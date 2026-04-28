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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मPradosh Vrat 2026 Date: भौम प्रदोष व्रत कब है 28 या 29 अप्रैल, जानिए सही तिथि और पूजा का मुहूर्त

Pradosh Vrat 2026 Date: भौम प्रदोष व्रत कब है 28 या 29 अप्रैल, जानिए सही तिथि और पूजा का मुहूर्त

Pradosh Vrat 2026 Date: वैशाख शुक्ल की त्रयोदशी तिथि 28 अप्रैल शाम 06:51 से 29 अप्रैल शाम 07:51 तक रहेगी. प्रदोष व्रत की पूजा का महत्व प्रदोष काल में होता है, इसलिए 28 अप्रैल को भौम प्रदोष व्रत रहेगा.

By : पल्लवी कुमारी | Updated at : 28 Apr 2026 05:55 AM (IST)
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Pradosh Vrat 2026 Date: एकादशी व्रत के बाद प्रदोष व्रत मनाया जाता है. मोहिनी एकादशी के बाद अब प्रदोष व्रत की तैयारियां भी जोरों पर है. पंचांग के अनुसार, हर महीने के शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि भगवान शिव की पूजा के लिए समर्पित है, जिसे प्रदोष व्रत के नाम से जाता है. हालांकि वार के अनुसार, प्रदोष व्रत के नाम में अंतर होता है.

पंचांग के अनुसार, वैशाख महीने (Vaishakh Month) के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि पर अप्रैल और वैशाख महीने का अंतिम प्रदोष व्रत रखा जाएगा. लेकिन तिथि को लेकर लोगों के बीच असमंजस की स्थिति बनी है. इसका कारण यह है कि, त्रयोदशी तिथि 28 अप्रैल को शाम में लग रही है और 29 अप्रैल को शाम में ही समाप्त हो जाएगी. अगर आप भी 28 और 29 अप्रैल के बीच प्रदोष व्रत की तिथि को लेकर कंफ्यूज हैं तो यहां जानिए सही तिथि और पूजा का मुहूर्त.

28 या 29 अप्रैल कब है प्रदोष व्रत (April 2026 Pradosh Vrat Exact Date)

द्रिक पंचांग (Drik Panchang) के अनुसार, वैशाख शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि मंगलवार, 28 अप्रैल को शाम 06 बजकर 51 मिनट से शुरू होगी और अगले दिन यानी 29 अप्रैल को शाम 07 बजकर 51 मिनट रहेगी. आमतौर पर कई व्रत-त्योहार उदयातिथि के आधार पर मनाए जाते हैं. लेकिन प्रदोष व्रत में प्रदोष काल की पूजा का विशेष महत्व है. इन्हीं कारणों से 28 अप्रैल को ही प्रदोष व्रत मनाया जाएगा. 28 अप्रैल को मंगलवार का दिन होने के कारण इसे भौम प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाएगा.

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भौम प्रदोष व्रत 2026 पूजा मुहूर्त (Bhaum Pradosh Vrat Puja Muhurat)

मंगलवार, 28 अप्रैल 2026 को भौम प्रदोष व्रत पर भगवान शिव (Lord Shiva) की पूजा के लिए शाम 07 बजकर 06 मिनट से रात 09 बजकर 18 मिनट तक का समय शुभ रहेगा.


Pradosh Vrat 2026 Date: भौम प्रदोष व्रत कब है 28 या 29 अप्रैल, जानिए सही तिथि और पूजा का मुहूर्त

भौम प्रदोष व्रत की पूजा विधि (Bhaum Pradosh Vrat Puja Vidhi)

  • भौम प्रदोष पर सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और साफ कपड़े पहन लें. इसके बाद पूजाघर में भगवान के समक्ष दीप जलाकर व्रत का संकल्प लें. सुबह पूजा-पाठ के बाद शाम में फिर से विधिवत पूजन करें. प्रदोष व्रत की मुख्य पूजा प्रदोष काल में ही करने का महत्व है.
  • आप प्रदोष व्रत की पूजा घर या मंदिर कहीं भी कर सकते हैं. अगर घर पर शिवलिंग स्थापित हो तो आप घर पर भी पूजा कर सकते हैं या फिर शिव मंदिर जाकर पूजा करना उत्तम रहेगा.
  • प्रदोष काल में शुभ मुहूर्त पर पूजा करें. सबसे पहले शिवलिंग पर जल अर्पित करें और फिर बेलपत्र चढ़ाएं. इसके बाद सफेद फूल, तिल का तेल, अक्षत, भांग, धतूरा आदि अर्पित करें.
  • अब शिव मंत्रों का जाप करें या शिव चालीसा का पाठ करें. पाठ और मंत्र जाप के बाद शिवजी की आरती गाएं और सभी में प्रसाद बांटे.

ये भी पढ़ें: Pradosh Vrat 2026: वैशाख महीने के आखिरी प्रदोष व्रत पर दुर्लभ संयोग, शिव कृपा पाने के लिए करें ये काम
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author पल्लवी कुमारी

पल्लवी कुमारी (Pallawi Kumari)

धर्म-ज्योतिष विशेषज्ञ | डिजिटल मीडिया पत्रकार | कंटेंट स्ट्रैटेजिस्ट
पल्लवी कुमारी एक कुशल डिजिटल पत्रकार और कंटेंट राइटर हैं, जिन्हें मीडिया उद्योग में 7 वर्षों से अधिक का व्यापक अनुभव है. भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC, नई दिल्ली) की पूर्व छात्रा पल्लवी, जटिल धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों को शोध-आधारित, सरल और प्रभावी भाषा में प्रस्तुत करने में विशेषज्ञता रखती हैं.

वर्तमान में ABP News के साथ एक कंटेंट राइटर के रूप में जुड़ीं पल्लवी, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर विश्वसनीय और मूल्यवान सामग्री तैयार करने के लिए जानी जाती हैं.

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Published at : 28 Apr 2026 05:55 AM (IST)
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