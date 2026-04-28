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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोEMI और Loan ने बढ़ाई टेंशन? मंगलवार को किया यह 1 उपाय दिला सकता है कर्ज से राहत

EMI और Loan ने बढ़ाई टेंशन? मंगलवार को किया यह 1 उपाय दिला सकता है कर्ज से राहत

Rin Mochan Mangal Stotram: कर्ज, होम लोन, पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड की EMI की टेंशन मानसिक अशांति बढ़ाती है. मंगलवार को कर्ज और धन संबंधी परेशानी को कम करने के लिए ऋणमोचन मंगल स्तोत्र का पाठ करें.

By : पल्लवी कुमारी | Updated at : 28 Apr 2026 08:54 AM (IST)
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  • मंगलवार को ऋणमोचन मंगल स्तोत्र का पाठ करें।
  • हनुमान जी और मंगल ग्रह को समर्पित है स्तोत्र।
  • आर्थिक परेशानियों और कर्ज से मुक्ति दिलाता है।
  • नकारात्मक ऊर्जा दूर कर मानसिक शांति देता है।

Rin Mochan Mangal Stotram: मंगलवार का दिन भगवान हनुमान (Hanuman Ji) की पूजा का सबसे उत्तम दिन माना जाता है. हनुमान जी की अराधना से समस्त परेशानियों से छुटकारा मिलता है. आज के समय में लोगों के बीच जो सबसे आम समस्या है, वह है ‘कर्ज’. आम व्यक्ति होम लोन, पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड की EMI के जरिए कई तरह के आर्थिक दबाव में फंसा हुआ है.

कर्ज या किस्त से ना सिर्फ जीवन तनावपूर्ण हो जाता है, बल्कि इससे आर्थिक परेशानी और मानसिक अशांति भी बढ़ती है. लेकिन ज्योतिष और धार्मिक उपायों में विश्वास रखने वाले लोगों के लिए ऋण मंगल मोचन स्तोत्र कर्ज मुक्ति के लिए एक प्रभावी उपाय माना जाता है, खासकर मंगलवार के दिन इसका पाठ करना फलदायी हो सकता है.

ऋण मंगल मोचन स्तोत्र क्या है

ऋण मंगल मोचन स्तोत्र हनुमानजी और मंगल ग्रह को समर्पित एक स्तोत्र है. मान्यता है कि, इसका पाठ करने से आर्थिक परेशानियों और कर्ज से शीघ्र मुक्ति मिल सकती है. साथ ही यह स्तोत्र नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है. यदि आप मानसिक या आर्थिक परेशानियों से जूझ रहे हैं तो मंगलवार के दिन ऋण मंगल मोचन स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं.

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ऋण मंगल मोचन स्तोत्र की विधि और लाभ

  • आप प्रतिदिन या मंगलवार को ऋण मोचन मंगल स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं.
  • स्नान के बाद लाल रंग का वस्त्र पहनें और लाल आसन पर बैठकर हनुमान जी की पूजा करें. इसके बाद ऋण मंगल मोचन स्तोत्र का पाठ करे.
  • ऋण मोचन मंगल स्तोत्र के पाठ से हनुमान जी की कृपा मिलती है और कुंडली में मंगल के अशुभ प्रभाव भी कम होते हैं.
  • माना जाता है कि, कुंडली में मंगल अशुभ स्थिति में हो तो कर्ज और मानसिक तनाव बढ़ता है. ऐसे में मंगलवार के दिन इसका पाठ किया जा सकता है.
  • ऋण मंगल मोचन स्तोत्र का पाठ कम से कम 11 बार करना लाभकारी माना जाता है. अगर संभव हो तो 21 या 40 दिनों तक लगातार भी यह पाठ कर सकते हैं.

॥ऋणमोचन मंगल स्तोत्र॥

मङ्गलो भूमिपुत्रश्च ऋणहर्ता धनप्रदः।
स्थिरासनो महाकयः सर्वकर्मविरोधकः ॥1॥

लोहितो लोहिताक्षश्च सामगानां कृपाकरः।
धरात्मजः कुजो भौमो भूतिदो भूमिनन्दनः॥2॥

अङ्गारको यमश्चैव सर्वरोगापहारकः।
व्रुष्टेः कर्ताऽपहर्ता च सर्वकामफलप्रदः॥3॥

एतानि कुजनामनि नित्यं यः श्रद्धया पठेत्।
ऋणं न जायते तस्य धनं शीघ्रमवाप्नुयात्॥4॥

धरणीगर्भसम्भूतं विद्युत्कान्तिसमप्रभम्।
कुमारं शक्तिहस्तं च मङ्गलं प्रणमाम्यहम्॥5॥

स्तोत्रमङ्गारकस्यैतत्पठनीयं सदा नृभिः।
न तेषां भौमजा पीडा स्वल्पाऽपि भवति क्वचित्॥6॥

अङ्गारक महाभाग भगवन्भक्तवत्सल।
त्वां नमामि ममाशेषमृणमाशु विनाशय॥7॥

ऋणरोगादिदारिद्रयं ये चान्ये ह्यपमृत्यवः।
भयक्लेशमनस्तापा नश्यन्तु मम सर्वदा॥ 8 ||

अतिवक्त्र दुरारार्ध्य भोगमुक्त जितात्मनः।
तुष्टो ददासि साम्राज्यं रुश्टो हरसि तत्ख्शणात्॥9॥

विरिंचिशक्रविष्णूनां मनुष्याणां तु का कथा।
तेन त्वं सर्वसत्त्वेन ग्रहराजो महाबलः॥10॥

