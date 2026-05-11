राहुल गांधी के बयान पर देवेंद्र फडणवीस का पलटवार, कहा- वो सियासत के रिजेक्टेड माल हैं

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में भारतवासियों से अपील की है कि मिडिल ईस्ट में जारी जंग के बीच भारत की जनता सोने, पेट्रोल-डीजल, खाद्य तेल और खाद की बचत करे और विदेश यात्रा से बचे. पीएम मोदी द्वारा हैदराबाद में जनता से की गई यह अपील के चलते अब राजनीतिक पारा हाई हो गया है. खुद लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने पीएम मोदी के इस आग्रह का विरोध किया और कहा कि ये जनता के सुझाव नहीं बल्कि सरकार की नाकामी के सबूत हैं.

राहुल गांधी द्वारा पीएम मोदी की स्पीच का विरोध किए जाने पर अब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की प्रतिक्रिया आई है. उन्होंने पलटवार करते हुए कहा कि राहुल गांधी एक 'रिजेक्टेड माल' हैं.

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'राहुल गांधी को हम महत्वपूर्ण नहीं समझते'

मीडिया से बात करते हुए देवेंद्र फडणवीस ने कहा, "देखिए, राहुल गांधी भारत की राजनीति के सबसे रिजेक्टेड माल हैं- 'रिजेक्टेड बाय ऑल'. उन्हें हर राज्य की जनता ने अस्वीकार किया है. मुझे ऐसा लगता है कि ये लोगों द्वारा रिजेक्ट किया हुआ माल है, लोकतंत्र में जिसको लोग स्वीकार करते हैं वही महत्वपूर्ण होता है."

पीएम मोदी के समर्थन में बात करते हुए देवेंद्र फडणवीस ने कहा, "राहुल गांधी जैसे रिजेक्टेड नेताओं को हम महत्व नहीं देते. देश पीएम मोदी के साथ खड़ा है, उनके पीछे खड़ा है. देश बार-बार पीएम मोदी को आशीर्वाद देता है."

Delhi: Maharashtra Chief Minister Devendra Fadnavis says, "Rahul Gandhi is the most 'rejected maal' in Indian politics. Rejected by all, rejected always, and rejected in every state... The country stands with PM Modi; the country stands behind PM Modi. The country repeatedly… pic.twitter.com/x01N2NIHsY — IANS (@ians_india) May 11, 2026

राहुल गांधी ने क्या कहा था?

दरअसल, राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर पीएम मोदी की सोना-पेट्रोल कम करने की अपील का विरोध किया और इसे केंद्र सरकार की नीतियों की नाकामी बताया था. राहुल गांधी के पोस्ट में लिखा था कि पीएम मोदी ने जनता से त्याग करने को कहा है- सोना कम, विदेश यात्रा कम, पेट्रोल कम, खाद और खाद्य तेल कम... मेट्रो से चलो और घर से काम करो. ये उपदेश नहीं बल्कि ये नाकामी के सबूत हैं.

राहुल गांधी का कहना है कि बीजेपी नीत केंद्र सरकार ने 12 साल में देश को इस पायदान पर लाकर खड़ा कर दिया है कि अब जनता पर पाबंदियां लगानी पड़ रही हैं. लोग क्या खरीदें क्या न खरीदें, कहां जाएं कहां न जाएं. हर चीज की जिम्मेदारी जनता पर ही डाल दी जाती है. नेता प्रतिपक्ष ने यह भी दावा किया कि देश चलाना अब 'कॉम्प्रोमाइज्ड पीएम' के बस की बात नहीं है. महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राहुल गांधी के इसी बयान पर भड़कते हुए उन्हें 'रिजेक्टेड नेता' बताया है.

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