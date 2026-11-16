राहुल गांधी ने हैदराबाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर सीधा हमला बोला है. जवाब में अमित शाह ने उन्हें विदेश जाने के बजाय देश के गांवों में जाने की सलाह दी है. अब राहुल 16 से 20 नवंबर के बीच अमेरिका दौरे पर जा सकते हैं.

वहां से लौटने के बाद कांग्रेस 22 नवंबर से हर बूथ पर मतदाता सूची (वोटर लिस्ट) की जांच शुरू करेगी और 26 नवंबर को देशभर में 'संविधान रक्षा मार्च' निकालेगी.

साफ है कि अगले 15 दिन राहुल गांधी के लिए भाषण, विदेश यात्रा, वोटर लिस्ट और सड़क पर शक्ति प्रदर्शन के नाम रहने वाले हैं. लेकिन क्या इन कार्यक्रमों से मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ेंगी?

राहुल गांधी और भारत की कुंडली में बन रहे ग्रहों के योग बताते हैं कि 16 नवंबर से 1 दिसंबर के बीच राहुल की आक्रामकता और चर्चा दोनों बढ़ेंगी. हालांकि उनके लिए असली खतरा विरोधियों से ज्यादा उनके अपने किसी जल्दबाजी भरे बयान से है.

हैदराबाद से शुरू हो चुकी है सीधी लड़ाई !

14 नवंबर को हैदराबाद के 'भारत समिट' में राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी, चुनाव व्यवस्था और बड़े उद्योगपतियों पर कई गंभीर आरोप लगाए. उन्होंने दावा किया कि विपक्ष मिलकर पीएम मोदी को सत्ता से हटाने में सफल होगा.

इस पर अमित शाह ने पलटवार करते हुए राहुल पर विदेशी मंचों से भारत की छवि खराब करने का आरोप लगाया और उन्हें देश के गांवों में जाने की नसीहत दी.

यह जुबानी जंग आगे और तेज हो सकती है. राहुल गांधी की कुंडली में 12 नवंबर से राहु-शनि-गुरु की दशा शुरू हुई है. यह समय उन्हें शांत बैठने नहीं देगा. उनकी लगातार यात्राएं होंगी और नए आरोप सामने आ सकते हैं. चुनाव, कानून और संवैधानिक संस्थाओं से जुड़े सवाल और तीखे अंदाज में उठाए जाएंगे. लेकिन यही ग्रह स्थिति विरोधियों को भी मौका देती है.

राहुल जो भी बोलेंगे, उसकी बारीकी से जांच होगी. अगर उनके आंकड़े कमजोर पड़े या किसी बात में तथ्य की गलती हुई, तो भाजपा उसी चूक को पूरे अभियान के खिलाफ हथियार बना लेगी.

मंगल-गुरु-केतु का मेल: सुर्खियां भी मिलेंगी और संकट भी

16 नवंबर को सिंह राशि में एक खास ग्रह योग बन रहा है. यहां मंगल, गुरु और केतु एक ही नक्षत्र (मघा) में बेहद करीब आ गए हैं. राहुल गांधी की कुंडली में यह योग ग्यारहवें भाव में बन रहा है, जो समर्थकों, युवाओं, सोशल मीडिया और बड़े मंचों से जुड़ा होता है.

वहीं उनकी राशि से यह नौवें भाव में है, जो विदेश यात्रा, विश्वविद्यालय और विचारधारा को दर्शाता है. इसी दौरान राहुल अमेरिका जा रहे हैं. 17 नवंबर को कोलंबिया यूनिवर्सिटी और 18 नवंबर को शिकागो यूनिवर्सिटी में छात्रों से उनके संवाद का कार्यक्रम है. यहां छात्र आंदोलनों और भारत की विदेश नीति पर चर्चा हो सकती है.

ग्रहों का संकेत है कि इस दौरे से राहुल को खूब चर्चा मिलेगी और युवा और प्रवासी भारतीयों तक उनकी बात पहुंचेगी. लेकिन मंगल और केतु की नजदीकी किसी भी बात को विवाद में बदल सकती है. अगर राहुल ने विदेश में कोई ज्यादा तीखा बयान दिया, तो भाजपा वोटर लिस्ट के मुद्दे से ध्यान हटाकर इसे देश के सम्मान से जोड़ सकती है.

भारत की कुंडली में सरकार पर दबाव के संकेत क्यों?

भारत की कुंडली में मंगल, गुरु और केतु का यह मेल चौथे भाव में बन रहा है. ज्योतिष में यह भाव आम जनता के मूड, छात्रों, सड़कों पर होने वाले आंदोलनों और देश के भीतर के माहौल को दिखाता है.

इस योग की सीधी नजर सरकार और प्रशासन के दसवें भाव पर पड़ रही है, जहां पहले से मौजूद राहु संस्थाओं के प्रति अविश्वास और भ्रम बढ़ा रहा है.

इसके अलावा देश की कुंडली में अभी मंगल-राहु और बुध की दशा चल रही है. मंगल-राहु जनता और प्रशासन के बीच टकराव बढ़ा सकता है, जबकि बुध दस्तावेजों, डेटा, वोटर लिस्ट, कानून और सोशल मीडिया का कारक है.