पुत्रान्देहि धनं देहि त्वामस्मि शरणं गतः।
ऋणदारिद्रयदुःखेन शत्रूणां च भयात्ततः॥11॥

एभिर्द्वादशभिः श्लोकैर्यः स्तौति च धरासुतम्।
महतिं श्रियमाप्नोति ह्यपरो धनदो युवा॥12॥

|| इति श्री ऋणमोचक मङ्गलस्तोत्रम् सम्पूर्णम् ||

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author पल्लवी कुमारी

पल्लवी कुमारी (Pallawi Kumari)

धर्म-ज्योतिष विशेषज्ञ | डिजिटल मीडिया पत्रकार | कंटेंट स्ट्रैटेजिस्ट
पल्लवी कुमारी एक कुशल डिजिटल पत्रकार और कंटेंट राइटर हैं, जिन्हें मीडिया उद्योग में 7 वर्षों से अधिक का व्यापक अनुभव है. भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC, नई दिल्ली) की पूर्व छात्रा पल्लवी, जटिल धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों को शोध-आधारित, सरल और प्रभावी भाषा में प्रस्तुत करने में विशेषज्ञता रखती हैं.

वर्तमान में ABP News के साथ एक कंटेंट राइटर के रूप में जुड़ीं पल्लवी, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर विश्वसनीय और मूल्यवान सामग्री तैयार करने के लिए जानी जाती हैं.

मुख्य विशेषज्ञता (Core Expertise)
पल्लवी की लेखन शैली पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक डिजिटल आवश्यकताओं का एक बेहतरीन मिश्रण है. उनकी मुख्य विशेषज्ञता के क्षेत्र निम्नलिखित हैं:

  • ज्योतिष एवं खगोल विज्ञान: वैदिक ज्योतिष, ग्रह-गोचर और जीवन पर इनके प्रभाव का गहन विश्लेषण.
  • वास्तु एवं अंकशास्त्र: घर-परिवार में सकारात्मक ऊर्जा के लिए व्यवहारिक वास्तु उपाय और अंकगणितीय प्रभाव.
  • धर्म एवं संस्कृति: भारतीय व्रत-त्योहारों का महत्व, धार्मिक परंपराएं और पौराणिक संदर्भों की व्याख्या.
  • अध्यात्म एवं लाइफस्टाइल: जीवन प्रबंधन, मानसिक शांति और समकालीन जीवनशैली के साथ आध्यात्मिकता का तालमेल.
  • डिजिटल कंटेंट: SEO-फ्रेंडली राइटिंग, एक्सप्लेनर कंटेंट और फीचर स्टोरी टेलिंग.

पेशेवर सफर (Professional Journey)
अपने सात वर्षों के करियर में, पल्लवी ने देश के प्रमुख मीडिया संस्थानों में अपनी लेखनी का लोहा मनवाया है:

  • ABP News: (वर्तमान) कंटेंट राइटर - धर्म, ज्योतिष और समसामयिक विषयों पर विस्तृत कवरेज.
  • Hindustan, India News & Live India: न्यूज़ राइटिंग, फीचर स्टोरीज़ और डिजिटल मीडिया के विभिन्न पहलुओं में महत्वपूर्ण अनुभव.

इनके लेखन की विशेषता
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  • शोध-आधारित दृष्टिकोण: शास्त्रीय ग्रंथों और विश्वसनीय स्रोतों का गहराई से अध्ययन.
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  • पाठक-केंद्रित: जानकारी को केवल सूचनात्मक नहीं, बल्कि व्यावहारिक जीवन में उपयोगी बनाना.

मेरा उद्देश्य पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक जीवन के बीच एक पुल बनना है, ताकि पाठक प्रामाणिक जानकारी को सरलता से अपने जीवन में उतार सकें."
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Published at : 28 Apr 2026 08:32 AM (IST)
Tags :
EMI Loan Mangalwar Puja Karj Mukti Ke Upay Rin Mochan Mangal Stotram

Frequently Asked Questions

कर्ज से मुक्ति के लिए कौन सा स्तोत्र प्रभावी माना जाता है?

ऋण मंगल मोचन स्तोत्र को कर्ज मुक्ति के लिए एक प्रभावी उपाय माना जाता है, खासकर मंगलवार के दिन इसका पाठ करना फलदायी हो सकता है।

ऋण मंगल मोचन स्तोत्र किसके प्रति समर्पित है?

यह स्तोत्र हनुमानजी और मंगल ग्रह को समर्पित है। मान्यता है कि इसके पाठ से आर्थिक परेशानियों और कर्ज से शीघ्र मुक्ति मिल सकती है।

ऋण मंगल मोचन स्तोत्र का पाठ कैसे करें?

स्नान के बाद लाल वस्त्र पहनकर, लाल आसन पर बैठकर हनुमान जी की पूजा करें और फिर स्तोत्र का पाठ करें। प्रतिदिन या विशेष रूप से मंगलवार को इसका पाठ किया जा सकता है।

ऋण मंगल मोचन स्तोत्र का पाठ करने से क्या लाभ होता है?

इसके पाठ से हनुमान जी की कृपा मिलती है और कुंडली में मंगल के अशुभ प्रभाव भी कम होते हैं। यह नकारात्मक ऊर्जा को भी दूर करता है।

ऋण मंगल मोचन स्तोत्र का पाठ कितनी बार करना चाहिए?

इसका पाठ कम से कम 11 बार करना लाभकारी माना जाता है। यदि संभव हो, तो इसे 21 या 40 दिनों तक लगातार भी किया जा सकता है।

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