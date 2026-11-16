Kal Ka Rashifal, 17 November 2026: मंगलवार, 17 नवंबर 2026 का दिन मेष से लेकर मीन राशि तक के सभी 12 जातकों के लिए कार्तिक मास के पावन पर्व गोपाष्टमी और ग्रह-गोचर के दृष्टिकोण से विशेष फलदायी व महत्वपूर्ण रहने वाला है. पंचांग के अनुसार कल पूरे दिन कार्तिक शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि (गोपाष्टमी) प्रभावी रहेगी तथा पूरे दिन धनिष्ठा नक्षत्र का प्रभाव बना रहेगा.

चंद्रमा दोपहर 03:30 बजे तक शनि के स्वामित्व वाली मकर राशि में रहेंगे और उसके बाद कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे, जहां राहु के साथ युति होने से चन्द्रमा-राहु का ग्रहण दोष बनेगा. इसके अतिरिक्त कल ग्रहों की शुभ युतियों से वृद्धि योग, परिजात योग, वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग का विशेष साथ मिलेगा.

आइए जानते हैं पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान (जयपुर - जोधपुर) के विख्यात भविष्यवक्ता और कुण्डली विश्लेषक डा. अनीष व्यास से 17 नवंबर 2026 का संपूर्ण पंचांग और 5 मुख्य क्षेत्रों में 12 राशियों का विस्तृत दैनिक भविष्यफल.

कल का पंचांग (17 नवंबर 2026, मंगलवार, गोपाष्टमी)

तिथि: कार्तिक शुक्ल पक्ष अष्टमी / गोपाष्टमी (पूरे दिन)

कार्तिक शुक्ल पक्ष अष्टमी / गोपाष्टमी (पूरे दिन) नक्षत्र: धनिष्ठा नक्षत्र (पूरे दिन)

धनिष्ठा नक्षत्र (पूरे दिन) चन्द्र राशि: मकर राशि (दोपहर 03:30 बजे तक), तत्पश्चात कुंभ राशि (चन्द्र-राहु ग्रहण दोष)

मकर राशि (दोपहर 03:30 बजे तक), तत्पश्चात कुंभ राशि (चन्द्र-राहु ग्रहण दोष) शुभ योग: वृद्धि योग, परिजात योग, वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग

वृद्धि योग, परिजात योग, वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग शुभ समय (चौघड़िया मुहूर्त):

दोपहर 12:15 से 02:00 बजे तक (लाभ-अमृत का चौघड़िया)

राहुकाल (अशुभ समय): दोपहर 03:00 से शाम 04:30 बजे तक

दोपहर 03:00 से शाम 04:30 बजे तक दिशाशूल: उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ रहेगा.

मेष कल का राशिफल 17 नवंबर 2026

कल आपका उत्साह बढ़ेगा और आप अपने आपको भाग्यशाली अनुभव करेंगे. कार्यक्षेत्र में नए मौके मिलेंगे. जीवनसाथी से प्यार और सम्मान प्राप्त होगा. जल्दबाजी में कोई निर्णय लेने से बचें. आपके सामने कुछ भावनात्मक चुनौतियां आ सकती हैं. आप अपने भाई-बहनों का सहयोग करेंगे. कल नया व्यापार शुरू करने का विचार कर सकते हैं. मीडिया और संचार के क्षेत्र से जुड़े लोगों को अच्छे अवसर मिलेंगे. किसी खूबसूरत जगह की यात्रा पर जा सकते हैं और परिवार के साथ अच्छा समय बिताएंगे. कल अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें.

वृष कल का राशिफल 17 नवंबर 2026

आपके लिए कल का दिन खुशहाल रहेगा. जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिल सकते हैं. छात्रों की रचनात्मक कार्यों में रुचि बढ़ेगी और करियर में नए अवसर मिलेंगे. लंबी यात्राओं के योग हैं, जिससे आपके व्यापार में लाभ होगा और आर्थिक मजबूती आएगी. पारिवारिक जीवन की समस्याएं दूर होंगी. आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान देने की जरूरत है. कुछ नई योजनाओं पर काम करेंगे, जिसके लिए अधिक मेहनत करनी पड़ सकती है. परिवार की खुशियों का पूरा ध्यान रखने की कोशिश करेंगे.