इसका सीधा मतलब है कि अगले 15 दिन की राजनीति सिर्फ भीड़ जुटाने से तय नहीं होगी. असली सवाल यह होगा कि वोटर लिस्ट से किसका नाम कटा, किस नियम से कटा और कांग्रेस इसके कितने ठोस सबूत पेश कर पाती है.

दिल्ली की रैली टली, पर कांग्रेस ने चला बड़ा जमीनी दांव

कांग्रेस ने 25 और 26 नवंबर को होने वाले 'दिल्ली चलो' कार्यक्रम को फिलहाल आगे बढ़ा दिया है. अब 26 नवंबर को सभी राज्यों की राजधानियों में 'संविधान रक्षा मार्च' निकाला जाएगा.

इसके साथ ही 22 से 30 नवंबर तक कांग्रेस के 'वोट रक्षक' बूथ स्तर पर जाकर काटे गए वोटों की जांच करेंगे. फिर 29 नवंबर से 15 दिसंबर तक गांवों में 'वोट बचाओ, देश बचाओ' चौपालें लगाई जाएंगी. पार्टी ने हर कार्यक्रम की फोटो और वीडियो उसी दिन सोशल मीडिया पर डालने के निर्देश दिए हैं.

ऊपर से देखने पर दिल्ली की बड़ी रैली टलना राहुल के लिए झटका लग सकता है, लेकिन कुंडली कुछ और ही इशारा कर रही है. ग्रहों की चाल बताती है कि एक बड़ी रैली की भीड़ से ज्यादा फायदा राहुल को बूथ स्तर से मिलने वाले दस्तावेजों और आम लोगों की शिकायतों से होगा.

अगर कांग्रेस हजारों असली मामले सबूतों के साथ सामने ले आती है, तो यह मुद्दा संसद, अदालत और सोशल मीडिया पर जोर-शोर से गूंजेगा. वहीं अगर सबूत कमजोर रहे, तो यह अभियान सिर्फ एक राजनीतिक नारा बनकर रह जाएगा.

तारीखों का हिसाब: कब संभलना होगा और कब मिलेगा फायदा?

16 से 19 नवंबर (विदेश में चर्चा, देश में हमला): 16 नवंबर का दिन यात्रा और बातचीत शुरू करने के लिए अच्छा है. 17 नवंबर को विरोधियों का तेज हमला झेलना पड़ सकता है. 18 नवंबर को छात्रों और डेटा से जुड़ी बातों पर राहुल का पक्ष मजबूत रहेगा. लेकिन 19 नवंबर सबसे संवेदनशील दिन है, इस दिन विदेश नीति या देश की राजनीति पर दिया गया कोई भी बयान बड़ा विवाद खड़ा कर सकता है.

20 से 23 नवंबर (रणनीति में बदलाव): 20 और 21 नवंबर विपक्षी नेताओं से बात करने और संगठन को तैयार करने के लिए बेहतर हैं. 22 नवंबर को शुक्र ग्रह की चाल बदलने से राहुल की भाषा, छवि और सहयोगियों के साथ तालमेल में सुधार दिखेगा. इसी दिन 'वोट रक्षक' अभियान शुरू होगा. अगर राहुल इसे निजी लड़ाई के बजाय आम मतदाता और संविधान से जोड़ते हैं, तो अन्य विपक्षी दलों का भी पूरा साथ मिलेगा.

26 नवंबर (भीड़ से ज्यादा संदेश की परीक्षा): इस दिन चंद्रमा की स्थिति मीडिया और सोशल मीडिया अभियान को तो तेज करेगी, लेकिन कुछ राज्यों में मार्च की अनुमति, रास्ते, पुलिस व्यवस्था या कार्यकर्ताओं के तालमेल में दिक्कतें आ सकती हैं. अगर मार्च शांतिपूर्ण रहा और सभी राज्यों से मजबूत तस्वीरें आईं, तो सरकार पर दबाव बढ़ेगा. लेकिन कहीं भी हिंसा या अव्यवस्था हुई, तो भाजपा इसे कानून-व्यवस्था का मुद्दा बना लेगी.

अगले 15 दिन का निचोड़

राहुल गांधी के लिए 20 से 23 नवंबर, 25 से 26 नवंबर और 28 से 29 नवंबर सबसे असरदार तारीखें हैं. वहीं, 17, 19, 24 और 27 नवंबर को विवाद, तीखी बयानबाजी और प्रशासनिक अड़चनों का खतरा ज्यादा रहेगा.

इन 15 दिनों में सरकार से तुरंत कोई बड़ी मांग मनवा लेने के संकेत तो नहीं हैं, लेकिन राहुल गांधी वोटर लिस्ट के विवाद को बूथ और गांव तक पहुंचाने में कामयाब हो सकते हैं.

राहुल की असली जीत 26 नवंबर की भीड़ नहीं होगी. असली जीत तब मानी जाएगी जब कांग्रेस हटाए गए मतदाताओं के नाम और पक्के सबूत लेकर सामने आएगी. ऐसा होने पर दिसंबर में मोदी सरकार और चुनाव आयोग के सामने सिर्फ राजनीतिक आरोप नहीं, बल्कि जवाब मांगता हुआ जमीनी डेटा खड़ा होगा.

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