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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रराहुल गांधी के बयान पर देवेंद्र फडणवीस का पलटवार, कहा- वो सियासत के रिजेक्टेड माल हैं

राहुल गांधी के बयान पर देवेंद्र फडणवीस का पलटवार, कहा- वो सियासत के रिजेक्टेड माल हैं

Devendra Fadnavis on Rahul Gandhi: देवेंद्र फडणवीस का कहना है कि राहुल गांधी को हम महत्वपूर्ण नहीं समझे. जनता पीएम मोदी के साथ है और लगातार 12 साल से उन्हें आशीर्वाद दे रही है.

By : निमिषा श्रीवास्तव | Updated at : 11 May 2026 01:32 PM (IST)
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में भारतवासियों से अपील की है कि मिडिल ईस्ट में जारी जंग के बीच भारत की जनता सोने, पेट्रोल-डीजल, खाद्य तेल और खाद की बचत करे और विदेश यात्रा से बचे. पीएम मोदी द्वारा हैदराबाद में जनता से की गई यह अपील के चलते अब राजनीतिक पारा हाई हो गया है. खुद लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने पीएम मोदी के इस आग्रह का विरोध किया और कहा कि ये जनता के सुझाव नहीं बल्कि सरकार की नाकामी के सबूत हैं.

राहुल गांधी द्वारा पीएम मोदी की स्पीच का विरोध किए जाने पर अब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की प्रतिक्रिया आई है. उन्होंने पलटवार करते हुए कहा कि राहुल गांधी एक 'रिजेक्टेड माल' हैं. 

यह भी पढ़ें: 'रुपया गिर नहीं रहा है बल्कि...', PM मोदी के जनता को सुझाव पर प्रियंका चतुर्वेदी का बड़ा रिएक्शन

'राहुल गांधी को हम महत्वपूर्ण नहीं समझते'

मीडिया से बात करते हुए देवेंद्र फडणवीस ने कहा, "देखिए, राहुल गांधी भारत की राजनीति के सबसे रिजेक्टेड माल हैं- 'रिजेक्टेड बाय ऑल'. उन्हें हर राज्य की जनता ने अस्वीकार किया है. मुझे ऐसा लगता है कि ये लोगों द्वारा रिजेक्ट किया हुआ माल है, लोकतंत्र में जिसको लोग स्वीकार करते हैं वही महत्वपूर्ण होता है."

पीएम मोदी के समर्थन में बात करते हुए देवेंद्र फडणवीस ने कहा, "राहुल गांधी जैसे रिजेक्टेड नेताओं को हम महत्व नहीं देते. देश पीएम मोदी के साथ खड़ा है, उनके पीछे खड़ा है. देश बार-बार पीएम मोदी को आशीर्वाद देता है."

राहुल गांधी ने क्या कहा था?

दरअसल, राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर पीएम मोदी की सोना-पेट्रोल कम करने की अपील का विरोध किया और इसे केंद्र सरकार की नीतियों की नाकामी बताया था. राहुल गांधी के पोस्ट में लिखा था कि पीएम मोदी ने जनता से त्याग करने को कहा है- सोना कम, विदेश यात्रा कम, पेट्रोल कम, खाद और खाद्य तेल कम... मेट्रो से चलो और घर से काम करो. ये उपदेश नहीं बल्कि ये नाकामी के सबूत हैं. 

राहुल गांधी का कहना है कि बीजेपी नीत केंद्र सरकार ने 12 साल में देश को इस पायदान पर लाकर खड़ा कर दिया है कि अब जनता पर पाबंदियां लगानी पड़ रही हैं. लोग क्या खरीदें क्या न खरीदें, कहां जाएं कहां न जाएं. हर चीज की जिम्मेदारी जनता पर ही डाल दी जाती है. नेता प्रतिपक्ष ने यह भी दावा किया कि देश चलाना अब 'कॉम्प्रोमाइज्ड पीएम' के बस की बात नहीं है. महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राहुल गांधी के इसी बयान पर भड़कते हुए उन्हें 'रिजेक्टेड नेता' बताया है.

यह भी पढ़ें: 'असम CM शपथग्रहण से ही हो WFH की शुरुआत', PM मोदी की अपील पर प्रियंका चतुर्वेदी का तंज

About the author निमिषा श्रीवास्तव

निमिषा श्रीवास्तव ने लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन करने के बाद माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर्स की डिग्री ली है. इनको पत्राकारिता के क्षेत्र  में 5 साल से ज्यादा का अनुभव है. इस दौरान इन्होंने राजनीति, क्राइम और हेल्थ-लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. अभी निमिषा एबीपी न्यूज के डिजिटल विंग में अपनी सेवाएं दे रही हैं. निमिषा को इतिहास, साहित्य और कविताएं पढ़ने में रुचि है. 
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Published at : 11 May 2026 01:32 PM (IST)
Tags :
देवेंद्र फडणवीस Rahul Gandhi MAHARASHTRA NEWS NARENDRA MODI
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