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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलKal Ka Rashifal: 12 मई 2026 मंगलवार को सिंह राशि के हो सकते हैं हाथ पीले और वृश्चिक को मिलेगा भवन-वाहन सुख, जानें कल का राशिफल

Kal Ka Rashifal: 12 मई 2026 मंगलवार को सिंह राशि के हो सकते हैं हाथ पीले और वृश्चिक को मिलेगा भवन-वाहन सुख, जानें कल का राशिफल

Kal ka Rashifal: मंगलवार आपके लिए कैसा रहेगा? ज्योतिषाचार्य डॉ. अनीष व्यास से जानें ग्रहों की चाल का आपके करियर, वित्त और सेहत पर प्रभाव. पढ़ें 12 मई 2026 का सटीक राशिफल और पंचांग.

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 11 May 2026 02:02 PM (IST)
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  • 12 मई 2026 को दशमी और एकादशी तिथि का प्रभाव रहेगा।
  • वैधृति योग से सिंह राशि में विवाह, वृश्चिक में भूमि-वाहन योग।
  • मेष को आर्थिक मजबूती, कुंभ को सामाजिक सम्मान मिलेगा।
  • कर्क और मीन राशि को कल थोड़ा संभलकर रहने की आवश्यकता।

Kal ka Rashifal: 12 मई 2026, मंगलवार का दिन ज्योतिषीय गणना के अनुसार विशेष फलदायी रहने वाला है. कल दोपहर 02:55 तक दशमी तिथि रहेगी, जिसके बाद एकादशी तिथि का प्रारंभ होगा. नक्षत्रों की बात करें तो कल देर रात 01:18 तक पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र प्रभावी रहेगा.

विख्यात भविष्यवक्ता डॉ. अनीष व्यास के अनुसार, कल ग्रहों की विशेष स्थिति से वैधृति योग का साथ मिलेगा. कल सिंह राशि के जातकों के लिए विवाह के योग बन रहे हैं, वहीं वृश्चिक राशि वालों को भूमि और वाहन सुख की प्राप्ति हो सकती है.

कल का दिन मेष राशि के लिए आर्थिक मजबूती लेकर आएगा, जबकि कुंभ राशि वालों के सामाजिक मान-सम्मान में वृद्धि होगी. हालांकि, कर्क और मीन राशि के जातकों को कल थोड़ा संभलकर रहने की आवश्यकता है.

आइए, जानते हैं मेष से मीन तक का विस्तृत भविष्यफल.

मेष राशि (Aries)

मेष राशि वालों के लिए कल का दिन आर्थिक रूप से अत्यंत लाभकारी रहने वाला है. रुका हुआ धन वापस मिलने से आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और आय के नए स्रोत बनेंगे.

  • Career: व्यापारिक दृष्टिकोण से आप निरंतर प्रगति करेंगे.
  • Family: संतान पक्ष से शुभ समाचार की प्राप्ति होगी.
  • Health: स्वास्थ्य की स्थिति काफी अच्छी दिखाई दे रही है.
  • Travel: यात्राओं से विशेष लाभ होने के योग हैं.
  • उपाय: पीली वस्तु का दान करना शुभ रहेगा.
  • शुभ रंग: लाल | शुभ अंक: 9

वृषभ राशि (Taurus)

वृषभ राशि वालों को कल व्यावसायिक क्षेत्रों में शानदार सफलता प्राप्त होगी. स्वास्थ्य में सुधार होने से आप ऊर्जावान महसूस करेंगे.

  • Career: प्रोफेशनल लाइफ में तरक्की और सफलता के मार्ग खुलेंगे.
  • Love: प्रेम संबंधों में पहले से काफी बेहतर स्थिति रहेगी.
  • Health: शारीरिक कष्टों से मुक्ति मिलेगी और सेहत में सुधार होगा.
  • उपाय: पीली वस्तु का दान करें.
  • शुभ रंग: सफेद | शुभ अंक: 2

मिथुन राशि (Gemini)

मिथुन राशि के जातकों के लिए कल भाग्य का साथ मिलने से कई महत्वपूर्ण कार्य पूरे होंगे. यात्राएं आपके लिए सुखद और लाभदायक सिद्ध होंगी.

