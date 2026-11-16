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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोPanchak November 2026: 17 नवंबर से लगेंगे पंचक, क्या पांच दिन रोकने होंगे सभी शुभ काम?

Panchak November 2026: 17 नवंबर से लगेंगे पंचक, क्या पांच दिन रोकने होंगे सभी शुभ काम?

Panchak November 2026: नवंबर में पंचक 17 नवंबर को दोपहर 3:30 बजे से 22 नवंबर की सुबह 5:54 बजे तक रहेंगे. जानें अग्नि पंचक में किन कामों को टालने की मान्यता है.

Written By : Hirdesh Kumar Singh |  Updated at : 16 Nov 2026 06:03 PM (IST)
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Panchak November 2026: नवंबर में पंचक 17 तारीख, मंगलवार की दोपहर से शुरू हो रहे हैं. ऐसे में घर की छत डलवाने, नया पलंग बनवाने या यात्रा की तैयारी कर रहे लोगों के मन में सवाल है कि किन कामों के लिए रुकना चाहिए.

सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि पंचक लगने का अर्थ पांच दिनों तक हर काम बंद कर देना नहीं है. परंपरा में कुछ विशेष कार्यों के लिए सावधानी बताई गई है.

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नवंबर में पंचक कब से कब तक रहेंगे?

पंचांग के अनुसार नई दिल्ली के लिए पंचक की शुरुआत 17 नवंबर 2026 को दोपहर 3:30 बजे होगी. इनकी समाप्ति 22 नवंबर, रविवार को सुबह 5:54 बजे होगी. समय भारतीय मानक समय के अनुसार है. इसलिए 17 नवंबर की सुबह से ही पंचक मान लेना सही नहीं होगा. इसी तरह 22 नवंबर को पूरे दिन पंचक नहीं रहेंगे.

मंगलवार से शुरुआत, इसलिए कहलाएंगे अग्नि पंचक

वार के आधार पर प्रचलित ज्योतिषीय वर्गीकरण में मंगलवार से शुरू होने वाले पंचक को अग्नि पंचक कहा जाता है. इसके साथ आग से जुड़े कार्यों में सावधानी रखने की मान्यता जुड़ी है. हालांकि, इस नाम का अर्थ यह नहीं कि इन दिनों आग लगने की घटना निश्चित है. इसे धार्मिक-ज्योतिषीय मान्यता के संदर्भ में ही समझना चाहिए.

किन कार्यों को टालने की परंपरा है?

पंचक के दौरान दक्षिण दिशा की यात्रा, ईंधन के लिए लकड़ी इकट्ठा करना, घर की छत डालना और चारपाई बनवाना निषिद्ध कार्यों में बताए गए हैं. अंत्येष्टि के संबंध में भी विशेष विधान बताए गए हैं. परिवार में ऐसी स्थिति होने पर स्थानीय परंपरा के अनुसार पुरोहित से विधि समझें. केवल पंचक के कारण अंतिम संस्कार रोकने का निष्कर्ष न निकालें.

क्या पूजा, खरीदारी और रोजमर्रा के काम भी बंद रहेंगे?

पंचक के नियमों को हर गतिविधि पर लागू करना भ्रम पैदा करता है. सामान्य पूजा-पाठ और रोजमर्रा के कामों को उन विशेष निषेधों के साथ नहीं मिलाना चाहिए. परंपरागत विवेचन में भी पंचक को सभी शुभ कार्यों पर एक जैसी रोक नहीं माना गया है.

विवाह, गृहप्रवेश या किसी बड़े आयोजन का मुहूर्त तय करते समय केवल पंचक देखना पर्याप्त नहीं है. संबंधित कार्य के लिए तिथि, नक्षत्र, लग्न और दूसरे मुहूर्त नियम भी देखने होते हैं. इसलिए पंचक समाप्त होने का समय अपने आप किसी काम का शुभ मुहूर्त नहीं बन जाता.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

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About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह । Hirdesh Kumar Singh 

Senior Vedic Astrologer । Head – Religion & Astrology, ABP Live । Lead – ABP Dharma LIVE

हृदेश कुमार सिंह वरिष्ठ वैदिक ज्योतिषाचार्य और मीडिया पेशेवर हैं. उन्हें ज्योतिष, धर्म और मीडिया के क्षेत्र में 17 साल से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वे ABP Live में Religion & Astrology वर्टिकल का नेतृत्व करते हैं. साथ ही ABP Dharma LIVE की कंटेंट और डिजिटल रणनीति की जिम्मेदारी संभालते हैं.

उनके काम में ज्योतिषीय लेखन, संपादन, वेबसाइट और वीडियो के लिए विषय चयन तथा संपादकीय योजना शामिल है. वे Search, Google Discover और सोशल मीडिया पर पाठकों की रुचि को ध्यान में रखकर धर्म और ज्योतिष की कवरेज तय करते हैं.

पंचांग, राशिफल, ग्रह गोचर, व्रत-त्योहार और धार्मिक परंपराएं उनके लेखन के प्रमुख विषय हैं. वे करियर, विवाह, शिक्षा और व्यापार से जुड़े सवालों पर भी लिखते हैं. राजनीति और सामाजिक घटनाओं पर उनके ज्योतिषीय विश्लेषण वैदिक गणना, गोचर और मेदिनी ज्योतिष पर आधारित होते हैं. इनमें ग्रह स्थितियों को संभावित संकेतों के रूप में प्रस्तुत किया जाता है.

उन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC), नई दिल्ली से पत्रकारिता और IIMT University, मेरठ से ज्योतिष शास्त्र एवं वास्तु शास्त्र की शिक्षा ग्रहण की है. वे AstroSage और Astrotalk जैसे प्लेटफॉर्म के साथ भी काम कर चुके हैं. उन्होंने Semrush Academy से 'Content Marketing Essentials for SEO and AI Search with Semrush' सर्टिफिकेशन प्राप्त किया है.

नई पीढ़ी के पाठकों के लिए उन्होंने 'Gen-Z Horoscope' जैसे प्रारूप पर काम किया है. इसमें पढ़ाई, नौकरी, रिश्तों और रोजमर्रा के फैसलों से जुड़े सवालों को राशिफल में जगह दी गई है. उनके लेख धार्मिक परंपराओं से जुड़े उन प्रश्नों पर भी केंद्रित होते हैं, जो बदलती जीवनशैली में सामने आते हैं.

वैदिक ज्योतिष, होरा शास्त्र, संहिता, मेदिनी ज्योतिष, अंक ज्योतिष, शकुन शास्त्र और वास्तु उनके अध्ययन एवं लेखन के विषय हैं. उनका मानना है, 'ज्योतिष केवल भविष्य बताने की विद्या नहीं, बल्कि समय को समझने की कला है.'

ज्योतिष और मीडिया के अलावा उन्हें सिनेमा, संगीत, साहित्य, राजनीति, पर्यावरण, ग्रामीण जीवन और यात्राओं में विशेष रुचि है.
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Published at : 16 Nov 2026 06:03 PM (IST)
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