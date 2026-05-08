छोटे अंगूठे वाले लोग दिल से भावुक होते हैं और रचनात्मक शक्ति से भरपूर होते हैं. वे छोटी बातों को दिल पर ले लेते हैं और भावनाओं में बहकर निर्णय लेते हैं.
Palmistry: क्या अंगूठा भी व्यक्तित्व के बार में दर्शाता है, जानें हस्तरेखा की मदद से अंगूठे के बारे में
Palmistry: हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार अंगूठे की लंबाई और लचीलापन व्यक्ति की इच्छाशक्ति, निर्णय क्षमता और स्वभाव को दर्शाता है. यह सीधा, लचीला या छोटा होने पर अलग-अलग व्यक्तित्व गुणों को प्रकट करता है.
- अंगूठे की बनावट से जानें व्यक्ति का स्वभाव और इच्छाशक्ति।
- लचीला अंगूठा बताता है मिलनसार व कल्पनाशील व्यक्ति।
- सीधा अंगूठा दृढ़ निश्चयी, जिद्दी पर वफादार व्यक्तित्व।
- लंबे अंगूठे वाले बुद्धिमान, नेतृत्व क्षमता वाले होते हैं।
- छोटे अंगूठे वाले भावुक, रचनात्मक विचारों वाले होते हैं।
Palmistry: हस्तरेखा और सामुद्रिक शास्त्र में हाथ की हथेली के साथ-साथ उंगलियों की बनावट को भी महत्व दिया गया है. हाथ की उंगलियां भी तय करती है कि व्यक्ति का व्यक्तित्व क्या होगा इसी में अंगूठे की बनावट, मोटाई, लंबाई, और लचीलापन से भी व्यक्ति के व्यक्तित्व का भी पता चलता है. अंगूठे को व्यक्ति के स्वभाव का सबसे बड़ा केंद्र माना गया है. ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, अंगूठे से व्यक्ति की इच्छा शक्ति, निर्णय लेने की शक्ति और समाज में उसका व्यवहार कैसा रहेगा इसका भी पता लगाया जा सकता है.
अंगूठे का सीधा कनेक्शन व्यक्ति की इच्छा शक्ति और आत्मविश्वास से जुड़ा होता है. मजबूत और संतुलित अंगूठा यह बताता है कि व्यक्ति अपने निर्णयों पर डाटा रहता है, वही कमजोर और छोटा अंगूठा आत्मविश्वास की कमी और चंचल मन का संकेत देता है.
लचीला अंगूठा
अगर आपका अंगूठा पीछे की ओर आसानी से मोड जाता है तो ऐसे लोग काफी फ्लैक्सिबल होते हैं यह किसी भी जगह पर अपने आप को आसानी से एडजस्ट कर लेते हैं और अपने आसपास के माहौल में खुद को डाल लेते हैं. ऐसे लोगों की प्रतिभा शक्ति और कल्पनात्मक शक्ति बहुत ज्यादा होती है. यह लोग स्वभाव से बहुत उदार और मिलनसार होते हैं इसी के चलते उनके मित्रों की संख्या भी ज्यादा होती है. कई बार यह लोग दूसरों की बातों में जल्दी आ जाते हैं इसके चलते इन्हें आर्थिक और मानसिक तनाव का भी सामना करना पड़ता है.
सीधा अंगूठा
जिन लोगों का अंगूठा सीधा रहता है बिल्कुल भी पीछे की तरफ नहीं झुकता ऐसे लोग स्वभाव से दृढ़ निश्चायी होते हैं. यह लोग कभी किसी के सामने नहीं झुकते और अपनी बात मनवा कर ही मानते हैं. अगर इन्होंने कुछ भी ठान लिया तो यह पूरा करके दम लेते हैं यह स्वभाव से जिद्दी समझ आते हैं, लेकिन वास्तव में अनुशासित और सतर्क होते हैं. स्वभाव से कठोर होने की वजह से यह लोग कम लोगों से मिलते हैं और अपने करीब आने देते हैं, मगर जिसे भी यह रिश्ता जोड़ते हैं उनसे रिश्ता पूरी ईमानदारी से निभाते हैं. यह भावनाओं न आकर तर्कों के आधार पर अपना निर्णय लेते हैं. इनकी स्वभाव की कठोरता नए विचारों को जल्दी स्वीकार नहीं कर पाती है.
लंबा अंगूठा
अगर आपका अंगूठा तर्जनी उंगली यानी की पहली उंगली के दूसरे पोर तक पहुंचता है तो आपका अंगूठा लंबा माना जाएगा. ऐसे लोग के बुद्धिमान होते हैं और उनके अंदर नेतृत्व की क्षमता भी अधिक होती है. यह बेहतरीन मैनेजर और लीडर बन सकते हैं इनके अंदर की लीडरशिप क्वालिटी इन्हें हमेशा करियर में सफलता प्राप्त करती है. यह लोग पढ़ाई में तेज होते हैं और मेहनत करने से कभी नहीं डरते हैं. यह हमेशा संघर्षों का डटकर सामना करते हैं और अपने लक्ष्य को पाने में लगे रहते हैं.
छोटा अंगूठा
छोटे अंगूठे वाले व्यक्ति हमेशा दिल से भावुक होते हैं यह छोटी-छोटी बातों को अपने दिल पर ले लेते हैं और अपने दिल को दुखाता रहते हैं. यह हमेशा भावनाओं में बहकर अपने निर्णय को लेते हैं. इन सब के बावजूद यह दिल के बहुत साफ होते हैं और उनके अंदर रचनात्मक शक्ति और नए विचारों की कोई कमी नहीं होती है.
हमारे अंगूठे के दो संतुलित भाग होते हैं एक भाग हमारी इच्छा शक्ति और अटूट आत्मविश्वास का प्रतीक होता है वही निचला हिस्सा हमारे काम के पीछे का तर्क ढूंढता रहता है. पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, जब यह दोनों हिस्से बराबर होते हैं तो व्यक्ति के जीवन में सफलता और शांति का संतुलन बना रहता है. हमारा अंगूठा केवल एक अंग नहीं बल्कि हमारे व्यक्तित्व को दर्शाता है.
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Frequently Asked Questions
छोटे अंगूठे वाले लोगों के बारे में क्या कहा गया है?
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