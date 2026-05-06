Palmistry: हाथ की वो 3 रेखाएं जो इशारा करती हैं कि आप छोटी उम्र में ही अमीर बनेंगे

Palmistry: हस्तरेखा शास्त्र एक बहुत पुरानी विद्या है, जो हमारे हथेली की लकीरों से भविष्य में होने वाली बातों को दर्शाती है. हर व्यक्ति के मन में यह एक सवाल होता ही है कि उसके जीवन में धन और सफलता कब आएगी.

ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, हमारे हाथ में कुछ ऐसी विशेष रेखाएं और पर्वत होते हैं जो कम उम्र में ही राजयोग की ओर इशारा देते हैं. यह है 3 मुख्य रेखाओं जो आपको छोटी उम्र में ही धनवान बना सकती है:

1. स्पष्ट भाग्य रेखा

भाग्य रेखा को धन की मुख्य रेखा माना जाता है. यह रेखा कलाई यानि कि मणिबंध से शुरू होकर मध्यमा उंगली की ओर जाती है. यदि आपकी भाग्य रेखा कलाई से निकलकर बिना किसी भी रुकावट के सीधे शनि पर्वत तक पहुँचती है, तो यह एक बहुत लाभकारी है.

विशेषकर यदि यह रेखा शुरुआत में ही बहुत गहरी और साफ है, तो यह दर्शाता है कि व्यक्ति को 20 से 25 वर्ष में ही करियर में बड़ा ब्रेक या लाभ मिल सकता है.

अगर यह भाग्य रेखा से कोई छोटी शाखा निकलकर गुरु पर्वत यानि कि तर्जनी उंगली के नीचे की ओर जाए, तो इसका मतलब है कि व्यक्ति अपनी बुद्धि के बल पर युवावस्था में ही बड़ा पद और प्रतिष्ठा प्राप्त करेगा.

2. जीवन रेखा से निकलने वाली प्रगति रेखा

जीवन रेखा हमारे जीवन की शक्ति और उम्र को दर्शाती है, लेकिन इससे निकलने वाली और ऊपर की ओर जाने वाली रेखाएं प्रगति रेखाएं कहलाती हैं.

अगर आपकी जीवन रेखा के शुरुआती हिस्सा जो अंगूठे और तर्जनी के बीच होता है, उससे कोई बारीक रेखा निकलकर ऊपर की ओर जा रही हो, तो यह इस बात का मतलब है कि आपके भीतर छोटी उम्र से ही कुछ बड़ा करने का जुनून है.

हस्तरेखा विज्ञान के अनुसार, जीवन रेखा के ऊपरी हिस्से से निकलने वाली ये रेखाएं 22 से 28 वर्ष की उम्र के बीच असाधारण आर्थिक लाभ और करियर में तेज़ी की ओर इशारा करती हैं. ऐसे लोग अक्सर कम उम्र में अपना स्टार्टअप शुरू करते हैं या किसी उच्च पद को आसानी से हासिल करते हैं.

3. सूर्य पर्वत पर स्पष्ट सूर्य रेखा

सूर्य रेखा को यश, कीर्ति और लक्ष्मी की रेखा कहा जाता है. यह अनामिका उंगली यानि कि रिंग फिंगर के नीचे होती है. यदि किसी व्यक्ति के हाथ में सूर्य रेखा लंबी और गहरी है, तो वह समाज में बहुत मान-सम्मान पाता है.

अगर यह रेखा छोटी उम्र में ही साफ दिखने लगे, तो इसका मतलब है कि व्यक्ति की रचनात्मकता कि समझ उसे बहुत जल्दी अमीर बना देगी. सूर्य रेखा या भाग्य रेखा के पास त्रिकोण बन रहा हो, तो यह अचानक धन लाभ का योग बनाता है. ऐसे लोग कम मेहनत में ही अमीर बन जाते है.

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