुभव 10 वर्षों से अधिक का है. 
Published at : 29 Jan 2026 07:15 AM (IST)
Tags :
Makar Rashifal Tarot Card Monthly Horoscope Astrology 2026 February 2026 Horoscope Capricorn Tarot Horoscope
ENT LIVE
Cheekatilo Telugu Film Review: Mystery Thriller, अच्छे Idea को कर दिया बिलकुल खराब
Cheekatilo Telugu Film Review: Mystery Thriller, अच्छे Idea को कर दिया बिलकुल खराब
