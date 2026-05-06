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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोPalmistry: हाथ की वो 3 रेखाएं जो इशारा करती हैं कि आप छोटी उम्र में ही अमीर बनेंगे

Palmistry: हाथ की वो 3 रेखाएं जो इशारा करती हैं कि आप छोटी उम्र में ही अमीर बनेंगे

Palmistry: हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार हथेली की भाग्य, जीवन और सूर्य रेखा में छिपे हैं कम उम्र में अमीर बनने के राज. जानिए किन रेखाओं के संयोग से चमकती है किस्मत और मिलता है राजयोग.

By : अणिमा शुक्ला | Updated at : 06 May 2026 05:47 AM (IST)
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Palmistry: हस्तरेखा शास्त्र एक बहुत पुरानी विद्या है, जो हमारे हथेली की लकीरों से भविष्य में होने वाली बातों को दर्शाती है. हर व्यक्ति के मन में यह एक सवाल होता ही है कि उसके जीवन में धन और सफलता कब आएगी.

ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, हमारे हाथ में कुछ ऐसी विशेष रेखाएं और पर्वत होते हैं जो कम उम्र में ही राजयोग की ओर इशारा देते हैं. यह है 3 मुख्य रेखाओं जो आपको छोटी उम्र में ही धनवान बना सकती है:

1. स्पष्ट भाग्य रेखा

भाग्य रेखा को धन की मुख्य रेखा माना जाता है. यह रेखा कलाई यानि कि मणिबंध से शुरू होकर मध्यमा उंगली की ओर जाती है. यदि आपकी भाग्य रेखा कलाई से निकलकर बिना किसी भी रुकावट के सीधे शनि पर्वत तक पहुँचती है, तो यह एक बहुत लाभकारी है.

विशेषकर यदि यह रेखा शुरुआत में ही बहुत गहरी और साफ है, तो यह दर्शाता है कि व्यक्ति को 20 से 25 वर्ष में ही करियर में बड़ा ब्रेक या लाभ मिल सकता है. 

अगर यह भाग्य रेखा से कोई छोटी शाखा निकलकर गुरु पर्वत यानि कि तर्जनी उंगली के नीचे की ओर जाए, तो इसका मतलब है कि व्यक्ति अपनी बुद्धि के बल पर युवावस्था में ही बड़ा पद और प्रतिष्ठा प्राप्त करेगा. 

2. जीवन रेखा से निकलने वाली प्रगति रेखा

जीवन रेखा हमारे जीवन की शक्ति और उम्र को दर्शाती है, लेकिन इससे निकलने वाली और ऊपर की ओर जाने वाली रेखाएं प्रगति रेखाएं कहलाती हैं.

अगर आपकी जीवन रेखा के शुरुआती हिस्सा जो अंगूठे और तर्जनी के बीच होता है, उससे कोई बारीक रेखा निकलकर ऊपर की ओर जा रही हो, तो यह इस बात का मतलब है कि आपके भीतर छोटी उम्र से ही कुछ बड़ा करने का जुनून है.

हस्तरेखा विज्ञान के अनुसार, जीवन रेखा के ऊपरी हिस्से से निकलने वाली ये रेखाएं 22 से 28 वर्ष की उम्र के बीच असाधारण आर्थिक लाभ और करियर में तेज़ी की ओर इशारा करती हैं. ऐसे लोग अक्सर कम उम्र में अपना स्टार्टअप शुरू करते हैं या किसी उच्च पद को आसानी से हासिल करते हैं.

3. सूर्य पर्वत पर स्पष्ट सूर्य रेखा

सूर्य रेखा को यश, कीर्ति और लक्ष्मी की रेखा कहा जाता है. यह अनामिका उंगली  यानि कि रिंग फिंगर के नीचे होती है. यदि किसी व्यक्ति के हाथ में सूर्य रेखा लंबी और गहरी है, तो वह समाज में बहुत मान-सम्मान पाता है.

