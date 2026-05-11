पाकिस्तान की तीनों सेनाओं के प्रमुख आसिम मुनीर की भारत को सीधी धमकी- 'दर्दनाक होगा अंजाम...'

पाकिस्तान के सैन्य प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने एक बार फिर भारत के खिलाफ बयान दिया है. ऑपरेशन सिंदूर के एक साल पूरे होने पर आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि भारत ने बिना किसी उकसावे के पाकिस्तान पर कार्रवाई की थी. साथ ही उन्होंने भारत को चेतावनी देने की भी कोशिश की. यह कार्यक्रम रावलपिंडी स्थित जनरल हेडक्वार्टर (GHQ) में आयोजित किया गया था. इसमें पाकिस्तान वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू और नौसेना प्रमुख एडमिरल नवीद अशरफ भी मौजूद थे.

आसिम मुनीर ने कहा कि 6 और 7 मई की रात भारत ने पाकिस्तान की संप्रभुता का उल्लंघन किया था और पाकिस्तान ने इसका जवाब पूरी ताकत से दिया. उन्होंने कहा कि भविष्य में अगर पाकिस्तान के खिलाफ ऐसी कोई कार्रवाई हुई तो उसका असर बहुत बड़ा और दर्दनाक होगा. मुनीर ने यह भी कहा कि मारका-ए-हक सिर्फ दो देशों के बीच युद्ध नहीं था, बल्कि यह विचारधाराओं की लड़ाई थी. उन्होंने दावा किया कि इस लड़ाई में पाकिस्तान की जीत हुई. इसके साथ ही उन्होंने 2001 संसद हमला, 2008 मुंबई हमला, 2016 उरी हमला और 2019 पुलवामा हमले के बाद भारत की कार्रवाई को फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन बताया. उन्होंने आरोप लगाया कि भारत झूठे आरोप लगाकर पाकिस्तान पर दबाव बनाने की कोशिश करता है.

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आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी- भारत

भारत पहले ही साफ कर चुका है कि पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी. पिछले साल पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था. इस हमले में 26 लोगों की जान गई थी. इसके जवाब में भारत ने 7 मई को पीओके में मौजूद 9 बड़े आतंकी ठिकानों पर हवाई हमला किया था. भारतीय कार्रवाई में 100 से ज्यादा आतंकियों के मारे जाने की खबर सामने आई थी. इसके बाद पाकिस्तान की तरफ से भी हमले हुए, लेकिन भारत ने जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान के कई सैन्य ठिकानों, एयरबेस और रडार साइटों को निशाना बनाया. 10 मई तक हालात ऐसे हो गए थे कि पाकिस्तान ने सीजफायर की अपील की, जिसे भारत ने स्वीकार कर लिया था.

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