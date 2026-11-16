Panchak November 2026: 17 नवंबर से लगेंगे पंचक, क्या पांच दिन रोकने होंगे सभी शुभ काम?

Panchak November 2026: नवंबर में पंचक 17 तारीख, मंगलवार की दोपहर से शुरू हो रहे हैं. ऐसे में घर की छत डलवाने, नया पलंग बनवाने या यात्रा की तैयारी कर रहे लोगों के मन में सवाल है कि किन कामों के लिए रुकना चाहिए.

सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि पंचक लगने का अर्थ पांच दिनों तक हर काम बंद कर देना नहीं है. परंपरा में कुछ विशेष कार्यों के लिए सावधानी बताई गई है.

नवंबर में पंचक कब से कब तक रहेंगे?

पंचांग के अनुसार नई दिल्ली के लिए पंचक की शुरुआत 17 नवंबर 2026 को दोपहर 3:30 बजे होगी. इनकी समाप्ति 22 नवंबर, रविवार को सुबह 5:54 बजे होगी. समय भारतीय मानक समय के अनुसार है. इसलिए 17 नवंबर की सुबह से ही पंचक मान लेना सही नहीं होगा. इसी तरह 22 नवंबर को पूरे दिन पंचक नहीं रहेंगे.

मंगलवार से शुरुआत, इसलिए कहलाएंगे अग्नि पंचक

वार के आधार पर प्रचलित ज्योतिषीय वर्गीकरण में मंगलवार से शुरू होने वाले पंचक को अग्नि पंचक कहा जाता है. इसके साथ आग से जुड़े कार्यों में सावधानी रखने की मान्यता जुड़ी है. हालांकि, इस नाम का अर्थ यह नहीं कि इन दिनों आग लगने की घटना निश्चित है. इसे धार्मिक-ज्योतिषीय मान्यता के संदर्भ में ही समझना चाहिए.

किन कार्यों को टालने की परंपरा है?

पंचक के दौरान दक्षिण दिशा की यात्रा, ईंधन के लिए लकड़ी इकट्ठा करना, घर की छत डालना और चारपाई बनवाना निषिद्ध कार्यों में बताए गए हैं. अंत्येष्टि के संबंध में भी विशेष विधान बताए गए हैं. परिवार में ऐसी स्थिति होने पर स्थानीय परंपरा के अनुसार पुरोहित से विधि समझें. केवल पंचक के कारण अंतिम संस्कार रोकने का निष्कर्ष न निकालें.

क्या पूजा, खरीदारी और रोजमर्रा के काम भी बंद रहेंगे?

पंचक के नियमों को हर गतिविधि पर लागू करना भ्रम पैदा करता है. सामान्य पूजा-पाठ और रोजमर्रा के कामों को उन विशेष निषेधों के साथ नहीं मिलाना चाहिए. परंपरागत विवेचन में भी पंचक को सभी शुभ कार्यों पर एक जैसी रोक नहीं माना गया है.

विवाह, गृहप्रवेश या किसी बड़े आयोजन का मुहूर्त तय करते समय केवल पंचक देखना पर्याप्त नहीं है. संबंधित कार्य के लिए तिथि, नक्षत्र, लग्न और दूसरे मुहूर्त नियम भी देखने होते हैं. इसलिए पंचक समाप्त होने का समय अपने आप किसी काम का शुभ मुहूर्त नहीं बन जाता.

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