अगर यह रेखा छोटी उम्र में ही साफ दिखने लगे, तो इसका मतलब है कि व्यक्ति की रचनात्मकता कि समझ उसे बहुत जल्दी अमीर बना देगी.  सूर्य रेखा या भाग्य रेखा के पास त्रिकोण बन रहा हो, तो यह अचानक धन लाभ का योग बनाता है. ऐसे लोग कम मेहनत में ही अमीर बन जाते है. 

यह भी पढ़ें- Adhik Maas: 2026 में हैरान करने वाली बात, 12 नहीं 13 महीने का होगा नया साल

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

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About the author अणिमा शुक्ला

अणिमा शुक्ला | डिजिटल पत्रकार (इंटर्न), ABP Live धर्म-एस्ट्रो सेक्शन

अणिमा शुक्ला एक उभरती हुई डिजिटल पत्रकार और वीडियो स्टोरीटेलर हैं, जो वर्तमान में ABP Live के धर्म और एस्ट्रो सेक्शन में इंटर्न के रूप में कार्यरत हैं. उन्होंने AAFT, नोएडा से BAJMC और AIMC, दिल्ली से TV & Radio Journalism (TVRJ) में पत्रकारिता की शिक्षा प्राप्त की है, जिसने उनके कंटेंट को व्यावहारिक, तकनीकी रूप से मजबूत और ऑडियंस-फोकस्ड बनाया है.

अणिमा की विशेष रुचि अंक शास्त्र (Numerology), वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष और हस्तरेखा विज्ञान (Palmistry) जैसे विषयों में है. वे इन पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों को सरल और स्पष्ट भाषा में प्रस्तुत करती हैं, ताकि डिजिटल ऑडियंस, खासतौर पर Gen-Z, उन्हें आसानी से समझ सके और अपने जीवन में लागू कर सके.

एक वीडियो स्टोरीटेलर के रूप में, अणिमा जटिल विषयों को विजुअल फॉर्मेट (short videos, reels, explainers) के माध्यम से आकर्षक और समझने योग्य बनाती हैं. उनका फोकस सिर्फ जानकारी देना नहीं, बल्कि उसे जिम्मेदारी और स्पष्टता के साथ प्रस्तुत करना है, ताकि दर्शकों को भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट मिल सके.

ABP Live के साथ अपने कार्यकाल के दौरान, वे लगातार अपने कंटेंट को Google Discover-friendly, audience-centric और credibility-driven बनाने पर काम कर रही हैं, जिससे पारंपरिक विषयों को आधुनिक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया जा सके.
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Published at : 06 May 2026 05:47 AM (IST)
Tags :
Success Palmistry Money Line Astrology

Frequently Asked Questions

हस्तरेखा शास्त्र में धन और सफलता के लिए कौन सी रेखाएं महत्वपूर्ण हैं?

हस्तरेखा शास्त्र में धन और सफलता के लिए तीन मुख्य रेखाएं महत्वपूर्ण हैं: स्पष्ट भाग्य रेखा, जीवन रेखा से निकलने वाली प्रगति रेखा, और सूर्य पर्वत पर स्पष्ट सूर्य रेखा।

स्पष्ट भाग्य रेखा क्या दर्शाती है?

स्पष्ट भाग्य रेखा को धन की मुख्य रेखा माना जाता है। यदि यह कलाई से शुरू होकर बिना रुकावट के शनि पर्वत तक सीधी जाए, तो यह कम उम्र में करियर में बड़े लाभ का संकेत देती है।

जीवन रेखा से निकलने वाली प्रगति रेखा का क्या अर्थ है?

जीवन रेखा से निकलने वाली प्रगति रेखाएं छोटी उम्र से ही कुछ बड़ा करने के जुनून को दर्शाती हैं। यह 22 से 28 वर्ष की उम्र के बीच असाधारण आर्थिक लाभ और करियर में तेज़ी का संकेत देती हैं।

सूर्य रेखा का क्या महत्व है और यह धन प्राप्ति में कैसे सहायक है?

सूर्य रेखा को यश, कीर्ति और लक्ष्मी की रेखा कहा जाता है। यदि यह रेखा छोटी उम्र में साफ दिखे, तो व्यक्ति की रचनात्मकता उसे जल्दी अमीर बना सकती है। इसके पास बना त्रिकोण अचानक धन लाभ का योग बनाता है।

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