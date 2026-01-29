Capricorn Tarot Horoscope February 2026: मकर फरवरी टैरो राशिफल, धन और पारिवारिक उन्नति का महीना

Capricorn Tarot Horoscope February 2026: टैरो कार्ड्स के अनुसार, मकर राशि वालों के लिए फरवरी धन, परिवार और स्थिरता का महीना है. करियर में उत्साह और नई परियोजनाओं से लाभ मिलेगा. प्रेम में धैर्य रखें और स्वास्थ्य पर ध्यान दें. ज्योतिषाचार्य और टैरो कार्ड रीडर नितिका शर्मा से मकर राशि वाले जानें अपना मासिक राशिफल.

प्रेम एवं संबंध

फरवरी का महीना मकर राशि वालों के लिए प्रेम और रिश्तों में संतुलन और समझदारी लाएगा. जो कपल्स साथ हैं, वे इस समय परिवार को अपने रिश्ते के बारे में बता सकते हैं और रिश्ता आगे बढ़ाने के लिए निर्णय ले सकते हैं. सिंगल लोगों के लिए इस महीने इंतजार करने का समय है सही साथी धीरे-धीरे सामने आएगा.

पारिवारिक जीवन

परिवार और घर के मामलों में यह महीना महत्वपूर्ण रहेगा. पारिवारिक संपत्ति के मामलों में प्रगति संभव है. घर के बुजुर्गों और परिवार के सदस्य आपकी मदद और मार्गदर्शन देंगे. परिवार में सौहार्द बनाए रखने से रिश्तों में मिठास बनी रहेगी.

करियर एवं नौकरी

नौकरीपेशा मकर राशि वालों को फरवरी में स्थिरता और संतोष मिलेगा. नई परियोजनाओं में भाग लेने से उत्साह और काम में निखार आएगा. नई नौकरी की तलाश करने वाले लोग बैंकिंग, फाइनेंस या मैनेजमेंट क्षेत्र में अवसर तलाश सकते हैं.

व्यवसाय और निवेश

वित्तीय मामलों में यह महीना लाभकारी रहेगा. आय के नए स्रोत बन सकते हैं. प्रॉपर्टी में निवेश करना फायदेमंद साबित होगा. धन संचय के लिए सोच-समझकर कदम उठाएं और जल्दबाजी से बचें.

स्वास्थ्य और फिटनेस

स्वास्थ्य पर ध्यान दें. गले और दांतों की समस्या हो सकती है. नियमित जांच और समय पर इलाज कराना लाभकारी रहेगा. योग, व्यायाम और संतुलित आहार से शरीर स्वस्थ और ऊर्जावान रहेगा.