मिथुन कल का राशिफल 17 नवंबर 2026

आपके लिए कल का दिन सकारात्मक बदलाव लाने वाला है. प्राइवेट सेक्टर में जॉब करने वाले लोगों को कोई अच्छा प्रोजेक्ट मिल सकता है, जिसमें आप अपनी पूरी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे और इससे लाभ होगा. प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को ज्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है. विभिन्न स्रोतों से आमदनी बढ़ेगी, हालांकि विशेष कार्यों पर खर्चे भी हो सकते हैं. घर के रेनोवेशन के बारे में सोच सकते हैं. किसी फंक्शन में जाने का मौका मिलेगा, जहां रिश्तेदारों से मुलाकात होगी.

कर्क कल का राशिफल 17 नवंबर 2026

आपके लिए कल का दिन फायदेमंद रहेगा और किसी बड़े लाभ की प्राप्ति हो सकती है. आध्यात्मिक कार्यों में आनंद आएगा. किसी कोर्ट केस का नतीजा आपके पक्ष में आने की संभावना है. विरोधी कुछ परेशानियां खड़ी करने की कोशिश कर सकते हैं, सतर्क रहें. पारिवारिक जीवन में खुशियां बनी रहेंगी. परिवार के साथ छोटी-मोटी यात्राओं पर जा सकते हैं, जिससे मन प्रसन्न रहेगा. कार्यक्षेत्र में आने वाली किसी भी चुनौती से पीछे नहीं हटेंगे.

सिंह कल का राशिफल 17 नवंबर 2026

आपके लिए कल का दिन सफलता दिलाने वाला है और आपके सभी काम बनेंगे. कार्यक्षेत्र में कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है, जिसमें अपनी काबिलियत दिखाने का मौका मिलेगा. कुछ कार्यों को लेकर भागदौड़ हो सकती है, लेकिन पॉजिटिव सोच बनाए रखें. वैवाहिक रिश्ते में अच्छी बॉन्डिंग बनेगी और परिवार का पूरा सपोर्ट मिलेगा. बिजनेस करने के लिए दिन अच्छा है और पूरी टीम में उत्साह दिखेगा. अच्छे लाभ की संभावना है तथा बिजनेस संबंधी यात्रा हो सकती है. संतान की ओर से कोई गुड न्यूज मिल सकती है.

कन्या कल का राशिफल 17 नवंबर 2026

आपके लिए कल का दिन बेहतर रहेगा. नौकरी में बॉस का सहयोग मिलेगा, जिससे काफी लाभ होने की संभावना है. साझेदारी के व्यापार में तालमेल अच्छा बना रहेगा. किसी के माध्यम से धन लाभ हो सकता है. परिवार में आनंद का वातावरण बना रहेगा और आपका सोशल सर्कल बढ़ेगा. बिजनेस से जुड़ी कोई यात्रा हो सकती है. सेहत का ध्यान रखें और खान-पान की आदतों में सुधार करें. व्यवसाय में परिवर्तन होने की संभावना है.

तुला कल का राशिफल 17 नवंबर 2026

आपके लिए कल का दिन बदलाव लाने वाला रहेगा. किसी अनुभवी व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है, जिससे अच्छा सहयोग मिलेगा. व्यापार में लाभ होगा. किसी पारिवारिक आयोजन पर धन खर्च हो सकता है, जिससे पारिवारिक रिश्ते और मजबूत होंगे. जीवनसाथी के साथ रिश्ते मधुर होंगे और अविवाहितों के लिए विवाह के योग बन रहे हैं. सामाजिक व धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी. इलेक्ट्रॉनिक तथा हार्डवेयर से जुड़े लोगों के लिए लाभ की संभावनाएं हैं. विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल रहने वाला है.