  • Career: किस्मत का साथ मिलने से आपके रुके हुए काम बनेंगे.
  • Love: प्रेम संबंधों में नजदीकियां बढ़ेंगी और मधुरता आएगी.
  • Health: स्वास्थ्य की स्थिति में सकारात्मक बदलाव और सुधार होगा.
  • उपाय: माँ काली की आराधना करते रहें.
  • शुभ रंग: हरा | शुभ अंक: 5

कर्क राशि (Cancer)

कर्क राशि वालों के लिए कल का दिन थोड़ा सावधानी बरतने का है. किसी परेशानी या चोट लगने की आशंका है, इसलिए सतर्क रहें.

  • Career: व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन मध्यम रहेगा.
  • Love: प्रेम जीवन में उतार-चढ़ाव की स्थिति बनी रह सकती है.
  • Health: स्वास्थ्य थोड़ा मध्यम रह सकता है, अपना विशेष ध्यान रखें.
  • उपाय: बजरंग बली की आराधना करना आपके लिए फलदायी होगा.
  • शुभ रंग: दूधिया सफेद | शुभ अंक: 7

सिंह राशि (Leo)

सिंह राशि वालों के लिए कल का दिन अद्भुत रहने वाला है. अविवाहितों के लिए विवाह तय होने के प्रबल योग बन रहे हैं.

  • Career: व्यापारिक लाभ की बेहतरीन स्थिति बनी हुई है.
  • Love: प्रेमी-प्रेमिका के बीच मुलाकात और आपसी प्रेम बढ़ने के अच्छे अवसर मिलेंगे.
  • Health: स्वास्थ्य, प्रेम और व्यापार तीनों ही पक्ष बहुत मजबूत दिख रहे हैं.
  • उपाय: पीली वस्तु अपने पास रखें.
  • शुभ रंग: सुनहरा | शुभ अंक: 1

कन्या राशि (Virgo)

कन्या राशि वालों के लिए कल का दिन सकारात्मक बदलाव लेकर आएगा. आपके विरोधी भी कल आपके प्रति मित्रवत व्यवहार करेंगे और आपसे जुड़ना चाहेंगे.

  • Career: रुका हुआ काम गति पकड़ेगा और व्यापार निरंतर चलता रहेगा.
  • Family: बुजुर्गों का आशीर्वाद और सहयोग आपको संबल प्रदान करेगा.
  • Health: स्वास्थ्य में निरंतर सुधार देखने को मिलेगा.
  • उपाय: पीली वस्तु का दान करें.
  • शुभ रंग: गहरा हरा | शुभ अंक: 6

तुला राशि (Libra)

तुला राशि वालों का मन कल प्रफुल्लित रहेगा. विशेषकर विद्यार्थियों, लेखकों और कवियों के लिए यह समय बहुत ही श्रेष्ठ और उन्नतिदायक है.

  • Career: मनोरंजन की दुनिया से जुड़े लोगों के लिए सफलता का समय है, व्यापार भी अच्छा रहेगा.
  • Love: प्रेम संबंधों में अच्छी स्थिति बनी रहेगी और संतान पक्ष से सम्मान मिलेगा.
  • Health: स्वास्थ्य में सुधार की ओर अग्रसर रहेंगे.
  • उपाय: पीली वस्तु का दान करना आपके लिए कल्याणकारी होगा.
  • शुभ रंग: हल्का नीला | शुभ अंक: 8

वृश्चिक राशि (Scorpio)

वृश्चिक राशि के जातकों के लिए कल सुख-सुविधाओं में वृद्धि का दिन है. भूमि, भवन या वाहन की खरीदारी के प्रबल योग बन रहे हैं.

  • Career: व्यापारिक दृष्टिकोण से आप सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं.
  • Family: घर में किसी शुभ संस्कार या उत्सव का आयोजन हो सकता है.
  • Love: प्रेम की स्थिति पहले के मुकाबले काफी बेहतर और सुखद रहेगी.
  • उपाय: पीली वस्तु का दान करें.
  • शुभ रंग: मैरून | शुभ अंक: 3

धनु राशि (Sagittarius)

धनु राशि वाले कल पराक्रम और उत्साह से भरे रहेंगे. भाइयों, बहनों और अपनों के सहयोग से रोजी-रोजगार में तरक्की के अवसर मिलेंगे.

