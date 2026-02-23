Panchgrahi Yog: ज्योतिष के अनुसार, जब पांच ग्रहों की युति किसी एक राशि में होती है तो, उसे पंचग्रही योग कहा जाता है. पंचग्रही योग राशियों के जीवन में सकारात्मक तो कई बार नकारात्मक बदलाव भी लाता है. 23 फरवरी 2026 को आज कुंभ राशि में पंचग्रही योग का निर्माण हुआ है.

होलाष्टक से पहले कुंभ में पंचग्रही योग

24 फरवरी से होलाष्टक (Holashtak) शुरू हो रहे हैं. होलाष्टक से ठीक पहले आज सोमवार 23 फरवरी 2026 कुंभ राशि में पंचग्रही योग बना है. कुंभ राशि में मंगल, सूर्य, बुध, शुक्र और राहु की युति से इस योग का निर्माण हुआ है. दरअसल सूर्य, बुध, शुक्र और राहु पहले से ही कुंभ में संचरण कर रहे थे, जिससे चतुर्ग्रही योग बना हुआ था. लेकिन आज मंगल का गोचर भी कुंभ राशि में होगा, जिससे पांचों ग्रहों की टोली एक साथ शनि की राशि कुंभ में रहेंगे.

ज्योतिष के अनुसार, होलाष्टक से पहले इस योग का बनना शुभ नहीं माना जा रहा है. इससे कई राशियों को इस दौरान बचकर रहने की जरूरत है, वरना करियर, कारोबार, धन और पर्सनल लाइफ में परेशानी आ सकती है. आइए जानते हैं पंचग्रही योग किन राशियों की बढ़ा सकता है परेशानी.

वृषभ राशि (Taurus Zodiac)- इस राशि के जातकों के लिए भी पंचग्रही योग समस्या खड़ी कर सकता है. इस समय पारिवारिक मामले चिंता बढ़ा सकते है. करियर या नौकरी-व्यापार में समस्याएं सामने आएंगी. बड़े कार्य या जरूरी फैसलों को होलाष्टक तक टाल दें. मानसिक तनाव लेने से बचें और धैर्य बनाए रखें. प्रभु चिंतन में मन लगाएं, समय के साथ सब ठीक होगा.

कन्या राशि (Virgo Zodiac)- पंचग्रही योग आपकी राशि से छठे भाव बनेगा, जिससे रोग और ऋण में बढ़ोतरी हो सकती है. मानसिक संतुलन बनाए रखना इस समय बेहद जरूरी है, वरना परेशानी बढ़ सकती है. आर्थिक नुकसान से बचने के लिए पैसों का खर्च या किसी भी तरह का निवेश बहुत सोच-समझकर करें. बड़े फैसले होली के बाद ही लें तो बेहतर रहेगा.