वृश्चिक कल का राशिफल 17 नवंबर 2026

आपके लिए कल का दिन फायदेमंद रहेगा और पारिवारिक सुख-शांति बनी रहेगी. कार्यक्षेत्र में अधिक काम मिल सकता है, जिसमें सहकर्मियों का पूरा सहयोग मिलेगा. व्यापार में लाभ के योग हैं और पहले किए गए निवेश से फायदा होगा. प्राइवेट सेक्टर में काम करने वालों को आर्थिक लाभ के संकेत हैं. अधिक उत्तेजित होने से बचें और सकारात्मकता बनाए रखें. छात्र कोई विदेशी भाषा सीखने का कोर्स कर सकते हैं. समय का सदुपयोग करें. दांपत्य जीवन में खुशियां आएंगी. स्वास्थ्य का ध्यान रखें. छात्रों को शिक्षा में पूर्ण सफलता मिलेगी.

धनु कल का राशिफल 17 नवंबर 2026

कल के दिन आपकी पॉजिटिविटी बनी रहेगी. कार्यक्षेत्र में काम का दबाव रहेगा, लेकिन आप समय पर कार्यों को पूरा करने में सफल होंगे. आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और करियर में प्रगति के योग हैं. खुद का व्यवसाय करने वालों को विरोधियों का सामना करना पड़ सकता है. उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे छात्रों को विदेश में पढ़ने के अवसर मिलेंगे. अचानक खर्च बढ़ सकता है और यात्रा के योग हैं. पारिवारिक स्थिति अच्छी रहेगी. किसी संपत्ति को लेकर भागदौड़ हो सकती है, मुद्दों को शांति और विनम्रता से हल करें.

मकर कल का राशिफल 17 नवंबर 2026

कल का दिन आपके लिए अनुकूल रहेगा. नई नौकरी के लिए कोई ऑफर आ सकता है. परिजनों के साथ आपसी तालमेल बनाकर रखें. व्यापार में अच्छे लाभ की प्रबल संभावना है और पुराने निवेश से अच्छा रिटर्न मिलेगा. विद्यार्थियों की रुचि खेलकूद में बढ़ेगी. अच्छे धन लाभ के योग हैं. परिवार और जीवनसाथी का पूरा सहयोग मिलेगा. स्वास्थ्य का ख्याल रखें और रूटीन चेकअप कराते रहें. घरेलू जीवन के लिए समय काफी अच्छा रहेगा और धर्म के प्रति रुचि जागृत होगी.

कुंभ कल का राशिफल 17 नवंबर 2026

आपका दिन अच्छा बीतेगा. अच्छी रणनीति के साथ कार्यक्षेत्र में काम करेंगे और सहकर्मियों के साथ तालमेल बेहतर रहेगा. जीवनसाथी के साथ सुखद समय व्यतीत करेंगे. पारिवारिक खर्च बढ़ेंगे और धार्मिक कार्यों में रुचि रहेगी. परिवार के साथ किसी धार्मिक यात्रा पर भी जा सकते हैं. व्यापारी वर्ग को विरोधियों का सामना करना पड़ सकता है, अपनी योजनाएं दूसरों से साझा न करें. रिसर्च कर रहे लोगों को विदेश जाने का मौका मिलेगा. अचानक धन लाभ के योग हैं. स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें, समय पर भोजन करें और नियमित योग-व्यायाम की आदत डालें.

मीन कल का राशिफल 17 नवंबर 2026

कल आपका दिन लकी रहेगा और किसी सिलसिले में विदेश यात्रा का मौका मिल सकता है. आपका मन अध्यात्म में लगेगा. कार्यक्षेत्र में कुछ चुनौतियां आ सकती हैं, लेकिन अपनी समझदारी से आगे बढ़ेंगे तो लाभ होगा. व्यापार को और बढ़ाने के लिए नया प्लान बनाएंगे, जो सफल होगा. किसी से बात करते समय अपनी भाषा पर नियंत्रण रखें और मामलों को बातचीत से हल करने का प्रयास करें. वैवाहिक जीवन में मधुरता रहेगी. बेहतर स्वास्थ्य के लिए खान-पान पर ध्यान दें. आर्थिक दृष्टिकोण से समय अच्छा रहेगा.

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