  • Career: व्यापारिक दृष्टिकोण से आप सही चल रहे हैं और रोजगार में वृद्धि होगी.
  • Love: प्रेम संबंधों में स्थिति काफी बेहतर और उत्साहजनक है.
  • Health: स्वास्थ्य में सुधार होगा और आप चुस्त-दुरुस्त रहेंगे.
  • उपाय: भगवान विष्णु की आराधना करते रहें.
  • शुभ रंग: पीला | शुभ अंक: 4

मकर राशि (Capricorn)

मकर राशि वालों के लिए कल धन के आगमन के अच्छे संकेत मिल रहे हैं. कुटुंब के सदस्यों के बीच आपसी समझ और सामंजस्य बढ़ेगा.

  • Career: व्यापारिक स्थिति अच्छी और स्थिर बनी रहेगी.
  • Love: प्रेम संबंधों के लिए कल का समय काफी सुखद और अच्छा है.
  • Health: स्वास्थ्य मध्यम रह सकता है, अपनी दिनचर्या का ध्यान रखें.
  • उपाय: पीली वस्तु का दान करना श्रेयस्कर रहेगा.
  • शुभ रंग: काला | शुभ अंक: 10

कुंभ राशि (Aquarius)

कुंभ राशि वालों का सामाजिक कद बढ़ेगा और समाज में उनकी सराहना होगी. कल आपको उन चीजों की सुलभ उपलब्धता रहेगी जिसकी आपको आवश्यकता है.

  • Career: व्यापारिक दृष्टिकोण से समय बहुत ही अनुकूल और लाभकारी है.
  • Love: प्रेम की स्थिति अच्छी बनी रहेगी और आपसी तालमेल बढ़ेगा.
  • Health: स्वास्थ्य में उल्लेखनीय सुधार होगा.
  • उपाय: चने की दाल किसी जानवर को खिलाना शुभ रहेगा.
  • शुभ रंग: नीला | शुभ अंक: 11

मीन राशि (Pisces)

मीन राशि वालों को कल थोड़ा मानसिक और शारीरिक कमजोरी का अनुभव हो सकता है. छोटी-मोटी चीजों का नुकसान मन को परेशान कर सकता है, लेकिन विचलित न हों.

  • Career: व्यापार थोड़ा मध्यम रह सकता है, निवेश में सावधानी बरतें.
  • Love: प्रेम संबंधों में कुछ दूरी महसूस हो सकती है.
  • Health: स्वास्थ्य मध्यम रहेगा, थोड़ा आलस्य और कमजोरी महसूस हो सकती है.
  • उपाय: भगवान शिव की आराधना निरंतर करते रहें.
  • शुभ रंग: केसरिया | शुभ अंक: 12

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
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Published at : 11 May 2026 01:00 PM (IST)
Tags :
Kal Ka Rashifal Tomorrow Horoscope Horoscope 2026

Frequently Asked Questions

12 मई 2026, मंगलवार को कौन सी तिथि और नक्षत्र प्रभावी रहेंगे?

12 मई 2026 को दोपहर 02:55 बजे तक दशमी तिथि रहेगी, जिसके बाद एकादशी तिथि शुरू होगी। देर रात 01:18 बजे तक पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र प्रभावी रहेगा।

12 मई 2026 को ग्रहों की स्थिति के अनुसार कौन सा योग बन रहा है?

12 मई 2026 को ग्रहों की विशेष स्थिति के कारण वैधृति योग का निर्माण हो रहा है।

सिंह और वृश्चिक राशि वालों के लिए 12 मई 2026 का दिन कैसा रहेगा?

सिंह राशि के जातकों के लिए विवाह के योग बन रहे हैं, वहीं वृश्चिक राशि वालों को भूमि और वाहन सुख की प्राप्ति हो सकती है।

मेष और कुंभ राशि वालों के लिए 12 मई 2026 का दिन कैसा रहेगा?

मेष राशि वालों को आर्थिक मजबूती मिलेगी, जबकि कुंभ राशि वालों के सामाजिक मान-सम्मान में वृद्धि होगी।

किन राशियों को 12 मई 2026 को थोड़ा संभलकर रहने की आवश्यकता है?

कर्क और मीन राशि के जातकों को 12 मई 2026 को थोड़ा संभलकर रहने की आवश्यकता है।

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